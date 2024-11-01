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  • สวมใส่ได้พอดีอย่างที่คุณต้องการ สวมใส่ได้พอดีอย่างที่คุณต้องการ สวมใส่ได้พอดีอย่างที่คุณต้องการ

    หูฟังอินเอียร์แบบไร้สายสำหรับเล่นกีฬา

    TAA5205BK/00

    สวมใส่ได้พอดีอย่างที่คุณต้องการ

    ตั้งแต่การวิ่งในเช้าวันใหม่ไปจนถึงช่วงบ่ายในออฟฟิศ หูฟังเอียร์บัดไร้สายที่แท้จริงนี้โดดเด่นด้วยการออกแบบที่เกี่ยวหูแบบถอดได้เพื่อให้คุณไปได้ทุกที่ที่ต้องการ คุณจะได้รับเวลาใช้งานได้สูงสุดถึง 20 ชั่วโมงด้วยเคสชาร์จ และสามารถกันน้ำระดับ IPX7

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    หูฟังอินเอียร์แบบไร้สายสำหรับเล่นกีฬา

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    สวมใส่ได้พอดีอย่างที่คุณต้องการ

    • การออกแบบสองทางที่ยืดหยุ่น
    • ใช้งานได้นาน 20 ชั่วโมง
    • การโทรที่ชัดเจน โหมดโมโน
    • กันน้ำและเหงื่อระดับ IPX7
    สร้างมาเพื่อการออกกำลังกาย พร้อมสำหรับวันของคุณ

    สร้างมาเพื่อการออกกำลังกาย พร้อมสำหรับวันของคุณ

    ไดรเวอร์เสียงขนาด 6 มม. ให้เสียงคมชัดพร้อมพลังเสียงเบสอันทรงพลัง ตั้งแต่รายการเพลงโปรดไปจนถึงพอดคาสต์และเคลื่อนไหวได้มากขึ้นตลอดทั้งวันพร้อมเสียงเพลงที่พร้อมไปกับคุณ

    กันน้ำและกันเหงื่อระดับ IPX7

    กันน้ำและกันเหงื่อระดับ IPX7

    หูฟังสำหรับเล่นกีฬาแบบไร้สายที่แท้จริงนี้ให้การป้องกันระดับ IPX7 ซึ่งหมายความว่าหูฟังนี้สามารถทนต่อการจมน้ำลึกได้ถึง 1 เมตรนานถึง 30 นาที หูฟังจะแนบสนิทในหูคุณไม่ว่าคุณจะเหงื่อออกมากแค่ไหนหรือรูปทรงของหูคุณจะเป็นอย่างไร

    การออกแบบที่เกี่ยวหูแบบถอดได้ สำหรับสไตล์ที่คุณต้องการ

    การออกแบบที่เกี่ยวหูแบบถอดได้ สำหรับสไตล์ที่คุณต้องการ

    ไม่ว่าจะเป็นการวิ่งในสวนสาธารณะหรือเซสชัน HIIT อันดุเดือด การออกแบบที่เกี่ยวหูช่วยให้หูฟังนี้กระชับและแนบสนิท คุณจะได้รับตัวเลือกฝาครอบจุกหูฟังซิลิโคนสามขนาด และที่เกี่ยวหูสามารถถอดออกได้เมื่อคุณไม่ได้ออกกำลังกาย

    การโทรที่ชัดเจน โหมดโมโน

    ใส่หูฟังทั้งสองข้าง หรือใส่เพียงข้างเดียว โหมดโมโนช่วยให้คุณคุณใช้หูฟังข้างเดียวในการสนทนา และคุณสามารถสลับระหว่างหูฟังทั้งสองข้างได้โดยไม่ขาดตอน ซึ่งเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการโทรในระยะยาว

    การเชื่อมต่อที่ยอดเยี่ยม การควบคุมหูฟังในตัว

    การเชื่อมต่อ Bluetooth มีความเสถียร และหูฟังของคุณพร้อมที่จะจับคู่ทันทีที่คุณนำออกจากเคสชาร์จ การควบคุมหูฟังแต่ละข้างทำให้ควบคุมเพลงและการโทรได้ง่ายดาย

    เคสชาร์จ รับเวลาใช้งานได้สูงสุดถึง 20 ชั่วโมง

    เคสที่ชาร์จเต็มแล้วจะให้เวลาการใช้งานเพิ่มเติม 15 ชั่วโมง คุณสามารถเล่นเพลงได้นานถึง 5 ชั่วโมงต่อการชาร์จหนึ่งครั้ง และการชาร์จ 15 นาทีที่รวดเร็วทำให้คุณได้เวลาใช้งานเพิ่มขึ้นหนึ่งชั่วโมง เคสจะใช้เวลา 2 ชั่วโมงในการชาร์จผ่านสาย USB-C ที่มีให้

    ข้อมูลทางเทคนิค

    • เสียง

      ช่วงความถี่
      20 - 20 000 Hz
      เส้นผ่านศูนย์กลางของลำโพง
      6 มม.
      ความต้านทาน
      16 โอห์ม
      กำลังไฟฟ้าสูงสุด
      5 mW
      ความไว
      111 dB (1K Hz)
      ประเภทไดรเวอร์
      ไดนามิค

    • การเชื่อมต่อ

      ไมโครโฟน
      ไมโครโฟนในตัว
      เวอร์ชัน Bluetooth
      5.0
      ไร้สาย
      มี
      Bluetooth Profile
      • A2DP
      • AVRCP
      • HFP
      ระยะห่างสูงสุด
      สูงสุดถึง 10  ม.
      รองรับตัวแปลงสัญญาณ
      • AAC
      • SBC
      ประเภทของการส่งสัญญาณไร้สาย
      Bluetooth

    • ด้านนอกกล่อง

      ความยาว
      31  ซม.
      จำนวนบรรจุภัณฑ์
      24
      ความกว้าง
      22  ซม.
      น้ำหนักรวม
      5.6  กก.
      ความสูง
      36  ซม.
      GTIN
      1 48 95229 11188 9
      น้ำหนักสุทธิ
      2.9328  กก.
      น้ำหนักเมื่อทดค่า
      2.6672  กก.

    • สะดวกสบาย

      กันน้ำ
      IPX7
      โหมดโมโนสำหรับ TWS
      มี
      ประเภทของการควบคุม
      สัมผัส

    • ด้านในกล่อง

      ความยาว
      14.4  ซม.
      จำนวนบรรจุภัณฑ์
      3
      ความกว้าง
      10  ซม.
      ความสูง
      16  ซม.
      น้ำหนักสุทธิ
      0.3666  กก.
      น้ำหนักรวม
      0.654  กก.
      น้ำหนักเมื่อทดค่า
      0.2874  กก.
      GTIN
      2 48 95229 11188 6

    • กำลังไฟ

      ชาร์จใหม่ได้
      มี
      จำนวนแบตเตอรี่
      3 ชิ้น
      เวลาการเล่นเพลง
      5 +15  ชั่วโมง
      เวลาสนทนา
      5 ชม.
      เวลาในการชาร์จ
      2  ชั่วโมง
      เวลาในการชาร์จที่รวดเร็ว
      15 mins for 1 hr
      ประเภทแบตเตอรี่(เคสชาร์จ)
      Lithium-ion (built-in)
      ประเภทแบตเตอรี่(เอียร์บัด)
      Lithium-ion (built-in)
      น้ำหนักแบตเตอรี่ (ทั้งหมด)
      13  ก.
      ความจุแบตเตอรี่(เคส)
      450  mAh
      ความจุแบตเตอรี่(เอียร์บัด)
      50  mAh
      เวลาสแตนด์บายของอายุการใช้งานแบตเตอรี่
      200 hr

    • ขนาดบรรจุภัณฑ์

      ความสูง
      17.5  ซม.
      ประเภทบรรจุภัณฑ์
      กล่อง
      ชนิดของชั้นวาง
      ที่แขวน
      ความกว้าง
      9.5  ซม.
      ความลึก
      4.5  ซม.
      จำนวนของผลิตภัณฑ์ทั้งหมด
      1
      EAN
      48 95229 11188 2
      น้ำหนักรวม
      0.195  กก.
      น้ำหนักสุทธิ
      0.1222  กก.
      น้ำหนักเมื่อทดค่า
      0.0728  กก.

    • ขนาดผลิตภัณฑ์

      ความยาวสายเคเบิล
      0  ซม.
      ความสูง
      3.5  ซม.
      ความกว้าง
      8.7  ซม.
      ความลึก
      6  ซม.
      น้ำหนัก
      0.087  กก.

    • อุปกรณ์เสริม

      อื่นๆ
      ฝาปิดล็อกคู่
      คู่มือเริ่มต้นใช้งานอย่างย่อ
      มี
      จุกหูฟัง
      3 คู่ (S/M/L)
      ที่เกี่ยวหูแบบถอดได้
      3 คู่
      เคสชาร์จ
      มี
      สายชาร์จ
      สายเคเบิล USB-C 500 มม.

    • ดีไซน์

      สี
      สีดำ
      รูปแบบการสวมใส่
      สายเกี่ยวหู
      วัสดุต่อหู
      ซิลิโคน
      ที่ครอบหู
      ใส่ในหู
      ชนิดใส่ในหู
      • ที่เกี่ยวหู
      • จุกหูฟังซิลิโคน

    • UPC

      UPC
      8 40063 20162 0

    • ผู้ช่วยส่วนตัวผ่านการสั่งงานด้วยเสียง

      รองรับผู้ช่วยส่วนตัวผ่านการสั่งงานด้วยเสียง
      • Apple Siri
      • Google Assistant
      การเปิดใช้งานผู้ช่วยส่วนตัวผ่านการสั่งงานด้วยเสียง
      ควบคุมด้วยเสียง
      การรองรับผู้ช่วยส่วนตัวผ่านการสั่งงานด้วยเสียง
      มี

    Badge-D2C

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