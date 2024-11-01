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    หูฟังไร้สายที่แท้จริง

    TAT5506BK/00

    ชีวิตของคุณ การเคลื่อนไหวของคุณ เพลงของคุณ

    เพลงหรือการโทร หูฟังไร้สายตัวจริงที่น่าดึงดูดเหล่านี้พร้อมแล้ว การขจัดเสียงรบกวนแบบโปรปรับแต่งเสียงรบกวนรอบข้างได้อย่างสมบูรณ์แบบสำหรับการฟังกลางแจ้งหรือระหว่างเดินทาง คุณจะสวมใส่ได้พอดีอย่างปลอดภัย และลุคเมทัลลิกก็เพิ่มความมีสไตล์อีกด้วย

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    หูฟังไร้สายที่แท้จริง

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    • การขจัดเสียงรบกวนแบบโปร
    • ไมโครโฟนคู่สำหรับการโทรที่ชัดเจน
    • เคสการชาร์จไฟแบบไร้สาย
    • ป้องกันน้ำ IPX5
    การออกแบบที่เพรียวบางพร้อมการขจัดเสียงรบกวนแบบโปร

    การออกแบบที่เพรียวบางพร้อมการขจัดเสียงรบกวนแบบโปร

    หูฟังไร้สายที่แท้จริงนี้ไม่เพียงแต่ดูดีเท่านั้น แต่ยังช่วยให้คุณโฟกัสได้อีกด้วย การขจัดเสียงรบกวนขั้นสูงจะกรองเสียงที่ไม่ต้องการออกไป และโหมดการรับรู้จะให้คุณได้ยินโลกรอบตัวคุณ ใช้งานโหมดเพิ่มประสิทธิภาพเสียงในแอปหูฟัง Philips เพื่อแชทกับคนที่อยู่ใกล้ๆ โดยไม่ต้องถอดหูฟังเอียร์บัด

    คุณภาพเสียงสุดยอดจากไดรเวอร์เสียงนีโอไดเมียม 10 มม.

    คุณภาพเสียงสุดยอดจากไดรเวอร์เสียงนีโอไดเมียม 10 มม.

    ไม่ว่าจะกำลังเดินทาง บนรถไฟ ในสวนสาธารณะหรือยิม ทุกที่ที่คุณฟัง ไดรเวอร์ 10 มม. ที่ได้รับการปรับจูนอย่างสมบูรณ์แบบให้เสียงที่ยอดเยี่ยมสำหรับทุกแทร็ก รายการเพลง และอื่นๆ หากคุณถอดหูฟังเอียร์บัด เพลงจะหยุด ให้ใส่หูฟังเอียร์บัดกลับเข้าที่และเพลงเริ่มต้นขึ้นอีกครั้ง

    การโทรที่ชัดเจนโดยใช้เอียร์บัดหนึ่งหรือทั้งสองข้าง

    การโทรที่ชัดเจนโดยใช้เอียร์บัดหนึ่งหรือทั้งสองข้าง

    ด้วยไมโครโฟนสองตัวที่เน้นเสียงของคุณ คุณจะได้ยินเสียงของคุณอย่างชัดเจน และคุณสามารถเพิ่มเวลาสนทนาได้เป็นสองเท่าโดยใช้หูฟังเอียร์บัดข้างหนึ่งในขณะที่อีกข้างหนึ่งชาร์จอยู่ ไมโครโฟนจะกำหนดให้กับหูฟังเอียร์บัดที่คุณใช้โดยอัตโนมัติ และคุณเพียงแค่สลับเปลี่ยนเมื่อแบตเตอรี่ของเอียร์บัดปัจจุบันของคุณใกล้หมด

    เคสชาร์จแบบพกพาและไร้สาย เล่นได้นานสูงสุด 32 ชั่วโมง

    เคสชาร์จแบบพกพาและไร้สาย เล่นได้นานสูงสุด 32 ชั่วโมง

    ไม่ว่าวันของคุณจะเป็นอย่างไร หูฟังนี้ก็สามารถตามทันได้ คุณได้รับเวลาเล่น 8 ชั่วโมง (7 ชั่วโมงเมื่อมี ANC) จากหูฟังเอียร์บัดที่ชาร์จเต็มแล้ว และเคสที่ชาร์จจนเต็มจะให้เวลาอีก 24 ชั่วโมง (21 ชั่วโมงเมื่อมี ANC) เคสที่รองรับ Qi สามารถชาร์จแบบไร้สายหรือผ่าน USB-C

    ควบคุมและจับคู่ได้ง่าย

    ควบคุมและจับคู่ได้ง่าย

    การควบคุมเอียร์บัดให้คุณหยุดรายการเพลงของคุณไว้ชั่วคราว รับสาย และเปิดใช้งานผู้ช่วยส่วนตัวผ่านการสั่งงานด้วยเสียงของโทรศัพท์ของคุณ หูฟังพร้อมที่จะจับคู่ในทันที เมื่อจับคู่แล้ว จะเชื่อมต่อกับโทรศัพท์ของคุณอีกครั้งทันทีที่คุณเปิดเคสชาร์จ

    การป้องกันน้ำและเหงื่อระดับ IPX5

    การป้องกันน้ำและเหงื่อระดับ IPX5

    ระดับ IPX5 หมายความว่าหูฟังเหล่านี้ทนทานต่อการฉีดน้ำ เหงื่อเล็กน้อยจะไม่กระทบเอียร์บัด และคุณไม่จำเป็นต้องกังวลว่าจะโดนฝน

    สวมใส่ได้พอดีแนบสบายหู

    คุณจะได้รับความสบายอย่างแท้จริงด้วยที่ครอบหูฟังซิลิโคนแบบนุ่มที่เปลี่ยนได้ จุกของหูฟังเอียร์บัดแต่ละข้างจะเสียบเข้าไปในช่องหูของคุณอย่างแน่นหนา ทำให้เกิดการปิดแน่นที่สมบูรณ์แบบ ซึ่งช่วยลดเสียงรบกวนจากภายนอก รูปร่าง 'ไม้ฮอกกี้' ช่วยให้หูฟังเอียร์บัดแต่ละข้างติดแน่น

    แอปพลิเคชันหูฟัง Philips เสียงแบบกำหนดเองและอื่นๆ

    แอปพลิเคชันหูฟัง Philips ให้คุณควบคุมเพลงที่คุณกำลังฟัง ปรับระดับด้วยตัวคุณเองหรือเลือกจากสไตล์เสียงที่ตั้งไว้ล่วงหน้า คุณยังสามารถใช้แอปเพื่อสลับระหว่างโหมดการขจัดเสียงรบกวนที่ตั้งไว้ล่วงหน้า หรือควบคุมโหมดปรับปรุงเสียง

    ข้อมูลทางเทคนิค

    • เสียง

      ช่วงความถี่
      20 - 20,000 Hz
      เส้นผ่านศูนย์กลางของลำโพง
      10 มม.
      ความต้านทาน
      16 โอห์ม
      กำลังไฟฟ้าสูงสุด
      5 mW
      ความไว
      105 dB (1K Hz)
      ประเภทไดรเวอร์
      ไดนามิค

    • การเชื่อมต่อ

      เวอร์ชัน Bluetooth
      5.2
      ไร้สาย
      มี
      Bluetooth Profile
      • A2DP
      • AVRCP
      • HFP
      ระยะห่างสูงสุด
      สูงสุดถึง 10  ม.
      รองรับตัวแปลงสัญญาณ
      • AAC
      • SBC
      ประเภทของการส่งสัญญาณไร้สาย
      Bluetooth

    • ด้านนอกกล่อง

      ความยาว
      34.8  ซม.
      จำนวนบรรจุภัณฑ์
      24
      ความกว้าง
      24.8  ซม.
      น้ำหนักรวม
      4.628  กก.
      ความสูง
      24.7  ซม.
      GTIN
      1 48 95229 11925 0
      น้ำหนักสุทธิ
      2.136  กก.
      น้ำหนักเมื่อทดค่า
      2.492  กก.

    • สะดวกสบาย

      ระบบปิดเครื่องอัตโนมัติ
      มี
      กันน้ำ
      IPX5
      การรองรับแอปพลิเคชันหูฟัง Philips
      มี
      โหมดโมโนสำหรับ TWS
      มี
      หยุดชั่วคราวอัตโนมัติ (เซนเซอร์ IR)
      มี
      สามารถอัปเดตเฟิร์มแวร์ได้
      มี
      ประเภทของการควบคุม
      สัมผัส

    • ด้านในกล่อง

      ความยาว
      16.4  ซม.
      จำนวนบรรจุภัณฑ์
      3
      ความกว้าง
      11.5  ซม.
      ความสูง
      11  ซม.
      น้ำหนักสุทธิ
      0.267  กก.
      น้ำหนักรวม
      0.519  กก.
      น้ำหนักเมื่อทดค่า
      0.252  กก.
      GTIN
      2 48 95229 11925 7

    • กำลังไฟ

      ชาร์จใหม่ได้
      มี
      จำนวนแบตเตอรี่
      3 ชิ้น
      เวลาสนทนา
      8 hr
      เวลาในการชาร์จ
      2  ชั่วโมง
      การชาร์จไฟแบบไร้สาย
      มี
      เวลาเล่นเพลง (ANC เปิด)
      7 + 21  ชั่วโมง
      เวลาเล่นเพลง (ANC ปิด)
      8 + 24  ชั่วโมง
      เวลาในการชาร์จที่รวดเร็ว
      15 mins for 1 hr
      ประเภทแบตเตอรี่(เคสชาร์จ)
      Lithium Polymer (built-in)
      ประเภทแบตเตอรี่(เอียร์บัด)
      Lithium Polymer (built-in)
      น้ำหนักแบตเตอรี่ (ทั้งหมด)
      12.7  ก.
      ความจุแบตเตอรี่(เคส)
      520  mAh
      ความจุแบตเตอรี่(เอียร์บัด)
      55  mAh
      เวลาสแตนด์บายของอายุการใช้งานแบตเตอรี่
      200 hr

    • ขนาดบรรจุภัณฑ์

      ความสูง
      17.5  ซม.
      ประเภทบรรจุภัณฑ์
      กล่อง
      ชนิดของชั้นวาง
      ที่แขวน
      ความกว้าง
      9.5  ซม.
      ความลึก
      3.5  ซม.
      จำนวนของผลิตภัณฑ์ทั้งหมด
      1
      EAN
      48 95229 11925 3
      น้ำหนักรวม
      0.147  กก.
      น้ำหนักสุทธิ
      0.089  กก.
      น้ำหนักเมื่อทดค่า
      0.058  กก.

    • ขนาดผลิตภัณฑ์

      ความสูง
      3  ซม.
      ความกว้าง
      7  ซม.
      ความลึก
      4.2  ซม.
      น้ำหนัก
      0.064  กก.

    • อุปกรณ์เสริม

      คู่มือเริ่มต้นใช้งานอย่างย่อ
      มี
      จุกหูฟัง
      3 คู่ (S/M/L)
      เคสชาร์จ
      มี
      สายชาร์จ
      สายเคเบิล USB-C 500 มม.

    • ดีไซน์

      สี
      สีดำ
      รูปแบบการสวมใส่
      ใส่ในหู
      วัสดุต่อหู
      ซิลิโคน
      ที่ครอบหู
      ใส่ในหู
      ชนิดใส่ในหู
      จุกหูฟังซิลิโคน

    • โทรคมนาคม

      ไมโครโฟนสำหรับการโทร
      2 mic
      ไมโครโฟน ENC
      มี

    • UPC

      UPC
      8 40063 20221 4

    • คุณสมบัติ ANC

      เทคโนโลยี ANC
      ไฮบริด ANC โปร
      โหมด Awareness
      มี
      Adaptive ANC
      มี
      ไมโครโฟนสำหรับ ANC
      4 ไมโครโฟน
      ANC (ระบบขจัดเสียงรบกวนแบบแอคทีฟ)
      มี

    • ผู้ช่วยส่วนตัวผ่านการสั่งงานด้วยเสียง

      รองรับผู้ช่วยส่วนตัวผ่านการสั่งงานด้วยเสียง
      • Apple Siri
      • Google Assistant
      การเปิดใช้งานผู้ช่วยส่วนตัวผ่านการสั่งงานด้วยเสียง
      คู่มือ
      การรองรับผู้ช่วยส่วนตัวผ่านการสั่งงานด้วยเสียง
      มี

    Badge-D2C

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