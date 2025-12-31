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ยกเลิกการผลิต
221E2SB/00
เพรียวบาง น่าหลงใหล จอแสดงผล Full HD คุ้มค่าสมราคา
ด้วยรูปทรงที่เพรียวบาง การออกแบบที่น่าหลงใหล จอแสดงผลรุ่นใหม่ 221E2 Full HD ที่มี SmartContrast และ SmartImage Lite ตัวเลือกที่ตอบสนองทุกความต้องการของคุณได้อย่างลงตัว
E-line 54.6 ซม./21.5"
Full HD
ควบคุมรูปแบบภาพอัตโนมัติบนหน้าจอของ Philips ใช้สลับจากอัตราส่วนภาพแบบ 4:3 เป็นโหมดไวด์สกรีน และกลับเป็นแบบ 4:3 อีกครั้ง เพื่อให้อัตราส่วนภาพของหน้าจอเหมาะสมกับการทำงานกับเอกสารแบบกว้างโดยไม่ต้องเลื่อน หรือสำหรับการรับชมสื่อไวด์สกรีนในโหมดไวด์สกรีน และไม่บิดเบือนอัตราส่วนภาพของการแสดงผลโหมดเนทีฟแบบ 4:3
"Philips ให้คำมั่นที่จะใช้วัสดุที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในผลิตภัณฑ์จอภาพทั้งหมด ส่วนประกอบที่เป็นพลาสติกทั้งหมด, ส่วนประกอบโครงเครื่องแบบโลหะและวัสดุบรรจุภัณฑ์ทั้งหมดใช้วัสดุที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ 100% ในบางรุ่น เราใช้วัสดุจากพลาสติกที่มาจากการรีไซเคิลถึงกว่า 65% เรายึดมั่นในมาตรฐาน RoHs ที่สร้างความมั่นใจว่าสารที่เป็นอันตราย เช่น สารตะกั่ว จะถูกลดลงหรือถูกกำจัดออกไป ปริมาณปรอทในจอภาพที่มีแสงพื้นหลัง CCFL ถูกลดการใช้งานลงอย่างมาก และถูกกำจัดออกจากจอภาพระบบแสงพื้นหลัง LED แล้วอย่างสิ้นเชิง คุณสามารถเยี่ยมชม Philips เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://www.asimpleswitch.com/global/
คุณต้องการจอ LCD ที่มีความคมชัดสูงสุด และภาพสว่างสดใสสมจริงมากที่สุด การประมวลภาพวิดีโอขั้นล้ำหน้าของ Philips ได้รวมเอาเทคโนโลยีที่โดดเด่นซึ่งทำให้สีมืดมีความมืดลงที่สุด และเพิ่มความสว่างอย่างที่สุด จึงให้ภาพสว่างสดใส SmartContrast จะเพิ่มความคมชัดระดับสีดำให้ดำสนิท และให้ปริมาณสีที่แตกต่างกันระหว่างสีมืดกับสีสว่างได้อย่างแม่นยำและให้ภาพสว่างสดใส สมจริงด้วยสีที่มีความคมชัด และสดใส
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