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จอ LCD แบบ SmartTouch

232E2SB/00

สัมผัสประสบการณ์การเล่นเกมที่ยอดเยี่ยมด้วยจอแสดงผลขนาดใหญ่

จอแสดงผล 232E2 Full HD ขนาดใหญ่ หรูหราพร้อมตัวควบคุมแบบ SmartTouch, SmartContrast และ SmartImage Lite ทันสมัย ที่พร้อมเชื่อมโยงคุณเข้าสู่โลกแห่งการเล่นเกม

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สัมผัสประสบการณ์การเล่นเกมที่ยอดเยี่ยมด้วยจอแสดงผลขนาดใหญ่

  • E-line (58.4 ซม.) 23"

  • Full HD

อัตราการจัดมุมมอง 16:9 ให้ภาพไวด์สกรีนที่ดีเยี่ยมสำหรับเกมส์และวิดีโอ

อัตราการจัดมุมมองแสดงสัดส่วนความกว้างของภาพวิดีโอต่อความสูง อัตราการจัดมุมมองไวด์สกรีน 16:9 ถือเป็นมาตรฐานสากลสำหรับโทรทัศน์ความละเอียดสูงและโทรทัศน์ระบบดิจิตอลของยุโรป การใช้อัตราการจัดมุมมองดั้งเดิมขนาด 16:9 ทำให้แสดงภาพสำหรับเกมส์และวิดีโอได้อย่างโดดเด่น โดยปราศจากพื้นที่เหลือทั้งด้านบนและล่างของภาพ และปราศจากการลดทอนของคุณภาพอันเนื่องมาจากการปรับแปลงสัดส่วนของภาพเพื่อให้เข้ากันกับจอที่ใช้สัดส่วนอื่น

จอ LCD Full HD ความละเอียด 1920x1080p

เพลิดเพลินกับคุณภาพของภาพคมชัดสดใสชัดเจน เพื่อให้ผู้ชมได้สัมผัสกับสีที่สม่ำเสมอซึ่งเป็นประสบการณ์ที่น่าจดจำยิ่ง ผู้ชมจะได้รับความเพลิดเพลินจากวิดีโออย่างที่ไม่มีใครเทียบได้ด้วย Color Gamut และภาพที่คมชัดรอบทิศ

ตัวควบคุมแบบ SmartTouch ทันสมัย

ตัวควบคุมแบบ SmartTouch เป็นไอคอนอัจฉริยะที่ไวต่อการสัมผัสและตอบสนองได้อย่างดีที่เข้ามาแทนที่ปุ่มแบบกด ด้วยการตอบสนองต่อสัมผัสที่เบาที่สุดของคุณ ตัวควบคุม SmartTouch สามารถเปิดจอภาพ หรือปรับความสว่างและความคมชัดของจอแสดงผลด้วย SmartImage Lite ได้ เมื่อใช้งาน ไอคอน SmartTouch จะเรืองแสงเพื่อให้คุณทราบว่าได้ดำเนินการตามคำสั่งของคุณแล้ว

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