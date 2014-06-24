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จอ LCD ที่มีแสงพื้นหลัง LED

220V3LSB/00

3

| (1) วิจารณ์ | 100% แนะนำผลิตภัณฑ์นี้

เพลิดเพลินไปกับภาพจากจอ LED ที่ให้สีสันสดใส

จอแสดงผลเพรียวบางเปี่ยมเสน่ห์ อิ่มเอมใจเมื่อใช้งาน พร้อมมีคุณสมบัติ SmartContrast ที่ให้ภาพสดใส ทำให้เป็นตัวเลือกที่ยอดเยี่ยม!

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เพลิดเพลินไปกับภาพจากจอ LED ที่ให้สีสันสดใส

  • V Line

  • 22" (55.9 ซม.)

จอภาพที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ไร้สารปรอท

จอภาพ Philips ที่มีแสงฉากหลัง LED ปราศจากสารปรอท ซึ่งเป็นหนึ่งในสารพิษที่ส่งผลกระทบต่อมนุษย์และสัตว์มากที่สุด จอภาพไร้สารปรอทนี้จึงเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมตลอดวงจรชีวิตผลิตภัณฑ์นับตั้งแต่ขั้นตอนการผลิตจนถึงการกำจัดทิ้ง

เทคโนโลยี LED สำหรับสีสันที่เป็นธรรมชาติ

LED สีขาวคือ อุปกรณ์ระบบ Solid state ที่สว่างเต็มที่เสมอกันและรวดเร็วเพื่อประหยัดเวลาการเริ่มต้น จอภาพ LED ปราศจากสารปรอทจึงเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมทั้งในขั้นตอนการรีไซเคิลและการกำจัดทิ้ง เทคโนโลยี LED ช่วยให้สามารถควบคุมการลดแสงพื้นหลัง LCD ได้ดีขึ้น ส่งผลให้มีอัตราความเปรียบต่างสูงเป็นพิเศษ และยังให้ภาพที่สว่าง สีสันสดใสเสมอกันอย่างทั่วถึง

ดีไซน์ผิวเคลือบมันเพรียวบาง

ข้อมูลทางเทคนิค

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ความคิดเห็น

คำวิจารณ์เหล่านี้ได้รับการจัดการโดย Bazaarvoice และปฏิบัติตามนโยบายความถูกต้องของ Bazaarvoice ซึ่งได้รับการสนับสนุนโดยเทคโนโลยีการต่อต้านการฉ้อโกงและการวิเคราะห์โดยมนุษย์ สามารถดูรายละเอียดได้ที่
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3.0

จาก 5

1

วิจารณ์

100%

แนะนำผลิตภัณฑ์นี้

5
4
2
1

24/06/2014

Malaysia

Malaysia

This product suitable for entertainment use.

This product is not suitable to use for Graphic work.

ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้

รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ 206V3LSB LED monitor

ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้

รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ 206V3LSB LED monitor

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