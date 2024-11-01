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    3000 Series หูฟังแบบครอบหู

    TAH3155BK/97

    สายของคุณในแบบส่วนตัว

    ใช้งานได้ทุกที่ หูฟังแบบครอบหูรุ่นนี้ให้เสียงที่คมชัดและชัดเจน สายคาดที่มีน้ำหนักเบาจนแทบจะไม่รู้สึกว่าสวมอยู่ สายหูฟังแบบแบนช่วยลดการพันกันของสาย ตัวหูฟังที่นุ่มและพับได้ ทำให้พกพาไปได้ทุกที่ทุกเวลา

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    3000 Series หูฟังแบบครอบหู

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    สายของคุณในแบบส่วนตัว

    • ตัวขับเสียง/ด้านหลังปิดสนิท 40 มม.
    • แบบครอบหู
    การขจัดเสียงรบกวนได้อย่างดีเยี่ยมจากจากการออกแบบด้านหลังปิดสนิท

    การขจัดเสียงรบกวนได้อย่างดีเยี่ยมจากจากการออกแบบด้านหลังปิดสนิท

    แถบคาดศีรษะบุนุ่มแบบปรับได้ น้ำหนักเบา

    หูฟังแบบครอบหูนี้ตกแต่งด้านด้วยสีด้านที่มีสไตล์โดดเด่น มาพร้อมแถบคาดศีรษะหุ้มด้วยวัสดุเนื้อนุ่มที่เบาจนคุณแทบจะไม่รู้สึก ที่ครอบหูนุ่มมีเครื่องหมายระบุไว้สำหรับหูซ้าย/ขวาชัดเจน และสามารถปรับมุมได้ตามที่ต้องการ

    รีโมทคอนโทรลแบบในสายที่ใช้งานง่าย ทำให้ควบคุมการฟังเพลงกับการโทรได้อย่างง่ายดาย

    ไม่ว่าจะรับสาย หยุดรายการเล่นของคุณชั่วคราว ก็ทำได้โดยไม่ต้องแตะสมาร์ทโฟน หัวเสียบทำมุมช่วยให้คุณเสียบหูฟังเข้ากับอุปกรณ์สมาร์ทได้สะดวกหากโทรศัพท์ของคุณอยู่ในกระเป๋าเสื้อ

    ดีไซน์พับเข้าด้านในได้เพื่อง่ายต่อการพกพา

    พับเข้าด้านในได้ซึ่งเหมาะที่สุดสำหรับการท่องเที่ยวและให้คุณทำงานได้ทุกที่

    เบสคมชัด เสียงใสชัดเจน

    ทบทวนช่วงเวลาที่ดีที่สุดในฟลอร์เต้นรำซ้ำๆ ด้วยตัวขับเสียงนีโอไดเมียม 32 มม. ที่ให้เสียงเบสทุ้มหนักแน่นและชัดเจน การออกแบบด้านหลังปิดสนิทให้การขจัดเสียงรบกวนที่ยอดเยี่ยม คุณจึงสามารถเพลิดเพลินกับเพลงโปรดของคุณได้ทุกวินาที

    สาย USB ที่มีเฟิร์มแวร์คอมพิวเตอร์เป็นชุดหูฟังระดับมืออาชีพ

    สาย USB ที่มีเฟิร์มแวร์ไดรเวอร์มาพร้อมฟังก์ชันชุดหูฟังคอมพิวเตอร์อันทรงพลังและระดับมืออาชีพ

    ข้อมูลทางเทคนิค

    • เสียง

      ระบบเสียง
      แบบปิด
      เส้นผ่านศูนย์กลางของลำโพง
      40 มม.
      ไดอะแฟรม
      PET
      ความต้านทาน
      32 โอห์ม
      ประเภทแม่เหล็ก
      NdFeB
      การตอบสนองต่อความถี่
      20 - 20 000  เฮิร์ตซ์
      ความไว
      97 dB
      ประเภท
      ไดนามิก

    • การเชื่อมต่อ

      ไมโครโฟน
      ไมโครโฟนในตัว
      ประเภทสายเคเบิล
      ทองแดง
      การต่อสายเคเบิล
      จัดวางสายด้านเดียว
      ผิวของตัวเชื่อมต่อ
      ชุบนิกเกิล
      ความยาวสายเคเบิล
      1.5  ม.
      ช่องเสียบ
      USB  มม.

    • ด้านนอกกล่อง

      ความยาว
      42  ซม.
      จำนวนบรรจุภัณฑ์
      10
      ความกว้าง
      40.5  ซม.
      น้ำหนักรวม
      3.703  กก.
      ความสูง
      27  ซม.
      GTIN
      1 48 95229 11736 2
      น้ำหนักสุทธิ
      1.63  กก.
      น้ำหนักเมื่อทดค่า
      2.073  กก.

    • สะดวกสบาย

      การจัดการการโทร
      ปิดไมโครโฟน
      การควบคุมระดับเสียง
      มี

    • ขนาดบรรจุภัณฑ์

      ความสูง
      22.1  ซม.
      ความกว้าง
      19  ซม.
      ความลึก
      8  ซม.
      จำนวนของผลิตภัณฑ์ทั้งหมด
      1
      EAN
      48 95229 11736 5
      น้ำหนักรวม
      0.328  กก.
      น้ำหนักสุทธิ
      0.163  กก.
      น้ำหนักเมื่อทดค่า
      0.165  กก.

    • ขนาดผลิตภัณฑ์

      ความสูง
      16.7  ซม.
      ความกว้าง
      14.4  ซม.
      ความลึก
      6.9  ซม.
      น้ำหนัก
      0.163  กก.

    • ดีไซน์

      สี
      สีดำ

    Badge-D2C

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