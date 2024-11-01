TAA7507BK/00
ปรับแต่งการออกกำลังกายของคุณ
ตั้งแต่เพลย์ลิสต์ที่สร้างแรงบันดาลใจไปจนถึงการโทรกับเทรนเนอร์ของคุณ หูฟังไร้สายที่แท้จริงเหล่านี้จะช่วยให้คุณเคลื่อนไหว เพลิดเพลินไปกับเสียงที่ยอดเยี่ยมและการตัดเสียงรบกวน พร้อมกับความพอดีที่คุณวางใจได้ ตั้งแต่ระยะทางในชีวิตประจำวันไปจนถึงการวิ่งระยะทางไกล หูฟังนี้จะติดหูคุณไปตลอดทางดูประโยชน์ทั้งหมด
หากคุณมีสิทธิ์ได้รับการลดหย่อนภาษีมูลค่าเพิ่มสำหรับอุปกรณ์การแพทย์ คุณสามารถใช้สิทธิ์กับผลิตภัณฑ์นี้ได้ จำนวนภาษีมูลค่าเพิ่มจะถูกหักออกจากราคาที่แสดงด้านบน สามารถดูรายละเอียดทั้งหมดในตะกร้าสินค้าของคุณ
ไม่อยากกังวลเกี่ยวกับการชาร์จรายวันใช่ไหม คุณได้รับเวลาเล่น 7 ชั่วโมงและเพิ่มอีก 21 ชั่วโมงจากเคส ใส่หูฟังกลับเข้าไปในเคสและจะชาร์จจนเต็มใน 2 ชั่วโมง หากคุณต้องการเพิ่มพลังอย่างรวดเร็ว แค่ 15 นาทีก็เพิ่มให้คุณหนึ่งชั่วโมง เคสสามารถชาร์จแบบไร้สายหรือผ่าน USB-C
ต้องการรับสายในขณะที่คุณออกไปวิ่งใช่ไหม ด้วยหูฟังเหล่านี้ ไม่จำเป็นต้องหาที่กำบังจากลม เมื่อคุณอยู่ในสาย ไมโครโฟน AI สองตัวและไมโครโฟนควบคุมกระดูกหนึ่งตัวจะรวมกันเพื่อถ่ายทอดเสียงของคุณอย่างชัดเจน
ระดับ IPX5 หมายความว่าหูฟังเหล่านี้ไม่ต้องกังวลกับฝนหรือฝนที่ตกลงมา จึงไม่มีข้ออ้างในการนอนบนโซฟาเลย! หากคุณรู้สึกเหน็ดเหนื่อยในยิม หูฟังก็จะไม่เป็นไรเช่นกัน
ยิมมีผู้คนพลุกพล่านหรือรถไฟมีเสียงดังใช่ไหม ไมโครโฟนหลายตัวและการประมวลผลเสียงขั้นสูงจะกรองสัญญาณรบกวนจากภายนอก การตัดเสียงรบกวนแบบปรับได้จะตรวจจับสิ่งที่คุณกำลังทำโดยอัตโนมัติและปรับระดับเสียงของสิ่งแวดล้อมตามนั้น ดังนั้นคุณจะได้ยินเสียงเพลงของคุณเสมอ
หูฟังไร้สายที่แท้จริงเหล่านี้ให้เสียงที่มีรายละเอียดพร้อมเสียงเบสที่หนักแน่นและชัดเจน จากตัวขับที่เคลือบด้วยกราฟีนที่สร้างเสียงต่ำและสูงที่เป็นประกายทุกอัน iOS หรือ Android คุณจะเพลิดเพลินไปกับการดื่มด่ำทั้งหมดที่คุณต้องการเพื่อเพิ่มพลังงาน และเพลงจะหยุดชั่วคราวหากคุณถอดหูฟังออก
บรรลุเป้าหมาย เอาชนะสถิติที่ดีที่สุดของคุณ หรือวิ่งเพื่อความสนุก ไม่สำคัญว่าทำไมคุณถึงขยับ หูฟังเหล่านี้จะอยู่ในหูของคุณทุกที่ที่คุณต้องการ เนื่องจากไม่มีหูสองข้างที่เหมือนกัน คุณจะได้จุกหูฟังแบบใส่ในหูและตัวสร้างความเสถียรที่เปลี่ยนได้สามขนาด ซึ่งคุณสามารถมิกซ์แอนด์แมทช์ให้เข้ากับขนาดได้พอดี
ไม่ว่าคุณจะใช้บริการสตรีมมิ่งแบบใด หูฟังเสียงความละเอียดสูงแบบไร้สายที่ผ่านการรับรองเหล่านี้จะปลดล็อกเสียงที่ดีที่สุด ตัวแปลงสัญญาณที่ทำงานได้ดีที่สุดกับโทรศัพท์หรือแท็บเล็ตของคุณจะถูกเลือกโดยอัตโนมัติ ไม่ว่าคุณจะใช้อุปกรณ์ iOS หรือ Android คุณจะเพลิดเพลินกับประสบการณ์การฟังที่มีรายละเอียดดีเยี่ยม
คุณสามารถใช้แอปพลิเคชันหูฟัง Philips เพื่อปรับระดับการตัดเสียงรบกวนหรือเปิดใช้งานการตัดเสียงรบกวน และแอปนี้จะช่วยให้คุณอัปเดตหูฟังด้วยซอฟต์แวร์ล่าสุด อีควอไลเซอร์ให้คุณปรับแต่งเสียงให้เหมาะกับการออกกำลังกายของคุณ
ระบบควบคุมแบบสัมผัสทำให้สิ่งต่าง ๆ เรียบง่าย และโทนเสียงยืนยันที่เป็นประโยชน์ช่วยให้คุณทราบว่าคุณได้เปิดใช้งานฟังก์ชันแล้ว รองรับทั้ง Siri และ Google Assistant และคุณสามารถเชื่อมต่อกับอุปกรณ์สองเครื่องพร้อมกันได้ ยอดเยี่ยม หากคุณกำลังสตรีมเพลงจากโทรศัพท์และรับการแจ้งเตือนการฝึกอบรมจากนาฬิกาอัจฉริยะของคุณ
เสียง
การเชื่อมต่อ
ด้านนอกกล่อง
สะดวกสบาย
ด้านในกล่อง
กำลังไฟ
ขนาดบรรจุภัณฑ์
อุปกรณ์เสริม
ดีไซน์
โทรคมนาคม
ขนาด
UPC
คุณสมบัติ ANC
ผู้ช่วยส่วนตัวผ่านการสั่งงานด้วยเสียง
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