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  • คุณภาพเสียงระดับ Hi-fi ทุกที่ที่ต้องการ คุณภาพเสียงระดับ Hi-fi ทุกที่ที่ต้องการ คุณภาพเสียงระดับ Hi-fi ทุกที่ที่ต้องการ

    Philips Fidelio Fidelio หูฟังที่มีไมโครโฟน

    L2BO/00

    คุณภาพเสียงระดับ Hi-fi ทุกที่ที่ต้องการ

    Fidelio L2 หูฟังมีไมโครโฟนที่ผสานมาตรฐานระดับสูงสุดด้านเสียงเพลงและความสบายไว้ด้วยกันเพื่อประสบการณ์การฟังอย่างแท้จริง ด้วยวิศกรรมที่มีความเชี่ยวชาญเพื่อให้ได้เสียงที่ตรงตามเสียงต้นฉบับมากที่สุด การสร้างสรรค์ที่ประณีตเพื่อความสบายแสนยาวนาน

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    Philips Fidelio Fidelio หูฟังที่มีไมโครโฟน

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    คุณภาพเสียงระดับ Hi-fi ทุกที่ที่ต้องการ

    • เสียงความละเอียดสูง
    • แบบครอบหู
    • แผ่นรองหูฟังเมมโมรี่โฟมสุดหรู
    • พับได้แบบแบนราบ
    เสียงความละเอียดสูงจะให้เสียงเพลงที่ใสที่สุด

    เสียงความละเอียดสูงจะให้เสียงเพลงที่ใสที่สุด

    เสียงความละเอียดสูงมอบคุณภาพเสียงที่ดีที่สุด ให้คุณภาพเสียงเมื่อเล่นบันทึกเสียงสตูดิโอต้นฉบับสมบูรณ์มากขึ้นจากรูปแบบ CD 16bit/44.1kHz คุณภาพที่ไม่ผิดเพี้ยนนี้ทำให้เสียงความละเอียดสูงเป็นคู่หูเสียงที่ดีที่สุดสำหรับผู้ที่รักการฟังเพลง หูฟัง Fidelio สอดคล้องกับมาตรฐานเคร่งครัดที่จำเป็นต่อตราประทับเสียงความละเอียดสูง ไม่ว่าจะเพลิดเพลินกับคอลเลคชันเพลงความละเอียดสูงของคุณหรือจากแหล่งเพลงดั้งเดิม ช่วงความถี่สูงขยายเพิ่มเติมที่ละเอียดของหูฟัง Fidelio จะช่วยให้คุณได้มากขึ้นจากเพลงของคุณ

    ไดรเวอร์ลำโพงนีโอไดเนียมที่มีช่องลมปรับแต่งพิเศษสำหรับความละเอียดสูง

    ไดรเวอร์ลำโพงนีโอไดเนียมที่มีช่องลมปรับแต่งพิเศษสำหรับความละเอียดสูง

    ไดรเวอร์นีโอไดเนียมตอบรับได้ทุกไดนามิคของบทเพลงของคุณ โดยรูปทรงที่มีช่องลมอยู่ตรงกลาง ซึ่งจะช่วยเน้นความถี่กลางและความถี่ต่ำ ช่วยสร้างพลังงานเสียงที่นำมาซึ่งเสียงเบสที่ได้รับการขยายแต่ก็ยังคงมีเสียงกลางที่โปร่งใส ไดรเวอร์นี้ยังประกอบไปด้วยคอยล์เสียงน้ำหนักเบาซึ่งช่วยให้ระบบสามารถตอบสนองต่อจังหวะเสียงเพลงของคุณและสร้างเสียงความละเอียดสูงได้อย่างรวดเร็ว

    ที่ครอบหูอลูมิเนียมโครงสร้างพิเศษเพื่อความคมชัดของเสียง

    ที่ครอบหูอลูมิเนียมโครงสร้างพิเศษเพื่อความคมชัดของเสียง

    ที่ครอบหูอลูมิเนียมซึ่งผ่านการคัดเลือกแล้วว่าแข็งแกร่งและช่วยลดแรงสั่นสะเทือนและเสียงสะท้อนที่ไม่ต้องการได้ ที่ครอบหูจะถูกติดตั้งไว้บนชั้นของพลาสติกวิศวกรรมเพื่อให้หูฟังมีความทนทานมากยิ่งขึ้น ซึ่งผลลัพธ์ที่ได้คือการกำจัดแรงสั่นสะเทือนได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด เพื่อเสียงที่คมชัดและสมจริง

    แผ่นรองหูฟังเมมโมรี่โฟม ได้รับการออกแบบมาให้เข้ากับหลักสรีรศาสตร์

    แผ่นรองหูฟังเมมโมรี่โฟม ได้รับการออกแบบมาให้เข้ากับหลักสรีรศาสตร์

    ทุกวัสดุที่ใช้ใน Fidelio L2 ได้ผ่านการคัดเลือกอย่างระมัดระวัง เพื่อความสบายในการฟังอย่างยาวนาน แผ่นรองหูฟังเมมโมรี่โฟมเกรดสูงซึ่งเข้ากับหลักสรีรศาสตร์ ไม่เพียงตัวโฟมที่เข้ากับรูปทรงของหูคุณได้อย่างสมบูรณ์ แต่โฟมจะทำหน้าที่เป็นผนึกซึ่งรักษาเสียงเบสเอาไว้รวมทั้งลดเสียงรบกวนที่ไม่ต้องการจากรอบข้าง

    ลำโพงจะเอนตามองศาธรรมชาติของหูเพื่อความชัดเจน

    ลำโพงจะเอนตามองศาธรรมชาติของหูเพื่อความชัดเจน

    ไดรเวอร์แบบเอนตรงกับองศาธรรมชาติของใบหู ช่วยให้เสียงถูกส่งตรงเข้าช่องหูโดยตรง ซึ่งหมายถึงเสียงสะท้อนซึ่งเกิดขึ้นจากการปะทะกับหูชั้นนอกจะลดน้อยลงมาก ในขณะที่ให้เวทีเสียงที่สมจริงและความสบายที่มากยิ่งขึ้น

    โครงสร้างด้านหลังแบบกึ่งเปิดเสียง เพื่อให้ได้เสียงที่เป็นธรรมชาติ

    โครงสร้างด้านหลังแบบกึ่งเปิดเสียง เพื่อให้ได้เสียงที่เป็นธรรมชาติ

    การออกแบบด้านหลังแบบกึ่งเปิด เป็นการผสมผสานเสียงที่สมดุลและโปร่งใสของการเปิดด้านหลัง พร้อมกับเสียงเบสที่ลึกและการขจัดเสียงรบกวนที่ควรจะเกิดขึ้นจากด้านหลังที่ปิดสนิท โดยจะประกอบไปด้วยผ้าที่ทออย่างละเอียด สามารถต้านทานเสียงได้ และติดไว้กับตะแกรงเสียงเพื่อควบคุมการขจัดเสียงรบกวน ลดการรั่วไหลของเสียงและลดเสียงรบกวนจากรอบข้าง

    รีโมทคอนโทรลอเนกประสงค์, ไมโครโฟน, อะแดปเตอร์ 6.3 มม. และกระเป๋า

    รีโมทคอนโทรลอเนกประสงค์, ไมโครโฟน, อะแดปเตอร์ 6.3 มม. และกระเป๋า

    รีโมทคอนโทรลอเนกประสงค์, ไมโครโฟน, อะแดปเตอร์ 6.3 มม. และกระเป๋า

    ลำโพงที่ผ่านการทดสอบอย่างระมัดระวัง เพื่อสมดุลเสียงที่ดีที่สุด

    ลำโพงได้รับการทดสอบอย่างระมัดระวัง เพื่อสมดุลเสียงที่ดีที่สุด

    การขจัดเสียงรบกวนประสิทธิภาพสูงและประสบการณ์การฟังที่อลังการ

    การขจัดเสียงรบกวนประสิทธิภาพสูงโดยที่ยังคงรักษาประสบการณ์ทางดนตรีแบบมีมิติเอาไว้

    วัสดุคุณภาพพรีเมียม ทั้งอลูมิเนียมและหนังอย่างดี

    การออกแบบระดับพรีเมียมด้วยอะลูมิเนียม, หนังแท้, Protein Leather และผ้า

    ข้อมูลทางเทคนิค

    • เสียง

      ระบบเสียง
      กึ่งเปิด
      การตอบสนองต่อความถี่
      6 - 40 000  เฮิร์ตซ์
      เส้นผ่านศูนย์กลางของลำโพง
      40 มม.
      ความต้านทาน
      16 โอห์ม
      ความไว
      105  dB
      กำลังไฟฟ้าสูงสุด
      200  mW
      การบิด (THD)
      < 0.1% THD

    • การเชื่อมต่อ

      สามารถใช้ร่วมกับ:
      iPhone®, BlackBerry®, HTC, LG, MOTOROLA, Nokia, Palm®, SAMSUNG, Sony
      หัวเสียบพิเศษ
      ต้องมีหัวเสียบพิเศษ เพื่อใช้งานกับโทรศัพท์ Nokia, Sony Ericsson และ SAMSUNG รุ่นเก่า โปรดติดต่อทีมของศูนย์ดูแลลูกค้าที่ www.support.philips.com สำหรับความช่วยเหลือ

    • ด้านนอกกล่อง

      ความยาว
      21.9  ซม.
      จำนวนบรรจุภัณฑ์
      2
      ความยาว
      8.6  นิ้ว
      ความกว้าง
      20.4  ซม.
      น้ำหนักรวม
      1.531  กก.
      ความสูง
      26  ซม.
      GTIN
      1 87 12581 69071 4
      ความกว้าง
      8.0  นิ้ว
      ความสูง
      10.2  นิ้ว
      น้ำหนักสุทธิ
      0.706  กก.
      น้ำหนักรวม
      3.375  lb
      น้ำหนักสุทธิ
      1.556  lb
      น้ำหนักเมื่อทดค่า
      0.825  กก.
      น้ำหนักเมื่อทดค่า
      1.819  lb

    • ขนาดบรรจุภัณฑ์

      ความสูง
      24  ซม.
      ประเภทบรรจุภัณฑ์
      กล่องบรรจุ
      ชนิดของชั้นวาง
      ทั้งสอง
      ความกว้าง
      19.5  ซม.
      ความลึก
      10.2  ซม.
      ความสูง
      9.4  นิ้ว
      จำนวนของผลิตภัณฑ์ทั้งหมด
      1
      EAN
      87 12581 69071 7
      ความกว้าง
      7.7  นิ้ว
      น้ำหนักรวม
      0.689  กก.
      ความลึก
      4.0  นิ้ว
      น้ำหนักสุทธิ
      0.353  กก.
      น้ำหนักรวม
      1.519  lb
      น้ำหนักสุทธิ
      0.778  lb
      น้ำหนักเมื่อทดค่า
      0.336  กก.
      น้ำหนักเมื่อทดค่า
      0.741  lb

    • อุปกรณ์เสริม

      กระเป๋าสำหรับจัดเก็บ
      ใช่
      สายสัญญาณเสียง
      พร้อมไมโครโฟนและปุ่มรับสาย
      สายสัญญาณเสียง 3.5 มม.
      มี
      ปลั๊กอะแดปเตอร์
      3.5 - 6.3 มม.

    มีอะไรในกล่อง

    ภาพถ่ายบรรจุภัณฑ์

    รายการอื่นๆ ในกล่อง

    • กระเป๋าหนัง
    • รีโมทควบคุม iPhone ในสาย
    Badge-D2C

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