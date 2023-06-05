The new Philips Shaver 3000 Series
โกนไว ไม่บาดผิว
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Philips Airfryer Combi HD9880
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Philips LatteGo
ดื่มด่ำกาแฟระดับพรีเมี่ยมในแบบที่คุณชอบได้ง่ายเพียงปลายนิ้ว
ความยั่งยืน
ความเป็นกลางทางคาร์บอน 100% ตั้งแต่ปี 2020¹
ด้วยการลงทุนในพลังงานหมุนเวียนและการชดเชยคาร์บอน การดำเนินงานทั่วโลกของเราปล่อยคาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์สู่ชั้นบรรยากาศ นอกจากนี้เรายังมุ่งมั่นที่จะจัดหาพลังงานมากกว่า 75% ของการใช้พลังงานทั้งหมดของเราจากแหล่งพลังงานหมุนเวียนภายในปี 2025 โดยค่อยๆเลิกใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลจากการดําเนินงานทั้งหมดของเรา².
¹ โรงงานและสำนักงานของตัวเองทั่วโลก
² การดำเนินงานของเรา= โรงงาน สำนักงาน ระบบโลจิสติกส์ และการเดินทาง
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