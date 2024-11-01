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  • จอแสดงผลได้รับการออกแบบให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน จอแสดงผลได้รับการออกแบบให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน จอแสดงผลได้รับการออกแบบให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

    Brilliance จอภาพ LCD IPS, แสงพื้นหลัง LED

    231P4QPYKEB/00

    จอแสดงผลได้รับการออกแบบให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

    จอแสดงผล LED IPS ของ Philips มาพร้อมเว็บแคม ช่วยให้คุณประสานงานและติดต่อสื่อสารได้สะดวก ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่าย

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    Brilliance จอภาพ LCD IPS, แสงพื้นหลัง LED

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    จอแสดงผลได้รับการออกแบบให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

    พร้อมมีเว็บแคมที่จะช่วยประหยัดเวลาและค่าใช้จ่าย

    • P Line
    • 23" (58.4 ซม.)
    • จอแสดงผล Full HD
    PowerSensor ช่วยประหยัดพลังงานได้สูงสุด 80%

    PowerSensor ช่วยประหยัดพลังงานได้สูงสุด 80%

    PowerSensor คือ 'เซนเซอร์ตรวจจับบุคคล' ทำหน้าที่ส่งและรับสัญญาณอินฟราเรดที่ไม่เป็นอันตรายเพื่อตรวจสอบว่ามีผู้ใช้อยู่หรือไม่และจะลดความสว่างของหน้าจอลงโดยอัตโนมัติเมื่อผู้ใช้ออกห่างจากโต๊ะทำงาน สามารถลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานได้ถึง 80 เปอร์เซ็นต์ และยืดอายุการใช้งานของหน้าจอ

    เทคโนโลยีจอ LED IPS จอกว้างเพื่อภาพและสีที่เที่ยงตรง

    เทคโนโลยีจอ LED IPS จอกว้างเพื่อภาพและสีที่เที่ยงตรง

    จอแสดงผล IPS ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงซึ่งให้มุมมองภาพที่กว้างขึ้นเป็นพิเศษที่มุม 178/178 องศา ทำให้สามารถรับชมภาพได้จากทุกมุม แม้กระทั่งในมุม 90 องศาในโหมดหมุน! จอแสดงผล IPS ให้คุณได้สัมผัสกับภาพที่คมชัดพร้อมสีสันสดใสไม่เหมือนกับแผง TN มาตรฐานทั่วไป ทำให้ IPS เป็นตัวเลือกที่เหมาะสำหรับภาพถ่าย ภาพยนตร์ และการเบราส์เว็บ รวมไปถึงการใช้แอปพลิเคชันมืออาชีพที่ต้องการความเที่ยงตรงของสีและความสว่างที่ต่อเนื่องตลอดเวลา

    SmartErgoBase ให้คุณปรับแต่งการวางหน้าจอให้เหมาะกับการใช้งานมากที่สุด

    SmartErgoBase ให้คุณปรับแต่งการวางหน้าจอให้เหมาะกับการใช้งานมากที่สุด

    SmartErgoBase เป็นแท่นวางจอภาพ ซึ่งให้ความสะดวกสบายในการดูภาพที่ตรงตามหลักสรีรศาสตร์ และมีระบบการจัดการสาย ผู้ใช้สามารถปรับความสูงของแท่นวาง ปรับหมุน ปรับเอียง และปรับมุมมองภาพ เพื่อให้ได้ตำแหน่งจอภาพที่สะดวกต่อการใช้ได้มากที่สุด ซึ่งจะช่วยลดความเมื่อยล้าจากการทำงานตลอดทั้งวัน การจัดการสายที่มีประสิทธิภาพสูงช่วยลดปัญหาสายพันกันและให้ความเป็นระเบียบเรียบร้อยและเป็นมืออาชีพ

    ลำโพงสเตอริโอในตัวสำหรับมัลติมีเดีย

    ลำโพงสเตอริโอในตัวสำหรับมัลติมีเดีย

    มีลำโพงระบบเสียงสเตอริโอคู่คุณภาพสูงในอุปกรณ์แสดงภาพ สามารถจัดวางได้แบบ Front Firing ซึ่งสามารถมองเห็นได้ หรือแบบ Down Firing ซึ่งมองไม่เห็น, Top Firing, Rear Firing เป็นต้น ขึ้นอยู่กับรุ่นและการออกแบบ

    ความสูงที่สามารถปรับจากระดับต่ำไปจนถึงระดับสูงได้เพื่อความสะดวกสบายในการอ่านสูงสุด

    ความสูงที่สามารถปรับจากระดับต่ำไปจนถึงระดับสูงได้เพื่อความสะดวกสบายในการอ่านสูงสุด

    จอภาพของ Philips มี SmartErgoBase ล้ำยุคทำให้คุณสามารถปรับระดับจอภาพให้ต่ำเกือบชิดโต๊ะได้เพื่อมุมมองที่สะดวกสบายในการชม ความสูงที่สามารถปรับจากระดับต่ำสุดไปจนถึงระดับสูงได้เป็นการตอบโจทย์ของปัญหาเมื่อคุณใช้แว่นสองเลนส์ แว่นสามเลนส์และแว่นเลนส์โปรเกรสซีฟในการทำงานกับคอมพิวเตอร์ ยิ่งไปกว่านั้นมันทำให้ผู้ใช้สามารถปรับมุมมองของจอภาพและความสูงตามที่ต้องการเพื่อลดความอ่อนล้าและความตึงเครียด

    เว็บแคมสำหรับการเชื่อมต่อและการประสานงาน

    ด้วยไมโครโฟนและเว็บแคมในตัวจะช่วยให้คุณสามารถดูและสื่อสารกับเพื่อนร่วมงานและลูกค้าของคุณ การใช้งานง่ายๆ นี้จะช่วยให้คุณประสานงานและแบ่งปัน ประหยัดทั้งเวลาและการเดินทางอันมีค่าที่อาจทำให้เกิดค่าใช้ค่าใช่จ่าย

    DisplayPort ช่วยให้การส่งวิดีโอและเสียงผ่านเคเบิลยาวเพียงเส้นเดียว

    DisplayPort คือไดรฟ์เชื่อมต่อสัญญาณดิจิตอลโดยตรงที่มีการเชื่อมต่อสองทางจากคอมพิวเตอร์ไปที่จอภาพโดยไม่มีการแปลงสัญญาณใดๆ DisplayPort มีสัญญาณรองรับสายสัญญาณที่มีความยาวถึง 15 เมตร และการส่งข้อมูลขนาด 10.8 Gbps/วินาทีซึ่งมีประสิทธิภาพที่สูงกว่ามาตรฐาน DVI ทั่วไป ด้วยประสิทธิภาพสูงสุดและไม่มีระยะหน่วงของข้อมูล ทำให้คุณสามารถรับชมภาพและมีอัตรารีเฟรชที่รวดเร็วที่สุด ด้วยคุณสมบัติเหล่านี้ทำให้ DisplayPort เป็นตัวเลือกที่ดีที่สุดนอกเหนือจากการใช้งานทั่วไปในสำนักงานหรือบ้าน แต่ยังรวมถึงการเล่นเกมและรับชมภาพยนตร์ที่ต้องการ การตัดต่อวิดีโอ และอื่นๆ รวมถึงยังสามารถใช้ร่วมกับอะแดปเตอร์หลากหลายประเภทได้อีกด้วย

    USB Hub 3 พอร์ตเพื่อให้เชื่อมต่อได้สะดวก

    USB Hub ช่วยให้ผู้ใช้สามารถเชื่อมต่อกับอุปกรณ์มัลติมีเดียพลักแอนด์เพลย์ได้อย่างสะดวกสบาย เช่น อุปกรณ์หน่วยความจำ USB, กล้อง, HDD แบบพกพา, กล้อง Web, PDA, เครื่องพิมพ์ และอุปกรณ์อื่นๆ ที่ใช้การเชื่อมต่อ USB ได้ USB 2.0 Hub ที่ติดตั้งบนจอช่วยให้สัญญาณ USB 2.0 ผ่านไปยังคอมพิวเตอร์ได้ โปรดทราบว่าอุปกรณ์หลายตัว เช่น กล้องและ HDD อาจต้องใช้พลังงานแยกต่างหากเนื่องจากอุปกรณ์เหล่านั้นจำเป็นต้องใช้พลังงานมากกว่าพลังงานที่ USB Hub ของจอจ่ายให้

    การใช้พลังงานเป็นศูนย์ด้วยสวิตซ์ใช้พลังงาน 0 วัตต์

    แค่เพียงกดสวิตซ์ใช้พลังงาน 0 วัตต์ซึ่งออกแบบให้อยู่ด้านหลังของจอภาพเพื่อความสะดวกสบาย คุณสามารถปิดการเชื่อมต่อไฟ AC กับจอภาพได้อย่างสมบูรณ์แบบ ทำให้การใช้พลังงานเป็นศูนย์ทั้งยังช่วยลดปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้อีกด้วย

    ข้อมูลทางเทคนิค

    • ภาพ/การแสดงภาพ

      ขนาดจอภาพ
      23 นิ้ว / 58.4 ซม.
      อัตราการจัดมุมมอง
      16:9
      ประเภทจอ LCD
      LCD IPS
      ชนิดแสงพื้นหลัง
      ระบบ W-LED
      ระยะห่างระหว่างพิกเซล
      0.265 x 0.265 มม.
      ความละเอียดที่ให้ประสิทธิภาพสูงสุด
      1920 x 1080 @ 60Hz
      ความสว่าง
      250  cd/m²
      สีในการแสดงผล
      16.7 ล้าน
      อัตราความคมชัด (ทั่วไป)
      1000:1
      SmartContrast
      20,000,000 :1
      มุมมองภาพ
      • 178º (H) / 178º (V)
      • @ C/R > 10
      การเพิ่มประสิทธิภาพของภาพ
      SmartImage
      พื้นที่แสดงภาพจริง
      509.18 (แนวนอน) x 286.41 (แนวตั้ง)
      ความถี่ในการสแกน
      30 - 83 kHz (H) / 56 - 75 Hz (V)
      sRGB
      ใช่
      SmartResponse (ทั่วไป)
      7 มิลลิวินาที (Gray to Gray)

    • การเชื่อมต่อ

      สัญญาณอินพุต
      • DisplayPort x 1
      • DVI-D (ดิจิตอล, HDCP)
      • VGA (อะนาล็อก)
      USB
      USB 2.0 x 3
      Sync Input
      • Separate Sync
      • Sync on Green
      สัญญาณเสียง (เข้า/ออก)
      • Audio In PC
      • ไมโครโฟน
      • ช่องสัญญาณออกของหูฟัง

    • สะดวกสบาย

      ลำโพงภายในตัว
      1.5Wx2
      การใช้งานกับระบบพลักแอนด์เพลย์
      • DDC/CI
      • Mac OS X
      • sRGB
      • Windows 7/Vista/XP
      ความสะดวกสำหรับผู้ใช้
      • SmartImage
      • ระดับเสียง
      • PowerSensor
      • เมนู
      • เปิด/ปิดเครื่อง
      ภาษา OSD
      • อังกฤษ
      • ฝรั่งเศส
      • เยอรมัน
      • อิตาลี
      • โปรตุเกส
      • รัสเซีย
      • จีน (แผ่นดินใหญ่)
      • สเปน
      อุปกรณ์อำนวยความสะดวกอื่นๆ
      • ล็อค Kensington
      • ขาตั้ง VESA (100x100 มม.)
      ซอฟต์แวร์ควบคุม
      SmartControl Premium
      เว็บแคมในตัว
      กล้องถ่ายรูป 2.0 เมกะพิกเซลพร้อมด้วยไมโครโฟนและสัญญาณไฟ LED

    • ขาตั้ง

      ระยะการปรับความสูง
      130  มม.
      การหมุน
      90 องศา
      แท่นหมุน/ บิดได้
      -65/65  องศา
      เอียง
      -5/20  องศา

    • กำลังไฟ

      โหมด ECO
      18 W (ทั่วไป)
      แหล่งจ่ายไฟ
      • 100-240VAC, 50-60Hz
      • ภายในตัว
      โหมดปิด
      การใช้พลังงานเป็นศูนย์ด้วยสวิตซ์ใช้พลังงาน 0 วัตต์
      ในโหมดเปิด
      29.1 W (วิธีทดสอบ EnergyStar 5.0)
      โหมดสแตนด์บาย
      0.3 W
      สัญญาณไฟ LED การปิด/เปิดเครื่อง
      • การใช้งาน - สีขาว
      • โหมดสแตนด์บาย- ไฟสีขาว (กะพริบ)

    • ขนาด

      ผลิตภัณฑ์พร้อมขาตั้ง (มม.)
      547 x 515 x 220  มม.
      บรรจุภัณฑ์หน่วยเป็น มม. (กว้างxสูงxลึก)
      600 x 400 x 263  มม.
      ผลิตภัณฑ์ไม่มีขาตั้ง (มม.)
      547 x 343 x 60  มม.

    • น้ำหนัก

      ผลิตภัณฑ์พร้อมบรรจุภัณฑ์ (กก.)
      7.70  กก.
      ผลิตภัณฑ์พร้อมขาตั้ง (กก.)
      5.23  กก.
      ผลิตภัณฑ์ไม่มีขาตั้ง (กก.)
      3.09  กก.

    • สภาพแวดล้อมในการทำงาน

      ช่วงอุณหภูมิ (การทำงาน)
      0°C ถึง 40°C  °C
      MTBF
      30,000  ชั่วโมง
      ความชื้นสัมพัทธ์
      20%-80  %
      ช่วงอุณหภูมิ (การเก็บรักษา)
      -20° C ถึง 60° C  °C

    • ความยั่งยืน

      สิ่งแวดล้อมและพลังงาน
      • PowerSensor
      • EnergyStar 5.0
      • ใบรับรอง TCO Edge
      • RoHS
      พลาสติกที่ผ่านการใช้งานมาแล้วและนำกลับมารีไซเคิล
      65%
      วัสดุบรรจุภัณฑ์ที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้
      100  %
      สารจำเพาะ
      • ปลอดสาร PVC / BFR
      • ปราศจากสารปรอท

    • มาตรฐานและการรับรอง

      การอนุมัติตามกฎข้อบังคับ
      • BSMI
      • เครื่องหมาย CE
      • FCC Class B
      • GOST
      • SASO
      • SEMKO
      • TUV Ergo
      • TUV/GS
      • UL/cUL
      • WEEE

    • ตัวเครื่อง

      เคลือบ
      พื้นผิว
      ส่วนฐาน
      ดำ
      กรอบจอภาพด้านหน้า
      ดำ
      กรอบจอภาพด้านหลัง
      ดำ

    • มีอะไรในกล่อง

      สาย
      VGA, DVI, DP, Audio, USB, กำลังไฟ
      จอภาพพร้อมขาตั้ง
      มี
      เอกสารสำหรับผู้ใช้
      มี

    Badge-D2C

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