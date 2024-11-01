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    หูฟังกีฬาไร้สายที่แท้จริง

    TAA7507BK/00

    การจัดอันดับโดยรวม / 5
    • รีวิว

    ปรับแต่งการออกกำลังกายของคุณ

    ตั้งแต่เพลย์ลิสต์ที่สร้างแรงบันดาลใจไปจนถึงการโทรกับเทรนเนอร์ของคุณ หูฟังไร้สายที่แท้จริงเหล่านี้จะช่วยให้คุณเคลื่อนไหว เพลิดเพลินไปกับเสียงที่ยอดเยี่ยมและการตัดเสียงรบกวน พร้อมกับความพอดีที่คุณวางใจได้ ตั้งแต่ระยะทางในชีวิตประจำวันไปจนถึงการวิ่งระยะทางไกล หูฟังนี้จะติดหูคุณไปตลอดทาง

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    หูฟังกีฬาไร้สายที่แท้จริง

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    ปรับแต่งการออกกำลังกายของคุณ

    • คุณภาพเสียงยอดเยี่ยม
    • การขจัดเสียงรบกวนแบบโปร
    • การโทรเสียงชัดเจน
    • พอดีกับหูอย่างวางใจได้
    ไม่ต้องกังวล เวลาเล่นสูงสุด 28 ชั่วโมงเมื่อรวมเคส

    ไม่ต้องกังวล เวลาเล่นสูงสุด 28 ชั่วโมงเมื่อรวมเคส

    ไม่อยากกังวลเกี่ยวกับการชาร์จรายวันใช่ไหม คุณได้รับเวลาเล่น 7 ชั่วโมงและเพิ่มอีก 21 ชั่วโมงจากเคส ใส่หูฟังกลับเข้าไปในเคสและจะชาร์จจนเต็มใน 2 ชั่วโมง หากคุณต้องการเพิ่มพลังอย่างรวดเร็ว แค่ 15 นาทีก็เพิ่มให้คุณหนึ่งชั่วโมง เคสสามารถชาร์จแบบไร้สายหรือผ่าน USB-C

    โทรได้ชัดเจนแม้ลมแรง

    โทรได้ชัดเจนแม้ลมแรง

    ต้องการรับสายในขณะที่คุณออกไปวิ่งใช่ไหม ด้วยหูฟังเหล่านี้ ไม่จำเป็นต้องหาที่กำบังจากลม เมื่อคุณอยู่ในสาย ไมโครโฟน AI สองตัวและไมโครโฟนควบคุมกระดูกหนึ่งตัวจะรวมกันเพื่อถ่ายทอดเสียงของคุณอย่างชัดเจน

    ออกไปข้างนอก ป้องกันน้ำ IPX5

    ออกไปข้างนอก ป้องกันน้ำ IPX5

    ระดับ IPX5 หมายความว่าหูฟังเหล่านี้ไม่ต้องกังวลกับฝนหรือฝนที่ตกลงมา จึงไม่มีข้ออ้างในการนอนบนโซฟาเลย! หากคุณรู้สึกเหน็ดเหนื่อยในยิม หูฟังก็จะไม่เป็นไรเช่นกัน

    ได้ยินเฉพาะเสียงที่คุณต้องการ ตัดเสียงรบกวนแบบโปร

    ได้ยินเฉพาะเสียงที่คุณต้องการ ตัดเสียงรบกวนแบบโปร

    ยิมมีผู้คนพลุกพล่านหรือรถไฟมีเสียงดังใช่ไหม ไมโครโฟนหลายตัวและการประมวลผลเสียงขั้นสูงจะกรองสัญญาณรบกวนจากภายนอก การตัดเสียงรบกวนแบบปรับได้จะตรวจจับสิ่งที่คุณกำลังทำโดยอัตโนมัติและปรับระดับเสียงของสิ่งแวดล้อมตามนั้น ดังนั้นคุณจะได้ยินเสียงเพลงของคุณเสมอ

    คุณภาพเสียงยอดเยี่ยม ลุยไปกับเพลงที่พร้อมให้คุณเพลิดเพลิน!

    คุณภาพเสียงยอดเยี่ยม ลุยไปกับเพลงที่พร้อมให้คุณเพลิดเพลิน!

    หูฟังไร้สายที่แท้จริงเหล่านี้ให้เสียงที่มีรายละเอียดพร้อมเสียงเบสที่หนักแน่นและชัดเจน จากตัวขับที่เคลือบด้วยกราฟีนที่สร้างเสียงต่ำและสูงที่เป็นประกายทุกอัน iOS หรือ Android คุณจะเพลิดเพลินไปกับการดื่มด่ำทั้งหมดที่คุณต้องการเพื่อเพิ่มพลังงาน และเพลงจะหยุดชั่วคราวหากคุณถอดหูฟังออก

    พอดีกับหูอย่างวางใจได้ เคลื่อนไหวได้โดยไม่หาย

    พอดีกับหูอย่างวางใจได้ เคลื่อนไหวได้โดยไม่หาย

    บรรลุเป้าหมาย เอาชนะสถิติที่ดีที่สุดของคุณ หรือวิ่งเพื่อความสนุก ไม่สำคัญว่าทำไมคุณถึงขยับ หูฟังเหล่านี้จะอยู่ในหูของคุณทุกที่ที่คุณต้องการ เนื่องจากไม่มีหูสองข้างที่เหมือนกัน คุณจะได้จุกหูฟังแบบใส่ในหูและตัวสร้างความเสถียรที่เปลี่ยนได้สามขนาด ซึ่งคุณสามารถมิกซ์แอนด์แมทช์ให้เข้ากับขนาดได้พอดี

    เสียงความละเอียดสูงแบบไร้สาย เสียงที่ยอดเยี่ยมสำหรับการสตรีม

    ไม่ว่าคุณจะใช้บริการสตรีมมิ่งแบบใด หูฟังเสียงความละเอียดสูงแบบไร้สายที่ผ่านการรับรองเหล่านี้จะปลดล็อกเสียงที่ดีที่สุด ตัวแปลงสัญญาณที่ทำงานได้ดีที่สุดกับโทรศัพท์หรือแท็บเล็ตของคุณจะถูกเลือกโดยอัตโนมัติ ไม่ว่าคุณจะใช้อุปกรณ์ iOS หรือ Android คุณจะเพลิดเพลินกับประสบการณ์การฟังที่มีรายละเอียดดีเยี่ยม

    แอปพลิเคชันหูฟัง Philips ควบคุมการตัดเสียงรบกวนและอีกมากมาย

    คุณสามารถใช้แอปพลิเคชันหูฟัง Philips เพื่อปรับระดับการตัดเสียงรบกวนหรือเปิดใช้งานการตัดเสียงรบกวน และแอปนี้จะช่วยให้คุณอัปเดตหูฟังด้วยซอฟต์แวร์ล่าสุด อีควอไลเซอร์ให้คุณปรับแต่งเสียงให้เหมาะกับการออกกำลังกายของคุณ

    ระบบควบคุมแบบสัมผัส รองรับผู้ช่วยส่วนตัวผ่านการสั่งงานด้วยเสียงโปรดของคุณ

    ระบบควบคุมแบบสัมผัสทำให้สิ่งต่าง ๆ เรียบง่าย และโทนเสียงยืนยันที่เป็นประโยชน์ช่วยให้คุณทราบว่าคุณได้เปิดใช้งานฟังก์ชันแล้ว รองรับทั้ง Siri และ Google Assistant และคุณสามารถเชื่อมต่อกับอุปกรณ์สองเครื่องพร้อมกันได้ ยอดเยี่ยม หากคุณกำลังสตรีมเพลงจากโทรศัพท์และรับการแจ้งเตือนการฝึกอบรมจากนาฬิกาอัจฉริยะของคุณ

    ข้อมูลทางเทคนิค

    • เสียง

      ช่วงความถี่
      20 - 40,000 Hz (LDAC)
      เส้นผ่านศูนย์กลางของลำโพง
      9.2 มม.
      ความต้านทาน
      25 โอห์ม
      กำลังไฟฟ้าสูงสุด
      5 mW
      ความไว
      100 dB (1K Hz)
      ประเภทไดรเวอร์
      • ไดนามิค
      • เคลือบกราฟีน
      เสียงความละเอียดสูง
      มี

    • การเชื่อมต่อ

      เวอร์ชัน Bluetooth
      5.2
      ไร้สาย
      มี
      Bluetooth Profile
      • A2DP
      • AVRCP
      • HFP
      ระยะห่างสูงสุด
      สูงสุดถึง 10  ม.
      การเชื่อมต่อแบบหลายจุด
      มี
      รองรับตัวแปลงสัญญาณ
      • LDAC
      • AAC
      • SBC
      ประเภทของการส่งสัญญาณไร้สาย
      Bluetooth

    • ด้านนอกกล่อง

      ความยาว
      33.1  ซม.
      จำนวนบรรจุภัณฑ์
      24
      ความกว้าง
      25.7  ซม.
      น้ำหนักรวม
      4.72  กก.
      ความสูง
      26.7  ซม.
      GTIN
      1 48 95229 12629 6
      น้ำหนักสุทธิ
      2.184  กก.
      น้ำหนักเมื่อทดค่า
      2.536  กก.

    • สะดวกสบาย

      ระบบปิดเครื่องอัตโนมัติ
      60 นาที
      กันน้ำ
      IPX5
      การรองรับแอปพลิเคชันหูฟัง Philips
      มี
      โหมดโมโนสำหรับ TWS
      มี
      หยุดชั่วคราวอัตโนมัติ (เซนเซอร์ IR)
      มี
      สามารถอัปเดตเฟิร์มแวร์ได้
      มี
      ประเภทของการควบคุม
      สัมผัส

    • ด้านในกล่อง

      ความยาว
      15.8  ซม.
      จำนวนบรรจุภัณฑ์
      3
      ความกว้าง
      12.1  ซม.
      ความสูง
      12.2  ซม.
      น้ำหนักสุทธิ
      0.273  กก.
      น้ำหนักรวม
      0.532  กก.
      น้ำหนักเมื่อทดค่า
      0.259  กก.
      GTIN
      2 48 95229 12629 3

    • กำลังไฟ

      ชาร์จใหม่ได้
      มี
      จำนวนแบตเตอรี่
      3 ชิ้น
      เวลาในการชาร์จ
      2  ชั่วโมง
      การชาร์จไฟแบบไร้สาย
      มี
      เวลาเล่นเพลง (ANC เปิด)
      7 + 21  ชั่วโมง
      เวลาเล่นเพลง (ANC ปิด)
      8 + 24  ชั่วโมง
      เวลาในการชาร์จที่รวดเร็ว
      15 mins for 1 hr
      ประเภทแบตเตอรี่(เคสชาร์จ)
      Lithium Polymer (Built-in)
      ประเภทแบตเตอรี่(เอียร์บัด)
      Lithium Polymer (Built-in)
      น้ำหนักแบตเตอรี่ (ทั้งหมด)
      13.05  ก.
      ความจุแบตเตอรี่(เคส)
      500  mAh
      ความจุแบตเตอรี่(เอียร์บัด)
      55  mAh
      เวลาสแตนด์บายของอายุการใช้งานแบตเตอรี่
      200 hr

    • ขนาดบรรจุภัณฑ์

      ความสูง
      13  ซม.
      ประเภทบรรจุภัณฑ์
      กล่อง
      ชนิดของชั้นวาง
      ที่แขวน
      ความกว้าง
      11  ซม.
      ความลึก
      4.7  ซม.
      จำนวนของผลิตภัณฑ์ทั้งหมด
      1
      EAN
      48 95229 12629 9
      น้ำหนักรวม
      0.152  กก.
      น้ำหนักสุทธิ
      0.091  กก.
      น้ำหนักเมื่อทดค่า
      0.061  กก.

    • อุปกรณ์เสริม

      อื่นๆ
      • สายคล้อง 1 เส้น
      • ตัวกันโคลง 3 ขนาด
      คู่มือเริ่มต้นใช้งานอย่างย่อ
      มี
      จุกหูฟัง
      3 คู่ (S/M/L)
      สายชาร์จ
      สายเคเบิล USB-C 200 มม.

    • ดีไซน์

      สี
      สีดำ
      วัสดุต่อหู
      ซิลิโคน
      ที่ครอบหู
      ใส่ในหู
      ชนิดใส่ในหู
      • จุกหูฟังซิลิโคน
      • ตัวกันโคลง

    • โทรคมนาคม

      ไมโครโฟนสำหรับการโทร
      2 AI mics, 1 bone mic
      การลดเสียงลม
      มี

    • ขนาด

      ขนาดเคสชาร์จ (กว้างxลึกxสูง)
      7.16 x 2.97 x 4.32  ซม.
      ขนาดหูฟังเอียร์บัด (กว้างxลึกxสูง)
      2.26 x 2.17 x 2.62  ซม.
      น้ำหนักรวม
      0.058  กก.

    • UPC

      UPC
      8 40063 20230 6

    • คุณสมบัติ ANC

      เทคโนโลยี ANC
      ไฮบริด ANC โปร
      โหมด Awareness
      มี
      Adaptive ANC
      มี
      ANC (ระบบขจัดเสียงรบกวนแบบแอคทีฟ)
      มี
      ระบบตัดเสียงรบกวนจากลมอัตโนมัติ
      มี

    • ผู้ช่วยส่วนตัวผ่านการสั่งงานด้วยเสียง

      รองรับผู้ช่วยส่วนตัวผ่านการสั่งงานด้วยเสียง
      • Apple Siri
      • Google Assistant
      การเปิดใช้งานผู้ช่วยส่วนตัวผ่านการสั่งงานด้วยเสียง
      คู่มือ
      การรองรับผู้ช่วยส่วนตัวผ่านการสั่งงานด้วยเสียง
      มี

    Badge-D2C

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    • อายุการใช้งานแบตเตอรี่เป็นค่าโดยประมาณและอาจแตกต่างกันไปตามสภาพการใช้งาน

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