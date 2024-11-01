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สิ่งที่ต้องมีในการออกกำลังกายของคุณ
ไม่ว่าจะในยิมหรือบนท้องถนน หูฟังสปอร์ตไร้สายตัดเสียงรบกวนเหล่านี้จะกระตุ้นการเคลื่อนไหวของคุณ เพลงและพ็อดคาสท์ให้เสียงที่ยอดเยี่ยม และคุณจะได้ยินอย่างชัดเจนหากคุณหยุดและรับสายโทรศัพท์ ความพอดีแบบอินเอียร์ที่เชื่อถือได้ช่วยให้จุกหูฟังอยู่ในตำแหน่งที่เหมาะสมดูประโยชน์ทั้งหมด
หากคุณมีสิทธิ์ได้รับการลดหย่อนภาษีมูลค่าเพิ่มสำหรับอุปกรณ์การแพทย์ คุณสามารถใช้สิทธิ์กับผลิตภัณฑ์นี้ได้ จำนวนภาษีมูลค่าเพิ่มจะถูกหักออกจากราคาที่แสดงด้านบน สามารถดูรายละเอียดทั้งหมดในตะกร้าสินค้าของคุณ
โรงยิมที่วุ่นวาย สวนสาธารณะที่มีเสียงลมแรง การตัดเสียงรบกวนแบบปรับได้จะตอบสนองต่อสภาพแวดล้อมของคุณอย่างรวดเร็วเพื่อลดเสียงรบกวนจากภายนอก รวมถึงเสียงลมในแบบเรียลไทม์ หากคุณวิ่อยู่บนถนนที่พลุกพล่าน คุณสามารถแตะหูฟังเอียร์บัดเพื่อเปิดใช้งานโหมด Awareness และฟังเสียงจากนอกเข้ามาได้
มื่อคุณอยู่ในสาย ไมโครโฟนเฉพาะจะตรวจจับเสียงของคุณ ในขณะที่อัลกอริทึม AI จะขจัดเสียงรบกวนรอบข้างรอบตัวคุณ คนที่คุณพูดด้วยจะได้ยินคุณ ไม่ใช่เสียงการจราจรหรือเสียงพูดคุยของคนที่ยืนข้างๆ คุณ
ไม่ว่าคุณจะเคลื่อนไหวอย่างไร หูฟังเหล่านี้ก็ยังอยู่ในหูของคุณ จุกหูฟังซิลิโคนมีรูปแบบการจับที่มีพื้นผิวซึ่งช่วยให้หูฟังเอียร์บัดอยู่ในหูของคุณและทำให้ถือได้ง่ายด้วยมือที่เปียกเหงื่อ พื้นผิวของหูฟังเอียร์บัดสะท้อนแสงซึ่งช่วยให้มองเห็นได้ในเวลากลางคืน
หูฟังเอียร์บัดเหล่านี้จะทำงานร่วมกับอุปกรณ์ที่รองรับ Bluetooth LE Audio และตัวแปลงสัญญาณ LC3 เพื่อให้การเชื่อมต่อที่เสถียรยิ่งขึ้นและเสียงที่ดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัด เสียงจะไม่ลดลงหากคุณสตรีมเพลงหรือรับสายในพื้นที่อับสัญญาน และแทบไม่มีอาการกระตุกหากรับชมภาพยนตร์หรือเล่นเกม
ระดับ IPX5 หมายความว่าหูฟังเหล่านี้ไม่ต้องกังวลกับฝนหรือฝนที่ตกลงมา จึงไม่มีข้ออ้างในการนอนบนโซฟาเลย! หากคุณรู้สึกเหน็ดเหนื่อยในยิม หูฟังก็จะไม่เป็นไรเช่นกัน
ไม่อยากกังวลเกี่ยวกับการชาร์จรายวันใช่ไหม คุณได้รับเวลาเล่น 7 ชั่วโมงและเพิ่มอีก 21 ชั่วโมงจากเคส ใส่หูฟังกลับเข้าไปในเคสและจะชาร์จจนเต็มใน 2 ชั่วโมง หากคุณต้องการเพิ่มพลังอย่างรวดเร็ว แค่ 5 นาทีก็เพิ่มให้คุณหนึ่งชั่วโมง เคสสามารถชาร์จแบบไร้สายหรือผ่าน USB-C
เล่นเพลงที่ทำให้คุณทำสิ่งที่คุณทำอยู่ต่อไปได้ คุณจะได้รับเสียงที่มีคมชัดและมีพลังพร้อมเสียงเบสที่หนักแน่น เนื่องจากไดรเวอร์ที่เคลือบด้วยกราฟีนจะสร้างเสียงสูงและเสียงต่ำที่แพรวพราย ไม่ว่าจะ Android หรือ iOS คุณจะเพลิดเพลินไปกับการดำดิ่งสู่ห้วงลึกที่คุณต้องการเพื่อให้พลังงานของคุณเต็มเปี่ยม
คุณสามารถใช้แอป Philips Headphones เพื่อปรับแต่งการตัดเสียงรบกวน ปิดการลดเสียงลมรบกวนอัตโนมัติ และปรับระดับความชัดของเสียงเมื่อใช้โหมด Awareness อีควอไลเซอร์ช่วยให้คุณปรับแต่งเสียงได้อย่างละเอียด และคุณยังสามารถอัปเดตซอฟต์แวร์ของหูฟังให้เป็นปัจจุบันผ่านแอปได้อีกด้วย
การเชื่อมต่อ Bluetooth แบบหลายจุดให้คุณเชื่อมต่อกับอุปกรณ์สองเครื่องพร้อมกันได้: ใช้ได้ดีมากหากคุณกำลังสตรีมจากโทรศัพท์และรับการแจ้งเตือนการฝึกอบรมจากสมาร์ทวอทช์ของคุณ การควบคุมแบบสัมผัสบนหูฟังเอียร์บัดครอบคลุมการโทร เล่นเพลง และอื่นๆ อีกมากมาย รองรับทั้ง Siri และ Google Assistant ด้วย
เสียง
การเชื่อมต่อ
ด้านนอกกล่อง
สะดวกสบาย
ด้านในกล่อง
กำลังไฟ
ขนาดบรรจุภัณฑ์
อุปกรณ์เสริม
ดีไซน์
โทรคมนาคม
ขนาด
UPC
คุณสมบัติ ANC
ผู้ช่วยส่วนตัวผ่านการสั่งงานด้วยเสียง
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