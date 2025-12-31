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229CL2SB/00
จอ LED บางเฉียบน่าทึ่ง
ด้วยการออกแบบที่บางเฉียบและเทคโนโลยีที่มอบความคมชัด สีสันสดใสจึงช่วยยกระดับจอแสดงผล LED Blade จาก Philips ให้เปี่ยมประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
Blade
21.5" (54.6 ซม.)
C-line
จอภาพ Philips รุ่นใหม่ใช้ Slim CCFL หรือ LED รุ่นใหม่ล่าสุดซึ่งมีดีไซน์ที่เพรียวบางกว่ารุ่นก่อนมาก ความเพรียวบางไม่เพียงทำให้เกิดสุนทรียทางอารมณ์ได้เมื่อยลโฉมจอภาพ แต่ยังเป็นการประหยัดพื้นที่บนโต๊ะอีกด้วย!!
LED สีขาวคือ อุปกรณ์ระบบ Solid state ที่สว่างเต็มที่เสมอกันและรวดเร็วเพื่อประหยัดเวลาการเริ่มต้น จอภาพ LED ปราศจากสารปรอทจึงเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมทั้งในขั้นตอนการรีไซเคิลและการกำจัดทิ้ง เทคโนโลยี LED ช่วยให้สามารถควบคุมการลดแสงพื้นหลัง LCD ได้ดีขึ้น ส่งผลให้มีอัตราความเปรียบต่างสูงเป็นพิเศษ และยังให้ภาพที่สว่าง สีสันสดใสเสมอกันอย่างทั่วถึง
คุณต้องการจอ LCD ที่มีความคมชัดสูงสุด และภาพสว่างสดใสสมจริงมากที่สุด การประมวลภาพวิดีโอขั้นล้ำหน้าของ Philips ได้รวมเอาเทคโนโลยีที่โดดเด่นซึ่งทำให้สีมืดมีความมืดลงที่สุด และเพิ่มความสว่างอย่างที่สุด จึงให้ภาพสว่างสดใส SmartContrast จะเพิ่มความคมชัดระดับสีดำให้ดำสนิท และให้ปริมาณสีที่แตกต่างกันระหว่างสีมืดกับสีสว่างได้อย่างแม่นยำและให้ภาพสว่างสดใส สมจริงด้วยสีที่มีความคมชัด และสดใส
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