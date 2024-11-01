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  • เริ่มต้นวันอย่างสดใส! เริ่มต้นวันอย่างสดใส! เริ่มต้นวันอย่างสดใส!

    หูฟังไร้สายที่แท้จริง

    TAT5000BK/97

    การจัดอันดับโดยรวม / 5
    • รีวิว

    เริ่มต้นวันอย่างสดใส!

    ค้นหาจังหวะของคุณกับหูฟังไร้สายที่มอบคุณภาพเสียงยอดเยี่ยมทั้งการฟังเพลงและการโทร ด้วยระบบตัดเสียงรบกวนที่ปรับให้เข้ากับสภาพแวดล้อมรอบๆ ตัวคุณ และไมโครโฟน 6 ตัวสำหรับการโทร คุณจะได้รับประสบการณ์การฟังหรือการสนทนาที่สมบูรณ์แบบเสมอ

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    หูฟังไร้สายที่แท้จริง

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    เริ่มต้นวันอย่างสดใส!

    • คมชัดและเป็นธรรมชาติ
    • การขจัดเสียงรบกวนแบบโปร
    • เทคโนโลยีไมโครโฟน 6 ตัว
    • พอดีกับหูอย่างวางใจได้
    ระบบขจัดเสียงรบกวนแบบปรับได้จะให้ความเพลิดเพลินที่อิสระ

    ระบบขจัดเสียงรบกวนแบบปรับได้จะให้ความเพลิดเพลินที่อิสระ

    ระบบขจัดเสียงรบกวนแบบปรับได้จะปรับให้เหมาะกับสภาพแวดล้อมของคุณโดยอัตโนมัติ เพื่อลดเสียงภายนอก รวมถึงเสียงลม ในแบบเรียลไทม์ คุณสามารถแตะที่เอียร์บัดเพื่อเปิดใช้งานโหมด Awareness ที่จะทำให้คุณได้ยินเสียงความเป็นไปรอบๆ ตัวคุณ หรือเปิดใช้งาน Quick Awareness เพื่อเพิ่มความดังของเสียงสนทนาโดยไม่ต้องนำเอียร์บัดออก

    เทคโนโลยีไมโครโฟน 6 ตัว เพื่อเสียงโทรที่ชัดเจนยิ่งขึ้น แม้ในพื้นที่ชุกชุม

    เทคโนโลยีไมโครโฟน 6 ตัว เพื่อเสียงโทรที่ชัดเจนยิ่งขึ้น แม้ในพื้นที่ชุกชุม

    ระหว่างที่โทรศัพท์ ไมโครโฟน 6 ตัวและอัลกอริธึมการลดสัญญาณรบกวนจะทำงานร่วมกันเพื่อบันทึกเสียงพูดของคุณเพื่อทำการตัดเสียงรบกวน แม้ว่าคุณจะอยู่ในร้านอาหารที่คราคร่ำไปด้วยผู้คน ก็จะถ่ายทอดเสียงของคุณอย่างชัดเจนไร้เสียงรบกวนจากคนรอบข้าง!

    เคสชาร์จที่จะทำให้คุณเพลิดเพลินได้นานสูงสุด 40 ชั่วโมง

    เคสชาร์จที่จะทำให้คุณเพลิดเพลินได้นานสูงสุด 40 ชั่วโมง

    ถ้าปิดระบบตัดเสียงรบกวนก็จะเพิ่มระยะเวลาการเล่นขึ้นเป็น 10 ชั่วโมงจากการชาร์จหนึ่งครั้ง และเพิ่มขึ้นอีก 30 ชั่วโมงจากเคสชาร์จขนาดกระเป๋า (เมื่อเปิดการตัดเสียงรบกวนจะเล่นได้ 7 ชั่วโมงและอีก 21 ชั่วโมงจากเคส) การชาร์จเพียง 15 นาทีจะเพิ่มระยะเวลาการเล่นขึ้นถึง 3 ชั่วโมง สามารถชาร์จเคสได้ทาง USB-C

    การเชื่อมต่อและการจับคู่บลูทูธหลายจุดอย่างง่ายดายที่เสถียร

    การเชื่อมต่อและการจับคู่บลูทูธหลายจุดอย่างง่ายดายที่เสถียร

    บลูทูธ 5.4 จะให้การเชื่อมต่อที่เสถียร และสามารถใช้เอียร์บัดเหล่านี้กับอุปกรณ์ที่รองรับการเข้ารหัส LC3 ที่จะให้เสียงที่ดีขึ้นเป็นอย่างมาก คุณสามารถเชื่อมต่ออุปกรณ์บลูทูธสองชิ้นได้พร้อมกันและจัดการอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อผ่านทางแอปพลิเคชันหูฟัง Philips ผู้ใช้ Android ยังสามารถใช้ Google Fast Pair และผู้ใช้ Windows สามารถใช้ Microsoft Swift Pair

    กันน้ำ IPX5

    กันน้ำ IPX5

    พิกัดการกันน้ำระดับ IPX5 หมายความว่าสามารถใช้หูฟังรุ่นนี้ได้กลางสายฝนที่ตกหนัก หรือวันอากาศร้อนที่มีเหงื่อออกมาก

    เอียร์บัดพร้อมการควบคุมแบบสัมผัสที่พอดีกับหูของคุณ

    เอียร์บัดพร้อมการควบคุมแบบสัมผัสที่พอดีกับหูของคุณ

    ฝาครอบจุกหูซิลิโคนแบบมีลวดลายที่มีให้เลือกสามขนาดจะช่วยยึดเอียร์บัดไว้ในหู การควบคุมระบบสัมผัสของเอียร์บัดจะให้การควบคุมที่ง่ายและปรับแต่งได้ผ่านแอปคู่หู Philips Headphones

    แอปพลิเคชันหูฟัง Philips ควบคุมการตัดเสียงรบกวนและอีกมากมาย

    แอปพลิเคชันหูฟัง Philips ควบคุมการตัดเสียงรบกวนและอีกมากมาย

    นอกจากจะปรับแต่งการควบคุมแบบสัมผัสของเอียร์บัดแล้ว คุณสามารถใช้แอปคู่หูของเราเพื่อปรับแต่งการตัดเสียงรบกวน ปิดการลดเสียงลมอัตโนมัติ และปรับระดับความโปร่งใสเมื่อใช้โหมด Awareness คุณยังสามารถใช้แอปเพื่ออัปเดตเฟิร์มแวร์ล่าสุด และทำได้อีกมากมาย!

    การออกแบบและการเลือกใช้บรรจุภัณฑ์อย่างมีความรับผิดชอบ

    การออกแบบและการเลือกใช้บรรจุภัณฑ์อย่างมีความรับผิดชอบ

    เรามุ่งมั่นที่จะทำให้ห่วงโซ่อุปทานของเรามีความยั่งยืนและโปร่งใสมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง เอียร์บัดเหล่่านี้ผลิตจากพลาสติกรีไซเคิลหลังการบริโภคที่ได้รับการรับรองจาก GRS และบรรจุภัณฑ์ปลอดพลาสติกของเราใช้กระดาษแข็งรีไซเคิลที่ได้รับการรับรองจาก FSC พร้อมหมึกพิมพ์ที่ทำจากเมล็ดถั่วเหลือง

    นุ่มนวล คมชัด เป็นธรรมชาติ เสียงที่เป็นเอกลักษณ์ของ Philips

    ลำโพงเคลือบแกรฟีนจะให้เสียงที่มีรายละเอียด เป็นธรรมชาติ เบสมีพลัง ทั้งเสียงแหลมและเสียงทุ้ม ไม่ว่าจะเป็นดนตรี หรือพอดคาสต์ ทั้งบน Android และ iOS!

    ข้อมูลทางเทคนิค

    • เสียง

      ช่วงความถี่
      20 - 20,000 Hz
      เส้นผ่านศูนย์กลางของลำโพง
      8 มม.
      ความต้านทาน
      16 โอห์ม
      กำลังไฟฟ้าสูงสุด
      5 mW
      ความไว
      110 dB (1K Hz)
      ประเภทไดรเวอร์
      ไดนามิค

    • การเชื่อมต่อ

      เวอร์ชัน Bluetooth
      5.4
      Bluetooth Profile
      • A2DP
      • AVRCP
      • HFP
      ระยะห่างสูงสุด
      สูงสุดถึง 10  ม.
      การเชื่อมต่อแบบหลายจุด
      มี
      รองรับตัวแปลงสัญญาณ
      • SBC
      • AAC

    • ด้านนอกกล่อง

      ความยาว
      33.50  ซม.
      จำนวนบรรจุภัณฑ์
      24
      ความกว้าง
      25.80  ซม.
      น้ำหนักรวม
      4.041  กก.
      ความสูง
      28.50  ซม.
      GTIN
      1 48 95229 16682 7
      น้ำหนักสุทธิ
      1.61  กก.
      น้ำหนักเมื่อทดค่า
      2.431  กก.

    • สะดวกสบาย

      การควบคุมระดับเสียง
      มี
      กันน้ำ
      IPX5
      การรองรับแอปพลิเคชันหูฟัง Philips
      มี
      โหมดโมโนสำหรับ TWS
      มี
      หยุดชั่วคราวอัตโนมัติ (เซนเซอร์ IR)
      มี
      สามารถอัปเดตเฟิร์มแวร์ได้
      มี
      ประเภทของการควบคุม
      สัมผัส
      จับคู่ Google อย่างรวดเร็ว
      มี

    • ด้านในกล่อง

      ความยาว
      15.80  ซม.
      จำนวนบรรจุภัณฑ์
      3
      ความกว้าง
      12.10  ซม.
      ความสูง
      12.80  ซม.
      น้ำหนักสุทธิ
      0.20  กก.
      น้ำหนักรวม
      0.438  กก.
      น้ำหนักเมื่อทดค่า
      0.238  กก.
      GTIN
      2 48 95229 16682 4

    • กำลังไฟ

      จำนวนแบตเตอรี่
      3 ชิ้น
      เวลาในการชาร์จ
      2  ชั่วโมง
      เวลาเล่นเพลง (ANC เปิด)
      7 + 21  ชั่วโมง
      เวลาเล่นเพลง (ANC ปิด)
      10 + 30  ชั่วโมง
      เวลาในการชาร์จที่รวดเร็ว
      15 mins for 3 hrs
      ประเภทแบตเตอรี่(เคสชาร์จ)
      Lithium Polymer (built-in)
      ประเภทแบตเตอรี่(เอียร์บัด)
      Lithium Polymer (built-in)
      น้ำหนักแบตเตอรี่ (ทั้งหมด)
      11.9  ก.
      ความจุแบตเตอรี่(เคส)
      600  mAh
      ความจุแบตเตอรี่(เอียร์บัด)
      65  mAh

    • ขนาดบรรจุภัณฑ์

      ความสูง
      12.8  ซม.
      ประเภทบรรจุภัณฑ์
      กล่องบรรจุ
      ชนิดของชั้นวาง
      ที่แขวน
      ความกว้าง
      11.1  ซม.
      ความลึก
      4.9  ซม.
      จำนวนของผลิตภัณฑ์ทั้งหมด
      1
      EAN
      48 95229 16682 0
      น้ำหนักรวม
      0.120  กก.
      น้ำหนักสุทธิ
      0.067  กก.
      น้ำหนักเมื่อทดค่า
      0.053  กก.

    • อุปกรณ์เสริม

      คู่มือเริ่มต้นใช้งานอย่างย่อ
      มี
      จุกหูฟัง
      3 คู่ (S/M/L)
      เคสชาร์จ
      มี
      สายชาร์จ
      สายเคเบิล USB-C 200 มม.

    • ดีไซน์

      สี
      สีดำ
      วัสดุต่อหู
      ซิลิโคน
      ที่ครอบหู
      ใส่ในหู
      ชนิดใส่ในหู
      จุกหูฟังซิลิโคน

    • โทรคมนาคม

      ไมโครโฟนสำหรับการโทร
      6 mics

    • ขนาด

      ขนาดเคสชาร์จ (กว้างxลึกxสูง)
      5.49 x 2.90 x 4.15  ซม.
      ขนาดหูฟังเอียร์บัด (กว้างxลึกxสูง)
      2.00 x 2.57 x 2.00  ซม.
      น้ำหนักรวม
      0.046  กก.

    • คุณสมบัติ ANC

      เทคโนโลยี ANC
      ไฮบริด ANC โปร
      โหมด Awareness
      มี
      Adaptive ANC
      มี
      ANC (ระบบขจัดเสียงรบกวนแบบแอคทีฟ)
      มี

    • ผู้ช่วยส่วนตัวผ่านการสั่งงานด้วยเสียง

      รองรับผู้ช่วยส่วนตัวผ่านการสั่งงานด้วยเสียง
      • Apple Siri
      • Google Assistant
      การเปิดใช้งานผู้ช่วยส่วนตัวผ่านการสั่งงานด้วยเสียง
      การสัมผัสแบบมัลติฟังก์ชัน
      การรองรับผู้ช่วยส่วนตัวผ่านการสั่งงานด้วยเสียง
      มี

    • ความยั่งยืน

      ฟาครอบพลาสติก
      ประกอบด้วยโพลีคาร์บอเนตรีไซเคิลหลังการใช้งาน ซึ่งผ่านการรับรองตามมาตรฐาน GRS จำนวน 68% รหัสการรับรอง TE-00132492

    Badge-D2C

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