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TAQ3120WT/70
ปล่อยหูของคุณให้ได้ยินทุกอย่าง
หูฟังแบบเปิดหูแบบไร้สายจะช่วยให้คุณได้ยินทั้งเสียงรอบๆ ตัวคุณขณะที่คุณดื่มด่ำกับเสียงดนตรี
การออกแบบแบบเปิดและสายคล้องคอ
การเล่นที่ยาวนาน
ด้วยช่องเสียงและอัลกอริทึมที่ออกแบบมาเป็นพิเศษ เทคโนโลยีอะคูสติกแบบกำหนดทิศทางจะส่งเสียงเพลงตรงเข้าสู่ช่องหูของคุณ ช่วยลดเสียงรั่วและการสั่นสะเทือน พร้อมคงรายละเอียดและเสียงเบสไว้ ให้คุณได้รับประโยชน์ทั้งหมดของดีไซน์แบบเปิดหู พร้อมคุณภาพเสียงและความสบายที่ดียิ่งขึ้น
ไม่ว่าคุณจะอยู่ข้างนอกและเปิดเสียงดัง หรืออยู่ข้างในและลดเสียงลง คุณจะได้ยินเสียงที่คมชัดและสมดุลเสมอ
หูฟังแบบเปิดหูนี้เบาจนแทบไม่รู้สึกว่าสวมอยู่ และยังไม่หลุดร่วงเมื่อคุณเคลื่อนไหว
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