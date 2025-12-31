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190E2FB/00
จอแสดงผล HD สวยหรูคุ้มค่าสมราคา
ด้วยดีไซน์ที่หรูหรา, SmartContrast และ SmartImage Lite จอแสดงผล HD รุ่น 190E2 จึงเป็นตัวเลือกที่ตอบสนองทุกความต้องการของคุณได้อย่างลงตัว
E-line กว้าง 19'' (48.3 ซม.)
HD
"Philips ให้คำมั่นที่จะใช้วัสดุที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในผลิตภัณฑ์จอภาพทั้งหมด ส่วนประกอบที่เป็นพลาสติกทั้งหมด, ส่วนประกอบโครงเครื่องแบบโลหะและวัสดุบรรจุภัณฑ์ทั้งหมดใช้วัสดุที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ 100% ในบางรุ่น เราใช้วัสดุจากพลาสติกที่มาจากการรีไซเคิลถึงกว่า 65% เรายึดมั่นในมาตรฐาน RoHs ที่สร้างความมั่นใจว่าสารที่เป็นอันตราย เช่น สารตะกั่ว จะถูกลดลงหรือถูกกำจัดออกไป ปริมาณปรอทในจอภาพที่มีแสงพื้นหลัง CCFL ถูกลดการใช้งานลงอย่างมาก และถูกกำจัดออกจากจอภาพระบบแสงพื้นหลัง LED แล้วอย่างสิ้นเชิง คุณสามารถเยี่ยมชม Philips เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://www.asimpleswitch.com/global/
จอความละเอียดสูงคือจอภาพที่ถูกออกแบบมาเพื่อการแสดงภาพความละเอียดสูงด้วยคุณภาพที่เหนือระดับ เป็นจอภาพที่พร้อมจะตอบสนองแหล่งสัญญาณ HD เช่น กล่องรับสัญญาณแบบ HD จอภาพแบบ HD ให้คุณภาพของสัญญาณภาพที่เหนือกว่าระบบ Progressive Scan และมีคุณสมบัติสอดคล้องตามมาตรฐานที่เข้มงวดสำหรับจอภาพ HD ซึ่งแสดงสัญญาณภาพที่มีคุณภาพเยี่ยมที่เต็มไปด้วยความละเอียด ผ่านทางช่องทางเชื่อมต่ออเนกประสงค์สำหรับVGA แบบอะนาล็อก หรือ DVI แบบดิจิตอลที่ไม่มีการบีบอัดสัญญาณ ตลอดจนรองรับ HDCP จอภาพแสดงสัญญาณภาพด้วยความละเอียด 720p (1280x720p @ 50 และ 60 Hz แบบโปรเกรสสีฟ) และ 1080i (1920x1080i @ 50 และ 60 Hz แบบอินเทอร์เลซ)
รูปแบบโฉบเฉี่ยวหรูหรา เข้ากับการเฟอร์นิเจอร์ของห้องทุกห้องเป็นอย่างดี
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