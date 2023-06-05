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เครื่องดูดฝุ่นแบตเตอร์รี่ไร้สาย Philips 2000/3000 series อ่านเพิ่มเติม
เครื่องดูดฝุ่นแบตเตอร์รี่ไร้สาย Philips 2000/3000 series
เตารีดไอน้ำแรงดันสูงรุ่น Philips Perfect Care 8000, 9000 และ Elite อ่านเพิ่มเติม
เตารีดไอน้ำแรงดันสูงรุ่น Philips Perfect Care 8000, 9000 และ Elite
เครื่องโกนหนวดฟิลิปส์

The new Philips Shaver 3000 Series

โกนไว ไม่บาดผิว

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ไดร์เป่าผมที่เร็วที่สุดของเรา

Philips Hair Dryer 8000 Series

ไดร์เป่าผมที่เร็วที่สุดของเรา

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Philips Airfryer Combi HD9880

Philips Airfryer Combi HD9880

หม้อทอดที่ดีที่สุดจากฟิลิปส์ ทำได้มากถึง 22 ฟังก์ชัน

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Philips Avent

ส่งต่อความรักถึงลูกของคุณ

ด้วยผลิตภัณฑ์ดูแลแม่และเด็กจาก Philips Avent

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สุขภาพดีเริ่มง่ายๆที่บ้านคุณ

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เครื่องเป่าผม

ผมสวย...ไม่กลัวเสีย

เครื่องเป่าผม

แปรงสีฟันไฟฟ้า

ดูแลสุขภาพช่องปากของคุณด้วย Sonicare

แปรงสีฟันไฟฟ้า

เตารีดแรงดันไอน้ำฟิลิปส์

รีดง่าย เรียบ ประหยัดเวลา

เตารีดแรงดันไอน้ำฟิลิปส์

หม้อทอดฟิลิปส์

อร่อยเต็ม100 แบบสุขภาพดี

หม้อทอดฟิลิปส์

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นวัตกรรมล่าสุดของเรา

โกนไว ไม่บาดผิว

The new Philips Shaver 3000 Series

โกนไว ไม่บาดผิว

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ดื่มด่ำกาแฟระดับพรีเมี่ยมในแบบที่คุณชอบได้ง่ายเพียงปลายนิ้ว

Philips LatteGo

ดื่มด่ำกาแฟระดับพรีเมี่ยมในแบบที่คุณชอบได้ง่ายเพียงปลายนิ้ว

รายละเอียดสินค้าเพิ่มเติม
ความเป็นกลางทางคาร์บอน 100% ตั้งแต่ปี 2020¹

ความยั่งยืน

ความเป็นกลางทางคาร์บอน 100% ตั้งแต่ปี 2020¹

ด้วยการลงทุนในพลังงานหมุนเวียนและการชดเชยคาร์บอน การดำเนินงานทั่วโลกของเราปล่อยคาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์สู่ชั้นบรรยากาศ นอกจากนี้เรายังมุ่งมั่นที่จะจัดหาพลังงานมากกว่า 75% ของการใช้พลังงานทั้งหมดของเราจากแหล่งพลังงานหมุนเวียนภายในปี 2025 โดยค่อยๆเลิกใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลจากการดําเนินงานทั้งหมดของเรา².

นวัตกรรม

สินค้าใหม่ในกลุ่มของเรา

¹ โรงงานและสำนักงานของตัวเองทั่วโลก
² การดำเนินงานของเรา= โรงงาน สำนักงาน ระบบโลจิสติกส์ และการเดินทาง

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