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220P2ES/00
จอแสดงผลของมืออาชีพ ออกแบบตามหลักสรีรศาสตร์เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม, การรับรอง EPEAT Gold รับรองจอแสดงผล Philips Professional 220P2 ที่มีสวิตช์ ZeroWatt, โหมด Soft off 0.1 วัตต์, Smart Ergo Base, เสียงสเตอริโอ และ USB Hub 4 พอร์ต ช่วยในการเพิ่มผลผลิตของคุณ
22" (55.9 ซม.) P-line
WSXGA+
มีลำโพงระบบเสียงสเตอริโอคู่คุณภาพสูงในอุปกรณ์แสดงภาพ สามารถจัดวางได้แบบ Front Firing ซึ่งสามารถมองเห็นได้ หรือแบบ Down Firing ซึ่งมองไม่เห็น, Top Firing, Rear Firing เป็นต้น ขึ้นอยู่กับรุ่นและการออกแบบ
จากพันธะสัญญามากมายของ Philips ในการมุ่งมั่นที่จะ "Sense and Simplicity" เรามอบตัวเลือกในการประหยัดพลังงานให้แก่คุณเพื่อที่จะ ปิด หน้าจอทุกครั้งที่สามารถทำได้ เพียงกดปุ่มเปิด/ปิด (ON/OFF) ที่อยู่ด้านหลังจอจะลดการใช้พลังงานของหน้าจอลงจนถึงระดับศูนย์ คือไม่ใช้พลังงานเลย ในโหมดปิด (OFF) จอแสดงผลจะตัดการเชื่อมต่อพลังงานจากไฟ AC อย่างสิ้นเชิง ดังนั้นจึงเป็นการลดปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้อีกด้วย
ตัวควบคุมแบบ SmartTouch เป็นไอคอนอัจฉริยะที่ไวต่อการสัมผัสและตอบสนองได้อย่างดีที่เข้ามาแทนที่ปุ่มแบบกด ด้วยการตอบสนองต่อสัมผัสที่เบาที่สุดของคุณ ตัวควบคุม SmartTouch สามารถเปิดจอภาพ หรือปรับความสว่างและความคมชัดของจอแสดงผลด้วย SmartImage Lite ได้ เมื่อใช้งาน ไอคอน SmartTouch จะเรืองแสงเพื่อให้คุณทราบว่าได้ดำเนินการตามคำสั่งของคุณแล้ว
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