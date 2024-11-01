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  • เรียบง่าย ด้วยจอภาพ USB เรียบง่าย ด้วยจอภาพ USB เรียบง่าย ด้วยจอภาพ USB

    จอภาพ LCD, แสงพื้นหลัง LED

    221S3UCS/00

    เรียบง่าย ด้วยจอภาพ USB

    ปลดปล่อยตัวคุณให้เป็นอิสระด้วยจอภาพ USB ใหม่ของ Philips พอร์ต USB 2.0 บนแลปทอปของคุณจะส่งสัญญาณวิดีโอดิจิตอลและพลังงานให้จอภาพของคุณผ่านทางการเชื่อมต่อสายเคเบิลเพียงเส้นเดียว!

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    จอภาพ LCD, แสงพื้นหลัง LED

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    เรียบง่าย ด้วยจอภาพ USB

    สายเคเบิล USB เส้นเดียว ที่จะจ่ายไฟและส่งสัญญาณวิดีโอ

    • S Line
    • 21.5" (54.6 ซม.)
    • จอภาพ USB

    สว่างขึ้นในทันที ต้องขอบคุณเทคโนโลยี LED

    LED สีขาวคือ อุปกรณ์ระบบ Solid state ที่สว่างเต็มที่เสมอกันและรวดเร็วเพื่อประหยัดเวลาการเริ่มต้น จอภาพ LED ปราศจากสารปรอทจึงเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมทั้งในขั้นตอนการรีไซเคิลและการกำจัดทิ้ง เทคโนโลยี LED ช่วยให้สามารถควบคุมการลดแสงพื้นหลัง LCD ได้ดีขึ้น ส่งผลให้มีอัตราความเปรียบต่างสูงเป็นพิเศษ และยังให้ภาพที่สว่าง สีสันสดใสเสมอกันอย่างทั่วถึง

    การเชื่อมต่อแลปทอป USB 2.0 เพียงเส้นเดียวทั้งสำหรับการจ่ายไฟและวิดีโอ

    จอภาพ USB ของ Philips มีความสามารถที่จะแสดงภาพและดึงการจ่ายพลังงานไฟฟ้าโดยตรงจากพอร์ต USB ของแลปทอปด้วยสายเคเบิล USB เพียงเส้นเดียว ไม่จำเป็นต้องมีสายเคเบิลการจ่ายไฟหรือวิดีโอเพิ่มเติมทำให้การเชื่อมต่อระหว่างแลปทอปและจอภาพของคุณ ใช้พลังงานต่ำเป็นพิเศษและยังใช้สายเพียงเส้นเดียวทำให้ใช้งานได้อย่างง่ายดาย

    การใช้พลังงานที่ต่ำเป็นพิเศษ

    จอภาพ USB ใช้แสงพื้นหลัง LED แบบพิเศษที่ใช้พลังงานต่ำที่จะดึงการจ่ายพลังงานไฟฟ้าจากพอร์ต USB ของแลปทอปของคุณ โดยใช้พลังงานประมาณ 9 วัตต์ซึ่งทำให้ใช้พลังงานต่ำกว่าจอภาพรุ่นมาตรฐานเท่าเทียมกันโดยประมาณถึง 50%

    ระยะการปรับความสูง 70 มม. เพื่อให้ปรับตำแหน่งได้ตามต้องการ

    Compact Ergo Base คือ แท่นวางจอภาพที่ 'เป็นมิตรกับผู้ใช้' ของ Philips ที่สามารถปรับมุมเอียง แกนหมุน และความสูงได้ เพื่อปรับตำแหน่งของจอภาพให้เหมาะกับการดูข้อมูลได้อย่างสะดวกสบายและมีประสิทธิภาพมากที่สุด

    จอภาพที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ไร้สารปรอท

    จอภาพ Philips ที่มีแสงฉากหลัง LED ปราศจากสารปรอท ซึ่งเป็นหนึ่งในสารพิษที่ส่งผลกระทบต่อมนุษย์และสัตว์มากที่สุด จอภาพไร้สารปรอทนี้จึงเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมตลอดวงจรชีวิตผลิตภัณฑ์นับตั้งแต่ขั้นตอนการผลิตจนถึงการกำจัดทิ้ง

    การปรับจอภาพให้ก้มเงยหรือหันซ้ายขวาเพื่อมุมมองภาพที่ดีที่สุด

    ที่ฐานของจอภาพมีกลไกการปรับก้มเงยและหันซ้ายขวาเพื่อให้ผู้ใช้สามารถหันจอภาพไปทางซ้ายหรือขวาและปรับก้มเงยได้ตามต้องการ

    ข้อมูลทางเทคนิค

    • ภาพ/การแสดงภาพ

      ขนาดจอภาพ
      21.5 นิ้ว / 54.6 ซม.
      อัตราการจัดมุมมอง
      16:9
      ประเภทจอ LCD
      TFT-LCD
      ชนิดแสงพื้นหลัง
      ระบบ W-LED
      ระยะห่างระหว่างพิกเซล
      0.248 x 0.248 มม.
      ความละเอียดที่ให้ประสิทธิภาพสูงสุด
      1920 x 1080 @ 60Hz
      ความสว่าง
      150  cd/m²
      สีในการแสดงผล
      16.7 ล้าน
      อัตราความคมชัด (ทั่วไป)
      1,000:1
      เวลาตอบสนอง (ทั่วไป)
      5  ms
      มุมมองภาพ
      • 160º (แนวนอน) / 150º (แนวตั้ง)
      • @ C/R > 10
      sRGB
      ใช่

    • การเชื่อมต่อ

      อินพุตสัญญาณวิดีโอ
      USB 2.0

    • สะดวกสบาย

      การใช้งานกับระบบพลักแอนด์เพลย์
      • Mac OS X
      • sRGB
      • Windows 7/Vista/XP
      อุปกรณ์อำนวยความสะดวกอื่นๆ
      • ล็อค Kensington
      • ขาตั้ง VESA (100x100 มม.)

    • ขาตั้ง

      ระยะการปรับความสูง
      สูงถึง 70  มม.
      แท่นหมุน/ บิดได้
      -65/65  องศา
      เอียง
      -5/20  องศา

    • กำลังไฟ

      โหมดปิด
      0W
      ในโหมดเปิด
      9W (ทั่วไป) (USB 2.0)
      โหมดสแตนด์บาย
      0.3W (ทั่วไป)
      สัญญาณไฟ LED การปิด/เปิดเครื่อง
      การใช้งาน - สีขาว
      ตัวเลือกอะแดปเตอร์ปลั๊กไฟ
      • Model-DSA-20PFE-05 FEU 050300
      • DSA-20PFE-05 FCH 050300
      • DSA-20PFE-05 FUS 050300
      • ข้อมูลจำเพาะ -100-240VAC
      • 50/60Hz
      • 0.7A*
      อินพุตกำลังไฟของเครื่องชาร์จในรถยนต์
      USB 2.0

    • ขนาด

      ผลิตภัณฑ์พร้อมขาตั้ง (มม.)
      507 x 402 x 201  มม.
      บรรจุภัณฑ์หน่วยเป็น มม. (กว้างxสูงxลึก)
      565 x 461 x 131  มม.
      ผลิตภัณฑ์ไม่มีขาตั้ง (มม.)
      507 x 323 x 59  มม.

    • น้ำหนัก

      ผลิตภัณฑ์พร้อมบรรจุภัณฑ์ (กก.)
      5.13  กก.
      ผลิตภัณฑ์พร้อมขาตั้ง (กก.)
      3.85  กก.
      ผลิตภัณฑ์ไม่มีขาตั้ง (กก.)
      3.44  กก.

    • สภาพแวดล้อมในการทำงาน

      ช่วงอุณหภูมิ (การทำงาน)
      0°C ถึง 40°C  °C
      MTBF
      30,000  ชั่วโมง
      ความชื้นสัมพัทธ์
      20%-80  %
      ช่วงอุณหภูมิ (การเก็บรักษา)
      -20° C ถึง 60° C  °C

    • ความยั่งยืน

      สิ่งแวดล้อมและพลังงาน
      RoHS
      วัสดุบรรจุภัณฑ์ที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้
      100  %

    • มาตรฐานและการรับรอง

      การอนุมัติตามกฎข้อบังคับ
      • CCC
      • เครื่องหมาย CE
      • FCC Class B
      • UL/cUL

    • ตัวเครื่อง

      สี
      สีเงิน
      เคลือบ
      พื้นผิว

    Badge-D2C

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    ความคิดเห็น

    เป็นคนแรกที่วิจารณ์รายการนี้

    • ในบางกรณี หากพอร์ต USB 2 พอร์ตของแลปทอปไม่สามารถจ่ายไฟให้จอภาพได้อย่างเพียงพอ คุณอาจจำเป็นต้องซื้ออะแดปเตอร์ DC เสริม

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