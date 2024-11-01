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  • กาแฟสุดประณีตที่ชงเพื่อให้เหมาะกับความชอบของคุณได้อย่างง่ายดาย กาแฟสุดประณีตที่ชงเพื่อให้เหมาะกับความชอบของคุณได้อย่างง่ายดาย กาแฟสุดประณีตที่ชงเพื่อให้เหมาะกับความชอบของคุณได้อย่างง่ายดาย

    Saeco PicoBaristo เครื่องชงกาแฟเอสเปรสโซ่อัตโนมัติแบบพิเศษ

    SM5473/10

    กาแฟสุดประณีตที่ชงเพื่อให้เหมาะกับความชอบของคุณได้อย่างง่ายดาย

    สำรวจโลกของกาแฟผ่านสูตรทั่วไป เช่น เอสเปรสโซ่และคาปูชิโน หรือผ่านเครื่องดื่มกาแฟสูตรพิเศษ เช่น อเมริกาโน่หรือเอสเปรสโซ่ มัคคิอาโต้

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    Saeco PicoBaristo เครื่องชงกาแฟเอสเปรสโซ่อัตโนมัติแบบพิเศษ

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    กาแฟสุดประณีตที่ชงเพื่อให้เหมาะกับความชอบของคุณได้อย่างง่ายดาย

    • 10 เมนู
    • เหยือกใส่นมในตัว
    • แผงด้านหน้าทำจากสแตนเลสสตีล
    • AquaClean
    เครื่องบดทำจากเซรามิคที่ทนทานทำกาแฟสุดละเมียดได้ถึง 20,000 ถ้วย

    เครื่องบดทำจากเซรามิคที่ทนทานทำกาแฟสุดละเมียดได้ถึง 20,000 ถ้วย

    เครื่องบดของเราผลิตจากเซรามิคสุดไฮเทค สุดยอดความทนทานและทำงานได้อย่างแม่นยำ เมล็ดกาแฟสดจะได้รับการคั่วบดอย่างละเมียดโดยไม่ต้องกังวลว่าจะไหม้ ซึ่งจะสกัดรสชาติที่ดีที่สุดและกลิ่นหอมทั้งหมดออกมา แล้วมอบรสชาติเหนือระดับให้กับกาแฟได้ถึง 20,000 ถ้วย

    ป้าย CSA: Saeco จะช่วยสกัดรสชาติที่ดีที่สุดออกมาจากเมล็ดกาแฟของคุณ

    ป้าย CSA: Saeco จะช่วยสกัดรสชาติที่ดีที่สุดออกมาจากเมล็ดกาแฟของคุณ

    เทคโนโลยีของ Saeco จะช่วยในการสกัดรสชาติจากเมล็ดกาแฟโปรดของคุณอย่างดีที่สุด เพื่อรสและกลิ่นที่หอม กลมกล่อม (คั่ว, กลิ่นช็อกโกแลต, กลิ่นถั่ว, กลิ่นผลไม้, กลิ่นดอกไม้, รสเผ็ด)

    หม้อต้มน้ำประสิทธิภาพสูงที่จะช่วยเตรียมการได้อย่างรวดเร็ว

    หม้อต้มน้ำประสิทธิภาพสูงที่จะช่วยเตรียมการได้อย่างรวดเร็ว

    การต้มกาแฟที่สมบูรณ์แบบนั้นต้องใช้น้ำอุณหภูมิที่เหมาะสม Thermoblock ประสิทธิภาพสูงของเรานั้นทำจากอะลูมิเนียมน้ำหนักเบา และตัวเครื่องสเตนเลสสตีล ซึ่งจะช่วยทำความร้อนได้ถึงระดับที่ต้องการได้อย่างรวดเร็ว

    มาพร้อม AquaClean ที่ชงกาแฟได้ถึง 5000* ถ้วยโดยไม่ต้องขจัดตะกรัน

    มาพร้อม AquaClean ที่ชงกาแฟได้ถึง 5000* ถ้วยโดยไม่ต้องขจัดตะกรัน

    AquaClean คือแผ่นกรองน้ำของเรา ซึ่งได้รับการออกแบบมาเพื่อปรับปรุงคุณภาพของกาแฟให้ดีขึ้นโดยใช้น้ำที่บริสุทธิ์ นอกจากนี้ยังช่วยป้องกันการเกิดตะกรันในวงจรน้ำของเครื่องอีกด้วย ชงกาแฟได้ถึง 5000* ถ้วยโดยไม่ต้องขจัดตะกรันด้วยการเปลี่ยนแผ่นกรองเป็นประจำ

    LattePerfetto ที่จะให้ฟองนมที่หนาแน่นและผิวสัมผัสที่นุ่มละมุน

    LattePerfetto ที่จะให้ฟองนมที่หนาแน่นและผิวสัมผัสที่นุ่มละมุน

    เทคโนโลยี LattePerfetto จะช่วยลดขนาดของฟองอากาศในนม และให้ฟองนมที่หนาแน่น ให้กาแฟที่มีสัมผัสนุ่มละมุน เครื่องทำฟองถูกออกแบบให้มีรูปทรงเพื่อการรักษาอุณหภูมิ และสร้างอัตรส่วนฟองต่อนมที่ดีที่สุด

    ชุดเครื่องชงแบบถอดได้ช่วยในการตรวจสอบความสะอาดด้วยสายตา

    ชุดเครื่องชงแบบถอดได้ช่วยในการตรวจสอบความสะอาดด้วยสายตา

    ชุดเครื่องชงแบบถอดได้ช่วยในการตรวจสอบความสะอาดด้วยสายตา หรือใช้แท็บเล็ตทำความสะอาดที่จะช่วยทำความสะอาดชุดเครื่องชง Saeco โดยอัตโนมัติ

    ฟังก์ชันทำความสะอาดนมได้รวดเร็วจะทำความสะอาดพวยนมด้วยน้ำร้อน

    ฟังก์ชันทำความสะอาดนมได้รวดเร็วจะทำความสะอาดพวยนมด้วยน้ำร้อน

    สะอาดสุดๆ ด้วยฟังก์ชันทำความสะอาดนมได้รวดเร็ว: เครื่องจะทำความสะอาดพวยนมด้วยน้ำร้อนหลังจากเตรียมเครื่องดื่มเสร็จแล้ว

    เตรียมเครื่องดื่มยอดนิยมของโลก 10 ชนิดด้วยการแตะเพียงครั้งเดียว

    เตรียมเครื่องดื่มยอดนิยมของโลก 10 ชนิดด้วยการแตะเพียงครั้งเดียว

    สำรวจโลกของกาแฟผ่านสูตรที่คุ้นเคย เช่น เอสเปรสโซ่และคาปูชิโน หรือกาแฟสูตรพิเศษ เช่น อเมริกาโน่หรือเอสเปรสโซ่ มัคคิอาโต้

    ฟังก์ชันความจำ: ปรับแต่งและจัดเก็บสูตรต่างๆ ที่คุณชื่นชอบ

    ฟังก์ชันความจำ: ปรับแต่งและจัดเก็บสูตรต่างๆ ที่คุณชื่นชอบ

    จัดเก็บสูตรต่างๆ ตามรสนิยมของคุณได้อย่างง่ายดาย

    จอภาพระบบสัมผัสพร้อมไอคอนที่ทันสมัยเพื่อช่วยให้เข้าถึงเครื่องดื่มของคุณได้อย่างรวดเร็ว

    เลือกกาแฟ 7 แบบและโปรไฟล์ผู้ใช้ได้ด้วยการแตะเพียงครั้งเดียวเพื่อประสบการณ์การทำงานที่ราบรื่น สร้างสรรค์กาแฟในแบบที่คุณชอบด้วยการเลือกปริมาณ อุณหภูมิ รสชาติหรือความเข้มและอีกมาก

    CaffeDuo เตรียมและเพลิดเพลินกับกาแฟแบบต่างๆ แบบสองแก้ว

    เตรียมและเพลิดเพลินกับกาแฟแบบต่างๆ ทั้งแบบแก้วเดียวหรือสองแก้วด้วยการแตะเพียงครั้งเดียว

    ข้อมูลทางเทคนิค

    • การกำหนดค่า

      การตั้งค่าความเข้มข้นของกลิ่นหอม
      5
      การตั้งค่าเครื่องบด
      10
      ปริมาณกาแฟและนม
      สามารถปรับได้
      การควบคุมกลิ่นหอมก่อนชง
      ไม่มี
      โปรไฟล์ผู้ใช้
      1
      การตั้งค่าอุณหภูมิ
      3

    • ความหลากหลาย

      เครื่องดื่ม
      • เอสเปรสโซ่
      • กาแฟ
      • อเมริกาโน่
      • เอสเปรสโซ่ 2 ช็อต
      • ริสเทรตโต้
      • น้ำร้อน
      • คาปูชิโน
      • ลาเต้ มัคคิอาโต้
      • ฟองนม
      • Café au Lait
      • เอสเปรสโซ่ มัคคิอาโต้
      ตัวเลือกผงกาแฟ
      มี
      สองถ้วย
      มี
      นมสองถ้วย
      ไม่มี

    • คุณสมบัติอื่นๆ

      Gusto Perfetto
      มี
      Brewing Group ที่ถอดออกได้
      มี
      ระบบการล้างอัตโนมัติและระบบแนะนำการขจัดตะกรัน
      มี
      ปุ่มเปิด / ปิดเครื่องหลัก
      มี
      ต้มน้ำเดือดได้อย่างรวดเร็ว
      มี

    • ข้อมูลจำเพาะทางเทคนิค

      แรงดันไฟฟ้า
      230  V
      ความยาวสายไฟ
      >100  cm
      ประเทศผู้ผลิต
      โรมาเนีย
      ความถี่
      50  Hz
      ความจุขวดใส่นม
      0.5  l
      ความจุภาชนะบรรจุของเสีย
      15  servings
      ความจุแท็งก์น้ำ
      1.8  l
      ความจุเมล็ดกาแฟ
      250  g
      น้ำหนักของผลิตภัณฑ์
      7.2  kg
      ภาชนะบรรจุของเสีย
      การเข้าถึงทางด้านหน้า
      แท็งก์น้ำ
      ใส่จากด้านบน
      ความสูงของถ้วยสูงสุด
      152  mm
      การใช้ร่วมกันได้ของแผ่นกรอง
      AquaClean
      สีและการตกแต่ง
      สแตนเลสสตีล
      ขนาดผลิตภัณฑ์
      221 x 340 x 430  mm

    • ดีไซน์

      สี
      สเตนเลสสตีลและสีดำ

    • ข้อกำหนดทั่วไป

      ส่วนผสมนม
      • เหยือกใส่นมในตัว
      • ทำความสะอาดนมได้รวดเร็ว
      ประเภทของเหยือกใส่นม
      เหยือกใส่นมพรีเมี่ยม
      อินเตอร์เฟซผู้ใช้
      หน้าจอขั้นสูง

    Badge-D2C

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    ความคิดเห็น

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    • อ้างอิงตามการเปลี่ยนแผ่นกรอง 8 แผ่นตามที่เครื่องระบุ จำนวนถ้วยกาแฟจริงจะขึ้นอยู่กับความหลากหลายของกาแฟที่เลือก รูปแบบการล้างและทำความสะอาด
    • จำนวนถ้วยกาแฟจริงจะขึ้นอยู่กับความหลากหลายของกาแฟที่เลือก รูปแบบการล้างและทำความสะอาด

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