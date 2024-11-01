TAH3155BK/97
สายของคุณในแบบส่วนตัว
ใช้งานได้ทุกที่ หูฟังแบบครอบหูรุ่นนี้ให้เสียงที่คมชัดและชัดเจน สายคาดที่มีน้ำหนักเบาจนแทบจะไม่รู้สึกว่าสวมอยู่ สายหูฟังแบบแบนช่วยลดการพันกันของสาย ตัวหูฟังที่นุ่มและพับได้ ทำให้พกพาไปได้ทุกที่ทุกเวลาดูประโยชน์ทั้งหมด
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หากคุณมีสิทธิ์ได้รับการลดหย่อนภาษีมูลค่าเพิ่มสำหรับอุปกรณ์การแพทย์ คุณสามารถใช้สิทธิ์กับผลิตภัณฑ์นี้ได้ จำนวนภาษีมูลค่าเพิ่มจะถูกหักออกจากราคาที่แสดงด้านบน สามารถดูรายละเอียดทั้งหมดในตะกร้าสินค้าของคุณ
หูฟังแบบครอบหูนี้ตกแต่งด้านด้วยสีด้านที่มีสไตล์โดดเด่น มาพร้อมแถบคาดศีรษะหุ้มด้วยวัสดุเนื้อนุ่มที่เบาจนคุณแทบจะไม่รู้สึก ที่ครอบหูนุ่มมีเครื่องหมายระบุไว้สำหรับหูซ้าย/ขวาชัดเจน และสามารถปรับมุมได้ตามที่ต้องการ
ไม่ว่าจะรับสาย หยุดรายการเล่นของคุณชั่วคราว ก็ทำได้โดยไม่ต้องแตะสมาร์ทโฟน หัวเสียบทำมุมช่วยให้คุณเสียบหูฟังเข้ากับอุปกรณ์สมาร์ทได้สะดวกหากโทรศัพท์ของคุณอยู่ในกระเป๋าเสื้อ
พับเข้าด้านในได้ซึ่งเหมาะที่สุดสำหรับการท่องเที่ยวและให้คุณทำงานได้ทุกที่
ทบทวนช่วงเวลาที่ดีที่สุดในฟลอร์เต้นรำซ้ำๆ ด้วยตัวขับเสียงนีโอไดเมียม 32 มม. ที่ให้เสียงเบสทุ้มหนักแน่นและชัดเจน การออกแบบด้านหลังปิดสนิทให้การขจัดเสียงรบกวนที่ยอดเยี่ยม คุณจึงสามารถเพลิดเพลินกับเพลงโปรดของคุณได้ทุกวินาที
สาย USB ที่มีเฟิร์มแวร์ไดรเวอร์มาพร้อมฟังก์ชันชุดหูฟังคอมพิวเตอร์อันทรงพลังและระดับมืออาชีพ
เสียง
การเชื่อมต่อ
ด้านนอกกล่อง
สะดวกสบาย
ขนาดบรรจุภัณฑ์
ขนาดผลิตภัณฑ์
ดีไซน์
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