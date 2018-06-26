ผลิตภัณฑ์ฝ่ายสนับสนุน

สมัครเพื่อรับข่าวสารและข้อเสนอพิเศษ

รับประกัน 2 ปีเต็ม

  • ภาพถ่ายผลิตภัณฑ์อื่นๆ
  • ภาพถ่ายผลิตภัณฑ์ที่ใช้งานอยู่
  • ภาพถ่ายบรรจุภัณฑ์
  • รูปภาพหลัก
  • ภาพถ่ายผลิตภัณฑ์อื่นๆ
  • ภาพถ่ายผลิตภัณฑ์ที่ใช้งานอยู่
  • ภาพถ่ายบรรจุภัณฑ์
  • รูปภาพหลัก

ยกเลิกการผลิต

หูฟังสเตอริโอ

SHP5401/00

4

| (1) วิจารณ์ | 100% แนะนำผลิตภัณฑ์นี้

เหมาะสำหรับใช้ในที่ร่มและกลางแจ้ง

พลังเสียงทรงพลัง พกพาสะดวก น้ำหนักเบา รวมอยู่ในหูฟังสเตอริโอนี้ ให้พลังเสียงที่กระหึ่มและ ใช้งานสะดวกสบายไม่ว่าจะเป็นในที่ร่มและกลางแจ้ง

ดูสิทธิประโยชน์ทั้งหมด

ใช้ได้ทั้งที่บ้านหรือทุกที่

เหมาะสำหรับใช้ในที่ร่มและกลางแจ้ง

จัดวางสายไว้ด้านเดียว ลดปัญหาสายพันกันและเพิ่มความสบาย

สายต่อเข้ากับชุดหูฟังเพียงด้านเดียว จึงช่วยลดปัญหาสายพันกันและพันเก็บสายได้ง่ายยิ่งขึ้น

ครอบปิดทั้งใบหูเพื่อคุณภาพเสียงที่ดีเยี่ยม

ฝาครอบหูขนาดใหญ่จาก Philips นอกจากจะครอบปิดทั้งใบหูเพื่อคุณภาพเสียงที่ดียิ่งขึ้นแล้ว ยังมีพื้นที่ที่ใหญ่ขึ้นกว่าเดิม สำหรับใส่ตัวขับที่ใหญ่กว่าและมีประสิทธิภาพที่ดีกว่าเดิม

แถบคาดศีรษะหุ้มด้วยวัสดุเนื้อนุ่มเป็นพิเศษให้ความสบายที่แท้จริง

แถบคาดศีรษะใส่ได้นานโดยไม่ปวดล้า เพราะหุ้มด้วยวัสดุเนื้อนุ่มเป็นพิเศษก่อนหุ้มทับอีกชั้นด้วยผ้า พร้อมฟองน้ำรองหูฟังที่กระชับพอดีกับด้านบนของศีรษะจึงไม่หลวมหลุด

ข้อมูลทางเทคนิค

รับการสนับสนุนสำหรับผลิตภัณฑ์

ค้นหาคำถามที่พบบ่อย คู่มือผู้ใช้ ข้อมูลด้านความปลอดภัย และเคล็ดลับต่างๆ

ความคิดเห็น

คำวิจารณ์เหล่านี้ได้รับการจัดการโดย Bazaarvoice และปฏิบัติตามนโยบายความถูกต้องของ Bazaarvoice ซึ่งได้รับการสนับสนุนโดยเทคโนโลยีการต่อต้านการฉ้อโกงและการวิเคราะห์โดยมนุษย์ สามารถดูรายละเอียดได้ที่
ความคิดเห็นของลูกค้าในรูปแบบของรีวิวสินค้าและการให้คะแนนดาวมีประโยชน์สำหรับลูกค้าทุกคน โดยช่วยให้คุณทราบข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์มากขึ้นและช่วยในการตัดสินใจซื้อ ลูกค้าทุกคนที่ซื้อผลิตภัณฑ์ทั้งทางออนไลน์หรือในร้านค้าสามารถส่งรีวิวได้

4.0

จาก 5

1

วิจารณ์

100%

แนะนำผลิตภัณฑ์นี้

5
3
2
1

26/06/2018

Malaysia

Malaysia

Quite a balanced sound experience

Crisp, clear and balanced sound (as long as you don't put max volume on a device with an internal amplifier (DAC) Super light weight design Clarity gets a beating at max volume on a device with an internal amplifier (HTC One M9 in my case)

ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้

รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ SHP5401 Stereo Headphones

ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้

รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ SHP5401 Stereo Headphones

ลงทะเบียนเพื่อรับข่าวสารจากฟิลิปส์รวมถึงโปรโมชันพิเศษสำหรับคุณ

  • ข้อเสนอพิเศษสำหรับสมาชิก
  • สิทธิเข้าถึงโปรโมชันก่อนใคร
  • อัปเดตข่าวสารผลิตภัณฑ์ใหม่ พร้อมเคล็ดลับการใช้ชีวิตอย่างมีสุขภาพดี

ข้าพเจ้าต้องการรับข้อเสนอพิเศษตามความต้องการและพฤติกรรมการใช้งาน เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการ กิจกรรม และโปรโมชั่นของ Philips ฉันสามารถยกเลิกการสมัครรับเมื่อไรก็ได้!

  • ข้อเสนอพิเศษสำหรับสมาชิก
  • สิทธิเข้าถึงโปรโมชันก่อนใคร
  • อัปเดตข่าวสารผลิตภัณฑ์ใหม่ พร้อมเคล็ดลับการใช้ชีวิตอย่างมีสุขภาพดี