จอ LCD ที่มีแสงพื้นหลัง LED
เพลิดเพลินไปกับภาพจากจอ LED ที่ให้สีสันสดใส
เพลิดเพลินไปกับภาพบนจอแสดงผล LED ที่มีสีสันสดใสพร้อมการออกแบบหน้าจอมันวาวสวยดึงดูดใจ และทำงานด้วย SmartControl Lite จึงเป็นตัวเลือกที่ยอดเยี่ยมจริงๆ!
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จอ LCD ที่มีแสงพื้นหลัง LED
เพลิดเพลินไปกับภาพจากจอ LED ที่ให้สีสันสดใส SmartContrast ให้รายละเอียดของสีดำได้ดำสนิท
SmartContrast เป็นเทคโนโลยีเฉพาะของ Philips ที่จะวิเคราะห์ชนิดของเนื้อหาที่คุณกำลังชม และจะปรับสีและควบคุมความเปรียบต่างของแสงฉากหลังโดยอัตโนมัติเพื่อให้ได้ภาพและวิดีโอดิจิตอลที่ดีเยี่ยม หรือเมื่อเล่นเกมส์ที่มีโทนสีดำค่อนข้างมาก เมื่อคุณเลือกโหมดประหยัดพลังงาน เครื่องจะปรับความเปรียบต่างของภาพและแสงฉากหลังอย่างละเอียดเพื่อให้เข้ากับแอปพลิเคชันต่าง ๆ ที่ใช้งานสำนักงาน และยังลดการใช้พลังงานอีกด้วย
เทคโนโลยี LED สำหรับสีสันสดใส
LED สีขาวคือ อุปกรณ์ระบบ Solid state ที่สว่างเต็มที่เสมอกันและรวดเร็วเพื่อประหยัดเวลาการเริ่มต้น จอภาพ LED ปราศจากสารปรอทจึงเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมทั้งในขั้นตอนการรีไซเคิลและการกำจัดทิ้ง เทคโนโลยี LED ช่วยให้สามารถควบคุมการลดแสงพื้นหลัง LCD ได้ดีขึ้น ส่งผลให้มีอัตราความเปรียบต่างสูงเป็นพิเศษ และยังให้ภาพที่สว่าง สีสันสดใสเสมอกันอย่างทั่วถึง
ประสิทธิภาพในการจูนหน้าจอที่ทำได้ง่ายด้วย SmartControl Lite
SmartControl Lite คือไอคอน 3D ใช้ซอฟต์แวร์ควบคุมจอภาพ GUI ให้ผู้ใช้ปรับพารามิเตอร์ต่างๆ ของจอภาพ เช่น สี, ความสว่าง, การปรับเทียบหน้าจอ, มัลติมีเดีย, การจัดการ ID และอื่นๆ ได้โดยใช้เมาส์
จอภาพที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ไร้สารปรอท
จอภาพ Philips ที่มีแสงฉากหลัง LED ปราศจากสารปรอท ซึ่งเป็นหนึ่งในสารพิษที่ส่งผลกระทบต่อมนุษย์และสัตว์มากที่สุด จอภาพไร้สารปรอทนี้จึงเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมตลอดวงจรชีวิตผลิตภัณฑ์นับตั้งแต่ขั้นตอนการผลิตจนถึงการกำจัดทิ้ง
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ภาพ/การแสดงภาพ
ขนาดจอภาพ
19 นิ้ว / 48.3 ซม. อัตราการจัดมุมมอง
16:10 ประเภทจอ LCD
TFT-LCD ชนิดแสงพื้นหลัง
ระบบ W-LED ระยะห่างระหว่างพิกเซล
0.2835x 0.2835 มม. ความละเอียดที่ให้ประสิทธิภาพสูงสุด
1440 x 900 @ 60 Hz ความสว่าง
200
cd/m² สีในการแสดงผล
16.7 ล้าน อัตราความคมชัด (ทั่วไป)
600:1 SmartContrast
10,000,000:1 เวลาตอบสนอง (ทั่วไป)
5
ms มุมมองภาพ พื้นที่แสดงภาพจริง
408.24 (H) x 255.15 (V) ความถี่ในการสแกน
30 -83 kHz (H) / 56 -75 Hz (V) sRGB
ใช่
การเชื่อมต่อ
สัญญาณอินพุต
VGA (อะนาล็อก)
DVI-D (ดิจิตอล, HDCP) Sync Input
Separate Sync
Sync on Green
สะดวกสบาย
การใช้งานกับระบบพลักแอนด์เพลย์
DDC/CI
Mac OS X
sRGB
Windows 7
Windows XP ความสะดวกสำหรับผู้ใช้
อัตโนมัติ/ลง
4:3 กว้าง/ขึ้น
ความสว่าง/ย้อนกลับ
เมนู/ตกลง
เปิด/ปิดเครื่อง ภาษา OSD
อังกฤษ
ฝรั่งเศส
เยอรมัน
อิตาลี
โปรตุเกส
รัสเซีย
จีน (แผ่นดินใหญ่)
สเปน
ตุรกี อุปกรณ์อำนวยความสะดวกอื่นๆ
ขาตั้ง
เอียง
-5/20
องศา
กำลังไฟ
แหล่งจ่ายไฟ
ภายในตัว
100-240VAC, 50-60Hz โหมดปิด
0.5 W (ทั่วไป) ในโหมดเปิด
13.6 วัตต์ (ทั่วไป) (วิธีทดสอบ EnergyStar 6.0) โหมดสแตนด์บาย
0.5 W (ทั่วไป) สัญญาณไฟ LED การปิด/เปิดเครื่อง
ขนาด
ผลิตภัณฑ์พร้อมขาตั้ง (มม.)
442 x 373 x 201
มม. บรรจุภัณฑ์หน่วยเป็น มม. (กว้างxสูงxลึก)
490 x 378 x 124
มม. ผลิตภัณฑ์ไม่มีขาตั้ง (มม.)
442 x 305 x 48
มม.
น้ำหนัก
ผลิตภัณฑ์พร้อมบรรจุภัณฑ์ (กก.)
4.03
กก. ผลิตภัณฑ์พร้อมขาตั้ง (กก.)
2.98
กก. ผลิตภัณฑ์ไม่มีขาตั้ง (กก.)
2.65
กก.
สภาพแวดล้อมในการทำงาน
ช่วงอุณหภูมิ (การทำงาน)
0°C ถึง 40°C
°C MTBF
30,000
ชั่วโมง ความชื้นสัมพัทธ์
20%-80
% ช่วงอุณหภูมิ (การเก็บรักษา)
-20° C ถึง 60° C
°C
ความยั่งยืน
สิ่งแวดล้อมและพลังงาน
EnergyStar 6.0
RoHS
ปราศจากสารปรอท วัสดุบรรจุภัณฑ์ที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้
100
%
มาตรฐานและการรับรอง
การอนุมัติตามกฎข้อบังคับ
BSMI
เครื่องหมาย CE
FCC Class B
GOST
PSB
SASO
SEMKO
TUV/ISO9241-307
UL/cUL
WEEE
ตัวเครื่อง
สี
ดำ เคลือบ
ขัดเงา (กรอบจอภาพด้านหน้า) /หยาบละเอียด (กรอบจอภาพด้านหลัง)
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