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  • ลองสัมผัส BASS+ ลองสัมผัส BASS+ ลองสัมผัส BASS+

    หูฟัง Bluetooth® ไร้สาย

    SHB4385BK/00

    ลองสัมผัส BASS+

    หูฟังไร้สายอย่างแท้จริง Philips BASS+ มอบเสียงเบสที่กระหึ่มหนักแน่นให้แก่คุณพร้อมอิสระอย่างแท้จริง ใช้ชีวิตอย่างไร้ข้อผูกมัดด้วยการเชื่อมต่อที่แข็งแกร่งและอายุการใช้งานแบตเตอรี่ที่ยาวนานเป็นพิเศษ พร้อมเคสชาร์จขนาดกะทัดรัดซึ่งออกแบบด้วยครีบเกี่ยวที่มั่นคงเพื่อความกระชับพอดี

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    หูฟัง Bluetooth® ไร้สาย

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    ลองสัมผัส BASS+

    • ไดรเวอร์เสียง/ด้านหลังปิด 8.2 มม.
    • ใส่ในหู
    • เวลาใช้งาน 6 + 6 ชม.
    • พอดี
    ที่เสียบหู 3 ขนาดเพื่อให้พอดีกับหูของคุณ

    ที่เสียบหู 3 ขนาดเพื่อให้พอดีกับหูของคุณ

    แผ่นรองหูฟังซิลิโคนมี 3 ขนาดเพื่อให้สวมใส่ได้พอดี

    แบตเตอรี่แบบชาร์จใหม่ได้สามารถใช้งานได้นานถึง 6 ชั่วโมง

    แบตเตอรี่แบบชาร์จใหม่ได้สามารถใช้งานได้นานถึง 6 ชั่วโมง

    ด้วยเวลาใช้งาน 6 ชั่วโมง คุณมีพลังงานมากพอที่จะเล่นเพลงได้ยาวนาน การเชื่อมต่อกับเคสชาร์จทำให้คุณใช้งานได้มากขึ้นอีก 6 ชั่วโมง

    ไดรเวอร์ลำโพง 8.2 มม.

    ไดรเวอร์ลำโพง 8.2 มม.

    หูฟัง BASS+ มาพร้อมกับไดรเวอร์ลำโพงขนาด 8.2 มม. ที่จะช่วยสร้างเสียงเบสทุ้มหนักแน่น

    เบสที่กระหึ่มหนักแน่นจนคุณสัมผัสได้

    เบสที่กระหึ่มหนักแน่นจนคุณสัมผัสได้

    เสียงเบสอันหนักแน่นทรงพลังนี้ทำให้คุณสัมผัสได้ถึงจังหวะ อย่าให้ดีไซน์เพรียวบางนี้หลอกคุณ ไดรเวอร์ที่ปรับแต่งเป็นพิเศษและช่องระบายเสียงเบสให้ความถี่ต่ำสุดพิเศษเพื่อสร้างเสียงอันเป็นเอกลักษณ์ของ BASS+ ที่ไม่เหมือนใคร

    เทคโนโลยีไร้สาย Bluetooth

    เทคโนโลยีไร้สาย Bluetooth

    จับคู่หูฟังของคุณกับอุปกรณ์ Bluetooth อื่นๆ ได้อย่างง่ายดายเพื่อการฟังเพลงแบบไร้สาย

    ควบคุมการโทร ดนตรี และเสียง

    ควบคุมการโทร ดนตรี และเสียง

    การควบคุมเพียงไม่กี่คลิก ด้วยการกดครั้งเดียว สองครั้ง และสามครั้งทำให้สามารถเปิดใช้งานคุณสมบัติที่แตกต่างในโหมดที่แตกต่างกัน เพื่อการควบคุมที่ง่ายไม่ว่าคุณจะเล่นเพลงหรือรับสาย

    เคสชาร์จขนาดกะทัดรัดพร้อมสายคล้องคอ

    เคสชาร์จขนาดกะทัดรัดพร้อมสายคล้องคอ

    แคปซูลเคสชาร์จขนาดกะทัดรัดน้ำหนักเบามาพร้อมกับสายคล้องคอแสนสะดวกสำหรับติดกระเป๋าของคุณและให้มือของคุณเป็นอิสระ

    การโทรแบบแฮนด์ฟรีแสนสะดวกสบาย

    การโทรแบบแฮนด์ฟรีแสนสะดวกสบาย

    การโทรแบบแฮนด์ฟรีแสนสะดวกสบายที่มีไมโครโฟนและ Bluetooth® 4.1

    การขจัดเสียงรบกวนอย่างดีเยี่ยม

    การขจัดเสียงรบกวนอย่างดีเยี่ยม

    หูฟัง BASS+ ใช้ดีไซน์อะคูสติกแบบด้านหลังปิดสนิททำให้ขจัดเสียงรอบข้างและให้เสียงดนตรีอันยอดเยี่ยมเข้ามาด้วยการขจัดเสียงรบกวนแบบพาสซีฟเพื่อให้คุณดื่มด่ำกับเสียงดนตรีได้มากกว่าเดิม

    ครีบเกี่ยวที่มั่นคงเพื่อความกระชับพอดี

    ครีบเกี่ยวที่มั่นคงเพื่อความกระชับพอดี

    หูฟังแบบไร้สายอย่างแท้จริง BASS+ ออกแบบมาเพื่อการสวมใส่ได้พอดี ครีบเกี่ยวที่มั่นคงเพื่อความกระชับพอดี

    สายชาร์จ USB

    สายชาร์จ USB

    สายชาร์จ USB ที่ให้มาช่วยให้หูฟังของคุณมีพลังงานอยู่เสมอเมื่อคุณต้องการ

    ข้อมูลทางเทคนิค

    • เสียง

      ระบบเสียง
      แบบปิด
      ช่วงความถี่
      9 - 21,000 Hz
      เส้นผ่านศูนย์กลางของลำโพง
      8.2 มม.
      ไดอะแฟรม
      PET
      ความต้านทาน
      16 โอห์ม
      ประเภทแม่เหล็ก
      NdFeB
      ความไว
      107  dB

    • การเชื่อมต่อ

      เวอร์ชัน Bluetooth
      4.1
      Bluetooth Profile
      • A2DP
      • AVRCP
      • HFP
      • HSP
      ระยะห่างสูงสุด
      สูงสุดถึง 10  ม.

    • ด้านนอกกล่อง

      ความยาว
      17  ซม.
      จำนวนบรรจุภัณฑ์
      3
      ความกว้าง
      10.8  ซม.
      น้ำหนักรวม
      0.61  กก.
      ความสูง
      19  ซม.
      GTIN
      1 69 51613 98155 6
      น้ำหนักสุทธิ
      0.333  กก.
      น้ำหนักเมื่อทดค่า
      0.277  กก.

    • สะดวกสบาย

      การควบคุมระดับเสียง
      มี
      การจัดการการโทร
      • รับ / วางสาย
      • ปฏิเสธไม่รับสาย
      • สลับระหว่างการโทรและการฟังเพลง

    • กำลังไฟ

      ประเภทแบตเตอรี่
      LI-Polymer
      ชาร์จใหม่ได้
      มี
      เวลาการเล่นเพลง
      6  ชั่วโมง
      เวลาสแตนด์บาย
      50 ชม.
      เวลาสนทนา
      6 ชม.

    • ขนาดบรรจุภัณฑ์

      ความสูง
      17.4  ซม.
      ประเภทบรรจุภัณฑ์
      กล่องบรรจุ
      ชนิดของชั้นวาง
      ทั้งสอง
      ความกว้าง
      9.65  ซม.
      ความลึก
      5.25  ซม.
      จำนวนของผลิตภัณฑ์ทั้งหมด
      1
      EAN
      69 51613 98155 9
      น้ำหนักรวม
      0.165  กก.
      น้ำหนักสุทธิ
      0.111  กก.
      น้ำหนักเมื่อทดค่า
      0.054  กก.

    • ขนาดผลิตภัณฑ์

      ความสูง
      9.95  ซม.
      ความกว้าง
      4.85  ซม.
      ความลึก
      4.85  ซม.
      น้ำหนัก
      0.091  กก.

    • อุปกรณ์เสริม

      สายเคเบิล USB
      มี
      เคสชาร์จ
      ใช่
      แผ่นรองหูฟัง
      3 ขนาด

    • ดีไซน์

      สี
      สีดำ

    Badge-D2C

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