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    Brilliance จอภาพ LCD ที่มี SmartImage

    17S1SB/97

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    ด้วยคุณสมบัติของ SmartImage, SmartContrast, SmartControl และ TrueVision จอแสดงผลเชิงธุรกิจ 17S1 ที่ประหยัดไฟช่วยเพิ่มผลผลิตของคุณ

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    Brilliance จอภาพ LCD ที่มี SmartImage

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    • S-line 43 ซม. (17")
    • รูปแบบ 5:4
    SmartImage: สัมผัสประสบการณ์ของหน้าจอที่ใช้งานง่าย

    SmartImage: สัมผัสประสบการณ์ของหน้าจอที่ใช้งานง่าย

    SmartImage เป็นเทคโนโลยีเอกสิทธิ์เฉพาะตัวใหม่ล่าสุดของ Philips ที่ช่วยวิเคราะห์ข้อมูลที่แสดงผลบนหน้าจอของคุณและเพิ่มประสิทธิภาพหน้าจอ พร้อมอินเตอร์เฟซที่ใช้งานง่ายช่วยให้คุณสามารถเลือกโหมดต่างๆ ได้ง่าย เช่น ออฟฟิศ (Office), ภาพ (Image), ความบันเทิง (Entertainment), ประหยัด (Economy) และอื่นๆ เพื่อให้เหมาะสมกับแอปพลิเคชันที่ใช้ ตัวเลือก SmartImage ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของหน้าจอด้านความเปรียบต่าง ปรับความอิ่มตัวของสีและความคมชัดของภาพและวิดีโอ ตัวเลือกโหมดประหยัด (Economy) ช่วยประหยัดพลังงาน เลือกตัวเลือกทั้งหมดด้วยการกดเพียงปุ่มเดียว!

    TrueVision: ประสิทธิภาพของหน้าจอคุณภาพระดับห้องปฏิบัติการ

    TrueVision: ประสิทธิภาพของหน้าจอคุณภาพระดับห้องปฏิบัติการ

    TrueVision เป็นเทคโนโลยีการทดสอบและอัลกอริธึมเอกสิทธิ์เฉพาะของ Philips สำหรับการปรับจอภาพและการปรับค่าต่างๆ ซึ่งเป็นกระบวนการเพิ่มเติมที่ช่วยให้ได้ประสิทธิภาพการทำงานสูงสุดจากจอภาพ ให้ได้มาตรฐานดีกว่าข้อกำหนดของ Microsoft Vista ถึงสี่เท่าจากทุกหน้าจอที่ผลิตจากโรงงาน ไม่ใช่แค่เครื่องตัวอย่างเพียงไม่กี่เครื่อง มีเพียง Philips เท่านั้นที่สามารถมอบประสิทธิภาพความถูกต้องของระดับสีอย่างเที่ยงตรงและคุณภาพของจอภาพที่เหนือล้ำในจอภาพทุกจอ

    การจัดการสายเคเบิลจะลดความยุ่งเหยิงของสายเพื่อพื้นที่ทำงานที่มีระเบียบ

    การจัดการสายเคเบิลจะลดความยุ่งเหยิงของสายเพื่อพื้นที่ทำงานที่มีระเบียบ

    ระบบจัดเก็บสายเคเบิลคือการออกแบบที่ใกล้ชิดที่ช่วยรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยของพื้นที่ทำงานโดยการจัดสายเคเบิลและสายไฟที่ต้องใช้ในการทำงานของอุปกรณ์การแสดงผลให้เป็นระเบียบ

    SmartContrast: ให้รายละเอียดของสีดำได้ดำสนิทอย่างไม่น่าเชื่อ

    SmartContrast: ให้รายละเอียดของสีดำได้ดำสนิทอย่างไม่น่าเชื่อ

    SmartContrast เป็นเทคโนโลยีเฉพาะของ Philips ที่จะวิเคราะห์ชนิดของเนื้อหาที่คุณกำลังชม และจะปรับสีและควบคุมความเปรียบต่างของแสงฉากหลังโดยอัตโนมัติเพื่อให้ได้ภาพและวิดีโอดิจิตอลที่ดีเยี่ยม หรือเมื่อเล่นเกมส์ที่มีโทนสีดำค่อนข้างมาก เมื่อคุณเลือกโหมดประหยัดพลังงาน เครื่องจะปรับความเปรียบต่างของภาพและแสงฉากหลังอย่างละเอียดเพื่อให้เข้ากับแอปพลิเคชันต่าง ๆ ที่ใช้งานสำนักงาน และยังลดการใช้พลังงานอีกด้วย

    การปรับค่าการทำงานของจอภาพที่ง่ายดายด้วย SmartControl II

    SmartControl II เป็นซอฟต์แวร์ระบบจอภาพที่มีอินเตอร์เฟซกราฟิกบนหน้าจอที่เรียบง่าย แสดงการปรับค่าความละเอียด การปรับเทียบสี และการตั้งค่าอื่นๆ ของจอภาพ รวมถึงความสว่าง, ความเปรียบต่าง, นาฬิกาและเฟส, ตำแหน่ง, RGB, White point และยังมีการปรับระดับเสียงสำหรับรุ่นที่มีลำโพงในตัวด้วย

    ปรับมุมก้มเงยของจอภาพให้เหมาะกับคุณโดยเฉพาะ

    จอภาพสามารถปรับมุมก้มเงยที่ฐานเครื่องได้เพื่อให้ได้ตำแหน่งตามที่ต้องการ ส่งผลให้ได้มุมมองภาพที่ดีที่สุดและสะดวกสบายที่สุดสำหรับผู้ที่ต้องทำงานอยู่กับคอมพิวเตอร์เป็นเวลานานหลายชั่วโมง

    EPEAT Silver ช่วยลดผลกระทบที่มีต่อสิ่งแวดล้อม

    จอแสดงผล Philips ที่ได้รับการรับรอง EPEAT Silver ช่วย ปกป้องสุขภาพของมนุษย์และสิ่งแวดล้อม ขณะเดียวกันการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดทำให้ลดการแผ่รังสีที่มีผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศแบบเรือนกระจก โปรแกรม EPEAT ช่วยผู้ซื้อในการประเมิน เปรียบเทียบ และเลือกผลิตภัณฑ์จอแสดงผลตามข้อกำหนดด้านสิ่งแวดล้อมโดยยึดตามเกณฑ์ด้านสิ่งแวดล้อม 51 ข้อ ที่ได้รับการปรับปรุงโดยมติของผู้ถือหุ้นซึ่งได้รับการสนับสนุนโดย EPA สหรัฐอเมริกา การรับรอง EPEAT Silver มีผลกับผลิตภัณฑ์ Philips ที่ลงทะเบียนผลิตภัณฑ์เท่านั้น โปรดเยี่ยมชม www.epeat.net สำหรับการลงทะเบียนสถานะในประเทศของคุณ

    วัสดุที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมตรงตามมาตรฐานสากล

    "Philips ให้คำมั่นที่จะใช้วัสดุที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในผลิตภัณฑ์จอภาพทั้งหมด ส่วนประกอบที่เป็นพลาสติกทั้งหมด, ส่วนประกอบโครงเครื่องแบบโลหะและวัสดุบรรจุภัณฑ์ทั้งหมดใช้วัสดุที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ 100% ในบางรุ่น เราใช้วัสดุจากพลาสติกที่มาจากการรีไซเคิลถึงกว่า 65% เรายึดมั่นในมาตรฐาน RoHs ที่สร้างความมั่นใจว่าสารที่เป็นอันตราย เช่น สารตะกั่ว จะถูกลดลงหรือถูกกำจัดออกไป ปริมาณปรอทในจอภาพที่มีแสงพื้นหลัง CCFL ถูกลดการใช้งานลงอย่างมาก และถูกกำจัดออกจากจอภาพระบบแสงพื้นหลัง LED แล้วอย่างสิ้นเชิง คุณสามารถเยี่ยมชม Philips เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://www.asimpleswitch.com/global/

    Energy Star เพื่อการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพและสิ้นเปลืองพลังงานน้อยลง

    Energy Star คือ โปรแกรมการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพซึ่งได้รับการสนับสนุนจาก EPA สหรัฐอเมริกาและถูกนำไปใช้อย่างแพร่หลายในหลายๆ ประเทศ การรับรอง Energy Star ทำให้คุณมั่นใจว่าคุณกำลังซื้อผลิตภัณฑ์ที่ปฏิบัติตามมาตรฐานล่าสุดของการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพนั่นคือ อุปกรณ์ใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดในทุกระดับการทำงาน จอแสดงผลใหม่ของ Philips ได้รับการรับรอง Energy Star 5.0 ในเรื่องข้อมูลจำเพาะของผลิตภัณฑ์ และจอแสดงผลยังมีความสอดคล้องหรือเกินกว่ามาตรฐานอีกด้วย ตัวอย่างเช่น ในโหมดรอทำงาน (sleep mode) ตามมาตรฐาน Energy Star 5.0 กำหนดว่าต้องสิ้นเปลืองพลังงานน้อยกว่า 1 วัตต์ ในขณะที่จอแสดงผลของ Philips สิ้นเปลืองพลังงานเพียงแค่ 0.5 วัตต์ โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.energystar.gov

    ข้อมูลทางเทคนิค

    • ภาพ/การแสดงภาพ

      ขนาดจอภาพ
      17 นิ้ว/ 43 ซม.
      อัตราการจัดมุมมอง
      5:4
      ประเภทจอ LCD
      TFT-LCD
      ระยะห่างระหว่างพิกเซล
      0.264 x 0.264 มม.
      ความละเอียดที่ให้ประสิทธิภาพสูงสุด
      1280 x 1024 @ 60Hz
      ความสว่าง
      250  cd/m²
      สีในการแสดงผล
      16.7 ล้าน
      SmartContrast
      25000:1
      เวลาตอบสนอง (ทั่วไป)
      5  ms
      มุมมองภาพ
      • 176º (H) / 170º (V)
      • @ C/R > 5
      การเพิ่มประสิทธิภาพของภาพ
      SmartImage
      ความถี่ในการสแกน
      30 - 83 kHz(H) / 56 - 75 Hz (V)
      sRGB
      ใช่

    • การเชื่อมต่อ

      สัญญาณอินพุต
      VGA (อะนาล็อก)
      Sync Input
      • Separate Sync
      • Sync on Green

    • สะดวกสบาย

      การใช้งานกับระบบพลักแอนด์เพลย์
      • DDC/CI
      • Mac OS X
      • Windows 7/Vista/XP/2000/98
      • sRGB
      ความสะดวกสำหรับผู้ใช้
      • SmartImage
      • ความสว่าง
      • เมนู
      • อินพุต
      • อัตโนมัติ
      • เปิด/ปิดเครื่อง
      ภาษา OSD
      • อังกฤษ
      • ฝรั่งเศส
      • เยอรมัน
      • สเปน
      • อิตาลี
      • รัสเซีย
      • จีน (แผ่นดินใหญ่)
      • โปรตุเกส
      อุปกรณ์อำนวยความสะดวกอื่นๆ
      • ขาตั้ง VESA (100x100 มม.)
      • ล็อค Kensington

    • ขาตั้ง

      เอียง
      -5/20  องศา

    • กำลังไฟ

      โหมด ECO
      <14.6W
      แหล่งจ่ายไฟ
      • ภายในตัว
      • 100-240VAC, 50/60Hz
      โหมดปิด
      < 0.5 W
      ในโหมดเปิด
      <15.3W (วิธีทดสอบ EnergyStar 5.0)
      โหมดสแตนด์บาย
      <0.8 W
      สัญญาณไฟ LED การปิด/เปิดเครื่อง
      • การใช้งาน - สีขาว
      • โหมดสแตนด์บาย- ไฟสีขาว (กะพริบ)

    • ขนาด

      ผลิตภัณฑ์พร้อมขาตั้ง (มม.)
      389 x 367 x 179  มม.
      บรรจุภัณฑ์หน่วยเป็น มม. (กว้างxสูงxลึก)
      450x 423 x 149  มม.
      ผลิตภัณฑ์ไม่มีขาตั้ง (มม.)
      322 x 367 x 60  มม.

    • น้ำหนัก

      ผลิตภัณฑ์พร้อมบรรจุภัณฑ์ (กก.)
      4.66  กก.
      ผลิตภัณฑ์พร้อมขาตั้ง (กก.)
      3.45  กก.
      ผลิตภัณฑ์ไม่มีขาตั้ง (กก.)
      3.13  กก.

    • สภาพแวดล้อมในการทำงาน

      ช่วงอุณหภูมิ (การทำงาน)
      0°C ถึง 40°C  °C
      MTBF
      50,000  ชั่วโมง
      ความชื้นสัมพัทธ์
      20%-80  %
      ช่วงอุณหภูมิ (การเก็บรักษา)
      -20° C ถึง 60° C  °C

    • ความยั่งยืน

      สิ่งแวดล้อมและพลังงาน
      • EPEAT Silver
      • RoHS
      • EnergyStar 5.0
      วัสดุบรรจุภัณฑ์ที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้
      100  %

    • มาตรฐานและการรับรอง

      การอนุมัติตามกฎข้อบังคับ
      • BSMI
      • เครื่องหมาย CE
      • FCC
      • Class B
      • GOST
      • SEMKO
      • TCO '03
      • TUV Ergo
      • TUV/GS
      • UL/cUL

    • ตัวเครื่อง

      สี
      ดำ
      เคลือบ
      พื้นผิว

    Badge-D2C

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