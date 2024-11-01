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  • เสียงเบส เสียงเบส เสียงเบส

    หูฟังที่มีไมโครโฟน

    TAUE101BK/00

    เสียงเบส

    ด้วยเสียงเบสที่เปี่ยมพลัง หูฟังชนิดใส่ในหูจึงให้เสียงที่มีคุณภาพ ฟังสบายหู

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    จำหน่ายในรุ่น:

    Unfortunately this product is no longer available

    หูฟังที่มีไมโครโฟน

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    เสียงเบส

    สำหรับคุณภาพเสียงที่ดี

    • ไดรเวอร์เสียง/แบบด้านหลังเปิด 14.2 มม.
    • เอียร์บัด
    ไดรเวอร์ลำโพง 14.2 มม. เพื่อเสียงเบสที่หนักแน่นและชัดเจน

    ไดรเวอร์ลำโพง 14.2 มม. เพื่อเสียงเบสที่หนักแน่นและชัดเจน

    ไดรเวอร์ลำโพงคุณภาพ 14.2 มม. พร้อมแม่เหล็กนีโอไดเมียมให้เสียงเบสที่หนักแน่นและชัดเจน

    ออกแบบมาเพื่อความสบายของรูปทรงหู

    การออกแบบขึ้นอยู่กับรูปทรงของหูเพื่อให้สวมใส่สบายและกระชับสำหรับทุกคน

    การออกแบบตามหลักสรีรศาสตร์ทำให้ใส่หูฟังในช่องหูได้อย่างสบาย

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    ตัวขับเสียงทำจากนีโอไดเมียมให้เสียงที่สมดุล

    นีโอไดเมียมเป็นวัสดุที่ดีที่สุดในการสร้างสนามแม่เหล็กที่มีความแรงอย่างยิ่ง เพื่อความไวของคอยส์เสียงที่มากขึ้น การตอบสนองเสียงเบสที่ดีขึ้น และให้คุณภาพเสียงที่สมดุล

    ข้อมูลทางเทคนิค

    • เสียง

      ระบบเสียง
      เปิด
      การตอบสนองต่อความถี่
      20 - 20 000  เฮิร์ตซ์
      เส้นผ่านศูนย์กลางของลำโพง
      14.2  มม.
      ความไว
      106  dB
      กำลังไฟฟ้าสูงสุด
      5  mW
      ความต้านทาน
      32  ohm

    • การเชื่อมต่อ

      ความยาวสายเคเบิล
      1.2  ม.

    • ด้านนอกกล่อง

      ความยาว
      34.7  ซม.
      จำนวนบรรจุภัณฑ์
      96
      ความกว้าง
      32.5  ซม.
      น้ำหนักรวม
      6.8  กก.
      ความสูง
      26  ซม.
      GTIN
      1 48 95229 10058 6
      น้ำหนักสุทธิ
      5.76  กก.
      น้ำหนักเมื่อทดค่า
      1.04  กก.

    • ด้านในกล่อง

      ความยาว
      31  ซม.
      จำนวนบรรจุภัณฑ์
      24
      ความกว้าง
      16.2  ซม.
      ความสูง
      11.7  ซม.
      น้ำหนักสุทธิ
      1.44  กก.
      น้ำหนักรวม
      1.55  กก.
      น้ำหนักเมื่อทดค่า
      0.11  กก.
      GTIN
      2 48 95229 10058 3

    • ขนาดบรรจุภัณฑ์

      ความสูง
      17.1  ซม.
      ความกว้าง
      5  ซม.
      ความลึก
      2.5  ซม.
      จำนวนของผลิตภัณฑ์ทั้งหมด
      1
      EAN
      48 95229 10058 9
      น้ำหนักรวม
      0.0757  กก.
      น้ำหนักสุทธิ
      0.06  กก.
      น้ำหนักเมื่อทดค่า
      0.0157  กก.

    • ขนาดผลิตภัณฑ์

      ความยาวสายเคเบิล
      0  ซม.
      ความสูง
      14.6  ซม.
      ความกว้าง
      4.9  ซม.
      ความลึก
      2.1  ซม.
      น้ำหนัก
      0.0654  กก.

    • ดีไซน์

      สี
      สีดำ

    • UPC

      UPC
      8 40063 20035 7

    Badge-D2C

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