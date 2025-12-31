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จอไวด์สกรีน LCD

160E1SB/00

จอแสดงผล HD ขนาด 16:9 พร้อมดีไซน์ผิวเคลือบมันที่สวยงาม

ให้ความเพลิดเพลินมากขึ้นด้วยจอแสดงผลแบบไวด์สกรีนคุณภาพระดับ HD ซึ่งรองรับ การใช้งาน Vista! จอ LCD รุ่น160E1 มาพร้อมกับผิวเคลือบมันที่สวยงามและคุณสมบัติที่ใช้งานง่าย - ทั้งหมดในแพคเก็จเดียว ในราคาที่คุณจะพอใจ

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จอแสดงผล HD ขนาด 16:9 พร้อมดีไซน์ผิวเคลือบมันที่สวยงาม

  • E-line จอกว้าง 41 ซม./16"

  • กว้าง 40 ซม./15.6"

พร้อมสำหรับการแสดงภาพแบบ HD

จอความละเอียดสูงคือจอภาพที่ถูกออกแบบมาเพื่อการแสดงภาพความละเอียดสูงด้วยคุณภาพที่เหนือระดับ เป็นจอภาพที่พร้อมจะตอบสนองแหล่งสัญญาณ HD เช่น กล่องรับสัญญาณแบบ HD จอภาพแบบ HD ให้คุณภาพของสัญญาณภาพที่เหนือกว่าระบบ Progressive Scan และมีคุณสมบัติสอดคล้องตามมาตรฐานที่เข้มงวดสำหรับจอภาพ HD ซึ่งแสดงสัญญาณภาพที่มีคุณภาพเยี่ยมที่เต็มไปด้วยความละเอียด ผ่านทางช่องทางเชื่อมต่ออเนกประสงค์สำหรับVGA แบบอะนาล็อก หรือ DVI แบบดิจิตอลที่ไม่มีการบีบอัดสัญญาณ ตลอดจนรองรับ HDCP จอภาพแสดงสัญญาณภาพด้วยความละเอียด 720p (1280x720p @ 50 และ 60 Hz แบบโปรเกรสสีฟ) และ 1080i (1920x1080i @ 50 และ 60 Hz แบบอินเทอร์เลซ)

อัตราการจัดมุมมอง 16:9 ให้ภาพไวด์สกรีนที่ดีเยี่ยมสำหรับเกมส์และวิดีโอ

อัตราการจัดมุมมองแสดงสัดส่วนความกว้างของภาพวิดีโอต่อความสูง อัตราการจัดมุมมองไวด์สกรีน 16:9 ถือเป็นมาตรฐานสากลสำหรับโทรทัศน์ความละเอียดสูงและโทรทัศน์ระบบดิจิตอลของยุโรป การใช้อัตราการจัดมุมมองดั้งเดิมขนาด 16:9 ทำให้แสดงภาพสำหรับเกมส์และวิดีโอได้อย่างโดดเด่น โดยปราศจากพื้นที่เหลือทั้งด้านบนและล่างของภาพ และปราศจากการลดทอนของคุณภาพอันเนื่องมาจากการปรับแปลงสัดส่วนของภาพเพื่อให้เข้ากันกับจอที่ใช้สัดส่วนอื่น

ระยะเวลาตอบสนองในการเปิด/ปิดรวดเร็วใน 8 ms: แสดงผลข้อความและกราฟิกได้ดีเยี่ยม

เวลาตอบสนองการเปิด-ปิดคือระยะเวลาที่จอผลึกคริสตัลเหลวใช้ในการเปลี่ยนจากการใช้ (สีดำ) เป็นไม่ใช้ (สีขาว) และกลับมาที่ใช้งาน (สีดำ) อีกครั้ง โดยมีหน่วยวัดเป็นมิลลิวินาที ยิ่งรวดเร็วยิ่งดี: เวลาตอบสนองที่ต่ำแสดงว่ามีการเปลี่ยนผ่านรวดเร็วขึ้นกว่าเดิม และมีจุดรบกวนที่ปรากฏให้เห็นจากการแสดงผลข้อความและกราฟิกลดน้อยลง เวลาตอบสนองการเปิด-ปิดคือตัววัดที่สำคัญสำหรับการแสดงผลข้อมูลในการทำงาน เช่น เอกสาร กราฟ และภาพถ่าย

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