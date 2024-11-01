TAT5000BK/97
เริ่มต้นวันอย่างสดใส!
ค้นหาจังหวะของคุณกับหูฟังไร้สายที่มอบคุณภาพเสียงยอดเยี่ยมทั้งการฟังเพลงและการโทร ด้วยระบบตัดเสียงรบกวนที่ปรับให้เข้ากับสภาพแวดล้อมรอบๆ ตัวคุณ และไมโครโฟน 6 ตัวสำหรับการโทร คุณจะได้รับประสบการณ์การฟังหรือการสนทนาที่สมบูรณ์แบบเสมอดูประโยชน์ทั้งหมด
หากคุณมีสิทธิ์ได้รับการลดหย่อนภาษีมูลค่าเพิ่มสำหรับอุปกรณ์การแพทย์ คุณสามารถใช้สิทธิ์กับผลิตภัณฑ์นี้ได้ จำนวนภาษีมูลค่าเพิ่มจะถูกหักออกจากราคาที่แสดงด้านบน สามารถดูรายละเอียดทั้งหมดในตะกร้าสินค้าของคุณ
ระบบขจัดเสียงรบกวนแบบปรับได้จะปรับให้เหมาะกับสภาพแวดล้อมของคุณโดยอัตโนมัติ เพื่อลดเสียงภายนอก รวมถึงเสียงลม ในแบบเรียลไทม์ คุณสามารถแตะที่เอียร์บัดเพื่อเปิดใช้งานโหมด Awareness ที่จะทำให้คุณได้ยินเสียงความเป็นไปรอบๆ ตัวคุณ หรือเปิดใช้งาน Quick Awareness เพื่อเพิ่มความดังของเสียงสนทนาโดยไม่ต้องนำเอียร์บัดออก
ระหว่างที่โทรศัพท์ ไมโครโฟน 6 ตัวและอัลกอริธึมการลดสัญญาณรบกวนจะทำงานร่วมกันเพื่อบันทึกเสียงพูดของคุณเพื่อทำการตัดเสียงรบกวน แม้ว่าคุณจะอยู่ในร้านอาหารที่คราคร่ำไปด้วยผู้คน ก็จะถ่ายทอดเสียงของคุณอย่างชัดเจนไร้เสียงรบกวนจากคนรอบข้าง!
ถ้าปิดระบบตัดเสียงรบกวนก็จะเพิ่มระยะเวลาการเล่นขึ้นเป็น 10 ชั่วโมงจากการชาร์จหนึ่งครั้ง และเพิ่มขึ้นอีก 30 ชั่วโมงจากเคสชาร์จขนาดกระเป๋า (เมื่อเปิดการตัดเสียงรบกวนจะเล่นได้ 7 ชั่วโมงและอีก 21 ชั่วโมงจากเคส) การชาร์จเพียง 15 นาทีจะเพิ่มระยะเวลาการเล่นขึ้นถึง 3 ชั่วโมง สามารถชาร์จเคสได้ทาง USB-C
บลูทูธ 5.4 จะให้การเชื่อมต่อที่เสถียร และสามารถใช้เอียร์บัดเหล่านี้กับอุปกรณ์ที่รองรับการเข้ารหัส LC3 ที่จะให้เสียงที่ดีขึ้นเป็นอย่างมาก คุณสามารถเชื่อมต่ออุปกรณ์บลูทูธสองชิ้นได้พร้อมกันและจัดการอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อผ่านทางแอปพลิเคชันหูฟัง Philips ผู้ใช้ Android ยังสามารถใช้ Google Fast Pair และผู้ใช้ Windows สามารถใช้ Microsoft Swift Pair
พิกัดการกันน้ำระดับ IPX5 หมายความว่าสามารถใช้หูฟังรุ่นนี้ได้กลางสายฝนที่ตกหนัก หรือวันอากาศร้อนที่มีเหงื่อออกมาก
ฝาครอบจุกหูซิลิโคนแบบมีลวดลายที่มีให้เลือกสามขนาดจะช่วยยึดเอียร์บัดไว้ในหู การควบคุมระบบสัมผัสของเอียร์บัดจะให้การควบคุมที่ง่ายและปรับแต่งได้ผ่านแอปคู่หู Philips Headphones
นอกจากจะปรับแต่งการควบคุมแบบสัมผัสของเอียร์บัดแล้ว คุณสามารถใช้แอปคู่หูของเราเพื่อปรับแต่งการตัดเสียงรบกวน ปิดการลดเสียงลมอัตโนมัติ และปรับระดับความโปร่งใสเมื่อใช้โหมด Awareness คุณยังสามารถใช้แอปเพื่ออัปเดตเฟิร์มแวร์ล่าสุด และทำได้อีกมากมาย!
เรามุ่งมั่นที่จะทำให้ห่วงโซ่อุปทานของเรามีความยั่งยืนและโปร่งใสมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง เอียร์บัดเหล่่านี้ผลิตจากพลาสติกรีไซเคิลหลังการบริโภคที่ได้รับการรับรองจาก GRS และบรรจุภัณฑ์ปลอดพลาสติกของเราใช้กระดาษแข็งรีไซเคิลที่ได้รับการรับรองจาก FSC พร้อมหมึกพิมพ์ที่ทำจากเมล็ดถั่วเหลือง
ลำโพงเคลือบแกรฟีนจะให้เสียงที่มีรายละเอียด เป็นธรรมชาติ เบสมีพลัง ทั้งเสียงแหลมและเสียงทุ้ม ไม่ว่าจะเป็นดนตรี หรือพอดคาสต์ ทั้งบน Android และ iOS!
เสียง
การเชื่อมต่อ
ด้านนอกกล่อง
สะดวกสบาย
ด้านในกล่อง
กำลังไฟ
ขนาดบรรจุภัณฑ์
อุปกรณ์เสริม
ดีไซน์
โทรคมนาคม
ขนาด
คุณสมบัติ ANC
ผู้ช่วยส่วนตัวผ่านการสั่งงานด้วยเสียง
ความยั่งยืน
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