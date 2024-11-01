TAT5556BK/97
ชีวิตของคุณ การเคลื่อนไหวของคุณ เพลงของคุณ
เพลงหรือการโทร หูฟังไร้สายตัวจริงที่น่าดึงดูดเหล่านี้พร้อมแล้ว การขจัดเสียงรบกวนแบบโปรปรับแต่งเสียงรบกวนรอบข้างได้อย่างสมบูรณ์แบบสำหรับการฟังกลางแจ้งหรือระหว่างเดินทาง คุณจะสวมใส่ได้พอดีอย่างปลอดภัยดูประโยชน์ทั้งหมด
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ด้วยไมโครโฟนสองตัวที่เน้นเสียงของคุณ คุณจะได้ยินเสียงของคุณอย่างชัดเจน และคุณสามารถเพิ่มเวลาสนทนาได้เป็นสองเท่าโดยใช้หูฟังเอียร์บัดข้างหนึ่งในขณะที่อีกข้างหนึ่งชาร์จอยู่ ไมโครโฟนจะกำหนดให้กับหูฟังเอียร์บัดที่คุณใช้โดยอัตโนมัติ และคุณเพียงแค่สลับเปลี่ยนเมื่อแบตเตอรี่ของเอียร์บัดปัจจุบันของคุณใกล้หมด
การควบคุมเอียร์บัดให้คุณหยุดรายการเพลงของคุณไว้ชั่วคราว รับสาย และเปิดใช้งานผู้ช่วยส่วนตัวผ่านการสั่งงานด้วยเสียงของโทรศัพท์ของคุณ หูฟังพร้อมที่จะจับคู่ในทันที เมื่อจับคู่แล้ว จะเชื่อมต่อกับโทรศัพท์ของคุณอีกครั้งทันทีที่คุณเปิดเคสชาร์จ
ไม่ว่าจะกำลังเดินทาง บนรถไฟ ในสวนสาธารณะหรือยิม ทุกที่ที่คุณฟัง ไดรเวอร์ 12 มม. ที่ได้รับการปรับจูนอย่างสมบูรณ์แบบให้เสียงที่ยอดเยี่ยมสำหรับทุกแทร็ก รายการเพลง และอื่นๆ หากคุณถอดหูฟังเอียร์บัด เพลงจะหยุด ให้ใส่หูฟังเอียร์บัดกลับเข้าที่และเพลงเริ่มต้นขึ้นอีกครั้ง
ไม่ว่าวันของคุณจะเป็นอย่างไร หูฟังเหล่านี้สามารถช่วยคุณได้ คุณจะได้รับเวลาเล่น 7 ชั่วโมงจากหูฟังเอียร์บัดที่ชาร์จเต็มแล้ว และเคสที่ชาร์จเต็มจะให้เวลาอีก 15 ชั่วโมง เคสที่รองรับ Qi สามารถชาร์จแบบไร้สายหรือผ่าน USB-C
ไม่มีอะไรสะดวกไปกว่าเคสชาร์จขนาดเล็กนี้อีกแล้ว อีกทั้งหูฟังไร้สายที่แท้จริงนี้ยังสามารถกันน้ำกระเด็นได้จากทุกทิศทาง และยังกันเหงื่อได้ ทำให้คุณไม่ต้องกังวลเมื่อฟังเพลงท่ามกลางฝนตก
หูฟังไร้สายที่แท้จริงนี้ไม่เพียงแต่ดูดีเท่านั้น แต่ยังช่วยให้คุณโฟกัสได้อีกด้วย การขจัดเสียงรบกวนขั้นสูงจะกรองเสียงที่ไม่ต้องการออกไป และโหมดการรับรู้จะให้คุณได้ยินโลกรอบตัวคุณ ใช้งานโหมดเพิ่มประสิทธิภาพเสียงในแอปหูฟัง Philips เพื่อแชทกับคนที่อยู่ใกล้ๆ โดยไม่ต้องถอดหูฟังเอียร์บัด
แอปพลิเคชันหูฟัง Philips ให้คุณควบคุมเพลงที่คุณกำลังฟัง ปรับระดับด้วยตัวคุณเองหรือเลือกจากสไตล์เสียงที่ตั้งไว้ล่วงหน้า คุณยังสามารถใช้แอปเพื่อสลับระหว่างโหมดการขจัดเสียงรบกวนที่ตั้งไว้ล่วงหน้า หรือควบคุมโหมดปรับปรุงเสียง
คุณจะได้รับความสบายอย่างแท้จริงด้วยที่ครอบหูฟังซิลิโคนแบบนุ่มที่เปลี่ยนได้ จุกของหูฟังเอียร์บัดแต่ละข้างจะเสียบเข้าไปในช่องหูของคุณอย่างแน่นหนา ทำให้เกิดการปิดแน่นที่สมบูรณ์แบบ ซึ่งช่วยลดเสียงรบกวนจากภายนอก รูปร่าง 'ไม้ฮอกกี้' ช่วยให้หูฟังเอียร์บัดแต่ละข้างติดแน่น
เสียง
การเชื่อมต่อ
ด้านนอกกล่อง
สะดวกสบาย
ด้านในกล่อง
กำลังไฟ
ขนาดบรรจุภัณฑ์
ขนาดผลิตภัณฑ์
อุปกรณ์เสริม
ดีไซน์
โทรคมนาคม
คุณสมบัติ ANC
ผู้ช่วยส่วนตัวผ่านการสั่งงานด้วยเสียง
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