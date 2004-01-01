คำค้นหา

  • เพื่อนคู่ใจที่ดีที่สุดของเด็กๆ เพื่อนคู่ใจที่ดีที่สุดของเด็กๆ เพื่อนคู่ใจที่ดีที่สุดของเด็กๆ

    หูฟังสำหรับเด็ก

    SHK2000BL/00

    การจัดอันดับโดยรวม / 5
    • รีวิว

    เพื่อนคู่ใจที่ดีที่สุดของเด็กๆ

    หูฟังที่เหมาะที่สุดที่จะพานักฟังตัวน้อยเข้าสู่โลกแห่งเสียงดนตรี มาพร้อมเสียงเบสที่ใสคมชัดและดีไซน์แสนสนุก ออกแบบมาสำหรับเด็กที่กำลังเติบโตโดยเฉพาะ ใช้วัสดุแข็งแรงทนทานที่พร้อมใช้งานได้ในทุกสถานการณ์ และด้วยระบบจำกัดระดับเสียงไว้ที่ 85 เดซิเบล เด็กๆ จึงสามารถเพลิดเพลินไปกับเสียงเพลงได้อย่างสนุกสนานและปลอดภัย

    ดูประโยชน์ทั้งหมด

    จำหน่ายในรุ่น:

    หูฟังสำหรับเด็ก

    ผลิตภัณฑ์ที่คล้ายกัน

    ดู เด็ก ทั้งหมด

    เพื่อนคู่ใจที่ดีที่สุดของเด็กๆ

    มีขนาดที่ออกแบบมาให้เหมาะสำหรับเด็ก โดยจำกัดระดับเสียงสูงสุดไว้

    • ไดรเวอร์เสียง/แบบด้านหลังปิดสนิท 32 มม.
    • แบบครอบหู
    • สีน้ำเงิน & เขียว
    • ระดับเสียงจำกัดไม่เกิน <85 dB
    หูฟังสามารถปรับได้ตามหลักสรีรศาสตร์ที่จะโตไปพร้อมกับเด็ก

    หูฟังสามารถปรับได้ตามหลักสรีรศาสตร์ที่จะโตไปพร้อมกับเด็ก

    หูฟังใช้งานง่ายและเป็นไปตามหลักสรีรศาสตร์สามารถปรับให้พอดีกับศีรษะของเด็กเพื่อความสบาย และเติบโตไปพร้อมกับพวกเขา

    ตัวขับเสียงทำจากนีโอไดเมียม 32 มม. ให้เสียงสมดุล

    ตัวขับเสียงทำจากนีโอไดเมียม 32 มม. ให้เสียงสมดุล

    นีโอไดเมียมเป็นวัสดุที่ดีที่สุดในการสร้างสนามแม่เหล็กที่มีความแรงอย่างยิ่ง เพื่อความไวของคอยส์เสียงที่มากขึ้น การตอบสนองเสียงเบสที่ดีขึ้น และให้คุณภาพเสียงที่สมดุล

    ออกแบบให้มีความทนทานและไม่ใช้สกรูเพื่อให้เล่นสนุกได้อย่างเต็มที่

    ออกแบบให้มีความทนทานและไม่ใช้สกรูเพื่อให้เล่นสนุกได้อย่างเต็มที่

    ออกแบบให้มีความทนทานและไม่ใช้สกรู ทำให้สามารถถอดแยกชิ้นส่วนของหูฟังและประกอบกลับคืนเหมือนเดิมได้ง่าย

    แผ่นรองหูฟังสัมผัสนุ่มมอบความสบายและสวมได้พอดี

    แผ่นรองหูฟังสัมผัสนุ่มมอบความสบายและสวมได้พอดี

    ฝาครอบหูหุ้มด้วยฟองน้ำนุ่มเพื่อความพอดีและสวมได้สบายที่สุด

    แถบคาดศีรษะน้ำหนักเบาเป็นพิเศษเพื่อความพอดีและสบาย

    แถบคาดศีรษะน้ำหนักเบาเป็นพิเศษเพื่อความพอดีและสบาย

    หูฟังรูปทรงเพรียวบางมีน้ำหนักเบาเป็นพิเศษเพื่อให้สวมใส่ได้อย่างเพลิดเพลินได้หลายชั่วโมง เด็กๆ แทบจะลืมไปเลยว่าสวมหูฟังอยู่

    ข้อมูลทางเทคนิค

    • เสียง

      ช่วงความถี่
      12 - 22,000 Hz
      เส้นผ่านศูนย์กลางของลำโพง
      32 มม.
      ความต้านทาน
      32 โอห์ม
      กำลังไฟฟ้าสูงสุด
      40 mW
      ความไว
      99 dB (1 kHz)
      ประเภทไดรเวอร์
      ไดนามิค

    • การเชื่อมต่อ

      ความยาวสายเคเบิล
      1.2 ม.
      ช่องเสียบ
      3.5 มม.

    • ด้านนอกกล่อง

      ความยาว
      24  ซม.
      จำนวนบรรจุภัณฑ์
      3
      ความกว้าง
      21.5  ซม.
      น้ำหนักรวม
      0.71  กก.
      ความสูง
      26.2  ซม.
      GTIN
      1 69 23410 73064 4
      น้ำหนักสุทธิ
      0.3006  กก.
      น้ำหนักเมื่อทดค่า
      0.4094  กก.

    • สะดวกสบาย

      ระดับเสียงจำกัด (ไม่เกิน 85dB)
      มี

    • ขนาดบรรจุภัณฑ์

      ความสูง
      22.1  ซม.
      ประเภทบรรจุภัณฑ์
      กล่อง
      ชนิดของชั้นวาง
      ที่แขวน
      ความกว้าง
      19.8  ซม.
      ความลึก
      7.5  ซม.
      จำนวนของผลิตภัณฑ์ทั้งหมด
      1
      EAN
      69 23410 73064 7
      น้ำหนักรวม
      0.154  กก.
      น้ำหนักสุทธิ
      0.1002  กก.
      น้ำหนักเมื่อทดค่า
      0.0538  กก.

    • ดีไซน์

      สี
      สีน้ำเงิน
      รูปแบบการสวมใส่
      สายคาดศีรษะ
      วัสดุต่อหู
      โฟม
      ที่ครอบหู
      แบบครอบหู
      ประเภทที่ครอบหู
      หลังปิด

    • ขนาด

      ขนาดของผลิตภัณฑ์ (ก x ย x ส)
      13 x 7 x 15.5 ซม.
      น้ำหนักผลิตภัณฑ์
      0.1002  กก.
      ความยาวส่วนโค้งของแถบคาดศีรษะ
      320 - 360  มม.

    • UPC

      UPC
      8 89446 00085 6

    Badge-D2C

    รับการสนับสนุนสำหรับผลิตภัณฑ์

    ค้นหาเคล็ดลับเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ คำถามที่พบบ่อย (FAQs) คู่มือการใช้งาน และข้อมูลด้านความปลอดภัยและการปฏิบัติตามข้อกำหนด

    ผลิตภัณฑ์ที่แนะนำ

    ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด

    ความคิดเห็น

    เป็นคนแรกที่วิจารณ์รายการนี้

    สมัครรับจดหมายข่าวของเรา

    * ต้องกรอกข้อมูลในฟิลด์นี้

    ข่าวสาร และกิจกรรมส่งเสริมการขาย

    การเปิดตัวผลิตภัณฑ์

    เคล็ดลับและเทคนิคพิเศษ

    *
    ข้าพเจ้าต้องการรับข้อเสนอพิเศษตามความต้องการและพฤติกรรมการใช้งาน เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการ กิจกรรม และโปรโมชั่นของ Philips ฉันสามารถยกเลิกการสมัครรับเมื่อไรก็ได้!
    หมายความว่าอย่างไร

    ค้นหาเกี่ยวกับ MyPhilips  

    การเพิ่มระยะเวลาการรับประกันสินค้า

    ง่ายที่จะรับการบริการ

    สมัครเพื่อรับฟังข่าวสารเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ และโปรโมชั่น

    สมัครตอนนี้

    ไซต์ของเราสามารถดูได้ดีที่สุดด้วย Microsoft Edge, Google Chrome หรือ Firefox เวอร์ชันล่าสุด