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ทุกรุ่น

  • ดื่มด่ำกับเสียงเพลงในทุกๆ ที่
  • ดื่มด่ำกับเสียงเพลงในทุกๆ ที่

2000 seriesหูฟังไร้สายที่แท้จริง

TAT2169DB/70

ดื่มด่ำกับเสียงเพลงในทุกๆ ที่

เพลิดเพลินกับเสียงเพลงได้ทุกที่ด้วยหูฟังไร้สายระบบตัดเสียงรบกวนที่ปรับการทำงานตามสภาพแวดล้อมได้แบบเรียลไทม์

ดูสิทธิประโยชน์ทั้งหมด

ดื่มด่ำกับเสียงเพลงในทุกๆ ที่

  • หูฟังเอียร์บัดแบบไม่มีจุกหูฟัง

  • เคสชาร์จขนาดพกพา

  • การโทรที่ชัดเจน

การเชื่อมต่อบลูทูธที่เสถียร

การเชื่อมต่อบลูทูธขั้นสูงทำให้การเชื่อมต่อเสถียรยิ่งขึ้นเพื่อการสตรีมที่ราบรื่น สนุกไปกับการฟังเพลงในเพลย์ลิสต์หรือพอดแคสต์โปรด บอกลาอาการสัญญาณขาดหายที่น่ารำคาญไปได้เลย

ไมค์ AI เพื่อคุณภาพการโทรที่ชัดเจน

อย่าให้เสียงจากโลกมารบกวนการฟังของคุณ หูฟังเหล่านี้มีไมโครโฟน AI เพื่อกรองเสียงรบกวนที่คุณไม่ต้องการได้ยินและรับประกันคุณภาพการโทรที่ชัดเจน ได้ยินกันชัดเจนทุกครั้ง

ควบคุมด้วยระบบสัมผัส จับคู่ได้ง่าย

การควบคุมด้วยการสัมผัสช่วยให้ใช้งานได้ง่าย และมีเสียงเตือนเพื่อแจ้งให้คุณทราบเมื่อฟังก์ชันถูกเปิดใช้งาน

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  • ข้อเสนอพิเศษสำหรับสมาชิก
  • สิทธิเข้าถึงโปรโมชันก่อนใคร
  • อัปเดตข่าวสารผลิตภัณฑ์ใหม่ พร้อมเคล็ดลับการใช้ชีวิตอย่างมีสุขภาพดี