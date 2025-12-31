ผลิตภัณฑ์ฝ่ายสนับสนุน

สมัครเพื่อรับข่าวสารและข้อเสนอพิเศษ

รับประกัน 2 ปีเต็ม

ทุกรุ่น

  • ภาพถ่ายผลิตภัณฑ์ด้านหน้า
  • ภาพถ่ายผลิตภัณฑ์อื่นๆ
  • รูปภาพหลัก
  • ภาพถ่ายผลิตภัณฑ์ด้านหน้า
  • ภาพถ่ายผลิตภัณฑ์อื่นๆ
  • รูปภาพหลัก

ยกเลิกการผลิต

Brillianceจอ LCD ที่มี Pivot base, USB, Audio

220P2ES/00

จอแสดงผลของมืออาชีพ ออกแบบตามหลักสรีรศาสตร์เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม, การรับรอง EPEAT Gold รับรองจอแสดงผล Philips Professional 220P2 ที่มีสวิตช์ ZeroWatt, โหมด Soft off 0.1 วัตต์, Smart Ergo Base, เสียงสเตอริโอ และ USB Hub 4 พอร์ต ช่วยในการเพิ่มผลผลิตของคุณ

ดูสิทธิประโยชน์ทั้งหมด

จอแสดงผลของมืออาชีพ ออกแบบตามหลักสรีรศาสตร์เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

  • 22" (55.9 ซม.) P-line

  • WSXGA+

ระบบเสียงสเตอริโอในตัวเพื่อประสบการณ์แบบมัลติมีเดีย

มีลำโพงระบบเสียงสเตอริโอคู่คุณภาพสูงในอุปกรณ์แสดงภาพ สามารถจัดวางได้แบบ Front Firing ซึ่งสามารถมองเห็นได้ หรือแบบ Down Firing ซึ่งมองไม่เห็น, Top Firing, Rear Firing เป็นต้น ขึ้นอยู่กับรุ่นและการออกแบบ

สวิตช์ ZeroWatt ประหยัดพลังงาน 100%

จากพันธะสัญญามากมายของ Philips ในการมุ่งมั่นที่จะ "Sense and Simplicity" เรามอบตัวเลือกในการประหยัดพลังงานให้แก่คุณเพื่อที่จะ ปิด หน้าจอทุกครั้งที่สามารถทำได้ เพียงกดปุ่มเปิด/ปิด (ON/OFF) ที่อยู่ด้านหลังจอจะลดการใช้พลังงานของหน้าจอลงจนถึงระดับศูนย์ คือไม่ใช้พลังงานเลย ในโหมดปิด (OFF) จอแสดงผลจะตัดการเชื่อมต่อพลังงานจากไฟ AC อย่างสิ้นเชิง ดังนั้นจึงเป็นการลดปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้อีกด้วย

ตัวควบคุมแบบ SmartTouch ทันสมัย

ตัวควบคุมแบบ SmartTouch เป็นไอคอนอัจฉริยะที่ไวต่อการสัมผัสและตอบสนองได้อย่างดีที่เข้ามาแทนที่ปุ่มแบบกด ด้วยการตอบสนองต่อสัมผัสที่เบาที่สุดของคุณ ตัวควบคุม SmartTouch สามารถเปิดจอภาพ หรือปรับความสว่างและความคมชัดของจอแสดงผลด้วย SmartImage Lite ได้ เมื่อใช้งาน ไอคอน SmartTouch จะเรืองแสงเพื่อให้คุณทราบว่าได้ดำเนินการตามคำสั่งของคุณแล้ว

ข้อมูลทางเทคนิค

รับการสนับสนุนสำหรับผลิตภัณฑ์

ค้นหาคำถามที่พบบ่อย คู่มือผู้ใช้ ข้อมูลด้านความปลอดภัย และเคล็ดลับต่างๆ

ความคิดเห็น

ลงทะเบียนเพื่อรับข่าวสารจากฟิลิปส์รวมถึงโปรโมชันพิเศษสำหรับคุณ

  • ข้อเสนอพิเศษสำหรับสมาชิก
  • สิทธิเข้าถึงโปรโมชันก่อนใคร
  • อัปเดตข่าวสารผลิตภัณฑ์ใหม่ พร้อมเคล็ดลับการใช้ชีวิตอย่างมีสุขภาพดี

ข้าพเจ้าต้องการรับข้อเสนอพิเศษตามความต้องการและพฤติกรรมการใช้งาน เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการ กิจกรรม และโปรโมชั่นของ Philips ฉันสามารถยกเลิกการสมัครรับเมื่อไรก็ได้!

  • ข้อเสนอพิเศษสำหรับสมาชิก
  • สิทธิเข้าถึงโปรโมชันก่อนใคร
  • อัปเดตข่าวสารผลิตภัณฑ์ใหม่ พร้อมเคล็ดลับการใช้ชีวิตอย่างมีสุขภาพดี