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    1000 series หูฟังไร้สายที่แท้จริง

    TAT1320BK/70

    การจัดอันดับโดยรวม / 5
    • รีวิว

    ดื่มด่ำกับเสียงเพลงในทุกๆ ที่

    เพลิดเพลินกับเสียงเพลงได้ทุกที่ด้วยหูฟังไร้สายระบบตัดเสียงรบกวนที่ปรับการทำงานตามสภาพแวดล้อมได้แบบเรียลไทม์

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    1000 series หูฟังไร้สายที่แท้จริง

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    ดื่มด่ำกับเสียงเพลงในทุกๆ ที่

    • หูฟังเอียร์บัดขนาดเล็กพร้อมจุกซิลิโคน
    • เคสชาร์จขนาดพกพา
    • การโทรที่ชัดเจน
    • ออกแบบตามการยศาสตร์เพื่อความสะดวกสบาย

    จุกหูฟังซิลิโคนแบบถอดเปลี่ยนได้

    จุกหูฟังซิลิโคนแบบถอดเปลี่ยนได้

    การเชื่อมต่อบลูทูธที่เสถียร

    การเชื่อมต่อบลูทูธขั้นสูงทำให้การเชื่อมต่อเสถียรยิ่งขึ้นเพื่อการสตรีมที่ราบรื่น สนุกไปกับการฟังเพลงในเพลย์ลิสต์หรือพอดแคสต์โปรด บอกลาอาการสัญญาณขาดหายที่น่ารำคาญไปได้เลย

    ไมค์ AI เพื่อคุณภาพการโทรที่ชัดเจน

    อย่าให้เสียงจากโลกมารบกวนการฟังของคุณ หูฟังเหล่านี้มีไมโครโฟน AI เพื่อกรองเสียงรบกวนที่คุณไม่ต้องการได้ยินและรับประกันคุณภาพการโทรที่ชัดเจน ได้ยินกันชัดเจนทุกครั้ง

    ควบคุมด้วยระบบสัมผัส จับคู่ได้ง่าย

    การควบคุมด้วยการสัมผัสช่วยให้ใช้งานได้ง่าย และมีเสียงเตือนเพื่อแจ้งให้คุณทราบเมื่อฟังก์ชันถูกเปิดใช้งาน

    เสียงชัดเวลาคุยโทรศัพท์ อีกฝ่ายได้ยินว่าคุณพูดอะไร

    อีกฝ่ายจะได้ยินเสียงของคุณชัดขณะคุยโทรศัพท์ เพราะมีไมโครโฟนที่ทำหน้าที่รับเสียงของคุณโดยเฉพาะ พร้อมอัลกอริทึมลดเสียงรบกวนรอบตัว

    ข้อมูลทางเทคนิค

    • เสียง

      ความต้านทาน
      32 โอห์ม
      การตอบสนองต่อความถี่
      20 - 20 000  เฮิร์ตซ์
      เส้นผ่านศูนย์กลางของลำโพง
      10  มม.
      ความไว
      106  dB
      กำลังไฟฟ้าสูงสุด
      3  mW
      ประเภทไดรเวอร์
      ไดนามิค

    • การเชื่อมต่อ

      เวอร์ชัน Bluetooth
      6.0
      Bluetooth Profile
      • HFP
      • A2DP
      • AVRCP
      ระยะห่างสูงสุด
      สูงสุดถึง 10  ม.
      รองรับตัวแปลงสัญญาณ
      SBC
      ประเภทของการส่งสัญญาณไร้สาย
      Bluetooth

    • ด้านนอกกล่อง

      GTIN
      1 48 95229 17517 1

    • สะดวกสบาย

      ระบบปิดเครื่องอัตโนมัติ
      มี
      การควบคุมระดับเสียง
      การควบคุมแบบสัมผัส
      การจัดการการโทร
      รับ / วางสาย
      สัญญาณแสดงการชาร์จแบตเตอรี่
      มี
      ประเภทของการควบคุม
      สัมผัส

    • กำลังไฟ

      ประเภทแบตเตอรี่
      ลิเธียมโพลิเมอร์ (ในตัวเครื่อง)
      จำนวนแบตเตอรี่
      3 ชิ้น
      เวลาการเล่นเพลง
      7+21  ชั่วโมง
      เวลาในการชาร์จ
      2  ชั่วโมง
      ความจุแบตเตอรี่(เคส)
      400  mAh
      ความจุแบตเตอรี่(เอียร์บัด)
      40  mAh

    • ขนาดบรรจุภัณฑ์

      ความสูง
      9.0  ซม.
      ชนิดของชั้นวาง
      ที่แขวน
      ความกว้าง
      11.0  ซม.
      ความลึก
      3.2  ซม.
      จำนวนของผลิตภัณฑ์ทั้งหมด
      1
      EAN
      48 95229 17517 4

    • อุปกรณ์เสริม

      กระเป๋าใส่
      มี
      คู่มือเริ่มต้นใช้งานอย่างย่อ
      มี
      สายเคเบิล USB
      สาย USB-C

    • ดีไซน์

      สี
      สีดำ
      รูปแบบการสวมใส่
      ใส่ในหู

    • ขนาด

      ขนาดเคสชาร์จ (กว้างxลึกxสูง)
      5.0 x 6.2 x 2.4  ซม.
      น้ำหนักรวม
      0.0373  กก.

    • ผู้ช่วยส่วนตัวผ่านการสั่งงานด้วยเสียง

      รองรับผู้ช่วยส่วนตัวผ่านการสั่งงานด้วยเสียง
      • Google Assistant
      • Apple Siri
      การเปิดใช้งานผู้ช่วยส่วนตัวผ่านการสั่งงานด้วยเสียง
      การสัมผัสแบบมัลติฟังก์ชัน
      การรองรับผู้ช่วยส่วนตัวผ่านการสั่งงานด้วยเสียง
      มี

    Badge-D2C

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