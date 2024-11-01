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  • การออกแบบสวยงามชั้นเลิศ การออกแบบสวยงามชั้นเลิศ การออกแบบสวยงามชั้นเลิศ

    Brilliance จอภาพ LCD AMVA, แสงพื้นหลัง LED

    249C4QSB/00

    การออกแบบสวยงามชั้นเลิศ

    จอภาพ Philips Blade 2 ใหม่ที่มีการออกแบบให้บางพิเศษอย่างมีสไตล์และ AMVA แบบจอกว้าง พร้อมใช้งานด้วยประสิทธิภาพอันดีเยี่ยม

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    Brilliance จอภาพ LCD AMVA, แสงพื้นหลัง LED

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    การออกแบบสวยงามชั้นเลิศ

    จอแสดงผล AMVA เพรียวบางเป็นพิเศษมีประสิทธิภาพสูง

    • Blade 2
    • 24 นิ้ว (61 ซม.)
    • จอแสดงผล Full HD
    จอแสดงผล LED AMVA สำหรับการแสดงผลภาพที่กว้าง มีอัตราส่วนการเปรียบต่างที่สูงมาก และมีสีสันสดใสเหมือนจริง

    จอแสดงผล LED AMVA สำหรับการแสดงผลภาพที่กว้าง มีอัตราส่วนการเปรียบต่างที่สูงมาก และมีสีสันสดใสเหมือนจริง

    จอแสดงผล LED Philips AMVA ใช้เทคโนโลยี Multi-Domain Vertical Alignment ล้ำยุคที่มีอัตราส่วนสีดำที่ดำที่สุดและสีขาวที่ขาวที่สุดในระดับที่สูงมากเพื่อภาพสดใสเหมือนจริง ขณะที่การประยุกต์นำไปใช้ในสำนักงานนั้นเน้นความง่ายและไม่ซับซ้อนยุ่งยาก จอแสดงภาพนี้ยังเหมาะสำหรับการแสดงรูปภาพ การท่องเว็บไซต์ ภาพยนตร์ เกม และการประยุกต์ใช้ทางกราฟิกตามที่ต้องการ และด้วยเทคโนโลยีการจัดการพิกเซลทำให้คุณสามารถรับชมในมุมมองได้ถึง 178/178 องศา ทำให้การรับชมภาพยังชัดเจนอยู่แม้หมุนจอไป 90 องศา

    SmartImage: สัมผัสประสบการณ์ของหน้าจอที่ใช้งานง่าย

    SmartImage: สัมผัสประสบการณ์ของหน้าจอที่ใช้งานง่าย

    SmartImage เป็นเทคโนโลยีเอกสิทธิ์เฉพาะตัวใหม่ล่าสุดของ Philips ที่ช่วยวิเคราะห์ข้อมูลที่แสดงผลบนหน้าจอของคุณและเพิ่มประสิทธิภาพหน้าจอ พร้อมอินเตอร์เฟซที่ใช้งานง่ายช่วยให้คุณสามารถเลือกโหมดต่างๆ ได้ง่าย เช่น ออฟฟิศ (Office), ภาพ (Image), ความบันเทิง (Entertainment), ประหยัด (Economy) และอื่นๆ เพื่อให้เหมาะสมกับแอปพลิเคชันที่ใช้ ตัวเลือก SmartImage ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของหน้าจอด้านความเปรียบต่าง ปรับความอิ่มตัวของสีและความคมชัดของภาพและวิดีโอ ตัวเลือกโหมดประหยัด (Economy) ช่วยประหยัดพลังงาน เลือกตัวเลือกทั้งหมดด้วยการกดเพียงปุ่มเดียว!

    SmartKolor เพื่อภาพสว่างสดใส

    SmartKolor เพื่อภาพสว่างสดใส

    SmartKolor คือเทคโนโลยีการแผ่สีอันซับซ้อนที่จะปรับปรุงเฉดสีที่มองเห็นบนจอแสดงผล คุณสมบัตินี้จะให้ภาพที่สว่างสดใสโดยการเพิ่มระดับ RGB ของจอแสดงผลเพื่อให้คุณได้สัมผัสภาพถ่ายและวิดีโอด้วยประสบการณ์ที่ยอดเยี่ยม

    SmartTxt สำหรับประสบการณ์การอ่านอีกระดับ

    SmartTxt สำหรับประสบการณ์การอ่านอีกระดับ

    SmartTxt คือระบบอันซับซ้อนที่จะยกระดับการอ่านข้อความบนแอปพลิเคชัน เช่น เอกสาร PDF หรือ ebook ซึ่งโดยปกติจะต้องใช้การปรับภาพและสมาธิในการอ่านที่มากกว่าเอกสารทั่วไป

    อัตราส่วน SmartContrast 20000000:1 ให้รายละเอียดของสีดำได้ดำสนิทอย่างไม่น่าเชื่อ

    อัตราส่วน SmartContrast 20000000:1 ให้รายละเอียดของสีดำได้ดำสนิทอย่างไม่น่าเชื่อ

    คุณต้องการจอ LCD ที่มีความคมชัดสูงสุด และภาพสว่างสดใสสมจริงมากที่สุด การประมวลภาพวิดีโอขั้นล้ำหน้าของ Philips ได้รวมเอาเทคโนโลยีที่โดดเด่นซึ่งทำให้สีมืดมีความมืดลงที่สุด และเพิ่มความสว่างอย่างที่สุด จึงให้ภาพสว่างสดใส SmartContrast จะเพิ่มความคมชัดระดับสีดำให้ดำสนิท และให้ปริมาณสีที่แตกต่างกันระหว่างสีมืดกับสีสว่างได้อย่างแม่นยำและให้ภาพสว่างสดใส สมจริงด้วยสีที่มีความคมชัด และสดใส

    ระบบควบคุมแบบสัมผัสทันสมัย

    ระบบควบคุมแบบสัมผัสทันสมัย

    ระบบควบคุมแบบสัมผัสเป็นไอคอนอัจฉริยะที่ไวต่อสัมผัสซึ่งเข้ามาแทนที่ปุ่มแบบกด ผู้ใช้สามารถปรับจอภาพได้ตามต้องการ ด้วยการตอบสนองต่อสัมผัสที่เบาที่สุดของคุณ ระบบควบคุมแบบสัมผัสทำให้จอภาพของคุณดูทันสมัย

    การออกแบบให้เป็นบางพิเศษอย่างมีสไตล์พร้อมให้รูปลักษณ์ทันสมัย

    จอภาพ Philips ใหม่ใช้ LED ขนาดบางเป็นพิเศษรุ่นใหม่ล่าสุดซึ่งมีดีไซน์ที่เพรียวบางกว่ารุ่นก่อนมาก ความเพรียวบางไม่เพียงทำให้เกิดสุนทรียทางอารมณ์ได้เมื่อยลโฉมจอภาพเท่านั้น แต่ยังเป็นการประหยัดพื้นที่บนโต๊ะอีกด้วย!!

    วัสดุที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมตรงตามมาตรฐานสากล

    "Philips ให้คำมั่นที่จะใช้วัสดุที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในผลิตภัณฑ์จอภาพทั้งหมด ส่วนประกอบที่เป็นพลาสติกทั้งหมด, ส่วนประกอบโครงเครื่องแบบโลหะและวัสดุบรรจุภัณฑ์ทั้งหมดใช้วัสดุที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ 100% ในบางรุ่น เราใช้วัสดุจากพลาสติกที่มาจากการรีไซเคิลถึงกว่า 65% เรายึดมั่นในมาตรฐาน RoHs ที่สร้างความมั่นใจว่าสารที่เป็นอันตราย เช่น สารตะกั่ว จะถูกลดลงหรือถูกกำจัดออกไป ปริมาณปรอทในจอภาพที่มีแสงพื้นหลัง CCFL ถูกลดการใช้งานลงอย่างมาก และถูกกำจัดออกจากจอภาพระบบแสงพื้นหลัง LED แล้วอย่างสิ้นเชิง คุณสามารถเยี่ยมชม Philips เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://www.asimpleswitch.com/global/

    ข้อมูลทางเทคนิค

    • ภาพ/การแสดงภาพ

      ขนาดจอภาพ
      24 นิ้ว/61 ซม.
      อัตราการจัดมุมมอง
      16:9
      ประเภทจอ LCD
      LCD AMVA
      ชนิดแสงพื้นหลัง
      ระบบ W-LED
      ระยะห่างระหว่างพิกเซล
      0.276 x 0.276 มม.
      ความละเอียดที่ให้ประสิทธิภาพสูงสุด
      1920 x 1080 @ 60 Hz
      ความสว่าง
      250  cd/m²
      สีในการแสดงผล
      16.7 ล้าน
      อัตราความคมชัด (ทั่วไป)
      5000:1
      SmartContrast
      20,000,000:1
      มุมมองภาพ
      • 178º (H) / 178º (V)
      • @ C/R > 10
      การเพิ่มประสิทธิภาพของภาพ
      SmartImage
      พื้นที่แสดงภาพจริง
      531.36 (H) x 298.89 (V)
      ความถี่ในการสแกน
      30 - 83 kHz (H) / 56 -75 Hz (V)
      sRGB
      ใช่
      SmartResponse (ทั่วไป)
      6 มิลลิวินาที (Gray to Gray)

    • การเชื่อมต่อ

      สัญญาณอินพุต
      • VGA (อะนาล็อก)
      • DVI-D (ดิจิตอล, HDCP)
      Sync Input
      • Separate Sync
      • Sync on Green

    • สะดวกสบาย

      การใช้งานกับระบบพลักแอนด์เพลย์
      • DDC/CI
      • Mac OS X
      • sRGB
      • Windows 7/Vista/XP
      ความสะดวกสำหรับผู้ใช้
      • เมนู
      • Turbo
      • เปิด/ปิดเครื่อง
      • อินพุต
      • SmartImage
      ภาษา OSD
      • อังกฤษ
      • ฝรั่งเศส
      • เยอรมัน
      • อิตาลี
      • โปรตุเกส
      • รัสเซีย
      • จีน (แผ่นดินใหญ่)
      • สเปน
      อุปกรณ์อำนวยความสะดวกอื่นๆ
      ล็อค Kensington

    • ขาตั้ง

      เอียง
      -3/15  องศา

    • กำลังไฟ

      แหล่งจ่ายไฟ
      • ภายนอก
      • 100-240VAC, 50-60Hz
      โหมดปิด
      0.3W
      ในโหมดเปิด
      22.5 วัตต์ (ทั่วไป)
      โหมดสแตนด์บาย
      0.3W
      สัญญาณไฟ LED การปิด/เปิดเครื่อง
      • การใช้งาน - สีขาว
      • โหมดสแตนด์บาย- ไฟสีขาว (กะพริบ)

    • ขนาด

      ผลิตภัณฑ์พร้อมขาตั้ง (มม.)
      569 x 434 x 180  มม.
      บรรจุภัณฑ์หน่วยเป็น มม. (กว้างxสูงxลึก)
      617 x 569 x 133  มม.
      ผลิตภัณฑ์ไม่มีขาตั้ง (มม.)
      569 x 350 x 34  มม.

    • น้ำหนัก

      ผลิตภัณฑ์พร้อมบรรจุภัณฑ์ (กก.)
      5.02  กก.
      ผลิตภัณฑ์พร้อมขาตั้ง (กก.)
      3.33  กก.
      ผลิตภัณฑ์ไม่มีขาตั้ง (กก.)
      2.33  กก.

    • สภาพแวดล้อมในการทำงาน

      ช่วงอุณหภูมิ (การทำงาน)
      0 ถึง 40  °C
      MTBF
      30,000  ชั่วโมง
      ความชื้นสัมพัทธ์
      20%-80  %
      ช่วงอุณหภูมิ (การเก็บรักษา)
      -20 ถึง 60  °C

    • ความยั่งยืน

      สิ่งแวดล้อมและพลังงาน
      • RoHS
      • ปราศจากสารปรอท
      วัสดุบรรจุภัณฑ์ที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้
      100  %

    • มาตรฐานและการรับรอง

      การอนุมัติตามกฎข้อบังคับ
      • BSMI
      • เครื่องหมาย CE
      • FCC Class B
      • GOST
      • SASO
      • SEMKO
      • TUV/ISO9241-307
      • UL/cUL
      • WEEE

    • ตัวเครื่อง

      เคลือบ
      เงางาม
      ส่วนฐาน
      ดำ
      กรอบจอภาพด้านหน้า
      ดำ
      กรอบจอภาพด้านหลัง
      ดำ

    Badge-D2C

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