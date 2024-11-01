221S3UCS/00
เรียบง่าย ด้วยจอภาพ USB
ปลดปล่อยตัวคุณให้เป็นอิสระด้วยจอภาพ USB ใหม่ของ Philips พอร์ต USB 2.0 บนแลปทอปของคุณจะส่งสัญญาณวิดีโอดิจิตอลและพลังงานให้จอภาพของคุณผ่านทางการเชื่อมต่อสายเคเบิลเพียงเส้นเดียว!ดูประโยชน์ทั้งหมด
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LED สีขาวคือ อุปกรณ์ระบบ Solid state ที่สว่างเต็มที่เสมอกันและรวดเร็วเพื่อประหยัดเวลาการเริ่มต้น จอภาพ LED ปราศจากสารปรอทจึงเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมทั้งในขั้นตอนการรีไซเคิลและการกำจัดทิ้ง เทคโนโลยี LED ช่วยให้สามารถควบคุมการลดแสงพื้นหลัง LCD ได้ดีขึ้น ส่งผลให้มีอัตราความเปรียบต่างสูงเป็นพิเศษ และยังให้ภาพที่สว่าง สีสันสดใสเสมอกันอย่างทั่วถึง
จอภาพ USB ของ Philips มีความสามารถที่จะแสดงภาพและดึงการจ่ายพลังงานไฟฟ้าโดยตรงจากพอร์ต USB ของแลปทอปด้วยสายเคเบิล USB เพียงเส้นเดียว ไม่จำเป็นต้องมีสายเคเบิลการจ่ายไฟหรือวิดีโอเพิ่มเติมทำให้การเชื่อมต่อระหว่างแลปทอปและจอภาพของคุณ ใช้พลังงานต่ำเป็นพิเศษและยังใช้สายเพียงเส้นเดียวทำให้ใช้งานได้อย่างง่ายดาย
จอภาพ USB ใช้แสงพื้นหลัง LED แบบพิเศษที่ใช้พลังงานต่ำที่จะดึงการจ่ายพลังงานไฟฟ้าจากพอร์ต USB ของแลปทอปของคุณ โดยใช้พลังงานประมาณ 9 วัตต์ซึ่งทำให้ใช้พลังงานต่ำกว่าจอภาพรุ่นมาตรฐานเท่าเทียมกันโดยประมาณถึง 50%
Compact Ergo Base คือ แท่นวางจอภาพที่ 'เป็นมิตรกับผู้ใช้' ของ Philips ที่สามารถปรับมุมเอียง แกนหมุน และความสูงได้ เพื่อปรับตำแหน่งของจอภาพให้เหมาะกับการดูข้อมูลได้อย่างสะดวกสบายและมีประสิทธิภาพมากที่สุด
จอภาพ Philips ที่มีแสงฉากหลัง LED ปราศจากสารปรอท ซึ่งเป็นหนึ่งในสารพิษที่ส่งผลกระทบต่อมนุษย์และสัตว์มากที่สุด จอภาพไร้สารปรอทนี้จึงเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมตลอดวงจรชีวิตผลิตภัณฑ์นับตั้งแต่ขั้นตอนการผลิตจนถึงการกำจัดทิ้ง
ที่ฐานของจอภาพมีกลไกการปรับก้มเงยและหันซ้ายขวาเพื่อให้ผู้ใช้สามารถหันจอภาพไปทางซ้ายหรือขวาและปรับก้มเงยได้ตามต้องการ
ภาพ/การแสดงภาพ
การเชื่อมต่อ
สะดวกสบาย
ขาตั้ง
กำลังไฟ
ขนาด
น้ำหนัก
สภาพแวดล้อมในการทำงาน
ความยั่งยืน
มาตรฐานและการรับรอง
ตัวเครื่อง
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