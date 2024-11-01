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  • สิ่งที่ต้องมีในการออกกำลังกายของคุณ สิ่งที่ต้องมีในการออกกำลังกายของคุณ สิ่งที่ต้องมีในการออกกำลังกายของคุณ

    หูฟังไร้สายที่แท้จริง

    TAA5508BK/00

    การจัดอันดับโดยรวม / 5
    • รีวิว

    สิ่งที่ต้องมีในการออกกำลังกายของคุณ

    ไม่ว่าจะในยิมหรือบนท้องถนน หูฟังสปอร์ตไร้สายตัดเสียงรบกวนเหล่านี้จะกระตุ้นการเคลื่อนไหวของคุณ เพลงและพ็อดคาสท์ให้เสียงที่ยอดเยี่ยม และคุณจะได้ยินอย่างชัดเจนหากคุณหยุดและรับสายโทรศัพท์ ความพอดีแบบอินเอียร์ที่เชื่อถือได้ช่วยให้จุกหูฟังอยู่ในตำแหน่งที่เหมาะสม

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    หูฟังไร้สายที่แท้จริง

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    สิ่งที่ต้องมีในการออกกำลังกายของคุณ

    • คมชัดและเป็นธรรมชาติ
    • การขจัดเสียงรบกวนแบบโปร
    • การโทรที่ชัดเจนยิ่งขึ้นนอกสถานที่
    • พอดีกับหูอย่างวางใจได้
    ดื่มด่ำได้อย่างอิสระ Noise Canceling Pro

    ดื่มด่ำได้อย่างอิสระ Noise Canceling Pro

    โรงยิมที่วุ่นวาย สวนสาธารณะที่มีเสียงลมแรง การตัดเสียงรบกวนแบบปรับได้จะตอบสนองต่อสภาพแวดล้อมของคุณอย่างรวดเร็วเพื่อลดเสียงรบกวนจากภายนอก รวมถึงเสียงลมในแบบเรียลไทม์ หากคุณวิ่อยู่บนถนนที่พลุกพล่าน คุณสามารถแตะหูฟังเอียร์บัดเพื่อเปิดใช้งานโหมด Awareness และฟังเสียงจากนอกเข้ามาได้

    การโทรที่ชัดเจนยิ่งขึ้นนอกสถานที่ ผู้คนจะได้ยินคุณ ไม่ใช่เสียงรบกวน

    การโทรที่ชัดเจนยิ่งขึ้นนอกสถานที่ ผู้คนจะได้ยินคุณ ไม่ใช่เสียงรบกวน

    มื่อคุณอยู่ในสาย ไมโครโฟนเฉพาะจะตรวจจับเสียงของคุณ ในขณะที่อัลกอริทึม AI จะขจัดเสียงรบกวนรอบข้างรอบตัวคุณ คนที่คุณพูดด้วยจะได้ยินคุณ ไม่ใช่เสียงการจราจรหรือเสียงพูดคุยของคนที่ยืนข้างๆ คุณ

    พอดีกับหูอย่างวางใจได้ เคลื่อนไหวได้โดยไม่หาย

    พอดีกับหูอย่างวางใจได้ เคลื่อนไหวได้โดยไม่หาย

    ไม่ว่าคุณจะเคลื่อนไหวอย่างไร หูฟังเหล่านี้ก็ยังอยู่ในหูของคุณ จุกหูฟังซิลิโคนมีรูปแบบการจับที่มีพื้นผิวซึ่งช่วยให้หูฟังเอียร์บัดอยู่ในหูของคุณและทำให้ถือได้ง่ายด้วยมือที่เปียกเหงื่อ พื้นผิวของหูฟังเอียร์บัดสะท้อนแสงซึ่งช่วยให้มองเห็นได้ในเวลากลางคืน

    การเชื่อมต่อและเสียงที่ดีขึ้น บลูทูธเจเนอเรชันใหม่*

    การเชื่อมต่อและเสียงที่ดีขึ้น บลูทูธเจเนอเรชันใหม่*

    หูฟังเอียร์บัดเหล่านี้จะทำงานร่วมกับอุปกรณ์ที่รองรับ Bluetooth LE Audio และตัวแปลงสัญญาณ LC3 เพื่อให้การเชื่อมต่อที่เสถียรยิ่งขึ้นและเสียงที่ดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัด เสียงจะไม่ลดลงหากคุณสตรีมเพลงหรือรับสายในพื้นที่อับสัญญาน และแทบไม่มีอาการกระตุกหากรับชมภาพยนตร์หรือเล่นเกม

    ออกไปข้างนอก ป้องกันน้ำ IPX5

    ออกไปข้างนอก ป้องกันน้ำ IPX5

    ระดับ IPX5 หมายความว่าหูฟังเหล่านี้ไม่ต้องกังวลกับฝนหรือฝนที่ตกลงมา จึงไม่มีข้ออ้างในการนอนบนโซฟาเลย! หากคุณรู้สึกเหน็ดเหนื่อยในยิม หูฟังก็จะไม่เป็นไรเช่นกัน

    ไม่ต้องกังวล เวลาเล่นสูงสุด 28 ชั่วโมงเมื่อรวมเคส

    ไม่ต้องกังวล เวลาเล่นสูงสุด 28 ชั่วโมงเมื่อรวมเคส

    ไม่อยากกังวลเกี่ยวกับการชาร์จรายวันใช่ไหม คุณได้รับเวลาเล่น 7 ชั่วโมงและเพิ่มอีก 21 ชั่วโมงจากเคส ใส่หูฟังกลับเข้าไปในเคสและจะชาร์จจนเต็มใน 2 ชั่วโมง หากคุณต้องการเพิ่มพลังอย่างรวดเร็ว แค่ 5 นาทีก็เพิ่มให้คุณหนึ่งชั่วโมง เคสสามารถชาร์จแบบไร้สายหรือผ่าน USB-C

    นุ่มนวล คมชัด เป็นธรรมชาติ เสียงที่เป็นเอกลักษณ์ของ Philips

    เล่นเพลงที่ทำให้คุณทำสิ่งที่คุณทำอยู่ต่อไปได้ คุณจะได้รับเสียงที่มีคมชัดและมีพลังพร้อมเสียงเบสที่หนักแน่น เนื่องจากไดรเวอร์ที่เคลือบด้วยกราฟีนจะสร้างเสียงสูงและเสียงต่ำที่แพรวพราย ไม่ว่าจะ Android หรือ iOS คุณจะเพลิดเพลินไปกับการดำดิ่งสู่ห้วงลึกที่คุณต้องการเพื่อให้พลังงานของคุณเต็มเปี่ยม

    แอปพลิเคชันหูฟัง Philips ควบคุมการตัดเสียงรบกวนและอีกมากมาย

    คุณสามารถใช้แอป Philips Headphones เพื่อปรับแต่งการตัดเสียงรบกวน ปิดการลดเสียงลมรบกวนอัตโนมัติ และปรับระดับความชัดของเสียงเมื่อใช้โหมด Awareness อีควอไลเซอร์ช่วยให้คุณปรับแต่งเสียงได้อย่างละเอียด และคุณยังสามารถอัปเดตซอฟต์แวร์ของหูฟังให้เป็นปัจจุบันผ่านแอปได้อีกด้วย

    การเชื่อมต่อแบบหลายจุด หูฟังเอียร์บัดระบบควบคุมแบบสัมผัส และระบบสั่งงานด้วยเสียง

    การเชื่อมต่อ Bluetooth แบบหลายจุดให้คุณเชื่อมต่อกับอุปกรณ์สองเครื่องพร้อมกันได้: ใช้ได้ดีมากหากคุณกำลังสตรีมจากโทรศัพท์และรับการแจ้งเตือนการฝึกอบรมจากสมาร์ทวอทช์ของคุณ การควบคุมแบบสัมผัสบนหูฟังเอียร์บัดครอบคลุมการโทร เล่นเพลง และอื่นๆ อีกมากมาย รองรับทั้ง Siri และ Google Assistant ด้วย

    ข้อมูลทางเทคนิค

    • เสียง

      ช่วงความถี่
      20 - 20,000 Hz
      เส้นผ่านศูนย์กลางของลำโพง
      8 มม.
      ความต้านทาน
      16 โอห์ม
      กำลังไฟฟ้าสูงสุด
      5 mW
      ความไว
      110 dB (1K Hz)
      ประเภทไดรเวอร์
      เคลือบกราฟีน

    • การเชื่อมต่อ

      เวอร์ชัน Bluetooth
      5.3
      Bluetooth Profile
      • A2DP
      • AVRCP
      • HFP
      ระยะห่างสูงสุด
      สูงสุดถึง 10  ม.
      การเชื่อมต่อแบบหลายจุด
      มี
      รองรับตัวแปลงสัญญาณ
      • AAC
      • SBC

    • ด้านนอกกล่อง

      ความยาว
      34.3  ซม.
      จำนวนบรรจุภัณฑ์
      24
      ความกว้าง
      29.8  ซม.
      น้ำหนักรวม
      4.544  กก.
      ความสูง
      30.6  ซม.
      GTIN
      1 48 95229 13147 4
      น้ำหนักสุทธิ
      1.8  กก.
      น้ำหนักเมื่อทดค่า
      2.744  กก.

    • สะดวกสบาย

      กันน้ำ
      IPX5
      การรองรับแอปพลิเคชันหูฟัง Philips
      มี
      จับคู่ Google อย่างรวดเร็ว
      มี
      โหมดโมโนสำหรับ TWS
      มี
      สามารถอัปเดตเฟิร์มแวร์ได้
      มี
      ประเภทของการควบคุม
      สัมผัส

    • ด้านในกล่อง

      ความยาว
      16.2  ซม.
      จำนวนบรรจุภัณฑ์
      3
      ความกว้าง
      14  ซม.
      ความสูง
      13.8  ซม.
      น้ำหนักสุทธิ
      0.225  กก.
      น้ำหนักรวม
      0.49  กก.
      น้ำหนักเมื่อทดค่า
      0.265  กก.
      GTIN
      2 48 95229 13147 1

    • กำลังไฟ

      จำนวนแบตเตอรี่
      3 ชิ้น
      เวลาในการชาร์จ
      2  ชั่วโมง
      เวลาเล่นเพลง (ANC เปิด)
      7 + 21  ชั่วโมง
      เวลาเล่นเพลง (ANC ปิด)
      8 + 23  ชั่วโมง
      เวลาในการชาร์จที่รวดเร็ว
      5 mins for 1 hr
      ประเภทแบตเตอรี่(เคสชาร์จ)
      Lithium Polymer (Built-in)
      ประเภทแบตเตอรี่(เอียร์บัด)
      Lithium Polymer (Built-in)
      น้ำหนักแบตเตอรี่ (ทั้งหมด)
      10.1  ก.
      ความจุแบตเตอรี่(เคส)
      600  mAh
      ความจุแบตเตอรี่(เอียร์บัด)
      53  mAh
      เวลาสแตนด์บายของอายุการใช้งานแบตเตอรี่
      200 hr

    • ขนาดบรรจุภัณฑ์

      ความสูง
      13.02  ซม.
      ประเภทบรรจุภัณฑ์
      กล่องบรรจุ
      ชนิดของชั้นวาง
      ที่แขวน
      ความกว้าง
      11.4  ซม.
      ความลึก
      5.37  ซม.
      จำนวนของผลิตภัณฑ์ทั้งหมด
      1
      EAN
      48 95229 13147 7
      น้ำหนักรวม
      0.132  กก.
      น้ำหนักสุทธิ
      0.075  กก.
      น้ำหนักเมื่อทดค่า
      0.057  กก.

    • อุปกรณ์เสริม

      อื่นๆ
      สายคล้อง 1 เส้น
      คู่มือเริ่มต้นใช้งานอย่างย่อ
      มี
      จุกหูฟัง
      3 คู่ (S/M/L)
      สายชาร์จ
      สายเคเบิล USB-C 200 มม.

    • ดีไซน์

      สี
      สีดำ
      วัสดุต่อหู
      ซิลิโคน
      ที่ครอบหู
      ใส่ในหู
      ชนิดใส่ในหู
      จุกหูฟังซิลิโคน

    • โทรคมนาคม

      ไมโครโฟนสำหรับการโทร
      2 AI mics

    • ขนาด

      ขนาดเคสชาร์จ (กว้างxลึกxสูง)
      5.49 x 2.90 x 4.15  ซม.
      ขนาดหูฟังเอียร์บัด (กว้างxลึกxสูง)
      2.00 x 2.57 x 2.14  ซม.
      น้ำหนักรวม
      0.045  กก.

    • UPC

      UPC
      8 40063 20307 5

    • คุณสมบัติ ANC

      เทคโนโลยี ANC
      ไฮบริด ANC โปร
      โหมด Awareness
      มี
      Adaptive ANC
      มี
      ANC (ระบบขจัดเสียงรบกวนแบบแอคทีฟ)
      มี
      ระบบตัดเสียงรบกวนจากลมอัตโนมัติ
      มี

    • ผู้ช่วยส่วนตัวผ่านการสั่งงานด้วยเสียง

      รองรับผู้ช่วยส่วนตัวผ่านการสั่งงานด้วยเสียง
      • Apple Siri
      • Google Assistant
      การเปิดใช้งานผู้ช่วยส่วนตัวผ่านการสั่งงานด้วยเสียง
      คู่มือ
      การรองรับผู้ช่วยส่วนตัวผ่านการสั่งงานด้วยเสียง
      มี

    Badge-D2C

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