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กาแฟสุดประณีตที่ชงเพื่อให้เหมาะกับความชอบของคุณได้อย่างง่ายดาย
สำรวจโลกของกาแฟผ่านสูตรทั่วไป เช่น เอสเปรสโซ่และคาปูชิโน หรือผ่านเครื่องดื่มกาแฟสูตรพิเศษ เช่น อเมริกาโน่หรือเอสเปรสโซ่ มัคคิอาโต้ดูประโยชน์ทั้งหมด
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เครื่องบดของเราผลิตจากเซรามิคสุดไฮเทค สุดยอดความทนทานและทำงานได้อย่างแม่นยำ เมล็ดกาแฟสดจะได้รับการคั่วบดอย่างละเมียดโดยไม่ต้องกังวลว่าจะไหม้ ซึ่งจะสกัดรสชาติที่ดีที่สุดและกลิ่นหอมทั้งหมดออกมา แล้วมอบรสชาติเหนือระดับให้กับกาแฟได้ถึง 20,000 ถ้วย
เทคโนโลยีของ Saeco จะช่วยในการสกัดรสชาติจากเมล็ดกาแฟโปรดของคุณอย่างดีที่สุด เพื่อรสและกลิ่นที่หอม กลมกล่อม (คั่ว, กลิ่นช็อกโกแลต, กลิ่นถั่ว, กลิ่นผลไม้, กลิ่นดอกไม้, รสเผ็ด)
การต้มกาแฟที่สมบูรณ์แบบนั้นต้องใช้น้ำอุณหภูมิที่เหมาะสม Thermoblock ประสิทธิภาพสูงของเรานั้นทำจากอะลูมิเนียมน้ำหนักเบา และตัวเครื่องสเตนเลสสตีล ซึ่งจะช่วยทำความร้อนได้ถึงระดับที่ต้องการได้อย่างรวดเร็ว
AquaClean คือแผ่นกรองน้ำของเรา ซึ่งได้รับการออกแบบมาเพื่อปรับปรุงคุณภาพของกาแฟให้ดีขึ้นโดยใช้น้ำที่บริสุทธิ์ นอกจากนี้ยังช่วยป้องกันการเกิดตะกรันในวงจรน้ำของเครื่องอีกด้วย ชงกาแฟได้ถึง 5000* ถ้วยโดยไม่ต้องขจัดตะกรันด้วยการเปลี่ยนแผ่นกรองเป็นประจำ
เทคโนโลยี LattePerfetto จะช่วยลดขนาดของฟองอากาศในนม และให้ฟองนมที่หนาแน่น ให้กาแฟที่มีสัมผัสนุ่มละมุน เครื่องทำฟองถูกออกแบบให้มีรูปทรงเพื่อการรักษาอุณหภูมิ และสร้างอัตรส่วนฟองต่อนมที่ดีที่สุด
ชุดเครื่องชงแบบถอดได้ช่วยในการตรวจสอบความสะอาดด้วยสายตา หรือใช้แท็บเล็ตทำความสะอาดที่จะช่วยทำความสะอาดชุดเครื่องชง Saeco โดยอัตโนมัติ
สะอาดสุดๆ ด้วยฟังก์ชันทำความสะอาดนมได้รวดเร็ว: เครื่องจะทำความสะอาดพวยนมด้วยน้ำร้อนหลังจากเตรียมเครื่องดื่มเสร็จแล้ว
สำรวจโลกของกาแฟผ่านสูตรที่คุ้นเคย เช่น เอสเปรสโซ่และคาปูชิโน หรือกาแฟสูตรพิเศษ เช่น อเมริกาโน่หรือเอสเปรสโซ่ มัคคิอาโต้
จัดเก็บสูตรต่างๆ ตามรสนิยมของคุณได้อย่างง่ายดาย
เลือกกาแฟ 7 แบบและโปรไฟล์ผู้ใช้ได้ด้วยการแตะเพียงครั้งเดียวเพื่อประสบการณ์การทำงานที่ราบรื่น สร้างสรรค์กาแฟในแบบที่คุณชอบด้วยการเลือกปริมาณ อุณหภูมิ รสชาติหรือความเข้มและอีกมาก
เตรียมและเพลิดเพลินกับกาแฟแบบต่างๆ ทั้งแบบแก้วเดียวหรือสองแก้วด้วยการแตะเพียงครั้งเดียว
การกำหนดค่า
ความหลากหลาย
คุณสมบัติอื่นๆ
ข้อมูลจำเพาะทางเทคนิค
ดีไซน์
ข้อกำหนดทั่วไป
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