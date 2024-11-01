Philips Avent ชุดช้อนส้อมพกพาสำหรับเด็กวัยหัดเดิน 12 เดือนขึ้นไป
สะดวกยิ่งขึ้นเพื่อการรับประทานอาหารได้ทุกที่
ชุดช้อนส้อมพกพา SCF718/00 ของ Philips Avent เป็นทางออกที่ยอดเยี่ยมสำหรับเหล่าคุณแม่เมื่อเดินทาง ชุดช้อนส้อมพกพามาพร้อมกับช้อนและส้อมสำหรับเด็กเล็กวัย 12 เดือนขึ้นไป และกล่องเก็บพกพาที่ช่วยให้ช้อนส้อมถูกสุขอนามัยในทุกที่
Unfortunately this product is no longer available
ราคาปลีกที่แนะนำ: ฿565.00
หากคุณมีสิทธิ์ได้รับการลดหย่อนภาษีมูลค่าเพิ่มสำหรับอุปกรณ์การแพทย์ คุณสามารถใช้สิทธิ์กับผลิตภัณฑ์นี้ได้ จำนวนภาษีมูลค่าเพิ่มจะถูกหักออกจากราคาที่แสดงด้านบน สามารถดูรายละเอียดทั้งหมดในตะกร้าสินค้าของคุณ
Philips Avent ชุดช้อนส้อมพกพาสำหรับเด็กวัยหัดเดิน 12 เดือนขึ้นไป
ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ร่วมกันได้
พบผลิตภัณฑ์สำหรับ ไม่พบพบผลิตภัณฑ์สำหรับ
สะดวกยิ่งขึ้นเพื่อการรับประทานอาหารได้ทุกที่
ช่วยให้ช้อนส้อมของคุณถูกสุขอนามัยในทุกที่
จับถือถนัดมือสำหรับมือเล็กๆ - เหมาะสำหรับการรับประทานด้วยตนเอง
ด้ามจับไม่ลื่นหลุดมือ - จับถือถนัดมือ วางบนชามได้โดยไม่ลื่น
ข้อมูลทางเทคนิค
-
ประเทศผู้ผลิต
- จีน
-
ใช่
-
อุปกรณ์ต่างๆ
- ชุดช้อนส้อม สำหรับ 12 เดือนขึ้นไป
-
- กล่องใส่ช้อนส้อม
-
1
ชิ้น
-
ระยะการพัฒนาการ
- ช่วง
-
สำหรับ 12 เดือนขึ้นไป
ไซต์ของเราสามารถดูได้ดีที่สุดด้วย Microsoft Edge, Google Chrome หรือ Firefox เวอร์ชันล่าสุด