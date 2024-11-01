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  • Dynamic Bass Dynamic Bass Dynamic Bass

    หูฟังที่มีไมโครโฟน

    TAE1126BK/97

    การจัดอันดับโดยรวม / 5
    • รีวิว

    Dynamic Bass

    ไดรเวอร์ 10 มม. อันทรงพลังสำหรับเสียงเบสแบบไดนามิกและเสียงที่ชัดเจน ไมโครโฟนในตัวและปุ่มรับสายเพื่อความสะดวกในการโทร

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    หูฟังที่มีไมโครโฟน

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    Dynamic Bass

    เล่นเพลงและสนทนา

    • ไดรเวอร์เสียง/แบบด้านหลังปิดสนิท 10 มม.
    • ใส่ในหู
    • สีดำ
    มีแผ่นฟองน้ำรองหูฟัง 3 คู่เพื่อให้สวมใส่ได้พอดีกับหูของทุกคน

    มีแผ่นฟองน้ำรองหูฟัง 3 คู่เพื่อให้สวมใส่ได้พอดีกับหูของทุกคน

    เนื่องจากมีแผ่นรองหูฟังให้เลือกเปลี่ยนได้ถึง 3 ขนาด ตั้งแต่ขนาดเล็กไปจนถึงใหญ่ คุณจึงมั่นใจได้ว่า จะต้องมีสักคู่ที่จะทำให้คุณสามารถสวมใส่หูฟัง Philips นี้ได้อย่างพอดีที่สุด

    ไมโครโฟนในตัวและมีปุ่มโทร

    ไมโครโฟนในตัวและมีปุ่มโทร

    ด้วยไมโครโฟนในตัวและปุ่มโทร คุณจึงสามารถใช้ชุดหูฟัง Philips เพื่อเพลิดเพลินไปกับการฟังเพลงและการโทรด้วยโทรศัพท์มือถือได้ ให้คุณโทรคุยได้แบบแฮนด์ฟรี และในขณะเดียวกันก็สามารถรับสายและวางสายได้อย่างง่ายด้วยโดยควบคุมจากหูฟังของคุณ

    สายยาว 1.2 เมตร จึงเหมาะกับการใช้งานกลางแจ้งมากที่สุด

    สายเคเบิลยาวกำลังดี ให้อิสระคุณในการเก็บเครื่องเสียงได้ในทุกที่ที่ต้องการ

    หูฟังแบบใส่ในหู ป้องกันเสียงรบกวนจากภายนอก

    ตัวขับเสียงที่มีขนาดเล็กเป็นพิเศษของหูฟัง Philips สวมใส่สบายและกระชับพอดีกับรูหู จึงช่วยป้องกันเสียงรบกวนจากภายนอก ให้คุณได้มีความสุขกับเสียงเพลงได้อย่างเต็มที่

    ตัวป้องกันการดึงสายหุ้มด้วยยางทนทานยิ่งขึ้น

    ในการยืดอายุการใช้งาน ยางนุ่มที่อยู่ระหว่างหูฟังและสายทำหน้าที่ป้องกันการเชื่อมต่อสายจากความเสียหายที่เกิดจากการงอสาย

    ข้อมูลทางเทคนิค

    • เสียง

      เส้นผ่านศูนย์กลางของลำโพง
      10 มม.
      ความต้านทาน
      32 โอห์ม (+/-20%)
      คอยล์เสียง
      ทองแดง
      การตอบสนองต่อความถี่
      20 - 20 000  เฮิร์ตซ์
      กำลังไฟฟ้าสูงสุด
      5 mW
      ความไว
      104 dB (+/-3dB)
      ประเภท
      ไดนามิก

    • การเชื่อมต่อ

      การต่อสายเคเบิล
      ขนานสองสาย, สมมาตร
      ความยาวสายเคเบิล
      1.2 ม.
      ไมโครโฟน
      ไมโครโฟนในตัว
      ประเภทสายเคเบิล
      ทองแดง
      ผิวของตัวเชื่อมต่อ
      ชุบโครเมียม

    • ด้านนอกกล่อง

      ความยาว
      39  ซม.
      จำนวนบรรจุภัณฑ์
      96
      ความกว้าง
      26.5  ซม.
      น้ำหนักรวม
      4.2  กก.
      ความสูง
      44.2  ซม.
      GTIN
      1 48 95229 13021 7
      น้ำหนักสุทธิ
      1.344  กก.
      น้ำหนักเมื่อทดค่า
      2.856  กก.

    • ด้านในกล่อง

      ความยาว
      36.5  ซม.
      จำนวนบรรจุภัณฑ์
      24
      ความกว้าง
      12  ซม.
      ความสูง
      20.3  ซม.
      น้ำหนักสุทธิ
      0.336  กก.
      น้ำหนักรวม
      0.91  กก.
      น้ำหนักเมื่อทดค่า
      0.574  กก.
      GTIN
      2 48 95229 13021 4

    • ขนาดบรรจุภัณฑ์

      ความสูง
      17  ซม.
      ประเภทบรรจุภัณฑ์
      กล่อง
      ชนิดของชั้นวาง
      ที่แขวน
      ความกว้าง
      5  ซม.
      ความลึก
      2.8  ซม.
      จำนวนของผลิตภัณฑ์ทั้งหมด
      1
      EAN
      48 95229 13021 0
      น้ำหนักรวม
      0.032  กก.
      น้ำหนักสุทธิ
      0.014  กก.
      น้ำหนักเมื่อทดค่า
      0.018  กก.

    • ขนาดผลิตภัณฑ์

      ความสูง
      12  ซม.
      ความกว้าง
      3.2  ซม.
      ความลึก
      2  ซม.
      น้ำหนัก
      0.013  กก.

    Badge-D2C

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