Dynamic Bass
ไดรเวอร์ 10 มม. อันทรงพลังสำหรับเสียงเบสแบบไดนามิกและเสียงที่ชัดเจน ไมโครโฟนในตัวและปุ่มรับสายเพื่อความสะดวกในการโทร ดูประโยชน์ทั้งหมด
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Dynamic Bass
เล่นเพลงและสนทนา
- ไดรเวอร์เสียง/แบบด้านหลังปิดสนิท 10 มม.
- ใส่ในหู
- สีดำ
มีแผ่นฟองน้ำรองหูฟัง 3 คู่เพื่อให้สวมใส่ได้พอดีกับหูของทุกคน
เนื่องจากมีแผ่นรองหูฟังให้เลือกเปลี่ยนได้ถึง 3 ขนาด ตั้งแต่ขนาดเล็กไปจนถึงใหญ่ คุณจึงมั่นใจได้ว่า จะต้องมีสักคู่ที่จะทำให้คุณสามารถสวมใส่หูฟัง Philips นี้ได้อย่างพอดีที่สุด
ไมโครโฟนในตัวและมีปุ่มโทร
ด้วยไมโครโฟนในตัวและปุ่มโทร คุณจึงสามารถใช้ชุดหูฟัง Philips เพื่อเพลิดเพลินไปกับการฟังเพลงและการโทรด้วยโทรศัพท์มือถือได้ ให้คุณโทรคุยได้แบบแฮนด์ฟรี และในขณะเดียวกันก็สามารถรับสายและวางสายได้อย่างง่ายด้วยโดยควบคุมจากหูฟังของคุณ
สายยาว 1.2 เมตร จึงเหมาะกับการใช้งานกลางแจ้งมากที่สุด
สายเคเบิลยาวกำลังดี ให้อิสระคุณในการเก็บเครื่องเสียงได้ในทุกที่ที่ต้องการ
หูฟังแบบใส่ในหู ป้องกันเสียงรบกวนจากภายนอก
ตัวขับเสียงที่มีขนาดเล็กเป็นพิเศษของหูฟัง Philips สวมใส่สบายและกระชับพอดีกับรูหู จึงช่วยป้องกันเสียงรบกวนจากภายนอก ให้คุณได้มีความสุขกับเสียงเพลงได้อย่างเต็มที่
ตัวป้องกันการดึงสายหุ้มด้วยยางทนทานยิ่งขึ้น
ในการยืดอายุการใช้งาน ยางนุ่มที่อยู่ระหว่างหูฟังและสายทำหน้าที่ป้องกันการเชื่อมต่อสายจากความเสียหายที่เกิดจากการงอสาย
ข้อมูลทางเทคนิค
-
เสียง
- เส้นผ่านศูนย์กลางของลำโพง
-
10 มม.
- ความต้านทาน
-
32 โอห์ม (+/-20%)
- คอยล์เสียง
-
ทองแดง
- การตอบสนองต่อความถี่
-
20 - 20 000
เฮิร์ตซ์
- กำลังไฟฟ้าสูงสุด
-
5 mW
- ความไว
-
104 dB (+/-3dB)
- ประเภท
-
ไดนามิก
-
การเชื่อมต่อ
- การต่อสายเคเบิล
-
ขนานสองสาย, สมมาตร
- ความยาวสายเคเบิล
-
1.2 ม.
- ไมโครโฟน
-
ไมโครโฟนในตัว
- ประเภทสายเคเบิล
-
ทองแดง
- ผิวของตัวเชื่อมต่อ
-
ชุบโครเมียม
-
ด้านนอกกล่อง
- ความยาว
-
39
ซม.
- จำนวนบรรจุภัณฑ์
-
96
- ความกว้าง
-
26.5
ซม.
- น้ำหนักรวม
-
4.2
กก.
- ความสูง
-
44.2
ซม.
- GTIN
-
1 48 95229 13021 7
- น้ำหนักสุทธิ
-
1.344
กก.
- น้ำหนักเมื่อทดค่า
-
2.856
กก.
-
ด้านในกล่อง
- ความยาว
-
36.5
ซม.
- จำนวนบรรจุภัณฑ์
-
24
- ความกว้าง
-
12
ซม.
- ความสูง
-
20.3
ซม.
- น้ำหนักสุทธิ
-
0.336
กก.
- น้ำหนักรวม
-
0.91
กก.
- น้ำหนักเมื่อทดค่า
-
0.574
กก.
- GTIN
-
2 48 95229 13021 4
-
ขนาดบรรจุภัณฑ์
- ความสูง
-
17
ซม.
- ประเภทบรรจุภัณฑ์
-
กล่อง
- ชนิดของชั้นวาง
-
ที่แขวน
- ความกว้าง
-
5
ซม.
- ความลึก
-
2.8
ซม.
- จำนวนของผลิตภัณฑ์ทั้งหมด
-
1
- EAN
-
48 95229 13021 0
- น้ำหนักรวม
-
0.032
กก.
- น้ำหนักสุทธิ
-
0.014
กก.
- น้ำหนักเมื่อทดค่า
-
0.018
กก.
-
ขนาดผลิตภัณฑ์
- ความสูง
-
12
ซม.
- ความกว้าง
-
3.2
ซม.
- ความลึก
-
2
ซม.
- น้ำหนัก
-
0.013
กก.
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