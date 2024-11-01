คำค้นหา

  • ทุกช่วงเวลา ทุกวัน ทุกช่วงเวลา ทุกวัน ทุกช่วงเวลา ทุกวัน

    หูฟังไร้สาย

    TAH6506BK/00

    ทุกช่วงเวลา ทุกวัน

    หูฟังไร้สายที่เพรียวบางและโดดเด่นนี้สร้างมาเพื่อการโฟกัส ทุกที่ที่คุณฟัง การขจัดเสียงรบกวนช่วยให้คุณดื่มด่ำกับเสียงเพลงที่คุณชื่นชอบ ทำงานหลายอย่างก็ง่ายเช่นกัน คุณสามารถจับคู่กับอุปกรณ์สองเครื่องพร้อมกันได้

    ดูประโยชน์ทั้งหมด

    Unfortunately this product is no longer available

    หูฟังไร้สาย

    ผลิตภัณฑ์ที่คล้ายกัน

    ดู ขจัดเสียงรบกวน ทั้งหมด

    ทุกช่วงเวลา ทุกวัน

    • การขจัดเสียงรบกวน
    • บางและเบา
    • การจับคู่แบบหลายจุด
    ดื่มด่ำกับเสียงเพลงของคุณด้วยการขจัดเสียงรบกวน

    ดื่มด่ำกับเสียงเพลงของคุณด้วยการขจัดเสียงรบกวน

    ต้องการลดเสียงรบกวนขณะเดินทางหรือไม่ ไมโครโฟนภายในที่ครอบหูของหูฟังแบบครอบหูไร้สายนี้จะกรองเสียงเครื่องยนต์ที่คุณไม่ต้องการออกไป ดังนั้นคุณจึงมีอิสระที่จะอยู่กับท่วงทำนองที่คุณชื่นชอบ

    การเชื่อมต่อ Bluetooth แบบหลายจุด ทำงานดีขึ้น

    การเชื่อมต่อ Bluetooth แบบหลายจุด ทำงานดีขึ้น

    ปรับปรุงวันทำงานของคุณ หูฟังไร้สายเหล่านี้สามารถเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ Bluetooth สองเครื่องพร้อมกัน และสลับไปมาระหว่างอุปกรณ์เหล่านี้ตามที่คุณต้องการ คุณจึงสามารถฟังเพลงจากแล็ปท็อปและรับสายจากโทรศัพท์ของคุณได้

    การออกแบบแบบครอบหูที่บางเฉียบ รูปลักษณ์ที่โดดเด่น

    ที่ครอบหูรูปวงรีและกรอบเพรียวบางให้ความรู้สึกมีสไตล์ที่โดดเด่น ความพอดีที่ครอบหูสร้างการปิดผนึกที่แยกเสียงรบกวนจากภายนอก ไดรเวอร์ 32 มม. ให้เสียงเบสที่ทุ้มลึกและชัดเจน

    เวลาเล่น 30 ชั่วโมง 25 ชม. หากใช้งานการขจัดเสียงรบกวนไปด้วย

    ด้วยเวลาเล่น 30 ชั่วโมงจากการชาร์จครั้งเดียว หรือ 25 ชั่วโมงด้วยการเปิดใช้งานการขจัดเสียงรบกวนไปด้วย หูฟังแบบครอบหูไร้สายนี้จะอยู่กับคุณตลอดทั้งวัน การชาร์จเต็มใช้เวลา 2 ชั่วโมง ต้องการการเพิ่มพลังเพิ่มเติมหรือไม่ การชาร์จ 15 นาทีช่วยให้คุณเล่นได้นานขึ้น 2 ชั่วโมง

    การควบคุมแบบบูรณาการ การโทรที่ชัดเจน

    ปุ่มและแป้นหมุนบนที่ครอบหูช่วยให้คุณหยุดรายการเพลง รับสาย ควบคุมระดับเสียง และปลุกระบบสั่งงานด้วยเสียงของโทรศัพท์แบบชั่วคราว การโทรจะได้ยินเสียงดีและชัดเจน และคุณสามารถจับคู่หูฟังกับอุปกรณ์สองเครื่องพร้อมกันได้

    ง่ายต่อการจัดเก็บ การออกแบบพับแบนและกะทัดรัด

    ที่ครอบหูหมุนได้เพื่อให้หูฟังพับได้แบบแบนราบ เหมาะสำหรับจัดเก็บในลิ้นชักสำนักงานของคุณ หรือคุณสามารถพับให้แบนและเข้าด้านในได้ เพื่อสร้างมัดขนาดกะทัดรัดที่ใส่ลงในกระเป๋าแบบนุ่มที่ให้มาได้อย่างง่ายดาย

    ข้อมูลทางเทคนิค

    • เสียง

      ช่วงความถี่
      20 - 20,000 Hz
      เส้นผ่านศูนย์กลางของลำโพง
      32 มม.
      ความต้านทาน
      32 โอห์ม
      กำลังไฟฟ้าสูงสุด
      20 mW
      ความไว
      112 dB (1K Hz)
      ประเภทไดรเวอร์
      ไดนามิค

    • การเชื่อมต่อ

      เวอร์ชัน Bluetooth
      5.0
      ไร้สาย
      มี
      Bluetooth Profile
      • A2DP
      • AVRCP
      • HFP
      ถอดสายเคเบิลได้
      มี
      ระยะห่างสูงสุด
      สูงสุดถึง 10  ม.
      การเชื่อมต่อแบบหลายจุด
      มี
      รองรับตัวแปลงสัญญาณ
      SBC
      ประเภทของการส่งสัญญาณไร้สาย
      Bluetooth
      ช่องเสียบหูฟัง
      3.5  มม.

    • ด้านนอกกล่อง

      ความยาว
      20.5  ซม.
      จำนวนบรรจุภัณฑ์
      3
      ความกว้าง
      15.5  ซม.
      น้ำหนักรวม
      1.086  กก.
      ความสูง
      24  ซม.
      GTIN
      1 48 95229 11759 1
      น้ำหนักสุทธิ
      0.435  กก.
      น้ำหนักเมื่อทดค่า
      0.651  กก.

    • สะดวกสบาย

      ระบบปิดเครื่องอัตโนมัติ
      มี
      ประเภทของการควบคุม
      ปุ่ม

    • กำลังไฟ

      ชาร์จใหม่ได้
      มี
      จำนวนแบตเตอรี่
      1 ชิ้น
      เวลาสนทนา
      30 ชม.
      เวลาในการชาร์จ
      2  ชั่วโมง
      เวลาเล่นเพลง (ANC เปิด)
      25  ชั่วโมง
      เวลาเล่นเพลง (ANC ปิด)
      30  ชั่วโมง
      เวลาในการชาร์จที่รวดเร็ว
      15 mins for 2 hrs
      น้ำหนักแบตเตอรี่ (ทั้งหมด)
      7.08  ก.
      ความจุแบตเตอรี่(หูฟัง)
      300  mAh
      ประเภทแบตเตอรี่(หูฟัง)
      ลิเธียมโพลิเมอร์ (ในตัวเครื่อง)

    • ขนาดบรรจุภัณฑ์

      ความสูง
      22.5  ซม.
      ประเภทบรรจุภัณฑ์
      กล่อง
      ชนิดของชั้นวาง
      ที่แขวน
      ความกว้าง
      18.5  ซม.
      ความลึก
      4.5  ซม.
      จำนวนของผลิตภัณฑ์ทั้งหมด
      1
      EAN
      48 95229 11759 4
      น้ำหนักรวม
      0.293  กก.
      น้ำหนักสุทธิ
      0.145  กก.
      น้ำหนักเมื่อทดค่า
      0.148  กก.

    • ขนาดผลิตภัณฑ์

      ความสูง
      19  ซม.
      ความกว้าง
      16.5  ซม.
      ความลึก
      3.8  ซม.
      น้ำหนัก
      0.145  กก.

    • อุปกรณ์เสริม

      กระเป๋าใส่
      เคสนุ่ม 1 ชิ้น
      สายสัญญาณเสียง
      สายสเตอริโอ 3.5 มม. ด้านซ้าย = 1.2 ม.
      คู่มือเริ่มต้นใช้งานอย่างย่อ
      มี
      สายชาร์จ
      สายเคเบิล USB-C 500 มม.

    • ดีไซน์

      สี
      สีดำ
      รูปแบบการสวมใส่
      สายคาดศีรษะ
      ดีไซน์แบบพับได้
      แบน / เข้าด้านใน
      วัสดุต่อหู
      หนังสังเคราะห์
      ที่ครอบหู
      แบบครอบหู
      ประเภทที่ครอบหู
      หลังปิด

    • โทรคมนาคม

      ไมโครโฟนสำหรับการโทร
      1 mic

    • UPC

      UPC
      8 40063 20195 8

    • คุณสมบัติ ANC

      เทคโนโลยี ANC
      FB
      Adaptive ANC
      มี
      ไมโครโฟนสำหรับ ANC
      2 ไมโครโฟน
      ANC (ระบบขจัดเสียงรบกวนแบบแอคทีฟ)
      มี

    • ผู้ช่วยส่วนตัวผ่านการสั่งงานด้วยเสียง

      รองรับผู้ช่วยส่วนตัวผ่านการสั่งงานด้วยเสียง
      • Apple Siri
      • Google Assistant
      การเปิดใช้งานผู้ช่วยส่วนตัวผ่านการสั่งงานด้วยเสียง
      คู่มือ
      การรองรับผู้ช่วยส่วนตัวผ่านการสั่งงานด้วยเสียง
      มี

    Badge-D2C

    รับการสนับสนุนสำหรับผลิตภัณฑ์

    ค้นหาเคล็ดลับเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ คำถามที่พบบ่อย (FAQs) คู่มือการใช้งาน และข้อมูลด้านความปลอดภัยและการปฏิบัติตามข้อกำหนด

    ผลิตภัณฑ์ที่แนะนำ

    ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด

    ความคิดเห็น

    เป็นคนแรกที่วิจารณ์รายการนี้

    • อายุการใช้งานแบตเตอรี่เป็นค่าโดยประมาณและอาจแตกต่างกันไปตามสภาพการใช้งาน

    สมัครรับจดหมายข่าวของเรา

    * ต้องกรอกข้อมูลในฟิลด์นี้

    ข่าวสาร และกิจกรรมส่งเสริมการขาย

    การเปิดตัวผลิตภัณฑ์

    เคล็ดลับและเทคนิคพิเศษ

    *
    ข้าพเจ้าต้องการรับข้อเสนอพิเศษตามความต้องการและพฤติกรรมการใช้งาน เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการ กิจกรรม และโปรโมชั่นของ Philips ฉันสามารถยกเลิกการสมัครรับเมื่อไรก็ได้!
    หมายความว่าอย่างไร

    ค้นหาเกี่ยวกับ MyPhilips  

    การเพิ่มระยะเวลาการรับประกันสินค้า

    ง่ายที่จะรับการบริการ

    สมัครเพื่อรับฟังข่าวสารเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ และโปรโมชั่น

    สมัครตอนนี้

    ไซต์ของเราสามารถดูได้ดีที่สุดด้วย Microsoft Edge, Google Chrome หรือ Firefox เวอร์ชันล่าสุด