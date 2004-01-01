TAK4200MP/00
ปลอดภัย สนุก และพกพาสะดวก
ด้วยไฟ LED หลายสีบนหูฟังและฟีเจอร์แชร์เสียงแบบไร้สายสุดสนุก หูฟังนี้ถูกออกแบบมาเพื่อให้เด็กๆ รัก มีการจำกัดระดับเสียงเพื่อปกป้องหูของเด็ก และยังมีโหมดเดินทางพิเศษที่ช่วยให้เด็กๆ ฟังเพลงได้อย่างปลอดภัยในสภาพแวดล้อมที่มีเสียงดังด้วยดูประโยชน์ทั้งหมด
หูฟังรุ่นนี้ได้รับการออกแบบมาเป็นพิเศษให้มีความปลอดภัยสำหรับหูของเด็กๆ โดยจะจำกัดระดับเสียงไว้ที่ 75 dB สำหรับการฟังที่บ้านหรือขณะอ่านหนังสือ สำหรับการฟังในสภาพแวดล้อมที่มีเสียงดังนอกบ้าน ผู้ปกครองสามารถใช้แอป Philips Headphones เพื่อตั้งค่าขีดจำกัดระดับเสียงขณะเดินทางไว้ที่ 85 dB* ได้
ปุ่มควบคุมวงกลมขนาดใหญ่ที่ด้านใต้ของตัวหูฟังช่วยเพิ่มความสะดวกในการใช้งานให้กับเด็กๆ ขณะที่ตัวหูฟังที่มีขนาดเล็กและฟองน้ำหูฟังนุ่มๆ ทำให้สวมใส่สบาย แถบคาดศีรษะแบบบุนวมสามารถปรับให้กระชับพอดีได้ง่าย และด้านหลังหูฟังจะมีจุดเล็กๆ ที่ช่วยให้เด็กๆ สวมหูฟังได้ถูกต้อง
ไฟ LED หลากสีบนตัวหูฟัง บวกกับดีไซน์ที่ใช้หลายสีของหูฟัง ช่วยให้หูฟังโดดเด่นแต่ไม่ฉูดฉาด สามารถตั้งค่าไฟ LED ให้เรืองแสงได้หลายสี เหมาะสำหรับเด็กๆ ที่ต้องการแสดงออกถึงสไตล์ของตัวเอง
หากเพื่อนๆ ของลูกคุณมีหูฟัง Philips K4200 เหมือนกัน เพื่อนๆ ของเขาสามารถฟังเพลงเดียวกันผ่านการเชื่อมต่อแบบเดซี่เชนไร้สายระหว่างหูฟังได้ โดยที่หูฟังคู่หนึ่งจะเชื่อมต่อกับอุปกรณ์อัจฉริยะที่ใช้เล่นเพลง จากนั้นเพื่อนทั้งสองคนต้องกดปุ่มมัลติฟังก์ชันสี่ครั้งเพื่อเข้าสู่โหมดแชร์เสียง
หูฟังรุ่นนี้ผลิตจากวัสดุที่ทนทาน ปลอดสารพิษ ออกแบบมาให้ทนต่อการใช้งานอย่างสมบุกสมบันในชีวิตประจำวันของเด็กๆ สามารถพับให้แบนราบเพื่อนำไปเก็บในลิ้นชักได้ง่ายเมื่อไม่ได้ใช้งาน หรือพับให้แบนราบเข้าด้านในให้กะทัดรัดเพื่อให้จับใส่กระเป๋ากางเกงหรือกระเป๋าหิ้วได้ง่าย
สามารถใช้แอปคู่หูของเราตั้งจำกัดเวลาเล่นได้ เพื่อไม่ให้เด็กๆ ใช้หูฟังนานเกินไป หรือใช้แอปเพื่อเปลี่ยนระดับเสียงของหูฟังจากค่าเริ่มต้นที่จำกัดไว้ที่ 75 dB เป็นโหมดเดินทางที่จำกัดระดับเสียงไว้ที่ 85 dB
ไม่ว่าจะเล่นในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์หรือทำการบ้านนานแค่ไหน หูฟังรุ่นนี้เอาอยู่ เพราะเล่นได้นานสุด 45 ชั่วโมงต่อการชาร์จเต็ม (ใช้เวลา 2 ชั่วโมงผ่านสาย USB-C ที่ให้มา) ปุ่ม BT บนตัวหูฟังช่วยให้เด็กๆ จับคู่กับอุปกรณ์ของตัวเองได้อย่างง่ายดาย และการเชื่อมต่อแบบหลายจุดก็ช่วยให้เด็กๆ เชื่อมต่อกับอุปกรณ์ได้มากกว่าหนึ่งเครื่องพร้อมกัน
ไมโครโฟนในตัวช่วยให้เด็กๆ รับสายโทรศัพท์จากครอบครัวและเพื่อนๆ ได้ โดยจะมีไมโครโฟนที่ทำหน้าที่รับเสียงโดยเฉพาะ พร้อมอัลกอริทึมลดเสียงรบกวนรอบตัว
ดื่มด่ำไปกับการดูหนังฟังเพลง! ไดรเวอร์ขนาดใหญ่ 32 มม. ในหูฟังแบบแนบหูสำหรับเด็กรุ่นนี้จะให้คุณภาพเสียงที่อบอุ่น เป็นธรรมชาติ และเบสที่ลุ่มลึกตามสไตล์ของ Philips
หูฟังรุ่นนี้ใช้วัสดุรีไซเคิล ในขณะที่บรรจุภัณฑ์ปลอดพลาสติกของเราใช้กระดาษแข็งรีไซเคิลที่ได้รับการรับรองจาก FSC และหมึกพิมพ์ถั่วเหลือง
