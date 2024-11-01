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- Fidelio M1
- Fidelio M1
M1/00
คุณภาพเสียงระดับ Hi-fi ทุกที่ที่ต้องการ
Philips Fidelio M1 ผสานประสิทธิภาพเสียงที่ดีที่สุดและความสบายสำหรับประสบการณ์การฟังเพลงเคลื่อนที่อย่างแท้จริง โครงสร้างที่ช่วยขจัดเสียงรบกวนได้อย่างยอดเยี่ยมพร้อมการออกแบบให้มีน้ำหนักเบาแต่ทนทาน เพื่อให้คุณได้เพลิดเพลินกับเสียงที่มีความละเอียดสูงไม่ว่าคุณอยู่ที่ใดดูประโยชน์ทั้งหมด
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พร้อมด้วยไมโครโฟนในสายที่มีปุ่มรับสายและกระเป๋า
วัสดุคุณภาพพรีเมียม ทั้งอลูมิเนียมและหนังอย่างดี
การป้องกันเสียงคือล็อคแบบริบบิ้นที่ออกแบบเป็นพิเศษอยู่ช่องภายใน เพื่อขจัดการเล็ดรอดของเสียงที่ไม่จำเป็นและรักษารายละเอียดของเสียง ผลลัพธ์ที่ได้คือการขยายของเสียงเบสที่ดีเยี่ยม
โครงสร้างอะคูสติกแบบด้านหลังปิดสนิทเพื่อการขจัดเสียงรบกวนที่ดีที่สุด
โครงสร้างอะคูสติกแบบด้านหลังปิดสนิทมีลักษณะเด่นที่ระบบสะท้อนเสียงเบส ประกอบด้วยที่ครอบหูฟังที่วางอย่างเหมาะสม ซึ่งควบคุมความดันอากาศของช่องภายใน ให้ไดอะแฟรมอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ควบคุมได้เพื่อการตอบสนองของเสียงที่ดีที่สุด ระบบสะท้อนเสียงเบสยังทำงานร่วมกับการป้องกันเสียง ทำให้สามารถแยกทุกรายละเอียดของเสียงธรรมชาติ และให้ได้เสียงเบสที่หนักแน่นและแม่นยำโดยไม่กระทบกับความชัดเจนของเสียง
ครอบหูฟังชนิดสองชั้น M1 ได้รับการออกแบบเพื่อลดเสียงสะท้อนและการสั่นสะเทือนเพื่อความคมชัดของเสียงอย่างแท้จริง คุณจะได้ยินทุกรายละเอียดของเสียงอย่างยอดเยี่ยม โครงสร้างเป็นชั้นที่แข็งแกร่งให้ความทนทานและสะดวกสบาย ทำให้ M1 เป็นคู่หูเสียงเพลงที่ดีที่สุดไปอีกนาน
ตัวขับเสียงลำโพงแต่ละตัวได้รับการเลือกสรร ปรับแต่ง และทดสอบก่อนการจับคู่เพื่อให้เสียงธรรมชาติที่สมดุลมากที่สุด ตัวขับเสียง 40 มม. ใช้แม่เหล็กนีโอไดเมียมที่ให้พลังสูงเพื่อเสียงความละเอียดสูงอย่างแท้จริงในช่วงเสียงไดนามิคที่กว้างยิ่งขึ้นเพื่อการจำลองรายละเอียดปลีกย่อยที่สุด
วัสดุที่ใช้ใน Fidelio M1 ได้ผ่านการคัดเลือกอย่างระมัดระวัง เพื่อความสบายในการสวมใส่อย่างยาวนานและประสิทธิภาพเสียงที่ดียิ่งขึ้น แผ่นรองหูฟังที่ระบายอากาศได้ดีมีเมมโมรี่โฟมเกรดสูง ได้รับการออกแบบให้ถูกหลักสรีรศาสตร์ ไม่เพียงตัวโฟมที่เข้ากับรูปทรงของหูคุณได้อย่างสมบูรณ์ แต่โฟมจะทำหน้าที่เป็นผนึกซึ่งรักษาเสียงเบสเอาไว้รวมทั้งลดเสียงรบกวนโดยรอบ แผ่นรองหูฟังได้รับการออกแบบด้วยฟองน้ำด้านนอก ที่ใช้สัดส่วนที่สมดุลของผ้าและ Protein Leather เพื่อลดความดันที่พื้นผิวหูและความร้อนที่เกิดขึ้น ดังนั้น M1 จะให้สัมผัสและเสียงที่ดีเยี่ยม
สายผ้าบุ Oxygen-free ให้การส่งสัญญาณคุณภาพสูง
ลำโพงได้รับการทดสอบอย่างระมัดระวัง เพื่อสมดุลเสียงที่ดีที่สุด
ทำการวิจัยอย่างกว้างขวางกับผู้รักเสียงเพลงที่ชาญฉลาดเพื่อให้ได้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความชอบในการฟังของพวกเขา เช่น ความสมดุลของลักษณะเสียงที่พวกเขาชื่นชอบ วิศวกรด้านเสียงของเราจึงปรับแต่ง Fidelio M1 ให้คำนึงถึงรายละเอียดทุกนาทีที่ส่งผลต่อการที่ผู้ฟังแยกแยะเสียง เช่น วิธีที่หูสะท้อนเสียงและการตอบสนอง ด้วยเหตุนี้ หูฟัง M1 ของเราจึงได้รับการออกแบบมาเพื่อสร้างเสียงที่สมจริงที่สุดเท่าที่จะเป็นได้จากการบันทึกเสียงต้นฉบับ รวมถึงรูปแบบการบันทึกเสียงในปัจจุบันด้วย
เสียง
การเชื่อมต่อ
ด้านนอกกล่อง
ขนาดบรรจุภัณฑ์
ขนาดผลิตภัณฑ์
อุปกรณ์เสริม
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