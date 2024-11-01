S2WT/00
เสียงความละเอียดสูง, คุณภาพระดับพรีเมียม
หูฟัง Philips Fidelio S2 ที่สร้างสรรค์ออกมาอย่างแม่นยำ เพื่อมอบเสียงที่เป็นธรรมชาติ ได้สมดุล เผยทุกรายละเอียดแห่งเสียงตามที่ศิลปินต้องการจะนำเสนอ ระบบเสียงสุดทึ่งในดีไซน์มีน้ำหนักเบาแต่ทนทาน เพื่อการใช้งานที่สะดวกสบายอย่างแท้จริงและสุนทรีย์แห่งการฟังในระหว่างการเดินทางดูประโยชน์ทั้งหมด
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เสียงความละเอียดสูงมอบคุณภาพเสียงที่ดีที่สุด ให้คุณภาพเสียงเมื่อเล่นบันทึกเสียงสตูดิโอต้นฉบับสมบูรณ์มากขึ้นจากรูปแบบ CD 16bit/44.1kHz คุณภาพที่ไม่ผิดเพี้ยนนี้ทำให้เสียงความละเอียดสูงเป็นคู่หูเสียงที่ดีที่สุดสำหรับผู้ที่รักการฟังเพลง หูฟัง Fidelio สอดคล้องกับมาตรฐานเคร่งครัดที่จำเป็นต่อตราประทับเสียงความละเอียดสูง ไม่ว่าจะเพลิดเพลินกับคอลเลคชันเพลงความละเอียดสูงของคุณหรือจากแหล่งเพลงดั้งเดิม ช่วงความถี่สูงขยายเพิ่มเติมที่ละเอียดของหูฟัง Fidelio จะช่วยให้คุณได้มากขึ้นจากเพลงของคุณ
ตัวขับเสียงแต่ละตัวได้รับการคัดสรรด้วยมือ ผ่านการปรับแต่ง และทดสอบก่อนที่จะนำมาจับคู่เข้าด้วยกัน เพื่อส่งมอบระบบเสียงที่ได้สมดุลและเป็นธรรมชาติสูงสุด ตัวขับขนาด 13.5 มม. ใช้แม่เหล็กนีโอไดเนียมพลังสูงเพื่อเผยเสียงเบสที่ทุ้มลึก ให้เสียงความถี่ช่วงกลางที่ชัดเจน และให้เสียงความถี่สูงสมบูรณ์แบบ
ไดรเวอร์ควบคุมการเคลื่อนที่แบบหลายชั้น (Layered Motion Control (LMC)) ประกอบด้วยไดอะแฟรมโพลิเมอร์หลายชั้นที่ห่อหุ้มชั้น damping gel สิ่งที่ไม่เหมือนไดรเวอร์หนึ่งชั้นแบบเดิมที่ความถี่เสียงสูงซึ่งกระด้างและให้เสียงที่ไม่เป็นธรรมชาติและไม่สามารถควบคุมได้ก็คือ จำนวนชั้นของไดรเวอร์ควบคุมการเคลื่อนที่แบบหลายชั้นสร้างขอบเขตที่ไม่แข็งกระด้าง เพื่อรองรับชั้นของเจลให้เข้ารูป เจลซึมซับและดูดซับพลังงานส่วนเกิน จึงส่งผลเป็นการตอบสนองต่อความถี่ที่ราบลื่นและแบนลง ดังนั้นจึงได้ช่วงความถี่สูงที่มีความสมดุล เป็นธรรมชาติ และมีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น
ตัวเครื่องโลหะได้รับการสร้างสรรค์อย่างประณีตเพื่อลดการสั่นสะเทือนและเสียงสะท้อน จึงสามารถให้คุณภาพเสียงชั้นเยี่ยมพร้อมถ่ายทอดทุกรายละเอียดอย่างเหนือชั้น
หูฟัง Fidelio S2 มีรูปทรงที่ถูกต้องตามหลักสรีรศาสตร์เพื่อให้กระชับพอดีเข้ากับส่วนโค้งตามธรรมชาติของหูของคุณ และยังมีคุณสมบัติในการกระจายแรงดันได้อีกด้วย โครงสร้างโลหะผสมทองแดงน้ำหนักเบาและวัสดุชั้นเยี่ยม ช่วยมอบความรู้สึกสบายในการสวมใส่ได้ยาวนาน คุณจึงรู้สึกสบายอย่างแท้จริงในขณะเพลิดเพลินไปกับบทเพลงของคุณอย่างเต็มอิ่ม
ที่ครอบหูที่ได้รับการออกแบบตามหลักสรีรศาสตร์ได้รับการปกป้องด้วยการแต่งผิวเคลือบเงาด้วยแลกเกอร์สี Piano White ที่แสนคลาสสิก ที่ไม่เพียงแต่จะส่งเสริมความงามแบบพรีเมียมแต่ยังมอบความคงทนและทนทานต่อรอยขีดข่วน การเคลือบปกป้องช่วยให้หูฟังทำความสะอาดง่ายและสะดวกต่อการพกพาไปได้ทุกหนทุกแห่ง เพียงแค่เช็ด หูฟังของคุณจะดูเหมือนใหม่แล้ว
หูฟังชนิดใส่ในหู Fidelio S2 มาพร้อมกับรีโมทคอนโทรลและไมโครโฟนในสาย ให้คุณสามารถสลับใช้งานอย่างแสนสะดวกระหว่างการฟังเพลงกับการคุยสาย ไม่ขาดการติดต่อกับคนสำคัญและไม่พลาดการดื่มด่ำกับเสียงเพลงของคุณอยู่เสมอ
หูฟังชนิดใส่ในหู Fidelio ของคุณได้รับการออกแบบอย่างประณีตเพื่อมอบประสบการณ์แห่งเสียงเพลงที่เป็นเลิศอยู่เสมอ สายเคเบิลแบบแบนราบในรูปลักษณ์สองสีผลิตจากวัสดุคุณภาพสูง ทนทาน และทันสมัยอย่างมีสไตล์ ด้วยคุณสมบัติป้องกันการพันกัน คุณจะสามารถดื่มด่ำกับบทเพลงในระหว่างการเดินทางได้อย่างมีอิสระ โดยไม่จำเป็นต้องสิ้นเปลืองเวลาและพลังงานไปกับการแกะสายเคเบิล ให้ทุกอย่างดูดี ราบรื่น และง่ายดายในตลอดทุกขั้นตอน
หูฟังชนิดใส่ในหู Fidelio S2 มาพร้อมกับจุกซิลิโคนแบบป้องกันเสียง 5 คู่ เพื่อความมั่นใจว่าจะกระชับพอดี และสวมใส่ได้สบายยาวนานยิ่งขึ้น
หูฟังชนิดใส่ในหู Fidelio ของคุณ มาพร้อมกับกระเป๋าใส่ที่ทันสมัยและมอบการปกป้อง กระเป๋าผลิตจากวัสดุกันกระแทก EVA ที่หล่อขึ้นมาเฉพาะ กระเป๋าจึงมีความทนทานสำหรับใช้เก็บรักษาหูฟัง Fidelio ของคุณให้ปลอดภัยอย่างดูดีมีไสตล์อยู่เสมอ
รูปทรงด้านหลังแบบกึ่งปิด ผนวกรวมกับตัวขับขนาดใหญ่คุณภาพระดับพรีเมียม ช่วยขยายเสียงเบสให้กังวาลทุ้มชวนฟังยิ่งขึ้น การออกแบบมุ่งเน้นเพื่อลดการรั่วไหลของเสียงอย่างเต็มที่ ช่องการปรับสมดุลความดันด้านหน้าช่วยส่งเสริมระบบเสียงที่เก็บครบทุกรายละเอียดและมีความสมดุล ซึ่งจะช่วยลดการเกิดเสียงก้อง เพื่อมอบประสบการณ์ในการรับฟังที่เป็นธรรมชาติมากยิ่งขึ้น
สัมผัสสุนทรีย์แห่งเสียงได้อย่างน่าประทับใจยิ่งขึ้นด้วยจุกหูฟังโฟม Comply® ที่มาพร้อมกัน โดยนำเสนอ 2 ตัวเลือก จุกรุ่น S-series ที่กระชับพอดีและสวมใส่ได้แสนสบายตลอดทั้งวัน และจุกรุ่น Ts-series ที่ตัดเสียงรบกวน ให้คุณหลีกเร้นจากโลกภายนอกและดื่มด่ำกับเสียงเพลงของคุณได้อย่างเต็มอิ่ม
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