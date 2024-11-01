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    หูฟังอินเอียร์แบบไร้สาย

    TAE4205BK/00

    สัมผัสถึงเสียงเบส

    รักช่วงเวลาที่เสียงเบสดังขึ้นมาหรือไม่ หูฟังอินเอียร์ไร้สายนี้ส่งมอบเสียงเบสที่หนักแน่นกว่าเพียงแค่แตะปุ่มเดียว คุณจะได้รับเวลาเล่น 10 ชั่วโมง การชาร์จไฟได้รวดเร็ว และปลายปีกยางอ่อนนุ่มสำหรับการใส่พอดีหูและการขจัดเสียงรบกวนแบบพาสซีฟที่ดีกว่า

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    หูฟังอินเอียร์แบบไร้สาย

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    สัมผัสถึงเสียงเบส

    • ไดรเวอร์เสียง/ด้านหลังปิด 8.2 มม.
    • ใส่ในหู
    ปุ่มเพิ่มเสียงเบส เสียงเบสที่หนักแน่นกว่าในทันที

    ปุ่มเพิ่มเสียงเบส เสียงเบสที่หนักแน่นกว่าในทันที

    หูฟังไร้สายนี้มีไดรเวอร์เสียงนีโอไดเมียม 8.2 มม. ที่ให้เสียงที่ชัดเจนและเสียงเบสหนักแน่น เมื่อคุณต้องการมากกว่านี้ เพียงกดปุ่มเพิ่มเสียงเบสบนรีโมทคอนโทรลในสาย คุณจะรู้สึกถึงความแตกต่างได้ทันที

    ใช้งานได้นาน 10 ชั่วโมง ชาร์จด้วยสาย USB

    ใช้งานได้นาน 10 ชั่วโมง ชาร์จด้วยสาย USB

    คุณสามารถเล่นเพลงได้นานถึง 10 ชั่วโมงจากการชาร์จ 2 ชั่วโมงผ่าน USB-C หากพลังงานใกล้หมด การชาร์จไฟเร็ว 15 นาทีจะช่วยให้คุณใช้งานได้อีก 1.5 ชั่วโมง สายหูฟังแบบแบนจะอยู่ด้านหลังคอของคุณอย่างสบายไม่ว่าจะสวมเอียร์บัดอยู่หรือไม่ก็ตาม

    กระชับ ยืดหยุ่น สวมใส่สบาย

    กระชับ ยืดหยุ่น สวมใส่สบาย

    ท่ออะคูสติกแบบวงรีและฝาครอบเอียร์บัดที่สามารถเปลี่ยนได้ให้ความกระชับสบายในหู ปลายปีกยางหูฟังแบบนุ่มสวมใส่พอดีร่องหูของคุณ ช่วยให้สวมใส่ได้กระชับและการขจัดเสียงรบกวนแบบพาสซีฟที่ดีกว่า

    รีโมทคอนโทรลแบบในสาย สลับจากรายการเพลงเป็นการโทรได้อย่างง่ายดาย

    รีโมทคอนโทรลแบบในสาย สลับจากรายการเพลงเป็นการโทรได้อย่างง่ายดาย

    รับสาย หยุดรายการเล่นเพลงของคุณชั่วคราว ทั้งหมดนี้ทำได้โดยไม่ต้องแตะสมาร์ทโฟนของคุณ การจับคู่ Smart Bluetooth หมายความว่าหูฟังเหล่านี้จะจดจำอุปกรณ์ล่าสุดที่จับคู่ด้วย

    ฝาครอบเอียร์บัดทำจากยางที่สามารถเปลี่ยนได้ใน 3 ขนาด

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    สายหูฟังจะอยู่ด้านหลังคอของคุณอย่างสบาย

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    ไดรเวอร์เสียงนีโอไดเมียม 8.2 มม. อันทรงพลัง

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    การชาร์จได้อย่างรวดเร็ว ชาร์จ 15 นาที ออกกำลังเพิ่มอีก 1.5 ชั่วโมง

    หากคุณต้องการตัวเร่งพิเศษ การชาร์จไฟอย่างรวดเร็ว 15 นาทีจะให้เวลาเล่นเพิ่มอีก 1.5 ชั่วโมง

    ระบบจับคู่อันชาญฉลาด ค้นหาอุปกรณ์ Bluetooth โดยอัตโนมัติ

    กดปุ่มมัลติฟังก์ชันหนึ่งครั้งค้างไว้เพื่อให้หูฟัง Bluetooth ไร้สายนี้พร้อมในการจับคู่ เมื่อทำการจับคู่แล้ว จะจดจำอุปกรณ์ล่าสุดที่ทำการจับคู่ด้วย

    ปลายปีกยางหูฟังสำหรับความกระชับพอดี การขจัดเสียงรบกวนแบบพาสซีฟที่ดีกว่า

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    ข้อมูลทางเทคนิค

    • เสียง

      ระบบเสียง
      แบบปิด
      เส้นผ่านศูนย์กลางของลำโพง
      8.2 มม.
      ไดอะแฟรม
      PET
      ประเภทแม่เหล็ก
      NdFeB
      การตอบสนองต่อความถี่
      20 - 20 000  เฮิร์ตซ์
      ความไว
      105  dB

    • การเชื่อมต่อ

      เวอร์ชัน Bluetooth
      5.0
      Bluetooth Profile
      • A2DP
      • AVRCP
      • HFP
      • HSP
      ระยะห่างสูงสุด
      สูงสุดถึง 10  ม.

    • ด้านนอกกล่อง

      ความยาว
      42.2  ซม.
      จำนวนบรรจุภัณฑ์
      24
      ความกว้าง
      22  ซม.
      น้ำหนักรวม
      2.788  กก.
      ความสูง
      21.2  ซม.
      GTIN
      1 48 95229 10967 1
      น้ำหนักสุทธิ
      0.84  กก.
      น้ำหนักเมื่อทดค่า
      1.948  กก.

    • สะดวกสบาย

      การควบคุมระดับเสียง
      มี
      การจัดการการโทร
      • รับ / วางสาย
      • ปฏิเสธไม่รับสาย

    • ด้านในกล่อง

      ความยาว
      10.2  ซม.
      จำนวนบรรจุภัณฑ์
      3
      ความกว้าง
      10.1  ซม.
      ความสูง
      17.5  ซม.
      น้ำหนักสุทธิ
      0.105  กก.
      น้ำหนักรวม
      0.298  กก.
      น้ำหนักเมื่อทดค่า
      0.193  กก.
      GTIN
      2 48 95229 10967 8

    • กำลังไฟ

      ประเภทแบตเตอรี่
      ลิเธียมไอออน
      ชาร์จใหม่ได้
      มี
      เวลาการเล่นเพลง
      10  ชั่วโมง

    • ขนาดบรรจุภัณฑ์

      ความสูง
      17.5  ซม.
      ประเภทบรรจุภัณฑ์
      กล่องบรรจุ
      ชนิดของชั้นวาง
      ทั้งสอง
      ความกว้าง
      9.5  ซม.
      ความลึก
      3  ซม.
      จำนวนของผลิตภัณฑ์ทั้งหมด
      1
      EAN
      48 95229 10967 4
      น้ำหนักรวม
      0.082  กก.
      น้ำหนักสุทธิ
      0.035  กก.
      น้ำหนักเมื่อทดค่า
      0.047  กก.

    • ขนาดผลิตภัณฑ์

      ความสูง
      2  ซม.
      ความกว้าง
      10  ซม.
      ความลึก
      4  ซม.
      น้ำหนัก
      0.016  กก.

    • อุปกรณ์เสริม

      สายเคเบิล USB
      สาย USB-C

    • ดีไซน์

      สี
      สีดำ

    • UPC

      UPC
      8 40063 20088 3

    Badge-D2C

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