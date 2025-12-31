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จอ LCD ที่มี USB, 2ms

190C1SB/00

จอภาพมีสไตล์ร่วมสมัยเพื่อความบันเทิงจากทีวีและคอมพิวเตอร์

จอภาพมีสไตล์ร่วมสมัยและคุณสมบัติอันชาญฉลาดของ SmartResponse และ SmartImage ที่ยกระดับประสบการณ์การรับชมภาพให้สูงมากกว่าเดิม: ไม่ว่าจะเป็นการเล่นเกมส์หรืออินเตอร์เน็ต 190C1 เป็นตัวเลือกที่ดีที่สุดของคุณสำหรับความบันเทิงจากโทรทัศน์และคอมพิวเตอร์

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จอภาพมีสไตล์ร่วมสมัยเพื่อความบันเทิงจากทีวีและคอมพิวเตอร์

  • C-line จอกว้าง 48 ซม. (19")

  • รูปแบบ 16:10

SmartResponse ที่ 2ms

SmartResponse ที่ 2ms

SmartResponse คือเทคโนโลยีเหนือชั้นอันเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของ Philips ซึ่งจะปรับเวลาตอบสนองไปตามความต้องการของแอปพลิเคชันเฉพาะ เช่น เกมและภาพยนตร์ซึ่งต้องการเวลาตอบสนองที่รวดเร็วเพื่อป้องกันการเกิดภาพกระตุก ภาพหน่วง และภาพซ้อน

SmartContrast 30000:1 ให้รายละเอียดของสีดำได้ดำสนิทอย่างไม่น่าเชื่อ

SmartContrast 30000:1 ให้รายละเอียดของสีดำได้ดำสนิทอย่างไม่น่าเชื่อ

คุณต้องการจอ LCD ที่มีความคมชัดสูงสุด และภาพสว่างสดใสสมจริงมากที่สุด การประมวลภาพวิดีโอขั้นล้ำหน้าของ Philips ได้รวมเอาเทคโนโลยีที่โดดเด่นซึ่งทำให้สีมืดมีความมืดลงที่สุด และเพิ่มความสว่างอย่างที่สุด จึงให้ภาพสว่างสดใส SmartContrast จะเพิ่มความคมชัดระดับสีดำให้ดำสนิท และให้ปริมาณสีที่แตกต่างกันระหว่างสีมืดกับสีสว่างได้อย่างแม่นยำและให้ภาพสว่างสดใส สมจริงด้วยสีที่มีความคมชัด และสดใส

SmartImage: สัมผัสประสบการณ์ของหน้าจอที่ใช้งานง่าย

SmartImage: สัมผัสประสบการณ์ของหน้าจอที่ใช้งานง่าย

SmartImage เป็นเทคโนโลยีเอกสิทธิ์เฉพาะตัวใหม่ล่าสุดของ Philips ที่ช่วยวิเคราะห์ข้อมูลที่แสดงผลบนหน้าจอของคุณและเพิ่มประสิทธิภาพหน้าจอ พร้อมอินเตอร์เฟซที่ใช้งานง่ายช่วยให้คุณสามารถเลือกโหมดต่างๆ ได้ง่าย เช่น ออฟฟิศ (Office), ภาพ (Image), ความบันเทิง (Entertainment), ประหยัด (Economy) และอื่นๆ เพื่อให้เหมาะสมกับแอปพลิเคชันที่ใช้ ตัวเลือก SmartImage ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของหน้าจอด้านความเปรียบต่าง ปรับความอิ่มตัวของสีและความคมชัดของภาพและวิดีโอ ตัวเลือกโหมดประหยัด (Economy) ช่วยประหยัดพลังงาน เลือกตัวเลือกทั้งหมดด้วยการกดเพียงปุ่มเดียว!

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