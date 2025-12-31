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จอ LCD ที่มี Touch Control

221E2SB1/00

เพรียวบาง น่าหลงใหล จอแสดงผล Full HD คุ้มค่าสมราคา

ด้วยรูปทรงที่เพรียวบาง การออกแบบที่น่าหลงใหล จอแสดงผลรุ่นใหม่ 221E2 Full HD ที่มี SmartContrast และ SmartImage Lite ตัวเลือกที่ตอบสนองทุกความต้องการของคุณได้อย่างลงตัว

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เพรียวบาง น่าหลงใหล จอแสดงผล Full HD คุ้มค่าสมราคา

  • E-line 54.6 ซม./21.5"

  • Full HD

ผิวเคลือบมันเสริมการตกแต่งของคุณ

ผิวเคลือบมันที่สวยงาม สะดุดตาดูกลมกลืนและลงตัวกับการตกแต่งของคุณ

อัตราการจัดมุมมอง 16:9 ให้ภาพไวด์สกรีนที่ดีเยี่ยมสำหรับเกมส์และวิดีโอ

อัตราการจัดมุมมองแสดงสัดส่วนความกว้างของภาพวิดีโอต่อความสูง อัตราการจัดมุมมองไวด์สกรีน 16:9 ถือเป็นมาตรฐานสากลสำหรับโทรทัศน์ความละเอียดสูงและโทรทัศน์ระบบดิจิตอลของยุโรป การใช้อัตราการจัดมุมมองดั้งเดิมขนาด 16:9 ทำให้แสดงภาพสำหรับเกมส์และวิดีโอได้อย่างโดดเด่น โดยปราศจากพื้นที่เหลือทั้งด้านบนและล่างของภาพ และปราศจากการลดทอนของคุณภาพอันเนื่องมาจากการปรับแปลงสัดส่วนของภาพเพื่อให้เข้ากันกับจอที่ใช้สัดส่วนอื่น

SmartImage Lite ยกระดับประสบการณ์การรับชม LCD

SmartImage Lite เป็นเทคโนโลยีเอกสิทธิ์เฉพาะตัวใหม่ล่าสุดของ Philips ที่ช่วยวิเคราะห์ข้อมูลที่แสดงผลบนหน้าจอของคุณ SmartImage Lite สามารถเพิ่มความเปรียบต่าง ความอิ่มตัวของสี และความคมชัดของภาพและวิดีโอได้อย่างรวดเร็วในแบบเรียลไทม์ด้วยการกดเพียงปุ่มเดียว เพื่อประสิทธิภาพการแสดงผลอันยอดเยี่ยมตามรูปแบบที่คุณเลือกไว้

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