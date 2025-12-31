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จอไวด์สกรีน LCD

220V1SB/00

จอภาพกว้างคุ้มค่าเงิน

ด้วยคุณสมบัติอินพุต DVI และ VGA, SmartContrast และการประหยัดพลังงาน 220V1 จึงคุ้มค่าเงิน

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จอภาพกว้างคุ้มค่าเงิน

  • V-line จอกว้าง 56 ซม./22"

  • รูปแบบ 16:10

ช่องรับสัญญาณที่ใช้ได้ทั้งชนิด VGA แบบอะนาล็อกและ DVI แบบดิจิตอล

ช่องรับสัญญาณคู่มีช่องเสียบที่รับได้ทั้งสัญญาณเข้าชนิด VGA แบบอะนาล็อกและสัญญาณ DVI แบบดิจิตอล

SmartContrast: ให้รายละเอียดของสีดำได้ดำสนิทอย่างไม่น่าเชื่อ

SmartContrast เป็นเทคโนโลยีเฉพาะของ Philips ที่จะวิเคราะห์ชนิดของเนื้อหาที่คุณกำลังชม และจะปรับสีและควบคุมความเปรียบต่างของแสงฉากหลังโดยอัตโนมัติเพื่อให้ได้ภาพและวิดีโอดิจิตอลที่ดีเยี่ยม หรือเมื่อเล่นเกมส์ที่มีโทนสีดำค่อนข้างมาก เมื่อคุณเลือกโหมดประหยัดพลังงาน เครื่องจะปรับความเปรียบต่างของภาพและแสงฉากหลังอย่างละเอียดเพื่อให้เข้ากับแอปพลิเคชันต่าง ๆ ที่ใช้งานสำนักงาน และยังลดการใช้พลังงานอีกด้วย

ปรับมุมก้มเงยของจอภาพให้เหมาะกับคุณโดยเฉพาะ

จอภาพสามารถปรับมุมก้มเงยที่ฐานเครื่องได้เพื่อให้ได้ตำแหน่งตามที่ต้องการ ส่งผลให้ได้มุมมองภาพที่ดีที่สุดและสะดวกสบายที่สุดสำหรับผู้ที่ต้องทำงานอยู่กับคอมพิวเตอร์เป็นเวลานานหลายชั่วโมง

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