หูฟังที่มีไมโครโฟน
เสียงเบส
ด้วยเสียงเบสที่เปี่ยมพลัง หูฟังชนิดใส่ในหูจึงให้เสียงที่มีคุณภาพ ฟังสบายหู ดูประโยชน์ทั้งหมด
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เสียงเบส
สำหรับคุณภาพเสียงที่ดี
- ไดรเวอร์เสียง/แบบด้านหลังเปิด 14.2 มม.
- เอียร์บัด
ไดรเวอร์ลำโพง 14.2 มม. เพื่อเสียงเบสที่หนักแน่นและชัดเจน
ไดรเวอร์ลำโพงคุณภาพ 14.2 มม. พร้อมแม่เหล็กนีโอไดเมียมให้เสียงเบสที่หนักแน่นและชัดเจน
ออกแบบมาเพื่อความสบายของรูปทรงหู
การออกแบบขึ้นอยู่กับรูปทรงของหูเพื่อให้สวมใส่สบายและกระชับสำหรับทุกคน
การออกแบบตามหลักสรีรศาสตร์ทำให้ใส่หูฟังในช่องหูได้อย่างสบาย
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ตัวขับเสียงทำจากนีโอไดเมียมให้เสียงที่สมดุล
นีโอไดเมียมเป็นวัสดุที่ดีที่สุดในการสร้างสนามแม่เหล็กที่มีความแรงอย่างยิ่ง เพื่อความไวของคอยส์เสียงที่มากขึ้น การตอบสนองเสียงเบสที่ดีขึ้น และให้คุณภาพเสียงที่สมดุล
ข้อมูลทางเทคนิค
-
เสียง
- ระบบเสียง
-
เปิด
- การตอบสนองต่อความถี่
-
20 - 20 000
เฮิร์ตซ์
- เส้นผ่านศูนย์กลางของลำโพง
-
14.2
มม.
- ความไว
-
106
dB
- กำลังไฟฟ้าสูงสุด
-
5
mW
- ความต้านทาน
-
32
ohm
-
การเชื่อมต่อ
- ความยาวสายเคเบิล
-
1.2
ม.
-
ด้านนอกกล่อง
- ความยาว
-
34.7
ซม.
- จำนวนบรรจุภัณฑ์
-
96
- ความกว้าง
-
32.5
ซม.
- น้ำหนักรวม
-
6.8
กก.
- ความสูง
-
26
ซม.
- GTIN
-
1 48 95229 10058 6
- น้ำหนักสุทธิ
-
5.76
กก.
- น้ำหนักเมื่อทดค่า
-
1.04
กก.
-
ด้านในกล่อง
- ความยาว
-
31
ซม.
- จำนวนบรรจุภัณฑ์
-
24
- ความกว้าง
-
16.2
ซม.
- ความสูง
-
11.7
ซม.
- น้ำหนักสุทธิ
-
1.44
กก.
- น้ำหนักรวม
-
1.55
กก.
- น้ำหนักเมื่อทดค่า
-
0.11
กก.
- GTIN
-
2 48 95229 10058 3
-
ขนาดบรรจุภัณฑ์
- ความสูง
-
17.1
ซม.
- ความกว้าง
-
5
ซม.
- ความลึก
-
2.5
ซม.
- จำนวนของผลิตภัณฑ์ทั้งหมด
-
1
- EAN
-
48 95229 10058 9
- น้ำหนักรวม
-
0.0757
กก.
- น้ำหนักสุทธิ
-
0.06
กก.
- น้ำหนักเมื่อทดค่า
-
0.0157
กก.
-
ขนาดผลิตภัณฑ์
- ความยาวสายเคเบิล
-
0
ซม.
- ความสูง
-
14.6
ซม.
- ความกว้าง
-
4.9
ซม.
- ความลึก
-
2.1
ซม.
- น้ำหนัก
-
0.0654
กก.
-
ดีไซน์
- สี
-
สีดำ
-
UPC
- UPC
-
8 40063 20035 7
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