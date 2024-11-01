คำค้นหา

  • คุณภาพเสียงระดับ Hi-fi ทุกที่ที่ต้องการ คุณภาพเสียงระดับ Hi-fi ทุกที่ที่ต้องการ คุณภาพเสียงระดับ Hi-fi ทุกที่ที่ต้องการ

    Philips Fidelio หูฟังแถบคาดศีรษะครอบหู

    M1/00

    คุณภาพเสียงระดับ Hi-fi ทุกที่ที่ต้องการ

    Philips Fidelio M1 ผสานประสิทธิภาพเสียงที่ดีที่สุดและความสบายสำหรับประสบการณ์การฟังเพลงเคลื่อนที่อย่างแท้จริง โครงสร้างที่ช่วยขจัดเสียงรบกวนได้อย่างยอดเยี่ยมพร้อมการออกแบบให้มีน้ำหนักเบาแต่ทนทาน เพื่อให้คุณได้เพลิดเพลินกับเสียงที่มีความละเอียดสูงไม่ว่าคุณอยู่ที่ใด

    ดูประโยชน์ทั้งหมด

    Unfortunately this product is no longer available

    Philips Fidelio หูฟังแถบคาดศีรษะครอบหู

    ผลิตภัณฑ์ที่คล้ายกัน

    ดู สายคาดศีรษะ ทั้งหมด

    คุณภาพเสียงระดับ Hi-fi ทุกที่ที่ต้องการ

    • Fidelio
    • ดำ
    พร้อมด้วยไมโครโฟนในสายที่มีปุ่มรับสายและกระเป๋า

    พร้อมด้วยไมโครโฟนในสายที่มีปุ่มรับสายและกระเป๋า

    พร้อมด้วยไมโครโฟนในสายที่มีปุ่มรับสายและกระเป๋า

    วัสดุคุณภาพพรีเมียม ทั้งอลูมิเนียมและหนังอย่างดี

    วัสดุคุณภาพพรีเมียม ทั้งอลูมิเนียมและหนังอย่างดี

    วัสดุคุณภาพพรีเมียม ทั้งอลูมิเนียมและหนังอย่างดี

    โครงสร้างการป้องกันเสียงช่วยเก็บรายละเอียดเสียงไว้ภายใน

    โครงสร้างการป้องกันเสียงช่วยเก็บรายละเอียดเสียงไว้ภายใน

    การป้องกันเสียงคือล็อคแบบริบบิ้นที่ออกแบบเป็นพิเศษอยู่ช่องภายใน เพื่อขจัดการเล็ดรอดของเสียงที่ไม่จำเป็นและรักษารายละเอียดของเสียง ผลลัพธ์ที่ได้คือการขยายของเสียงเบสที่ดีเยี่ยม

    โครงสร้างอะคูสติกแบบด้านหลังปิดสนิทเพื่อการขจัดเสียงรบกวนที่ดีที่สุด

    โครงสร้างอะคูสติกแบบด้านหลังปิดสนิทเพื่อการขจัดเสียงรบกวนที่ดีที่สุด

    โครงสร้างอะคูสติกแบบด้านหลังปิดสนิทเพื่อการขจัดเสียงรบกวนที่ดีที่สุด

    ระบบสะท้อนเสียงเบสเพื่อเสียงเบสที่ ชัดเจน หนักแน่น และสมดุล

    ระบบสะท้อนเสียงเบสเพื่อเสียงเบสที่ ชัดเจน หนักแน่น และสมดุล

    โครงสร้างอะคูสติกแบบด้านหลังปิดสนิทมีลักษณะเด่นที่ระบบสะท้อนเสียงเบส ประกอบด้วยที่ครอบหูฟังที่วางอย่างเหมาะสม ซึ่งควบคุมความดันอากาศของช่องภายใน ให้ไดอะแฟรมอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ควบคุมได้เพื่อการตอบสนองของเสียงที่ดีที่สุด ระบบสะท้อนเสียงเบสยังทำงานร่วมกับการป้องกันเสียง ทำให้สามารถแยกทุกรายละเอียดของเสียงธรรมชาติ และให้ได้เสียงเบสที่หนักแน่นและแม่นยำโดยไม่กระทบกับความชัดเจนของเสียง

    ครอบหูฟังชนิดสองชั้นได้รับการออกแบบเพื่อความคมชัดของเสียง

    ครอบหูฟังชนิดสองชั้นได้รับการออกแบบเพื่อความคมชัดของเสียง

    ครอบหูฟังชนิดสองชั้น M1 ได้รับการออกแบบเพื่อลดเสียงสะท้อนและการสั่นสะเทือนเพื่อความคมชัดของเสียงอย่างแท้จริง คุณจะได้ยินทุกรายละเอียดของเสียงอย่างยอดเยี่ยม โครงสร้างเป็นชั้นที่แข็งแกร่งให้ความทนทานและสะดวกสบาย ทำให้ M1 เป็นคู่หูเสียงเพลงที่ดีที่สุดไปอีกนาน

    ตัวขับเสียงนีโอไดเมียมที่มีพลังสูงเพื่อเสียงแท้จริงจากต้นฉบับ

    ตัวขับเสียงนีโอไดเมียมที่มีพลังสูงเพื่อเสียงแท้จริงจากต้นฉบับ

    ตัวขับเสียงลำโพงแต่ละตัวได้รับการเลือกสรร ปรับแต่ง และทดสอบก่อนการจับคู่เพื่อให้เสียงธรรมชาติที่สมดุลมากที่สุด ตัวขับเสียง 40 มม. ใช้แม่เหล็กนีโอไดเมียมที่ให้พลังสูงเพื่อเสียงความละเอียดสูงอย่างแท้จริงในช่วงเสียงไดนามิคที่กว้างยิ่งขึ้นเพื่อการจำลองรายละเอียดปลีกย่อยที่สุด

    แผ่นรองหูฟังที่ระบายอากาศได้ดีและเมมโมรี่โฟมเกรดสูงเพื่อการสวมใส่ได้พอดี

    แผ่นรองหูฟังที่ระบายอากาศได้ดีและเมมโมรี่โฟมเกรดสูงเพื่อการสวมใส่ได้พอดี

    วัสดุที่ใช้ใน Fidelio M1 ได้ผ่านการคัดเลือกอย่างระมัดระวัง เพื่อความสบายในการสวมใส่อย่างยาวนานและประสิทธิภาพเสียงที่ดียิ่งขึ้น แผ่นรองหูฟังที่ระบายอากาศได้ดีมีเมมโมรี่โฟมเกรดสูง ได้รับการออกแบบให้ถูกหลักสรีรศาสตร์ ไม่เพียงตัวโฟมที่เข้ากับรูปทรงของหูคุณได้อย่างสมบูรณ์ แต่โฟมจะทำหน้าที่เป็นผนึกซึ่งรักษาเสียงเบสเอาไว้รวมทั้งลดเสียงรบกวนโดยรอบ แผ่นรองหูฟังได้รับการออกแบบด้วยฟองน้ำด้านนอก ที่ใช้สัดส่วนที่สมดุลของผ้าและ Protein Leather เพื่อลดความดันที่พื้นผิวหูและความร้อนที่เกิดขึ้น ดังนั้น M1 จะให้สัมผัสและเสียงที่ดีเยี่ยม

    สายผ้าบุ Oxygen-free ให้การส่งสัญญาณคุณภาพสูง

    สายผ้าบุ Oxygen-free ให้การส่งสัญญาณคุณภาพสูง

    ลำโพงได้รับการทดสอบอย่างระมัดระวัง เพื่อสมดุลเสียงที่ดีที่สุด

    ลำโพงได้รับการทดสอบอย่างระมัดระวัง เพื่อสมดุลเสียงที่ดีที่สุด

    การตอบสนองต่อความถี่ที่ปรับแต่งเพื่อให้ตรงกับความต้องการของผู้ฟัง

    ทำการวิจัยอย่างกว้างขวางกับผู้รักเสียงเพลงที่ชาญฉลาดเพื่อให้ได้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความชอบในการฟังของพวกเขา เช่น ความสมดุลของลักษณะเสียงที่พวกเขาชื่นชอบ วิศวกรด้านเสียงของเราจึงปรับแต่ง Fidelio M1 ให้คำนึงถึงรายละเอียดทุกนาทีที่ส่งผลต่อการที่ผู้ฟังแยกแยะเสียง เช่น วิธีที่หูสะท้อนเสียงและการตอบสนอง ด้วยเหตุนี้ หูฟัง M1 ของเราจึงได้รับการออกแบบมาเพื่อสร้างเสียงที่สมจริงที่สุดเท่าที่จะเป็นได้จากการบันทึกเสียงต้นฉบับ รวมถึงรูปแบบการบันทึกเสียงในปัจจุบันด้วย

    ข้อมูลทางเทคนิค

    • เสียง

      การตอบสนองต่อความถี่
      15 - 24 000  เฮิร์ตซ์
      ความต้านทาน
      16 โอห์ม
      เส้นผ่านศูนย์กลางของลำโพง
      40  มม.
      ความไว
      106  dB
      กำลังไฟฟ้าสูงสุด
      150  mW
      การบิด (THD)
      < 0.1% THD
      WBCV
      111 mV

    • การเชื่อมต่อ

      การต่อสายเคเบิล
      สาย Oxygen free (1.1ม.)
      สามารถใช้ร่วมกับ:
      iPhone®, BlackBerry®, HTC, LG, MOTOROLA, Nokia*, SAMSUNG* *สำหรับหัวเสียบพิเศษหรือรุ่นที่เก่ากว่าโปรดสอบถามที่ฝ่ายบริการลูกค้าของ Sony Ericsson, NOKIA และ SAMSUNG

    • ด้านนอกกล่อง

      ความยาว
      20  ซม.
      จำนวนบรรจุภัณฑ์
      2
      ความยาว
      7.9  นิ้ว
      ความกว้าง
      16.9  ซม.
      น้ำหนักรวม
      1.542  กก.
      ความสูง
      26.5  ซม.
      GTIN
      1 69 23410 71581 8
      ความกว้าง
      6.7  นิ้ว
      ความสูง
      10.4  นิ้ว
      น้ำหนักสุทธิ
      0.41  กก.
      น้ำหนักรวม
      3.399  lb
      น้ำหนักสุทธิ
      0.904  lb
      น้ำหนักเมื่อทดค่า
      1.132  กก.
      น้ำหนักเมื่อทดค่า
      2.496  lb

    • ขนาดบรรจุภัณฑ์

      ความสูง
      25  ซม.
      ประเภทบรรจุภัณฑ์
      กล่องบรรจุ
      ชนิดของชั้นวาง
      ทั้งสอง
      ความกว้าง
      19.5  ซม.
      ความลึก
      8  ซม.
      ความสูง
      9.8  นิ้ว
      จำนวนของผลิตภัณฑ์ทั้งหมด
      1
      EAN
      69 23410 71581 1
      ความกว้าง
      7.7  นิ้ว
      น้ำหนักรวม
      0.66  กก.
      ความลึก
      3.1  นิ้ว
      น้ำหนักสุทธิ
      0.205  กก.
      น้ำหนักรวม
      1.455  lb
      น้ำหนักสุทธิ
      0.452  lb
      น้ำหนักเมื่อทดค่า
      0.455  กก.
      น้ำหนักเมื่อทดค่า
      1.003  lb

    • ขนาดผลิตภัณฑ์

      ความสูง
      18  ซม.
      ความกว้าง
      16.4  ซม.
      ความลึก
      4.2  ซม.
      ความกว้าง
      6.5  นิ้ว
      ความสูง
      7.1  นิ้ว
      ความลึก
      1.7  นิ้ว
      น้ำหนัก
      0.166  กก.
      น้ำหนัก
      0.366  lb

    • อุปกรณ์เสริม

      กระเป๋าสำหรับจัดเก็บ
      ใช่
      สายสัญญาณเสียง
      พร้อมไมโครโฟนและปุ่มรับสาย

    มีอะไรในกล่อง

    ภาพถ่ายบรรจุภัณฑ์

    รายการอื่นๆ ในกล่อง

    • Fidelio M1
    • Fidelio M1
    Badge-D2C

    รับการสนับสนุนสำหรับผลิตภัณฑ์

    ค้นหาเคล็ดลับเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ คำถามที่พบบ่อย (FAQs) คู่มือการใช้งาน และข้อมูลด้านความปลอดภัยและการปฏิบัติตามข้อกำหนด

    ผลิตภัณฑ์ที่แนะนำ

    ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด

    ความคิดเห็น

    เป็นคนแรกที่วิจารณ์รายการนี้

    สมัครรับจดหมายข่าวของเรา

    * ต้องกรอกข้อมูลในฟิลด์นี้

    ข่าวสาร และกิจกรรมส่งเสริมการขาย

    การเปิดตัวผลิตภัณฑ์

    เคล็ดลับและเทคนิคพิเศษ

    *
    ข้าพเจ้าต้องการรับข้อเสนอพิเศษตามความต้องการและพฤติกรรมการใช้งาน เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการ กิจกรรม และโปรโมชั่นของ Philips ฉันสามารถยกเลิกการสมัครรับเมื่อไรก็ได้!
    หมายความว่าอย่างไร

    ค้นหาเกี่ยวกับ MyPhilips  

    การเพิ่มระยะเวลาการรับประกันสินค้า

    ง่ายที่จะรับการบริการ

    สมัครเพื่อรับฟังข่าวสารเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ และโปรโมชั่น

    สมัครตอนนี้

    ไซต์ของเราสามารถดูได้ดีที่สุดด้วย Microsoft Edge, Google Chrome หรือ Firefox เวอร์ชันล่าสุด