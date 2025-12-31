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190V1SB/00
จอภาพกว้างคุ้มค่าเงิน
ด้วยคุณสมบัติอินพุต DVI และ VGA inputs, SmartContrast และการประหยัดพลังงาน 190V1 จึงคุ้มค่าเงิน
V-line จอกว้าง 48 ซม. (19")
รูปแบบ 16:10
"Philips ให้คำมั่นที่จะใช้วัสดุที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในผลิตภัณฑ์จอภาพทั้งหมด ส่วนประกอบที่เป็นพลาสติกทั้งหมด, ส่วนประกอบโครงเครื่องแบบโลหะและวัสดุบรรจุภัณฑ์ทั้งหมดใช้วัสดุที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ 100% ในบางรุ่น เราใช้วัสดุจากพลาสติกที่มาจากการรีไซเคิลถึงกว่า 65% เรายึดมั่นในมาตรฐาน RoHs ที่สร้างความมั่นใจว่าสารที่เป็นอันตราย เช่น สารตะกั่ว จะถูกลดลงหรือถูกกำจัดออกไป ปริมาณปรอทในจอภาพที่มีแสงพื้นหลัง CCFL ถูกลดการใช้งานลงอย่างมาก และถูกกำจัดออกจากจอภาพระบบแสงพื้นหลัง LED แล้วอย่างสิ้นเชิง คุณสามารถเยี่ยมชม Philips เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://www.asimpleswitch.com/global/
WXGA+ หรือ Wide Extended Graphics Array plus เป็นมาตรฐานที่บ่งบอกถึงความสามารถของจอภาพในการแสดงผลได้ละเอียดสูงถึง 1440 x 900 พิกเซล และรองรับการแสดงผลของสีต่างๆ ได้พร้อมกันมากกว่าหนึ่งล้านสี WXGA ช่วยลดการกะพริบของจอภาพทำให้มีประสิทธิภาพการแสดงผลที่ดีกว่าและความเที่ยงตรงของสีที่เพิ่มขึ้น
ช่องรับสัญญาณคู่มีช่องเสียบที่รับได้ทั้งสัญญาณเข้าชนิด VGA แบบอะนาล็อกและสัญญาณ DVI แบบดิจิตอล
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