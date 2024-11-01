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- กระเป๋าหนัง
- รีโมทควบคุม iPhone ในสาย
L2BO/00
คุณภาพเสียงระดับ Hi-fi ทุกที่ที่ต้องการ
Fidelio L2 หูฟังมีไมโครโฟนที่ผสานมาตรฐานระดับสูงสุดด้านเสียงเพลงและความสบายไว้ด้วยกันเพื่อประสบการณ์การฟังอย่างแท้จริง ด้วยวิศกรรมที่มีความเชี่ยวชาญเพื่อให้ได้เสียงที่ตรงตามเสียงต้นฉบับมากที่สุด การสร้างสรรค์ที่ประณีตเพื่อความสบายแสนยาวนานดูประโยชน์ทั้งหมด
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เสียงความละเอียดสูงมอบคุณภาพเสียงที่ดีที่สุด ให้คุณภาพเสียงเมื่อเล่นบันทึกเสียงสตูดิโอต้นฉบับสมบูรณ์มากขึ้นจากรูปแบบ CD 16bit/44.1kHz คุณภาพที่ไม่ผิดเพี้ยนนี้ทำให้เสียงความละเอียดสูงเป็นคู่หูเสียงที่ดีที่สุดสำหรับผู้ที่รักการฟังเพลง หูฟัง Fidelio สอดคล้องกับมาตรฐานเคร่งครัดที่จำเป็นต่อตราประทับเสียงความละเอียดสูง ไม่ว่าจะเพลิดเพลินกับคอลเลคชันเพลงความละเอียดสูงของคุณหรือจากแหล่งเพลงดั้งเดิม ช่วงความถี่สูงขยายเพิ่มเติมที่ละเอียดของหูฟัง Fidelio จะช่วยให้คุณได้มากขึ้นจากเพลงของคุณ
ไดรเวอร์นีโอไดเนียมตอบรับได้ทุกไดนามิคของบทเพลงของคุณ โดยรูปทรงที่มีช่องลมอยู่ตรงกลาง ซึ่งจะช่วยเน้นความถี่กลางและความถี่ต่ำ ช่วยสร้างพลังงานเสียงที่นำมาซึ่งเสียงเบสที่ได้รับการขยายแต่ก็ยังคงมีเสียงกลางที่โปร่งใส ไดรเวอร์นี้ยังประกอบไปด้วยคอยล์เสียงน้ำหนักเบาซึ่งช่วยให้ระบบสามารถตอบสนองต่อจังหวะเสียงเพลงของคุณและสร้างเสียงความละเอียดสูงได้อย่างรวดเร็ว
ที่ครอบหูอลูมิเนียมซึ่งผ่านการคัดเลือกแล้วว่าแข็งแกร่งและช่วยลดแรงสั่นสะเทือนและเสียงสะท้อนที่ไม่ต้องการได้ ที่ครอบหูจะถูกติดตั้งไว้บนชั้นของพลาสติกวิศวกรรมเพื่อให้หูฟังมีความทนทานมากยิ่งขึ้น ซึ่งผลลัพธ์ที่ได้คือการกำจัดแรงสั่นสะเทือนได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด เพื่อเสียงที่คมชัดและสมจริง
ทุกวัสดุที่ใช้ใน Fidelio L2 ได้ผ่านการคัดเลือกอย่างระมัดระวัง เพื่อความสบายในการฟังอย่างยาวนาน แผ่นรองหูฟังเมมโมรี่โฟมเกรดสูงซึ่งเข้ากับหลักสรีรศาสตร์ ไม่เพียงตัวโฟมที่เข้ากับรูปทรงของหูคุณได้อย่างสมบูรณ์ แต่โฟมจะทำหน้าที่เป็นผนึกซึ่งรักษาเสียงเบสเอาไว้รวมทั้งลดเสียงรบกวนที่ไม่ต้องการจากรอบข้าง
ไดรเวอร์แบบเอนตรงกับองศาธรรมชาติของใบหู ช่วยให้เสียงถูกส่งตรงเข้าช่องหูโดยตรง ซึ่งหมายถึงเสียงสะท้อนซึ่งเกิดขึ้นจากการปะทะกับหูชั้นนอกจะลดน้อยลงมาก ในขณะที่ให้เวทีเสียงที่สมจริงและความสบายที่มากยิ่งขึ้น
การออกแบบด้านหลังแบบกึ่งเปิด เป็นการผสมผสานเสียงที่สมดุลและโปร่งใสของการเปิดด้านหลัง พร้อมกับเสียงเบสที่ลึกและการขจัดเสียงรบกวนที่ควรจะเกิดขึ้นจากด้านหลังที่ปิดสนิท โดยจะประกอบไปด้วยผ้าที่ทออย่างละเอียด สามารถต้านทานเสียงได้ และติดไว้กับตะแกรงเสียงเพื่อควบคุมการขจัดเสียงรบกวน ลดการรั่วไหลของเสียงและลดเสียงรบกวนจากรอบข้าง
รีโมทคอนโทรลอเนกประสงค์, ไมโครโฟน, อะแดปเตอร์ 6.3 มม. และกระเป๋า
ลำโพงได้รับการทดสอบอย่างระมัดระวัง เพื่อสมดุลเสียงที่ดีที่สุด
การขจัดเสียงรบกวนประสิทธิภาพสูงโดยที่ยังคงรักษาประสบการณ์ทางดนตรีแบบมีมิติเอาไว้
การออกแบบระดับพรีเมียมด้วยอะลูมิเนียม, หนังแท้, Protein Leather และผ้า
เสียง
การเชื่อมต่อ
ด้านนอกกล่อง
ขนาดบรรจุภัณฑ์
อุปกรณ์เสริม
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