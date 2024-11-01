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    Philips Avent ชุดช้อนส้อมพกพาสำหรับเด็กวัยหัดเดิน 12 เดือนขึ้นไป

    SCF718/00

    สะดวกยิ่งขึ้นเพื่อการรับประทานอาหารได้ทุกที่

    ชุดช้อนส้อมพกพา SCF718/00 ของ Philips Avent เป็นทางออกที่ยอดเยี่ยมสำหรับเหล่าคุณแม่เมื่อเดินทาง ชุดช้อนส้อมพกพามาพร้อมกับช้อนและส้อมสำหรับเด็กเล็กวัย 12 เดือนขึ้นไป และกล่องเก็บพกพาที่ช่วยให้ช้อนส้อมถูกสุขอนามัยในทุกที่

    Unfortunately this product is no longer available

    ราคาปลีกที่แนะนำ: ฿565.00

    Philips Avent ชุดช้อนส้อมพกพาสำหรับเด็กวัยหัดเดิน 12 เดือนขึ้นไป

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    ช่วยให้ช้อนส้อมของคุณถูกสุขอนามัยในทุกที่

    ช้อนและส้อมก้นลึก

    ช้อนและส้อมก้นลึก

    จับถือถนัดมือสำหรับมือเล็กๆ - เหมาะสำหรับการรับประทานด้วยตนเอง

    จับถือถนัดมือสำหรับมือเล็กๆ - เหมาะสำหรับการรับประทานด้วยตนเอง

    ด้ามจับไม่ลื่นหลุดมือ - จับถือถนัดมือ วางบนชามได้โดยไม่ลื่น

    ด้ามจับไม่ลื่นหลุดมือ - จับถือถนัดมือ วางบนชามได้โดยไม่ลื่น

    ข้อมูลทางเทคนิค

    • ประเทศผู้ผลิต

      จีน
      ใช่

    • อุปกรณ์ต่างๆ

      ชุดช้อนส้อม สำหรับ 12 เดือนขึ้นไป
      • ส้อม 1 คัน
      • ช้อน 1 คัน
      กล่องใส่ช้อนส้อม
      1  ชิ้น

    • ระยะการพัฒนาการ

      ช่วง
      สำหรับ 12 เดือนขึ้นไป

    Badge-D2C

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