TAA5205BK/00
สวมใส่ได้พอดีอย่างที่คุณต้องการ
ตั้งแต่การวิ่งในเช้าวันใหม่ไปจนถึงช่วงบ่ายในออฟฟิศ หูฟังเอียร์บัดไร้สายที่แท้จริงนี้โดดเด่นด้วยการออกแบบที่เกี่ยวหูแบบถอดได้เพื่อให้คุณไปได้ทุกที่ที่ต้องการ คุณจะได้รับเวลาใช้งานได้สูงสุดถึง 20 ชั่วโมงด้วยเคสชาร์จ และสามารถกันน้ำระดับ IPX7ดูประโยชน์ทั้งหมด
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ไดรเวอร์เสียงขนาด 6 มม. ให้เสียงคมชัดพร้อมพลังเสียงเบสอันทรงพลัง ตั้งแต่รายการเพลงโปรดไปจนถึงพอดคาสต์และเคลื่อนไหวได้มากขึ้นตลอดทั้งวันพร้อมเสียงเพลงที่พร้อมไปกับคุณ
หูฟังสำหรับเล่นกีฬาแบบไร้สายที่แท้จริงนี้ให้การป้องกันระดับ IPX7 ซึ่งหมายความว่าหูฟังนี้สามารถทนต่อการจมน้ำลึกได้ถึง 1 เมตรนานถึง 30 นาที หูฟังจะแนบสนิทในหูคุณไม่ว่าคุณจะเหงื่อออกมากแค่ไหนหรือรูปทรงของหูคุณจะเป็นอย่างไร
ไม่ว่าจะเป็นการวิ่งในสวนสาธารณะหรือเซสชัน HIIT อันดุเดือด การออกแบบที่เกี่ยวหูช่วยให้หูฟังนี้กระชับและแนบสนิท คุณจะได้รับตัวเลือกฝาครอบจุกหูฟังซิลิโคนสามขนาด และที่เกี่ยวหูสามารถถอดออกได้เมื่อคุณไม่ได้ออกกำลังกาย
ใส่หูฟังทั้งสองข้าง หรือใส่เพียงข้างเดียว โหมดโมโนช่วยให้คุณคุณใช้หูฟังข้างเดียวในการสนทนา และคุณสามารถสลับระหว่างหูฟังทั้งสองข้างได้โดยไม่ขาดตอน ซึ่งเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการโทรในระยะยาว
การเชื่อมต่อ Bluetooth มีความเสถียร และหูฟังของคุณพร้อมที่จะจับคู่ทันทีที่คุณนำออกจากเคสชาร์จ การควบคุมหูฟังแต่ละข้างทำให้ควบคุมเพลงและการโทรได้ง่ายดาย
เคสที่ชาร์จเต็มแล้วจะให้เวลาการใช้งานเพิ่มเติม 15 ชั่วโมง คุณสามารถเล่นเพลงได้นานถึง 5 ชั่วโมงต่อการชาร์จหนึ่งครั้ง และการชาร์จ 15 นาทีที่รวดเร็วทำให้คุณได้เวลาใช้งานเพิ่มขึ้นหนึ่งชั่วโมง เคสจะใช้เวลา 2 ชั่วโมงในการชาร์จผ่านสาย USB-C ที่มีให้
เสียง
การเชื่อมต่อ
ด้านนอกกล่อง
สะดวกสบาย
ด้านในกล่อง
กำลังไฟ
ขนาดบรรจุภัณฑ์
ขนาดผลิตภัณฑ์
อุปกรณ์เสริม
ดีไซน์
UPC
ผู้ช่วยส่วนตัวผ่านการสั่งงานด้วยเสียง
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