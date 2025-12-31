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จอไวด์สกรีน LCD

190V1SB/00

จอภาพกว้างคุ้มค่าเงิน

ด้วยคุณสมบัติอินพุต DVI และ VGA inputs, SmartContrast และการประหยัดพลังงาน 190V1 จึงคุ้มค่าเงิน

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จอภาพกว้างคุ้มค่าเงิน

  • V-line จอกว้าง 48 ซม. (19")

  • รูปแบบ 16:10

วัสดุที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมตรงตามมาตรฐานสากล

"Philips ให้คำมั่นที่จะใช้วัสดุที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในผลิตภัณฑ์จอภาพทั้งหมด ส่วนประกอบที่เป็นพลาสติกทั้งหมด, ส่วนประกอบโครงเครื่องแบบโลหะและวัสดุบรรจุภัณฑ์ทั้งหมดใช้วัสดุที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ 100% ในบางรุ่น เราใช้วัสดุจากพลาสติกที่มาจากการรีไซเคิลถึงกว่า 65% เรายึดมั่นในมาตรฐาน RoHs ที่สร้างความมั่นใจว่าสารที่เป็นอันตราย เช่น สารตะกั่ว จะถูกลดลงหรือถูกกำจัดออกไป ปริมาณปรอทในจอภาพที่มีแสงพื้นหลัง CCFL ถูกลดการใช้งานลงอย่างมาก และถูกกำจัดออกจากจอภาพระบบแสงพื้นหลัง LED แล้วอย่างสิ้นเชิง คุณสามารถเยี่ยมชม Philips เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://www.asimpleswitch.com/global/

WXGA+ ความละเอียด 1440 x 900 แบบจอกว้างเพื่อการแสดงผลที่คมชัดยิ่งกว่า

WXGA+ หรือ Wide Extended Graphics Array plus เป็นมาตรฐานที่บ่งบอกถึงความสามารถของจอภาพในการแสดงผลได้ละเอียดสูงถึง 1440 x 900 พิกเซล และรองรับการแสดงผลของสีต่างๆ ได้พร้อมกันมากกว่าหนึ่งล้านสี WXGA ช่วยลดการกะพริบของจอภาพทำให้มีประสิทธิภาพการแสดงผลที่ดีกว่าและความเที่ยงตรงของสีที่เพิ่มขึ้น

ช่องรับสัญญาณที่ใช้ได้ทั้งชนิด VGA แบบอะนาล็อกและ DVI แบบดิจิตอล

ช่องรับสัญญาณที่ใช้ได้ทั้งชนิด VGA แบบอะนาล็อกและ DVI แบบดิจิตอล

ช่องรับสัญญาณคู่มีช่องเสียบที่รับได้ทั้งสัญญาณเข้าชนิด VGA แบบอะนาล็อกและสัญญาณ DVI แบบดิจิตอล

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