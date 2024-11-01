ชุดหูฟังเอียร์บัด
ช่องลมเสียงเบส
ด้วยเสียงเบสที่เปี่ยมพลัง หูฟังชนิดใส่ในหูจึงให้เสียงที่มีคุณภาพ ฟังสบายหู ดูประโยชน์ทั้งหมด
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ช่องลมเสียงเบส
สำหรับคุณภาพเสียงที่ดี
- เปิดด้านหลัง/ตัวขับเสียงขนาด 14.8 มม.
- เอียร์บัด
ช่อง Bass beat ช่วยให้มีการหมุนเวียนของอากาศเพื่อให้เสียงดีขึ้น
ช่อง Bass beat ช่วยให้มีการหมุนเวียนของอากาศเพื่อให้เสียงดีขึ้นด้วยพลังเสียงเบสที่นุ่มลึก
ตัวขับเสียงขนาด 14.8 มม. เพิ่มความสบายในการสวมใสจนถึงขีดสุด
ขนาดเล็กกะทัดรัดสวมใส่สบายแต่ใหญ่พอที่จะให้พลังเสียงที่สดใส ไม่ผิดเพี้ยน ตัวขับเสียงขนาด 14.8 มม. จึงเป็นขนาดที่เหมาะสมที่สุดเพื่อความบันเทิงในเสียงเพลงของคุณ
ข้อมูลทางเทคนิค
-
เสียง
- ระบบเสียง
-
เปิด
- การตอบสนองต่อความถี่
-
10 - 22 000
เฮิร์ตซ์
- เส้นผ่านศูนย์กลางของลำโพง
-
14.8
มม.
- ความไว
-
100
dB
- กำลังไฟฟ้าสูงสุด
-
50
mW
- ความต้านทาน
-
32
ohm
-
การเชื่อมต่อ
- ความยาวสายเคเบิล
-
1
ม.
-
ด้านนอกกล่อง
- EAN
-
87 12581 33604 2
- ความยาว
-
43
ซม.
- จำนวนบรรจุภัณฑ์
-
96
- ความกว้าง
-
25
ซม.
- น้ำหนักรวม
-
2.58
กก.
- ความสูง
-
21
ซม.
- น้ำหนักสุทธิ
-
1.056
กก.
- น้ำหนักเมื่อทดค่า
-
1.524
กก.
-
ด้านในกล่อง
- ความยาว
-
20.6
ซม.
- จำนวนบรรจุภัณฑ์
-
24
- ความกว้าง
-
12
ซม.
- ความสูง
-
17.5
ซม.
- น้ำหนักสุทธิ
-
0.264
กก.
- น้ำหนักรวม
-
0.552
กก.
- น้ำหนักเมื่อทดค่า
-
0.288
กก.
- EAN
-
87 12581 33603 5
-
ขนาดบรรจุภัณฑ์
- ความสูง
-
11.6
ซม.
- ประเภทบรรจุภัณฑ์
-
บรรจุภัณฑ์พลาสติก
- ชนิดของชั้นวาง
-
ทั้งสอง
- ความกว้าง
-
8.4
ซม.
- ความลึก
-
2.7
ซม.
- จำนวนของผลิตภัณฑ์ทั้งหมด
-
1
- EAN
-
87 12581 33602 8
- น้ำหนักรวม
-
0.02
กก.
- น้ำหนักสุทธิ
-
0.011
กก.
- น้ำหนักเมื่อทดค่า
-
0.009
กก.
-
ขนาด
- ขนาดของผลิตภัณฑ์ (ก x ย x ส)
-
13.5 ซม.*3.2 ซม.*17.5 ซม.
- น้ำหนัก
-
0.011
กก.
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