หูฟังอินเอียร์แบบไร้สาย
สัมผัสถึงเสียงเบส
รักช่วงเวลาที่เสียงเบสดังขึ้นมาหรือไม่ หูฟังอินเอียร์ไร้สายนี้ส่งมอบเสียงเบสที่หนักแน่นกว่าเพียงแค่แตะปุ่มเดียว คุณจะได้รับเวลาเล่น 10 ชั่วโมง การชาร์จไฟได้รวดเร็ว และปลายปีกยางอ่อนนุ่มสำหรับการใส่พอดีหูและการขจัดเสียงรบกวนแบบพาสซีฟที่ดีกว่า ดูประโยชน์ทั้งหมด
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สัมผัสถึงเสียงเบส
- ไดรเวอร์เสียง/ด้านหลังปิด 8.2 มม.
- ใส่ในหู
ปุ่มเพิ่มเสียงเบส เสียงเบสที่หนักแน่นกว่าในทันที
หูฟังไร้สายนี้มีไดรเวอร์เสียงนีโอไดเมียม 8.2 มม. ที่ให้เสียงที่ชัดเจนและเสียงเบสหนักแน่น เมื่อคุณต้องการมากกว่านี้ เพียงกดปุ่มเพิ่มเสียงเบสบนรีโมทคอนโทรลในสาย คุณจะรู้สึกถึงความแตกต่างได้ทันที
ใช้งานได้นาน 10 ชั่วโมง ชาร์จด้วยสาย USB
คุณสามารถเล่นเพลงได้นานถึง 10 ชั่วโมงจากการชาร์จ 2 ชั่วโมงผ่าน USB-C หากพลังงานใกล้หมด การชาร์จไฟเร็ว 15 นาทีจะช่วยให้คุณใช้งานได้อีก 1.5 ชั่วโมง สายหูฟังแบบแบนจะอยู่ด้านหลังคอของคุณอย่างสบายไม่ว่าจะสวมเอียร์บัดอยู่หรือไม่ก็ตาม
กระชับ ยืดหยุ่น สวมใส่สบาย
ท่ออะคูสติกแบบวงรีและฝาครอบเอียร์บัดที่สามารถเปลี่ยนได้ให้ความกระชับสบายในหู ปลายปีกยางหูฟังแบบนุ่มสวมใส่พอดีร่องหูของคุณ ช่วยให้สวมใส่ได้กระชับและการขจัดเสียงรบกวนแบบพาสซีฟที่ดีกว่า
รีโมทคอนโทรลแบบในสาย สลับจากรายการเพลงเป็นการโทรได้อย่างง่ายดาย
รับสาย หยุดรายการเล่นเพลงของคุณชั่วคราว ทั้งหมดนี้ทำได้โดยไม่ต้องแตะสมาร์ทโฟนของคุณ การจับคู่ Smart Bluetooth หมายความว่าหูฟังเหล่านี้จะจดจำอุปกรณ์ล่าสุดที่จับคู่ด้วย
ฝาครอบเอียร์บัดทำจากยางที่สามารถเปลี่ยนได้ใน 3 ขนาด
-
สายหูฟังจะอยู่ด้านหลังคอของคุณอย่างสบาย
-
ไดรเวอร์เสียงนีโอไดเมียม 8.2 มม. อันทรงพลัง
-
การชาร์จได้อย่างรวดเร็ว ชาร์จ 15 นาที ออกกำลังเพิ่มอีก 1.5 ชั่วโมง
หากคุณต้องการตัวเร่งพิเศษ การชาร์จไฟอย่างรวดเร็ว 15 นาทีจะให้เวลาเล่นเพิ่มอีก 1.5 ชั่วโมง
ระบบจับคู่อันชาญฉลาด ค้นหาอุปกรณ์ Bluetooth โดยอัตโนมัติ
กดปุ่มมัลติฟังก์ชันหนึ่งครั้งค้างไว้เพื่อให้หูฟัง Bluetooth ไร้สายนี้พร้อมในการจับคู่ เมื่อทำการจับคู่แล้ว จะจดจำอุปกรณ์ล่าสุดที่ทำการจับคู่ด้วย
ปลายปีกยางหูฟังสำหรับความกระชับพอดี การขจัดเสียงรบกวนแบบพาสซีฟที่ดีกว่า
-
ข้อมูลทางเทคนิค
-
เสียง
- ระบบเสียง
-
แบบปิด
- เส้นผ่านศูนย์กลางของลำโพง
-
8.2 มม.
- ไดอะแฟรม
-
PET
- ประเภทแม่เหล็ก
-
NdFeB
- การตอบสนองต่อความถี่
-
20 - 20 000
เฮิร์ตซ์
- ความไว
-
105
dB
-
การเชื่อมต่อ
- เวอร์ชัน Bluetooth
-
5.0
- Bluetooth Profile
-
- ระยะห่างสูงสุด
-
สูงสุดถึง 10
ม.
-
ด้านนอกกล่อง
- ความยาว
-
42.2
ซม.
- จำนวนบรรจุภัณฑ์
-
24
- ความกว้าง
-
22
ซม.
- น้ำหนักรวม
-
2.788
กก.
- ความสูง
-
21.2
ซม.
- GTIN
-
1 48 95229 10967 1
- น้ำหนักสุทธิ
-
0.84
กก.
- น้ำหนักเมื่อทดค่า
-
1.948
กก.
-
สะดวกสบาย
- การควบคุมระดับเสียง
-
มี
- การจัดการการโทร
-
-
รับ / วางสาย
-
ปฏิเสธไม่รับสาย
-
ด้านในกล่อง
- ความยาว
-
10.2
ซม.
- จำนวนบรรจุภัณฑ์
-
3
- ความกว้าง
-
10.1
ซม.
- ความสูง
-
17.5
ซม.
- น้ำหนักสุทธิ
-
0.105
กก.
- น้ำหนักรวม
-
0.298
กก.
- น้ำหนักเมื่อทดค่า
-
0.193
กก.
- GTIN
-
2 48 95229 10967 8
-
กำลังไฟ
- ประเภทแบตเตอรี่
-
ลิเธียมไอออน
- ชาร์จใหม่ได้
-
มี
- เวลาการเล่นเพลง
-
10
ชั่วโมง
-
ขนาดบรรจุภัณฑ์
- ความสูง
-
17.5
ซม.
- ประเภทบรรจุภัณฑ์
-
กล่องบรรจุ
- ชนิดของชั้นวาง
-
ทั้งสอง
- ความกว้าง
-
9.5
ซม.
- ความลึก
-
3
ซม.
- จำนวนของผลิตภัณฑ์ทั้งหมด
-
1
- EAN
-
48 95229 10967 4
- น้ำหนักรวม
-
0.082
กก.
- น้ำหนักสุทธิ
-
0.035
กก.
- น้ำหนักเมื่อทดค่า
-
0.047
กก.
-
ขนาดผลิตภัณฑ์
- ความสูง
-
2
ซม.
- ความกว้าง
-
10
ซม.
- ความลึก
-
4
ซม.
- น้ำหนัก
-
0.016
กก.
-
อุปกรณ์เสริม
- สายเคเบิล USB
-
สาย USB-C
-
ดีไซน์
- สี
-
สีดำ
-
UPC
- UPC
-
8 40063 20088 3
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