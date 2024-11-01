TAH6506BK/00
ทุกช่วงเวลา ทุกวัน
หูฟังไร้สายที่เพรียวบางและโดดเด่นนี้สร้างมาเพื่อการโฟกัส ทุกที่ที่คุณฟัง การขจัดเสียงรบกวนช่วยให้คุณดื่มด่ำกับเสียงเพลงที่คุณชื่นชอบ ทำงานหลายอย่างก็ง่ายเช่นกัน คุณสามารถจับคู่กับอุปกรณ์สองเครื่องพร้อมกันได้ดูประโยชน์ทั้งหมด
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หากคุณมีสิทธิ์ได้รับการลดหย่อนภาษีมูลค่าเพิ่มสำหรับอุปกรณ์การแพทย์ คุณสามารถใช้สิทธิ์กับผลิตภัณฑ์นี้ได้ จำนวนภาษีมูลค่าเพิ่มจะถูกหักออกจากราคาที่แสดงด้านบน สามารถดูรายละเอียดทั้งหมดในตะกร้าสินค้าของคุณ
ต้องการลดเสียงรบกวนขณะเดินทางหรือไม่ ไมโครโฟนภายในที่ครอบหูของหูฟังแบบครอบหูไร้สายนี้จะกรองเสียงเครื่องยนต์ที่คุณไม่ต้องการออกไป ดังนั้นคุณจึงมีอิสระที่จะอยู่กับท่วงทำนองที่คุณชื่นชอบ
ปรับปรุงวันทำงานของคุณ หูฟังไร้สายเหล่านี้สามารถเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ Bluetooth สองเครื่องพร้อมกัน และสลับไปมาระหว่างอุปกรณ์เหล่านี้ตามที่คุณต้องการ คุณจึงสามารถฟังเพลงจากแล็ปท็อปและรับสายจากโทรศัพท์ของคุณได้
ที่ครอบหูรูปวงรีและกรอบเพรียวบางให้ความรู้สึกมีสไตล์ที่โดดเด่น ความพอดีที่ครอบหูสร้างการปิดผนึกที่แยกเสียงรบกวนจากภายนอก ไดรเวอร์ 32 มม. ให้เสียงเบสที่ทุ้มลึกและชัดเจน
ด้วยเวลาเล่น 30 ชั่วโมงจากการชาร์จครั้งเดียว หรือ 25 ชั่วโมงด้วยการเปิดใช้งานการขจัดเสียงรบกวนไปด้วย หูฟังแบบครอบหูไร้สายนี้จะอยู่กับคุณตลอดทั้งวัน การชาร์จเต็มใช้เวลา 2 ชั่วโมง ต้องการการเพิ่มพลังเพิ่มเติมหรือไม่ การชาร์จ 15 นาทีช่วยให้คุณเล่นได้นานขึ้น 2 ชั่วโมง
ปุ่มและแป้นหมุนบนที่ครอบหูช่วยให้คุณหยุดรายการเพลง รับสาย ควบคุมระดับเสียง และปลุกระบบสั่งงานด้วยเสียงของโทรศัพท์แบบชั่วคราว การโทรจะได้ยินเสียงดีและชัดเจน และคุณสามารถจับคู่หูฟังกับอุปกรณ์สองเครื่องพร้อมกันได้
ที่ครอบหูหมุนได้เพื่อให้หูฟังพับได้แบบแบนราบ เหมาะสำหรับจัดเก็บในลิ้นชักสำนักงานของคุณ หรือคุณสามารถพับให้แบนและเข้าด้านในได้ เพื่อสร้างมัดขนาดกะทัดรัดที่ใส่ลงในกระเป๋าแบบนุ่มที่ให้มาได้อย่างง่ายดาย
เสียง
การเชื่อมต่อ
ด้านนอกกล่อง
สะดวกสบาย
กำลังไฟ
ขนาดบรรจุภัณฑ์
ขนาดผลิตภัณฑ์
อุปกรณ์เสริม
ดีไซน์
โทรคมนาคม
UPC
คุณสมบัติ ANC
ผู้ช่วยส่วนตัวผ่านการสั่งงานด้วยเสียง
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