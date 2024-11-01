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  • เสียงความละเอียดสูง, คุณภาพระดับพรีเมียม เสียงความละเอียดสูง, คุณภาพระดับพรีเมียม เสียงความละเอียดสูง, คุณภาพระดับพรีเมียม

    Philips Fidelio หูฟังที่มีไมโครโฟน

    S2WT/00

    เสียงความละเอียดสูง, คุณภาพระดับพรีเมียม

    หูฟัง Philips Fidelio S2 ที่สร้างสรรค์ออกมาอย่างแม่นยำ เพื่อมอบเสียงที่เป็นธรรมชาติ ได้สมดุล เผยทุกรายละเอียดแห่งเสียงตามที่ศิลปินต้องการจะนำเสนอ ระบบเสียงสุดทึ่งในดีไซน์มีน้ำหนักเบาแต่ทนทาน เพื่อการใช้งานที่สะดวกสบายอย่างแท้จริงและสุนทรีย์แห่งการฟังในระหว่างการเดินทาง

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    Philips Fidelio หูฟังที่มีไมโครโฟน

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    ทุกที่ที่คุณไป

    • เสียงความละเอียดสูง
    • ใส่ในหู
    • หูฟังซิลิโคนนุ่มพิเศษ
    • สายเคเบิลแบบเรียบ
    เสียงความละเอียดสูงจะให้เสียงเพลงที่ใสที่สุด

    เสียงความละเอียดสูงจะให้เสียงเพลงที่ใสที่สุด

    เสียงความละเอียดสูงมอบคุณภาพเสียงที่ดีที่สุด ให้คุณภาพเสียงเมื่อเล่นบันทึกเสียงสตูดิโอต้นฉบับสมบูรณ์มากขึ้นจากรูปแบบ CD 16bit/44.1kHz คุณภาพที่ไม่ผิดเพี้ยนนี้ทำให้เสียงความละเอียดสูงเป็นคู่หูเสียงที่ดีที่สุดสำหรับผู้ที่รักการฟังเพลง หูฟัง Fidelio สอดคล้องกับมาตรฐานเคร่งครัดที่จำเป็นต่อตราประทับเสียงความละเอียดสูง ไม่ว่าจะเพลิดเพลินกับคอลเลคชันเพลงความละเอียดสูงของคุณหรือจากแหล่งเพลงดั้งเดิม ช่วงความถี่สูงขยายเพิ่มเติมที่ละเอียดของหูฟัง Fidelio จะช่วยให้คุณได้มากขึ้นจากเพลงของคุณ

    ตัวขับเสียงนีโอไดเมียมพลังสูงขนาด 13.5 มม. เพื่อคุณภาพเสียงที่เหนือชั้น

    ตัวขับเสียงนีโอไดเมียมพลังสูงขนาด 13.5 มม. เพื่อคุณภาพเสียงที่เหนือชั้น

    ตัวขับเสียงแต่ละตัวได้รับการคัดสรรด้วยมือ ผ่านการปรับแต่ง และทดสอบก่อนที่จะนำมาจับคู่เข้าด้วยกัน เพื่อส่งมอบระบบเสียงที่ได้สมดุลและเป็นธรรมชาติสูงสุด ตัวขับขนาด 13.5 มม. ใช้แม่เหล็กนีโอไดเนียมพลังสูงเพื่อเผยเสียงเบสที่ทุ้มลึก ให้เสียงความถี่ช่วงกลางที่ชัดเจน และให้เสียงความถี่สูงสมบูรณ์แบบ

    ไดรเวอร์ควบคุมการเคลื่อนที่แบบหลายชั้นเพื่อเสียงความถี่สูงที่สมบูรณ์แบบ

    ไดรเวอร์ควบคุมการเคลื่อนที่แบบหลายชั้นเพื่อเสียงความถี่สูงที่สมบูรณ์แบบ

    ไดรเวอร์ควบคุมการเคลื่อนที่แบบหลายชั้น (Layered Motion Control (LMC)) ประกอบด้วยไดอะแฟรมโพลิเมอร์หลายชั้นที่ห่อหุ้มชั้น damping gel สิ่งที่ไม่เหมือนไดรเวอร์หนึ่งชั้นแบบเดิมที่ความถี่เสียงสูงซึ่งกระด้างและให้เสียงที่ไม่เป็นธรรมชาติและไม่สามารถควบคุมได้ก็คือ จำนวนชั้นของไดรเวอร์ควบคุมการเคลื่อนที่แบบหลายชั้นสร้างขอบเขตที่ไม่แข็งกระด้าง เพื่อรองรับชั้นของเจลให้เข้ารูป เจลซึมซับและดูดซับพลังงานส่วนเกิน จึงส่งผลเป็นการตอบสนองต่อความถี่ที่ราบลื่นและแบนลง ดังนั้นจึงได้ช่วงความถี่สูงที่มีความสมดุล เป็นธรรมชาติ และมีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น

    ตัวเครื่องโลหะช่วยลดการสั่นสะเทือนและเสียงสะท้อน

    ตัวเครื่องโลหะช่วยลดการสั่นสะเทือนและเสียงสะท้อน

    ตัวเครื่องโลหะได้รับการสร้างสรรค์อย่างประณีตเพื่อลดการสั่นสะเทือนและเสียงสะท้อน จึงสามารถให้คุณภาพเสียงชั้นเยี่ยมพร้อมถ่ายทอดทุกรายละเอียดอย่างเหนือชั้น

    หูฟังตามหลักสรีรศาสตร์กระชับพอดีแสนสบาย และช่วยกระจายแรงดันในขณะเดียวกัน

    หูฟังตามหลักสรีรศาสตร์กระชับพอดีแสนสบาย และช่วยกระจายแรงดันในขณะเดียวกัน

    หูฟัง Fidelio S2 มีรูปทรงที่ถูกต้องตามหลักสรีรศาสตร์เพื่อให้กระชับพอดีเข้ากับส่วนโค้งตามธรรมชาติของหูของคุณ และยังมีคุณสมบัติในการกระจายแรงดันได้อีกด้วย โครงสร้างโลหะผสมทองแดงน้ำหนักเบาและวัสดุชั้นเยี่ยม ช่วยมอบความรู้สึกสบายในการสวมใส่ได้ยาวนาน คุณจึงรู้สึกสบายอย่างแท้จริงในขณะเพลิดเพลินไปกับบทเพลงของคุณอย่างเต็มอิ่ม

    เคลือบเงาเพื่อมอบการปกป้องเป็นพิเศษ

    เคลือบเงาเพื่อมอบการปกป้องเป็นพิเศษ

    ที่ครอบหูที่ได้รับการออกแบบตามหลักสรีรศาสตร์ได้รับการปกป้องด้วยการแต่งผิวเคลือบเงาด้วยแลกเกอร์สี Piano White ที่แสนคลาสสิก ที่ไม่เพียงแต่จะส่งเสริมความงามแบบพรีเมียมแต่ยังมอบความคงทนและทนทานต่อรอยขีดข่วน การเคลือบปกป้องช่วยให้หูฟังทำความสะอาดง่ายและสะดวกต่อการพกพาไปได้ทุกหนทุกแห่ง เพียงแค่เช็ด หูฟังของคุณจะดูเหมือนใหม่แล้ว

    สลับระหว่างการฟังเพลงและคุยสายได้โดยใช้รีโมทคอนโทรลและไมโครโฟนในสาย

    สลับระหว่างการฟังเพลงและคุยสายได้โดยใช้รีโมทคอนโทรลและไมโครโฟนในสาย

    หูฟังชนิดใส่ในหู Fidelio S2 มาพร้อมกับรีโมทคอนโทรลและไมโครโฟนในสาย ให้คุณสามารถสลับใช้งานอย่างแสนสะดวกระหว่างการฟังเพลงกับการคุยสาย ไม่ขาดการติดต่อกับคนสำคัญและไม่พลาดการดื่มด่ำกับเสียงเพลงของคุณอยู่เสมอ

    สายเคเบิลแบบแบนราบที่ทนทานให้คุณสามารถเก็บหูฟังของคุณได้โดยที่ไม่พันกัน

    สายเคเบิลแบบแบนราบที่ทนทานให้คุณสามารถเก็บหูฟังของคุณได้โดยที่ไม่พันกัน

    หูฟังชนิดใส่ในหู Fidelio ของคุณได้รับการออกแบบอย่างประณีตเพื่อมอบประสบการณ์แห่งเสียงเพลงที่เป็นเลิศอยู่เสมอ สายเคเบิลแบบแบนราบในรูปลักษณ์สองสีผลิตจากวัสดุคุณภาพสูง ทนทาน และทันสมัยอย่างมีสไตล์ ด้วยคุณสมบัติป้องกันการพันกัน คุณจะสามารถดื่มด่ำกับบทเพลงในระหว่างการเดินทางได้อย่างมีอิสระ โดยไม่จำเป็นต้องสิ้นเปลืองเวลาและพลังงานไปกับการแกะสายเคเบิล ให้ทุกอย่างดูดี ราบรื่น และง่ายดายในตลอดทุกขั้นตอน

    จุกหูฟังซิลิโคนอ่อนนุ่มใน 5 ขนาด เพื่อความกระชับพอดีอย่างลงตัว

    จุกหูฟังซิลิโคนอ่อนนุ่มใน 5 ขนาด เพื่อความกระชับพอดีอย่างลงตัว

    หูฟังชนิดใส่ในหู Fidelio S2 มาพร้อมกับจุกซิลิโคนแบบป้องกันเสียง 5 คู่ เพื่อความมั่นใจว่าจะกระชับพอดี และสวมใส่ได้สบายยาวนานยิ่งขึ้น

    กระเป๋าใส่สำหรับป้องกันเพื่อการจัดเก็บหูฟังของคุณเมื่อไม่ได้ใช้งาน

    กระเป๋าใส่สำหรับป้องกันเพื่อการจัดเก็บหูฟังของคุณเมื่อไม่ได้ใช้งาน

    หูฟังชนิดใส่ในหู Fidelio ของคุณ มาพร้อมกับกระเป๋าใส่ที่ทันสมัยและมอบการปกป้อง กระเป๋าผลิตจากวัสดุกันกระแทก EVA ที่หล่อขึ้นมาเฉพาะ กระเป๋าจึงมีความทนทานสำหรับใช้เก็บรักษาหูฟัง Fidelio ของคุณให้ปลอดภัยอย่างดูดีมีไสตล์อยู่เสมอ

    ตัวเครื่องภายนอกเป็นโลหะผสมทองแดงเพื่อความทนทานและน้ำหนักที่เบา

    ตัวเครื่องภายนอกเป็นโลหะผสมทองแดงเพื่อความทนทานและน้ำหนักที่เบา

    ดีไซน์ด้านหลังแบบกึ่งปิดเพื่อมอบเสียงได้สมดุลและขยายเสียงเบสได้ดีเยี่ยม

    รูปทรงด้านหลังแบบกึ่งปิด ผนวกรวมกับตัวขับขนาดใหญ่คุณภาพระดับพรีเมียม ช่วยขยายเสียงเบสให้กังวาลทุ้มชวนฟังยิ่งขึ้น การออกแบบมุ่งเน้นเพื่อลดการรั่วไหลของเสียงอย่างเต็มที่ ช่องการปรับสมดุลความดันด้านหน้าช่วยส่งเสริมระบบเสียงที่เก็บครบทุกรายละเอียดและมีความสมดุล ซึ่งจะช่วยลดการเกิดเสียงก้อง เพื่อมอบประสบการณ์ในการรับฟังที่เป็นธรรมชาติมากยิ่งขึ้น

    จุกหูฟังโฟม Comply™ 2 คู่ เพื่อความกระชับพอดีและตัดเสียงรบกวนได้ดีเยี่ยม

    สัมผัสสุนทรีย์แห่งเสียงได้อย่างน่าประทับใจยิ่งขึ้นด้วยจุกหูฟังโฟม Comply® ที่มาพร้อมกัน โดยนำเสนอ 2 ตัวเลือก จุกรุ่น S-series ที่กระชับพอดีและสวมใส่ได้แสนสบายตลอดทั้งวัน และจุกรุ่น Ts-series ที่ตัดเสียงรบกวน ให้คุณหลีกเร้นจากโลกภายนอกและดื่มด่ำกับเสียงเพลงของคุณได้อย่างเต็มอิ่ม

    ข้อมูลทางเทคนิค

    • เสียง

      ระบบเสียง
      กึ่งปิด (Semi-closed)
      การตอบสนองต่อความถี่
      5- 40 000  เฮิร์ตซ์
      เส้นผ่านศูนย์กลางของลำโพง
      13.5  มม.
      ความไว
      107  dB
      กำลังไฟฟ้าสูงสุด
      40  mW
      ความต้านทาน
      22  ohm

    • การเชื่อมต่อ

      การต่อสายเคเบิล
      3.5 มม. 4 ขั้ว (1.2 ม.)
      สามารถใช้ร่วมกับ:
      iPhone®, BlackBerry®, HTC, LG, MOTOROLA, Sony, Nokia*, SAMSUNG* *สำหรับหัวเสียบพิเศษ โปรดสอบถามที่ฝ่ายบริการลูกค้าของ Sony Ericsson สำหรับรุ่นที่เก่ากว่า โปรดสอบถามจาก NOKIA และ SAMSUNG

    • อุปกรณ์เสริม

      กระเป๋าสำหรับจัดเก็บ
      ใช่

    • ดีไซน์

      สี
      สีขาว

    Badge-D2C

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