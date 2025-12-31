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220V1SB/00
จอภาพกว้างคุ้มค่าเงิน
ด้วยคุณสมบัติอินพุต DVI และ VGA, SmartContrast และการประหยัดพลังงาน 220V1 จึงคุ้มค่าเงิน
V-line จอกว้าง 56 ซม./22"
รูปแบบ 16:10
ช่องรับสัญญาณคู่มีช่องเสียบที่รับได้ทั้งสัญญาณเข้าชนิด VGA แบบอะนาล็อกและสัญญาณ DVI แบบดิจิตอล
SmartContrast เป็นเทคโนโลยีเฉพาะของ Philips ที่จะวิเคราะห์ชนิดของเนื้อหาที่คุณกำลังชม และจะปรับสีและควบคุมความเปรียบต่างของแสงฉากหลังโดยอัตโนมัติเพื่อให้ได้ภาพและวิดีโอดิจิตอลที่ดีเยี่ยม หรือเมื่อเล่นเกมส์ที่มีโทนสีดำค่อนข้างมาก เมื่อคุณเลือกโหมดประหยัดพลังงาน เครื่องจะปรับความเปรียบต่างของภาพและแสงฉากหลังอย่างละเอียดเพื่อให้เข้ากับแอปพลิเคชันต่าง ๆ ที่ใช้งานสำนักงาน และยังลดการใช้พลังงานอีกด้วย
จอภาพสามารถปรับมุมก้มเงยที่ฐานเครื่องได้เพื่อให้ได้ตำแหน่งตามที่ต้องการ ส่งผลให้ได้มุมมองภาพที่ดีที่สุดและสะดวกสบายที่สุดสำหรับผู้ที่ต้องทำงานอยู่กับคอมพิวเตอร์เป็นเวลานานหลายชั่วโมง
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