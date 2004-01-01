เพื่อนคู่ใจที่ดีที่สุดของเด็กๆ
หูฟังที่เหมาะที่สุดที่จะพานักฟังตัวน้อยเข้าสู่โลกแห่งเสียงดนตรี มาพร้อมเสียงเบสที่ใสคมชัดและดีไซน์แสนสนุก ออกแบบมาสำหรับเด็กที่กำลังเติบโตโดยเฉพาะ ใช้วัสดุแข็งแรงทนทานที่พร้อมใช้งานได้ในทุกสถานการณ์ และด้วยระบบจำกัดระดับเสียงไว้ที่ 85 เดซิเบล เด็กๆ จึงสามารถเพลิดเพลินไปกับเสียงเพลงได้อย่างสนุกสนานและปลอดภัย ดูประโยชน์ทั้งหมด
หากคุณมีสิทธิ์ได้รับการลดหย่อนภาษีมูลค่าเพิ่มสำหรับอุปกรณ์การแพทย์ คุณสามารถใช้สิทธิ์กับผลิตภัณฑ์นี้ได้ จำนวนภาษีมูลค่าเพิ่มจะถูกหักออกจากราคาที่แสดงด้านบน สามารถดูรายละเอียดทั้งหมดในตะกร้าสินค้าของคุณ
มีขนาดที่ออกแบบมาให้เหมาะสำหรับเด็ก โดยจำกัดระดับเสียงสูงสุดไว้
- ไดรเวอร์เสียง/แบบด้านหลังปิดสนิท 32 มม.
- แบบครอบหู
- สีน้ำเงิน & เขียว
- ระดับเสียงจำกัดไม่เกิน <85 dB
หูฟังสามารถปรับได้ตามหลักสรีรศาสตร์ที่จะโตไปพร้อมกับเด็ก
หูฟังใช้งานง่ายและเป็นไปตามหลักสรีรศาสตร์สามารถปรับให้พอดีกับศีรษะของเด็กเพื่อความสบาย และเติบโตไปพร้อมกับพวกเขา
ตัวขับเสียงทำจากนีโอไดเมียม 32 มม. ให้เสียงสมดุล
นีโอไดเมียมเป็นวัสดุที่ดีที่สุดในการสร้างสนามแม่เหล็กที่มีความแรงอย่างยิ่ง เพื่อความไวของคอยส์เสียงที่มากขึ้น การตอบสนองเสียงเบสที่ดีขึ้น และให้คุณภาพเสียงที่สมดุล
ออกแบบให้มีความทนทานและไม่ใช้สกรูเพื่อให้เล่นสนุกได้อย่างเต็มที่
ออกแบบให้มีความทนทานและไม่ใช้สกรู ทำให้สามารถถอดแยกชิ้นส่วนของหูฟังและประกอบกลับคืนเหมือนเดิมได้ง่าย
แผ่นรองหูฟังสัมผัสนุ่มมอบความสบายและสวมได้พอดี
ฝาครอบหูหุ้มด้วยฟองน้ำนุ่มเพื่อความพอดีและสวมได้สบายที่สุด
แถบคาดศีรษะน้ำหนักเบาเป็นพิเศษเพื่อความพอดีและสบาย
หูฟังรูปทรงเพรียวบางมีน้ำหนักเบาเป็นพิเศษเพื่อให้สวมใส่ได้อย่างเพลิดเพลินได้หลายชั่วโมง เด็กๆ แทบจะลืมไปเลยว่าสวมหูฟังอยู่
ข้อมูลทางเทคนิค
-
เสียง
- ช่วงความถี่
-
12 - 22,000 Hz
- เส้นผ่านศูนย์กลางของลำโพง
-
32 มม.
- ความต้านทาน
-
32 โอห์ม
- กำลังไฟฟ้าสูงสุด
-
40 mW
- ความไว
-
99 dB (1 kHz)
- ประเภทไดรเวอร์
-
ไดนามิค
-
การเชื่อมต่อ
- ความยาวสายเคเบิล
-
1.2 ม.
- ช่องเสียบ
-
3.5 มม.
-
ด้านนอกกล่อง
- ความยาว
-
24
ซม.
- จำนวนบรรจุภัณฑ์
-
3
- ความกว้าง
-
21.5
ซม.
- น้ำหนักรวม
-
0.71
กก.
- ความสูง
-
26.2
ซม.
- GTIN
-
1 69 23410 73064 4
- น้ำหนักสุทธิ
-
0.3006
กก.
- น้ำหนักเมื่อทดค่า
-
0.4094
กก.
-
สะดวกสบาย
- ระดับเสียงจำกัด (ไม่เกิน 85dB)
-
มี
-
ขนาดบรรจุภัณฑ์
- ความสูง
-
22.1
ซม.
- ประเภทบรรจุภัณฑ์
-
กล่อง
- ชนิดของชั้นวาง
-
ที่แขวน
- ความกว้าง
-
19.8
ซม.
- ความลึก
-
7.5
ซม.
- จำนวนของผลิตภัณฑ์ทั้งหมด
-
1
- EAN
-
69 23410 73064 7
- น้ำหนักรวม
-
0.154
กก.
- น้ำหนักสุทธิ
-
0.1002
กก.
- น้ำหนักเมื่อทดค่า
-
0.0538
กก.
-
ดีไซน์
- สี
-
สีน้ำเงิน
- รูปแบบการสวมใส่
-
สายคาดศีรษะ
- วัสดุต่อหู
-
โฟม
- ที่ครอบหู
-
แบบครอบหู
- ประเภทที่ครอบหู
-
หลังปิด
-
ขนาด
- ขนาดของผลิตภัณฑ์ (ก x ย x ส)
-
13 x 7 x 15.5 ซม.
- น้ำหนักผลิตภัณฑ์
-
0.1002
กก.
- ความยาวส่วนโค้งของแถบคาดศีรษะ
-
320 - 360
มม.
-
UPC
- UPC
-
8 89446 00085 6
