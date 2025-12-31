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จอ LCD แบบ SmartTouch

243E2SB/00

สัมผัสประสบการณ์การเล่นเกมที่ยอดเยี่ยมด้วยจอแสดงผลขนาดใหญ่ !

จอแสดงผล 243E2 Full HD ขนาดใหญ่ที่มีการควบคุม SmartTouch ที่พร้อมเชื่อมโยมคุณกับโลกแห่งเกมและภาพยนตร์

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สัมผัสประสบการณ์การเล่นเกมที่ยอดเยี่ยมด้วยจอแสดงผลขนาดใหญ่ !

  • E-line 24" (61ซม.)

  • Full HD

SmartImage Lite ยกระดับประสบการณ์การรับชม LCD

SmartImage Lite เป็นเทคโนโลยีเอกสิทธิ์เฉพาะตัวใหม่ล่าสุดของ Philips ที่ช่วยวิเคราะห์ข้อมูลที่แสดงผลบนหน้าจอของคุณ SmartImage Lite สามารถเพิ่มความเปรียบต่าง ความอิ่มตัวของสี และความคมชัดของภาพและวิดีโอได้อย่างรวดเร็วในแบบเรียลไทม์ด้วยการกดเพียงปุ่มเดียว เพื่อประสิทธิภาพการแสดงผลอันยอดเยี่ยมตามรูปแบบที่คุณเลือกไว้

อัตราการจัดมุมมอง 16:9 ให้ภาพไวด์สกรีนที่ดีเยี่ยมสำหรับเกมส์และวิดีโอ

อัตราการจัดมุมมองแสดงสัดส่วนความกว้างของภาพวิดีโอต่อความสูง อัตราการจัดมุมมองไวด์สกรีน 16:9 ถือเป็นมาตรฐานสากลสำหรับโทรทัศน์ความละเอียดสูงและโทรทัศน์ระบบดิจิตอลของยุโรป การใช้อัตราการจัดมุมมองดั้งเดิมขนาด 16:9 ทำให้แสดงภาพสำหรับเกมส์และวิดีโอได้อย่างโดดเด่น โดยปราศจากพื้นที่เหลือทั้งด้านบนและล่างของภาพ และปราศจากการลดทอนของคุณภาพอันเนื่องมาจากการปรับแปลงสัดส่วนของภาพเพื่อให้เข้ากันกับจอที่ใช้สัดส่วนอื่น

ควบคุมรูปแบบภาพอัตโนมัติซึ่งสลับใช้ระหว่างจอภาพแบบกว้างและแบบ 4:3

ควบคุมรูปแบบภาพอัตโนมัติซึ่งสลับใช้ระหว่างจอภาพแบบกว้างและแบบ 4:3

ควบคุมรูปแบบภาพอัตโนมัติบนหน้าจอของ Philips ใช้สลับจากอัตราส่วนภาพแบบ 4:3 เป็นโหมดไวด์สกรีน และกลับเป็นแบบ 4:3 อีกครั้ง เพื่อให้อัตราส่วนภาพของหน้าจอเหมาะสมกับการทำงานกับเอกสารแบบกว้างโดยไม่ต้องเลื่อน หรือสำหรับการรับชมสื่อไวด์สกรีนในโหมดไวด์สกรีน และไม่บิดเบือนอัตราส่วนภาพของการแสดงผลโหมดเนทีฟแบบ 4:3

ข้อมูลทางเทคนิค

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