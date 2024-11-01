TASH402BL/00
เย็นสบายเสมอ
ทำลายสถิติที่ดีที่สุดของคุณด้วยหูฟังสำหรับเล่นกีฬาแบบครอบหูที่ป้องกันเหงื่อได้ มีน้ำหนักเบาและสวมใส่สบาย ใช้งานได้ตลอด 20 ชั่วโมงด้วยการชาร์จเพียงครั้งเดียว ฟองน้ำหูฟังที่เย็นสบายช่วยให้คุณโฟกัสกับการออกกำลังได้เมื่อเกิดความร้อนดูประโยชน์ทั้งหมด
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หากคุณมีสิทธิ์ได้รับการลดหย่อนภาษีมูลค่าเพิ่มสำหรับอุปกรณ์การแพทย์ คุณสามารถใช้สิทธิ์กับผลิตภัณฑ์นี้ได้ จำนวนภาษีมูลค่าเพิ่มจะถูกหักออกจากราคาที่แสดงด้านบน สามารถดูรายละเอียดทั้งหมดในตะกร้าสินค้าของคุณ
หูรุ่นฟังนี้สามารถใช้งานได้ต่อเนื่อง 20 ชั่วโมง ให้คุณเพลิดเพลินกับเสียงเพลงขณะเดินทางอย่างไร้กังวล
ให้เพลย์ลิสต์ออกกำลังของคุณพาคุณไปอีกระดับ ไดรเวอร์เสียงอะคูสติกที่ทำด้วยนีโอไดเมียม 40 มม. ได้รับการปรับจูนอย่างสมบูรณ์แบบ ให้เสียงเบสที่จะให้คุณไปต่อได้ โครงสร้างแบบด้านหลังปิดสนิทให้การขจัดเสียงรบกวนอย่างดีเยี่ยม ให้คุณได้ฟังเพลงของคุณได้อย่างเต็มที่โดยไม่รบกวนคนอื่น
ฟองน้ำครอบหูสัมผัสนุ่มสามารถระบายอากาศได้มีเจลเก็บความเย็น: ไม่ว่าคุณจะทำงานหนักขนาดไหน หูฟังยังคงเย็นสบายเสมอต่อผิวของคุณ ฟองน้ำยังสามารถถอดออกมาได้เพื่อให้ง่ายต่อการทำความสะอาด
ไม่มีเสียงก้องอันน่ารำคาญอีกต่อไปในขณะที่คุยโทรศัพท์ ด้วยการขจัดเสียงก้องแบบอะคูสติกของ คุณจะได้รับเสียงที่ชัดใสและการเชื่อมต่อที่ไร้การรบกวน
ฟองน้ำครอบหูสัมผัสนุ่มสามารถระบายอากาศได้มีเจลเก็บความเย็น: ไม่ว่าคุณจะทำงานหนักขนาดไหน หูฟังยังคงเย็นสบายเสมอต่อผิวของคุณ ฟองน้ำยังสามารถถอดออกมาได้เพื่อให้ง่ายต่อการทำความสะอาด
ก้าวสู่โลกแห่งเสียงคมชัดดุจคริสตัลและเป็นธรรมชาติด้วยไดรเวอร์เสียง 40 มม. ที่ได้รับปรับจูนอย่างแม่นยำ หูฟังแบบสปอร์ตของคุณได้รับการออกแบบมาให้ถ่ายทอดเสียงที่คมชัดสดใส ครบทุกรายละเอียด และเป็นธรรมชาติ ไม่ว่าคุณจะชอบฟังเพลงแบบใดก็ตาม
ตัวหูฟังยังสามารถพับได้ทำให้ง่ายต่อการจัดเก็บ
หูฟังแบบสปอร์ตนี้มีระดับการป้องกันน้ำกระเด็นระดับ IPX4 ซึ่งสามารถป้องกันน้ำที่กระเด็นได้จากทุกทิศทาง และทนได้มากกว่าเหงื่อเม็ดเล็กๆ คุณสามารถออกกำลังหนักขนาดไหนก็ได้ตามที่คุณต้องการ หรือแม้กระทั่งตอนฝนตก
หากคุณต้องการตัวเร่งพิเศษ ด้วยการชาร์จไฟอย่างรวดเร็วให้คุณใช้งานได้มากถึง 2 ชั่วโมง หลังจากการชาร์จเพียงแค่ 10 นาที
ดีไซน์เพรียวบางนั้นดูดีไม่ว่าคุณจะทำสถิติที่ดีที่สุดของคุณหรือไปหาเพื่อนหลังจากการเข้ายิม ตัวหูฟังยังสามารถพับได้ทำให้ง่ายต่อการจัดเก็บ
ปุ่มที่ใช้งานง่ายให้คุณหยุดรายการเล่นเพลงของคุณชั่วคราว รับสายโทรศัพท์ และปรับระดับเสียงโดยที่ไม่ต้องสัมผัสสมาร์ทโฟนของคุณเลย หูฟังพร้อมที่จะจับคู่ทันทีที่คุณเปิดใช้งาน Bluetooth เมื่อทำการจับคู่แล้ว จะจดจำอุปกรณ์ล่าสุดที่ทำการจับคู่เช่นกัน
เสียง
การเชื่อมต่อ
ด้านนอกกล่อง
สะดวกสบาย
กำลังไฟ
ขนาดบรรจุภัณฑ์
ขนาดผลิตภัณฑ์
อุปกรณ์เสริม
ดีไซน์
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