SHB4385BK/00
ลองสัมผัส BASS+
หูฟังไร้สายอย่างแท้จริง Philips BASS+ มอบเสียงเบสที่กระหึ่มหนักแน่นให้แก่คุณพร้อมอิสระอย่างแท้จริง ใช้ชีวิตอย่างไร้ข้อผูกมัดด้วยการเชื่อมต่อที่แข็งแกร่งและอายุการใช้งานแบตเตอรี่ที่ยาวนานเป็นพิเศษ พร้อมเคสชาร์จขนาดกะทัดรัดซึ่งออกแบบด้วยครีบเกี่ยวที่มั่นคงเพื่อความกระชับพอดีดูประโยชน์ทั้งหมด
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หากคุณมีสิทธิ์ได้รับการลดหย่อนภาษีมูลค่าเพิ่มสำหรับอุปกรณ์การแพทย์ คุณสามารถใช้สิทธิ์กับผลิตภัณฑ์นี้ได้ จำนวนภาษีมูลค่าเพิ่มจะถูกหักออกจากราคาที่แสดงด้านบน สามารถดูรายละเอียดทั้งหมดในตะกร้าสินค้าของคุณ
แผ่นรองหูฟังซิลิโคนมี 3 ขนาดเพื่อให้สวมใส่ได้พอดี
ด้วยเวลาใช้งาน 6 ชั่วโมง คุณมีพลังงานมากพอที่จะเล่นเพลงได้ยาวนาน การเชื่อมต่อกับเคสชาร์จทำให้คุณใช้งานได้มากขึ้นอีก 6 ชั่วโมง
หูฟัง BASS+ มาพร้อมกับไดรเวอร์ลำโพงขนาด 8.2 มม. ที่จะช่วยสร้างเสียงเบสทุ้มหนักแน่น
เสียงเบสอันหนักแน่นทรงพลังนี้ทำให้คุณสัมผัสได้ถึงจังหวะ อย่าให้ดีไซน์เพรียวบางนี้หลอกคุณ ไดรเวอร์ที่ปรับแต่งเป็นพิเศษและช่องระบายเสียงเบสให้ความถี่ต่ำสุดพิเศษเพื่อสร้างเสียงอันเป็นเอกลักษณ์ของ BASS+ ที่ไม่เหมือนใคร
จับคู่หูฟังของคุณกับอุปกรณ์ Bluetooth อื่นๆ ได้อย่างง่ายดายเพื่อการฟังเพลงแบบไร้สาย
การควบคุมเพียงไม่กี่คลิก ด้วยการกดครั้งเดียว สองครั้ง และสามครั้งทำให้สามารถเปิดใช้งานคุณสมบัติที่แตกต่างในโหมดที่แตกต่างกัน เพื่อการควบคุมที่ง่ายไม่ว่าคุณจะเล่นเพลงหรือรับสาย
แคปซูลเคสชาร์จขนาดกะทัดรัดน้ำหนักเบามาพร้อมกับสายคล้องคอแสนสะดวกสำหรับติดกระเป๋าของคุณและให้มือของคุณเป็นอิสระ
การโทรแบบแฮนด์ฟรีแสนสะดวกสบายที่มีไมโครโฟนและ Bluetooth® 4.1
หูฟัง BASS+ ใช้ดีไซน์อะคูสติกแบบด้านหลังปิดสนิททำให้ขจัดเสียงรอบข้างและให้เสียงดนตรีอันยอดเยี่ยมเข้ามาด้วยการขจัดเสียงรบกวนแบบพาสซีฟเพื่อให้คุณดื่มด่ำกับเสียงดนตรีได้มากกว่าเดิม
หูฟังแบบไร้สายอย่างแท้จริง BASS+ ออกแบบมาเพื่อการสวมใส่ได้พอดี ครีบเกี่ยวที่มั่นคงเพื่อความกระชับพอดี
สายชาร์จ USB ที่ให้มาช่วยให้หูฟังของคุณมีพลังงานอยู่เสมอเมื่อคุณต้องการ
เสียง
การเชื่อมต่อ
ด้านนอกกล่อง
สะดวกสบาย
กำลังไฟ
ขนาดบรรจุภัณฑ์
ขนาดผลิตภัณฑ์
อุปกรณ์เสริม
ดีไซน์
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