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  • เย็นสบายเสมอ เย็นสบายเสมอ เย็นสบายเสมอ

    หูฟังไร้สาย

    TASH402LF/00

    เย็นสบายเสมอ

    ทำลายสถิติที่ดีที่สุดของคุณด้วยหูฟังสำหรับเล่นกีฬาแบบครอบหูที่ป้องกันเหงื่อได้ มีน้ำหนักเบาและสวมใส่สบาย ใช้งานได้ตลอด 20 ชั่วโมงด้วยการชาร์จเพียงครั้งเดียว ฟองน้ำหูฟังที่เย็นสบายช่วยให้คุณโฟกัสกับการออกกำลังได้เมื่อเกิดความร้อน

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    หูฟังไร้สาย

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    เย็นสบายเสมอ

    ไม่ว่าจะออกกำลังหนักแค่ไหน

    • ตัวขับเสียง/ด้านหลังปิดสนิท 40 มม.
    • แบบครอบหู
    • ป้องกันเหงื่อ/ น้ำ

    ใช้งานได้นาน 20 ชั่วโมง

    หูรุ่นฟังนี้สามารถใช้งานได้ต่อเนื่อง 20 ชั่วโมง ให้คุณเพลิดเพลินกับเสียงเพลงขณะเดินทางอย่างไร้กังวล

    ไดรเวอร์เสียงอะคูสติกที่ทำด้วยนีโอไดเมียม 40 มม.

    ให้เพลย์ลิสต์ออกกำลังของคุณพาคุณไปอีกระดับ ไดรเวอร์เสียงอะคูสติกที่ทำด้วยนีโอไดเมียม 40 มม. ได้รับการปรับจูนอย่างสมบูรณ์แบบ ให้เสียงเบสที่จะให้คุณไปต่อได้ โครงสร้างแบบด้านหลังปิดสนิทให้การขจัดเสียงรบกวนอย่างดีเยี่ยม ให้คุณได้ฟังเพลงของคุณได้อย่างเต็มที่โดยไม่รบกวนคนอื่น

    ฟองน้ำครอบหูที่ระบายอากาศได้ ง่ายต่อการถอดทำความสะอาด

    ฟองน้ำครอบหูสัมผัสนุ่มสามารถระบายอากาศได้มีเจลเก็บความเย็น: ไม่ว่าคุณจะทำงานหนักขนาดไหน หูฟังยังคงเย็นสบายเสมอต่อผิวของคุณ ฟองน้ำยังสามารถถอดออกมาได้เพื่อให้ง่ายต่อการทำความสะอาด

    ไมโครโฟนในตัวที่มีการขจัดเสียงก้องเพื่อเสียงอันชัดใส

    ไม่มีเสียงก้องอันน่ารำคาญอีกต่อไปในขณะที่คุยโทรศัพท์ ด้วยการขจัดเสียงก้องแบบอะคูสติกของ คุณจะได้รับเสียงที่ชัดใสและการเชื่อมต่อที่ไร้การรบกวน

    ตัวหูฟังที่เย็นสบาย ออกกำลังหนักแค่ไหนก็ยังเย็นสบายเสมอ

    ฟองน้ำครอบหูสัมผัสนุ่มสามารถระบายอากาศได้มีเจลเก็บความเย็น: ไม่ว่าคุณจะทำงานหนักขนาดไหน หูฟังยังคงเย็นสบายเสมอต่อผิวของคุณ ฟองน้ำยังสามารถถอดออกมาได้เพื่อให้ง่ายต่อการทำความสะอาด

    เสียงคมชัดสมจริง เสียงเบสหนักแน่น การขจัดเสียงรบกวนแบบพาสซีฟอย่างยอดเยี่ยม

    ก้าวสู่โลกแห่งเสียงคมชัดดุจคริสตัลและเป็นธรรมชาติด้วยไดรเวอร์เสียง 40 มม. ที่ได้รับปรับจูนอย่างแม่นยำ หูฟังแบบสปอร์ตของคุณได้รับการออกแบบมาให้ถ่ายทอดเสียงที่คมชัดสดใส ครบทุกรายละเอียด และเป็นธรรมชาติ ไม่ว่าคุณจะชอบฟังเพลงแบบใดก็ตาม

    ดีไซน์พับได้แบนราบ ง่ายต่อการจัดเก็บ

    ตัวหูฟังยังสามารถพับได้ทำให้ง่ายต่อการจัดเก็บ

    การป้องกันน้ำกระเด็นและเหงื่อระดับ IPX4

    หูฟังแบบสปอร์ตนี้มีระดับการป้องกันน้ำกระเด็นระดับ IPX4 ซึ่งสามารถป้องกันน้ำที่กระเด็นได้จากทุกทิศทาง และทนได้มากกว่าเหงื่อเม็ดเล็กๆ คุณสามารถออกกำลังหนักขนาดไหนก็ได้ตามที่คุณต้องการ หรือแม้กระทั่งตอนฝนตก

    การชาร์จได้อย่างรวดเร็ว โดยการชาร์จเพียงแค่ 10 นาที ก็สามารถใช้งานได้ถึง 2 ชั่วโมง

    หากคุณต้องการตัวเร่งพิเศษ ด้วยการชาร์จไฟอย่างรวดเร็วให้คุณใช้งานได้มากถึง 2 ชั่วโมง หลังจากการชาร์จเพียงแค่ 10 นาที

    ตัวหูฟังสามารถพับได้ ดีไซน์เพรียวบาง

    ดีไซน์เพรียวบางนั้นดูดีไม่ว่าคุณจะทำสถิติที่ดีที่สุดของคุณหรือไปหาเพื่อนหลังจากการเข้ายิม ตัวหูฟังยังสามารถพับได้ทำให้ง่ายต่อการจัดเก็บ

    ระบบจับคู่อันชาญฉลาด ช่วยค้นหาอุปกรณ์ Bluetooth ของคุณโดยอัตโนมัติ

    ปุ่มที่ใช้งานง่ายให้คุณหยุดรายการเล่นเพลงของคุณชั่วคราว รับสายโทรศัพท์ และปรับระดับเสียงโดยที่ไม่ต้องสัมผัสสมาร์ทโฟนของคุณเลย หูฟังพร้อมที่จะจับคู่ทันทีที่คุณเปิดใช้งาน Bluetooth เมื่อทำการจับคู่แล้ว จะจดจำอุปกรณ์ล่าสุดที่ทำการจับคู่เช่นกัน

    ข้อมูลทางเทคนิค

    • เสียง

      การเพิ่มคุณภาพเสียง
      • การควบคุมเสียงก้อง
      • การลดเสียงรบกวน
      เส้นผ่านศูนย์กลางของลำโพง
      40 มม.
      ไดอะแฟรม
      PET
      ความต้านทาน
      32Ohm
      ประเภทแม่เหล็ก
      นีโอไดเมียม
      คอยล์เสียง
      ทองแดง
      การตอบสนองต่อความถี่
      20 - 20 000  เฮิร์ตซ์
      ความไว
      90  dB
      ประเภท
      ไดนามิก

    • การเชื่อมต่อ

      เวอร์ชัน Bluetooth
      5.0
      Bluetooth Profile
      • A2DP
      • AVRCP
      • HFP
      • HSP
      ระยะห่างสูงสุด
      สูงสุดถึง 10  ม.

    • ด้านนอกกล่อง

      ความยาว
      22.1  ซม.
      จำนวนบรรจุภัณฑ์
      3
      ความกว้าง
      17.6  ซม.
      น้ำหนักรวม
      1.02  กก.
      ความสูง
      24  ซม.
      GTIN
      1 48 95229 10090 6
      น้ำหนักสุทธิ
      0.537  กก.
      น้ำหนักเมื่อทดค่า
      0.483  กก.

    • สะดวกสบาย

      การจัดการการโทร
      • การพักสาย
      • รับ/วางสาย
      การควบคุมระดับเสียง
      มี

    • กำลังไฟ

      ชาร์จใหม่ได้
      มี
      ประเภทแบตเตอรี่
      LI-Polymer
      เวลาการเล่นเพลง
      20  ชั่วโมง
      น้ำหนักแบตเตอรี่
      2.5

    • ขนาดบรรจุภัณฑ์

      ความสูง
      22.5  ซม.
      ประเภทบรรจุภัณฑ์
      กล่องบรรจุ
      ชนิดของชั้นวาง
      ทั้งสอง
      ความกว้าง
      19.5  ซม.
      ความลึก
      5  ซม.
      จำนวนของผลิตภัณฑ์ทั้งหมด
      1
      EAN
      48 95229 10090 9
      น้ำหนักรวม
      0.28  กก.
      น้ำหนักสุทธิ
      0.179  กก.
      น้ำหนักเมื่อทดค่า
      0.101  กก.

    • ขนาดผลิตภัณฑ์

      ความสูง
      18  ซม.
      ความกว้าง
      17  ซม.
      ความลึก
      4.5  ซม.
      น้ำหนัก
      0.17  กก.

    • อุปกรณ์เสริม

      คู่มือเริ่มต้นใช้งานอย่างย่อ
      คู่มือเริ่มต้นใช้งานอย่างย่อ
      สายเคเบิล USB
      มีให้สำหรับการชาร์จ

    • ดีไซน์

      สี
      คาร์บอนไลม์และดำ

    Badge-D2C

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