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จอ LCD ที่มี HDMI

244E2SB/00

ความบันเทิงที่ดีที่สุดบนหน้าจอ HDMI ขนาดใหญ่

จอแสดงผลมัลติมีเดีย HDMI Full HD ขนาดใหญ่รุ่น 244E2 พร้อมตัวควบคุมแบบ SmartTouch ทันสมัย ที่พร้อมเชื่อมโยงคุณเข้าสู่โลกแห่งเกมเกมและการชมภาพยนตร์

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ความบันเทิงที่ดีที่สุดบนหน้าจอ HDMI ขนาดใหญ่

  • E-line 24" (61ซม.)

  • Full HD

SmartImage Lite ยกระดับประสบการณ์การรับชม LCD

SmartImage Lite เป็นเทคโนโลยีเอกสิทธิ์เฉพาะตัวใหม่ล่าสุดของ Philips ที่ช่วยวิเคราะห์ข้อมูลที่แสดงผลบนหน้าจอของคุณ SmartImage Lite สามารถเพิ่มความเปรียบต่าง ความอิ่มตัวของสี และความคมชัดของภาพและวิดีโอได้อย่างรวดเร็วในแบบเรียลไทม์ด้วยการกดเพียงปุ่มเดียว เพื่อประสิทธิภาพการแสดงผลอันยอดเยี่ยมตามรูปแบบที่คุณเลือกไว้

ตัวควบคุมแบบ SmartTouch ทันสมัย

ตัวควบคุมแบบ SmartTouch เป็นไอคอนอัจฉริยะที่ไวต่อการสัมผัสและตอบสนองได้อย่างดีที่เข้ามาแทนที่ปุ่มแบบกด ด้วยการตอบสนองต่อสัมผัสที่เบาที่สุดของคุณ ตัวควบคุม SmartTouch สามารถเปิดจอภาพ หรือปรับความสว่างและความคมชัดของจอแสดงผลด้วย SmartImage Lite ได้ เมื่อใช้งาน ไอคอน SmartTouch จะเรืองแสงเพื่อให้คุณทราบว่าได้ดำเนินการตามคำสั่งของคุณแล้ว

ประสิทธิภาพในการจูนหน้าจอที่ทำได้ง่ายด้วย SmartControl Lite

SmartControl Lite คือไอคอน 3D ใช้ซอฟต์แวร์ควบคุมจอภาพ GUI ให้ผู้ใช้ปรับพารามิเตอร์ต่างๆ ของจอภาพ เช่น สี, ความสว่าง, การปรับเทียบหน้าจอ, มัลติมีเดีย, การจัดการ ID และอื่นๆ ได้โดยใช้เมาส์

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