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227E3QPHSU/00
จอแสดงผล IPS ประสิทธิภาพสูงพร้อมมี PowerSensor
สัมผัสกับภาพ LED งดงามบนจอแสดงผลมุมมองกว้าง IPS ที่มีการดีไซน์หรูหรา กรอบจอภาพสีฟ้าโปร่งแสง HDMI และนวัตกรรม PowerSensor ที่ตรวจจับการปรากฏตัวของคุณช่วยประหยัดค่าไฟได้ถึง 80% นับเป็นตัวเลือกรักสิ่งแวดล้อมที่ชาญฉลาด
E Line
21.5" (54.6 ซม.)
จอแสดงผล IPS ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงซึ่งให้มุมมองภาพที่กว้างขึ้นเป็นพิเศษที่มุม 178/178 องศา ทำให้สามารถรับชมภาพได้จากทุกมุม แม้กระทั่งในมุม 90 องศาในโหมดหมุน! จอแสดงผล IPS ให้คุณได้สัมผัสกับภาพที่คมชัดพร้อมสีสันสดใสไม่เหมือนกับแผง TN มาตรฐานทั่วไป ทำให้ IPS เป็นตัวเลือกที่เหมาะสำหรับภาพถ่าย ภาพยนตร์ และการเบราส์เว็บ รวมไปถึงการใช้แอปพลิเคชันมืออาชีพที่ต้องการความเที่ยงตรงของสีและความสว่างที่ต่อเนื่องตลอดเวลา
คุณต้องการจอ LCD ที่มีความคมชัดสูงสุด และภาพสว่างสดใสสมจริงมากที่สุด การประมวลภาพวิดีโอขั้นล้ำหน้าของ Philips ได้รวมเอาเทคโนโลยีที่โดดเด่นซึ่งทำให้สีมืดมีความมืดลงที่สุด และเพิ่มความสว่างอย่างที่สุด จึงให้ภาพสว่างสดใส SmartContrast จะเพิ่มความคมชัดระดับสีดำให้ดำสนิท และให้ปริมาณสีที่แตกต่างกันระหว่างสีมืดกับสีสว่างได้อย่างแม่นยำและให้ภาพสว่างสดใส สมจริงด้วยสีที่มีความคมชัด และสดใส
จอภาพ Full HD ที่มีความละเอียดของภาพจอกว้างระดับ 1920 x 1080p ซึ่งเป็นความละเอียดสูงสุดของแหล่งสัญญาณ HD เพื่อให้ได้ภาพที่มีคุณภาพสูงสุดเท่าที่เป็นไปได้ สามารถรองรับสัญญาณ 1080p ได้จากทุกแหล่ง รวมถึงจาก Blu-ray และเกมส์คอนโซล HD รุ่นล่าสุดจึงไม่มีวันล้าสมัย ระบบประมวลสัญญาณได้รับการอัพเกรดเป็นพิเศษเพื่อให้รองรับคุณภาพสัญญาณและความละเอียดที่สูงขึ้น จึงทำให้ภาพ Progressive Scan ไม่มีการสั่นไหว และสีสว่างสดใสสวยงามยิ่งขึ้น
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