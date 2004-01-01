คำค้นหา

    4000 series หูฟังไร้สายแบบแนบหูสำหรับเด็ก

    TAK4200MP/00

    ปลอดภัย สนุก และพกพาสะดวก

    ด้วยไฟ LED หลายสีบนหูฟังและฟีเจอร์แชร์เสียงแบบไร้สายสุดสนุก หูฟังนี้ถูกออกแบบมาเพื่อให้เด็กๆ รัก มีการจำกัดระดับเสียงเพื่อปกป้องหูของเด็ก และยังมีโหมดเดินทางพิเศษที่ช่วยให้เด็กๆ ฟังเพลงได้อย่างปลอดภัยในสภาพแวดล้อมที่มีเสียงดังด้วย

    4000 series หูฟังไร้สายแบบแนบหูสำหรับเด็ก

    ปลอดภัย สนุก และพกพาสะดวก

    • หูฟังไร้สายแบบแนบหู
    • ระดับเสียงที่จำกัดอยู่ที่ 85 dB
    • ไฟ LED แชร์เสียง
    • ทนทาน พับได้
    ปลอดภัยทุกเมื่อ สนุกทุกเวลา ด้วยการจำกัดระดับเสียงเมื่ออยู่บ้านหรือขณะเดินทาง*

    ปลอดภัยทุกเมื่อ สนุกทุกเวลา ด้วยการจำกัดระดับเสียงเมื่ออยู่บ้านหรือขณะเดินทาง*

    หูฟังรุ่นนี้ได้รับการออกแบบมาเป็นพิเศษให้มีความปลอดภัยสำหรับหูของเด็กๆ โดยจะจำกัดระดับเสียงไว้ที่ 75 dB สำหรับการฟังที่บ้านหรือขณะอ่านหนังสือ สำหรับการฟังในสภาพแวดล้อมที่มีเสียงดังนอกบ้าน ผู้ปกครองสามารถใช้แอป Philips Headphones เพื่อตั้งค่าขีดจำกัดระดับเสียงขณะเดินทางไว้ที่ 85 dB* ได้

    ใช้ง่าย ใส่สบาย เหมาะสำหรับเด็ก

    ใช้ง่าย ใส่สบาย เหมาะสำหรับเด็ก

    ปุ่มควบคุมวงกลมขนาดใหญ่ที่ด้านใต้ของตัวหูฟังช่วยเพิ่มความสะดวกในการใช้งานให้กับเด็กๆ ขณะที่ตัวหูฟังที่มีขนาดเล็กและฟองน้ำหูฟังนุ่มๆ ทำให้สวมใส่สบาย แถบคาดศีรษะแบบบุนวมสามารถปรับให้กระชับพอดีได้ง่าย และด้านหลังหูฟังจะมีจุดเล็กๆ ที่ช่วยให้เด็กๆ สวมหูฟังได้ถูกต้อง

    ดีไซน์หลากสีพร้อมไฟ LED

    ดีไซน์หลากสีพร้อมไฟ LED

    ไฟ LED หลากสีบนตัวหูฟัง บวกกับดีไซน์ที่ใช้หลายสีของหูฟัง ช่วยให้หูฟังโดดเด่นแต่ไม่ฉูดฉาด สามารถตั้งค่าไฟ LED ให้เรืองแสงได้หลายสี เหมาะสำหรับเด็กๆ ที่ต้องการแสดงออกถึงสไตล์ของตัวเอง

    แชร์เสียงแบบไร้สาย สนุกเป็นสองเท่า

    หากเพื่อนๆ ของลูกคุณมีหูฟัง Philips K4200 เหมือนกัน เพื่อนๆ ของเขาสามารถฟังเพลงเดียวกันผ่านการเชื่อมต่อแบบเดซี่เชนไร้สายระหว่างหูฟังได้ โดยที่หูฟังคู่หนึ่งจะเชื่อมต่อกับอุปกรณ์อัจฉริยะที่ใช้เล่นเพลง จากนั้นเพื่อนทั้งสองคนต้องกดปุ่มมัลติฟังก์ชันสี่ครั้งเพื่อเข้าสู่โหมดแชร์เสียง

    แข็งแรง ทนทาน พับได้

    หูฟังรุ่นนี้ผลิตจากวัสดุที่ทนทาน ปลอดสารพิษ ออกแบบมาให้ทนต่อการใช้งานอย่างสมบุกสมบันในชีวิตประจำวันของเด็กๆ สามารถพับให้แบนราบเพื่อนำไปเก็บในลิ้นชักได้ง่ายเมื่อไม่ได้ใช้งาน หรือพับให้แบนราบเข้าด้านในให้กะทัดรัดเพื่อให้จับใส่กระเป๋ากางเกงหรือกระเป๋าหิ้วได้ง่าย

    แอป Philips Headphones พร้อมฟังก์ชันการควบคุมโดยผู้ปกครอง

    สามารถใช้แอปคู่หูของเราตั้งจำกัดเวลาเล่นได้ เพื่อไม่ให้เด็กๆ ใช้หูฟังนานเกินไป หรือใช้แอปเพื่อเปลี่ยนระดับเสียงของหูฟังจากค่าเริ่มต้นที่จำกัดไว้ที่ 75 dB เป็นโหมดเดินทางที่จำกัดระดับเสียงไว้ที่ 85 dB

    อายุการใช้งานแบตเตอรี่ยาวนาน และการเชื่อมต่อไร้สายที่ง่ายดาย

    ไม่ว่าจะเล่นในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์หรือทำการบ้านนานแค่ไหน หูฟังรุ่นนี้เอาอยู่ เพราะเล่นได้นานสุด 45 ชั่วโมงต่อการชาร์จเต็ม (ใช้เวลา 2 ชั่วโมงผ่านสาย USB-C ที่ให้มา) ปุ่ม BT บนตัวหูฟังช่วยให้เด็กๆ จับคู่กับอุปกรณ์ของตัวเองได้อย่างง่ายดาย และการเชื่อมต่อแบบหลายจุดก็ช่วยให้เด็กๆ เชื่อมต่อกับอุปกรณ์ได้มากกว่าหนึ่งเครื่องพร้อมกัน

    ได้ยินเสียงชัดเจนเวลาคุยกับเพื่อนและครอบครัว

    ไมโครโฟนในตัวช่วยให้เด็กๆ รับสายโทรศัพท์จากครอบครัวและเพื่อนๆ ได้ โดยจะมีไมโครโฟนที่ทำหน้าที่รับเสียงโดยเฉพาะ พร้อมอัลกอริทึมลดเสียงรบกวนรอบตัว

    เสียงที่เป็นเอกลักษณ์ของ Philips นุ่มนวลและคมชัด

    ดื่มด่ำไปกับการดูหนังฟังเพลง! ไดรเวอร์ขนาดใหญ่ 32 มม. ในหูฟังแบบแนบหูสำหรับเด็กรุ่นนี้จะให้คุณภาพเสียงที่อบอุ่น เป็นธรรมชาติ และเบสที่ลุ่มลึกตามสไตล์ของ Philips

    ดีไซน์ใส่ใจสิ่งแวดล้อม ออกแบบอย่างมีความรับผิดชอบ

    หูฟังรุ่นนี้ใช้วัสดุรีไซเคิล ในขณะที่บรรจุภัณฑ์ปลอดพลาสติกของเราใช้กระดาษแข็งรีไซเคิลที่ได้รับการรับรองจาก FSC และหมึกพิมพ์ถั่วเหลือง

    ข้อมูลทางเทคนิค

    • เสียง

      ระบบเสียง
      แบบปิด
      ช่วงความถี่
      20 - 20,000 Hz
      เส้นผ่านศูนย์กลางของลำโพง
      32 มม.
      ความต้านทาน
      32 โอห์ม
      กำลังไฟฟ้าสูงสุด
      20 mW
      ความไว
      112 dB (1kHz)
      ประเภทไดรเวอร์
      ไดนามิค

    • การเชื่อมต่อ

      เวอร์ชัน Bluetooth
      5.4
      Bluetooth Profile
      • A2DP
      • AVRCP
      • HFP
      ระยะห่างสูงสุด
      สูงสุดถึง 10  ม.
      การเชื่อมต่อแบบหลายจุด
      มี
      รองรับตัวแปลงสัญญาณ
      SBC

    • ด้านนอกกล่อง

      ความยาว
      20.30  ซม.
      จำนวนบรรจุภัณฑ์
      3
      ความกว้าง
      15.00  ซม.
      น้ำหนักรวม
      0.940  กก.
      ความสูง
      21.70  ซม.
      GTIN
      1 48 95229 15897 6
      น้ำหนักสุทธิ
      0.43  กก.
      น้ำหนักเมื่อทดค่า
      0.51  กก.

    • สะดวกสบาย

      การควบคุมระดับเสียง
      มี
      การรองรับแอปพลิเคชันหูฟัง Philips
      มี
      สามารถอัปเดตเฟิร์มแวร์ได้
      มี
      ประเภทของการควบคุม
      ปุ่ม
      ระดับเสียงจำกัด (ไม่เกิน 85dB)
      มี

    • กำลังไฟ

      จำนวนแบตเตอรี่
      1 ชิ้น
      เวลาการเล่นเพลง
      45  ชั่วโมง
      เวลาสนทนา
      19 ชม.
      เวลาในการชาร์จ
      2  ชั่วโมง
      น้ำหนักแบตเตอรี่ (ทั้งหมด)
      6.5  ก.
      ความจุแบตเตอรี่(หูฟัง)
      300  mAh
      เวลาสแตนด์บายของอายุการใช้งานแบตเตอรี่
      180 days
      ประเภทแบตเตอรี่(หูฟัง)
      ลิเธียมโพลิเมอร์ (ในตัวเครื่อง)

    • ขนาดบรรจุภัณฑ์

      ความสูง
      21.7  ซม.
      ประเภทบรรจุภัณฑ์
      กล่องบรรจุ
      ชนิดของชั้นวาง
      ที่แขวน
      ความกว้าง
      18.8  ซม.
      ความลึก
      4.6  ซม.
      จำนวนของผลิตภัณฑ์ทั้งหมด
      1
      EAN
      48 95229 15897 9
      น้ำหนักรวม
      0.262  กก.
      น้ำหนักสุทธิ
      0.144  กก.
      น้ำหนักเมื่อทดค่า
      0.118  กก.

    • ขนาดผลิตภัณฑ์

      ความสูง
      18.00  ซม.
      ความกว้าง
      16.00  ซม.
      ความลึก
      4.00  ซม.
      น้ำหนัก
      0.129  กก.

    • อุปกรณ์เสริม

      คู่มือเริ่มต้นใช้งานอย่างย่อ
      มี
      สายชาร์จ
      สายเคเบิล USB-C 200 มม.

    • ดีไซน์

      สี
      Magenta Purple
      รูปแบบการสวมใส่
      แบบครอบหู
      ดีไซน์แบบพับได้
      แบนราบ/พับเข้าด้านใน
      วัสดุต่อหู
      หนังสังเคราะห์
      ที่ครอบหู
      แบบครอบหู
      ประเภทที่ครอบหู
      หลังปิด

    • โทรคมนาคม

      ไมโครโฟนสำหรับการโทร
      1 mic

    • UPC

      UPC
      8 40063 20595 6

    • ผู้ช่วยส่วนตัวผ่านการสั่งงานด้วยเสียง

      รองรับผู้ช่วยส่วนตัวผ่านการสั่งงานด้วยเสียง
      • Apple Siri
      • Google Assistant
      การเปิดใช้งานผู้ช่วยส่วนตัวผ่านการสั่งงานด้วยเสียง
      กดปุ่มมัลติฟังก์ชัน
      การรองรับผู้ช่วยส่วนตัวผ่านการสั่งงานด้วยเสียง
      มี

    • *จำกัดระดับเสียงไว้ที่ 75 dB ในโหมดปกติและ 85 dB ในโหมดเดินทาง ตามมาตรฐาน EN 50332 สำหรับการฟังที่ปลอดภัย

