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  • ช่องลมเสียงเบส ช่องลมเสียงเบส ช่องลมเสียงเบส

    ชุดหูฟังเอียร์บัด

    SHE1350/00

    ช่องลมเสียงเบส

    ด้วยเสียงเบสที่เปี่ยมพลัง หูฟังชนิดใส่ในหูจึงให้เสียงที่มีคุณภาพ ฟังสบายหู

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    Unfortunately this product is no longer available

    ชุดหูฟังเอียร์บัด

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    ช่องลมเสียงเบส

    สำหรับคุณภาพเสียงที่ดี

    • เปิดด้านหลัง/ตัวขับเสียงขนาด 14.8 มม.
    • เอียร์บัด

    ช่อง Bass beat ช่วยให้มีการหมุนเวียนของอากาศเพื่อให้เสียงดีขึ้น

    ช่อง Bass beat ช่วยให้มีการหมุนเวียนของอากาศเพื่อให้เสียงดีขึ้นด้วยพลังเสียงเบสที่นุ่มลึก

    ตัวขับเสียงขนาด 14.8 มม. เพิ่มความสบายในการสวมใสจนถึงขีดสุด

    ขนาดเล็กกะทัดรัดสวมใส่สบายแต่ใหญ่พอที่จะให้พลังเสียงที่สดใส ไม่ผิดเพี้ยน ตัวขับเสียงขนาด 14.8 มม. จึงเป็นขนาดที่เหมาะสมที่สุดเพื่อความบันเทิงในเสียงเพลงของคุณ

    ข้อมูลทางเทคนิค

    • เสียง

      ระบบเสียง
      เปิด
      การตอบสนองต่อความถี่
      10 - 22 000  เฮิร์ตซ์
      เส้นผ่านศูนย์กลางของลำโพง
      14.8  มม.
      ความไว
      100  dB
      กำลังไฟฟ้าสูงสุด
      50  mW
      ความต้านทาน
      32  ohm

    • การเชื่อมต่อ

      ความยาวสายเคเบิล
      1  ม.

    • ด้านนอกกล่อง

      EAN
      87 12581 33604 2
      ความยาว
      43  ซม.
      จำนวนบรรจุภัณฑ์
      96
      ความกว้าง
      25  ซม.
      น้ำหนักรวม
      2.58  กก.
      ความสูง
      21  ซม.
      น้ำหนักสุทธิ
      1.056  กก.
      น้ำหนักเมื่อทดค่า
      1.524  กก.

    • ด้านในกล่อง

      ความยาว
      20.6  ซม.
      จำนวนบรรจุภัณฑ์
      24
      ความกว้าง
      12  ซม.
      ความสูง
      17.5  ซม.
      น้ำหนักสุทธิ
      0.264  กก.
      น้ำหนักรวม
      0.552  กก.
      น้ำหนักเมื่อทดค่า
      0.288  กก.
      EAN
      87 12581 33603 5

    • ขนาดบรรจุภัณฑ์

      ความสูง
      11.6  ซม.
      ประเภทบรรจุภัณฑ์
      บรรจุภัณฑ์พลาสติก
      ชนิดของชั้นวาง
      ทั้งสอง
      ความกว้าง
      8.4  ซม.
      ความลึก
      2.7  ซม.
      จำนวนของผลิตภัณฑ์ทั้งหมด
      1
      EAN
      87 12581 33602 8
      น้ำหนักรวม
      0.02  กก.
      น้ำหนักสุทธิ
      0.011  กก.
      น้ำหนักเมื่อทดค่า
      0.009  กก.

    • ขนาด

      ขนาดของผลิตภัณฑ์ (ก x ย x ส)
      13.5 ซม.*3.2 ซม.*17.5 ซม.
      น้ำหนัก
      0.011  กก.

    Badge-D2C

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