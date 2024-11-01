TAT1320BK/70
ดื่มด่ำกับเสียงเพลงในทุกๆ ที่
เพลิดเพลินกับเสียงเพลงได้ทุกที่ด้วยหูฟังไร้สายระบบตัดเสียงรบกวนที่ปรับการทำงานตามสภาพแวดล้อมได้แบบเรียลไทม์ดูประโยชน์ทั้งหมด
หากคุณมีสิทธิ์ได้รับการลดหย่อนภาษีมูลค่าเพิ่มสำหรับอุปกรณ์การแพทย์ คุณสามารถใช้สิทธิ์กับผลิตภัณฑ์นี้ได้ จำนวนภาษีมูลค่าเพิ่มจะถูกหักออกจากราคาที่แสดงด้านบน สามารถดูรายละเอียดทั้งหมดในตะกร้าสินค้าของคุณ
จุกหูฟังซิลิโคนแบบถอดเปลี่ยนได้
การเชื่อมต่อบลูทูธขั้นสูงทำให้การเชื่อมต่อเสถียรยิ่งขึ้นเพื่อการสตรีมที่ราบรื่น สนุกไปกับการฟังเพลงในเพลย์ลิสต์หรือพอดแคสต์โปรด บอกลาอาการสัญญาณขาดหายที่น่ารำคาญไปได้เลย
อย่าให้เสียงจากโลกมารบกวนการฟังของคุณ หูฟังเหล่านี้มีไมโครโฟน AI เพื่อกรองเสียงรบกวนที่คุณไม่ต้องการได้ยินและรับประกันคุณภาพการโทรที่ชัดเจน ได้ยินกันชัดเจนทุกครั้ง
การควบคุมด้วยการสัมผัสช่วยให้ใช้งานได้ง่าย และมีเสียงเตือนเพื่อแจ้งให้คุณทราบเมื่อฟังก์ชันถูกเปิดใช้งาน
อีกฝ่ายจะได้ยินเสียงของคุณชัดขณะคุยโทรศัพท์ เพราะมีไมโครโฟนที่ทำหน้าที่รับเสียงของคุณโดยเฉพาะ พร้อมอัลกอริทึมลดเสียงรบกวนรอบตัว
เสียง
การเชื่อมต่อ
ด้านนอกกล่อง
สะดวกสบาย
กำลังไฟ
ขนาดบรรจุภัณฑ์
อุปกรณ์เสริม
ดีไซน์
ขนาด
ผู้ช่วยส่วนตัวผ่านการสั่งงานด้วยเสียง
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