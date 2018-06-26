รับประกัน 2 ปีเต็ม
ยกเลิกการผลิต
SHP5401/00
เหมาะสำหรับใช้ในที่ร่มและกลางแจ้ง
พลังเสียงทรงพลัง พกพาสะดวก น้ำหนักเบา รวมอยู่ในหูฟังสเตอริโอนี้ ให้พลังเสียงที่กระหึ่มและ ใช้งานสะดวกสบายไม่ว่าจะเป็นในที่ร่มและกลางแจ้ง
สายต่อเข้ากับชุดหูฟังเพียงด้านเดียว จึงช่วยลดปัญหาสายพันกันและพันเก็บสายได้ง่ายยิ่งขึ้น
ฝาครอบหูขนาดใหญ่จาก Philips นอกจากจะครอบปิดทั้งใบหูเพื่อคุณภาพเสียงที่ดียิ่งขึ้นแล้ว ยังมีพื้นที่ที่ใหญ่ขึ้นกว่าเดิม สำหรับใส่ตัวขับที่ใหญ่กว่าและมีประสิทธิภาพที่ดีกว่าเดิม
แถบคาดศีรษะใส่ได้นานโดยไม่ปวดล้า เพราะหุ้มด้วยวัสดุเนื้อนุ่มเป็นพิเศษก่อนหุ้มทับอีกชั้นด้วยผ้า พร้อมฟองน้ำรองหูฟังที่กระชับพอดีกับด้านบนของศีรษะจึงไม่หลวมหลุด
4.0
จาก 5
1
วิจารณ์
100%
แนะนำผลิตภัณฑ์นี้
EnvyEncarnate
26/06/2018
Malaysia
Quite a balanced sound experience
Crisp, clear and balanced sound (as long as you don't put max volume on a device with an internal amplifier (DAC) Super light weight design Clarity gets a beating at max volume on a device with an internal amplifier (HTC One M9 in my case)
ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้
รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ SHP5401 Stereo Headphones
ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้
รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ SHP5401 Stereo Headphones