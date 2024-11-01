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    5000 series หูฟังไร้สายที่แท้จริง

    TAT5556BK/97

    ชีวิตของคุณ การเคลื่อนไหวของคุณ เพลงของคุณ

    เพลงหรือการโทร หูฟังไร้สายตัวจริงที่น่าดึงดูดเหล่านี้พร้อมแล้ว การขจัดเสียงรบกวนแบบโปรปรับแต่งเสียงรบกวนรอบข้างได้อย่างสมบูรณ์แบบสำหรับการฟังกลางแจ้งหรือระหว่างเดินทาง คุณจะสวมใส่ได้พอดีอย่างปลอดภัย

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    5000 series หูฟังไร้สายที่แท้จริง

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    • การขจัดเสียงรบกวนแบบโปร
    • ไมโครโฟนคู่สำหรับการโทรที่ชัดเจน
    • การป้องกันน้ำระดับ IPX4
    • พอดี

    การโทรที่ชัดเจนโดยใช้เอียร์บัดหนึ่งหรือทั้งสองข้าง

    ด้วยไมโครโฟนสองตัวที่เน้นเสียงของคุณ คุณจะได้ยินเสียงของคุณอย่างชัดเจน และคุณสามารถเพิ่มเวลาสนทนาได้เป็นสองเท่าโดยใช้หูฟังเอียร์บัดข้างหนึ่งในขณะที่อีกข้างหนึ่งชาร์จอยู่ ไมโครโฟนจะกำหนดให้กับหูฟังเอียร์บัดที่คุณใช้โดยอัตโนมัติ และคุณเพียงแค่สลับเปลี่ยนเมื่อแบตเตอรี่ของเอียร์บัดปัจจุบันของคุณใกล้หมด

    ควบคุมและจับคู่ได้ง่าย

    การควบคุมเอียร์บัดให้คุณหยุดรายการเพลงของคุณไว้ชั่วคราว รับสาย และเปิดใช้งานผู้ช่วยส่วนตัวผ่านการสั่งงานด้วยเสียงของโทรศัพท์ของคุณ หูฟังพร้อมที่จะจับคู่ในทันที เมื่อจับคู่แล้ว จะเชื่อมต่อกับโทรศัพท์ของคุณอีกครั้งทันทีที่คุณเปิดเคสชาร์จ

    คุณภาพเสียงสุดยอดจากไดรเวอร์เสียงนีโอไดเมียม 12 มม.

    ไม่ว่าจะกำลังเดินทาง บนรถไฟ ในสวนสาธารณะหรือยิม ทุกที่ที่คุณฟัง ไดรเวอร์ 12 มม. ที่ได้รับการปรับจูนอย่างสมบูรณ์แบบให้เสียงที่ยอดเยี่ยมสำหรับทุกแทร็ก รายการเพลง และอื่นๆ หากคุณถอดหูฟังเอียร์บัด เพลงจะหยุด ให้ใส่หูฟังเอียร์บัดกลับเข้าที่และเพลงเริ่มต้นขึ้นอีกครั้ง

    เคสชาร์จแบบพกพาและไร้สาย เล่นได้นานสูงสุด 22 ชั่วโมง

    ไม่ว่าวันของคุณจะเป็นอย่างไร หูฟังเหล่านี้สามารถช่วยคุณได้ คุณจะได้รับเวลาเล่น 7 ชั่วโมงจากหูฟังเอียร์บัดที่ชาร์จเต็มแล้ว และเคสที่ชาร์จเต็มจะให้เวลาอีก 15 ชั่วโมง เคสที่รองรับ Qi สามารถชาร์จแบบไร้สายหรือผ่าน USB-C

    การป้องกันน้ำกระเด็นและเหงื่อระดับ IPX4

    ไม่มีอะไรสะดวกไปกว่าเคสชาร์จขนาดเล็กนี้อีกแล้ว อีกทั้งหูฟังไร้สายที่แท้จริงนี้ยังสามารถกันน้ำกระเด็นได้จากทุกทิศทาง และยังกันเหงื่อได้ ทำให้คุณไม่ต้องกังวลเมื่อฟังเพลงท่ามกลางฝนตก

    การออกแบบที่เพรียวบางพร้อมการขจัดเสียงรบกวนแบบโปร

    หูฟังไร้สายที่แท้จริงนี้ไม่เพียงแต่ดูดีเท่านั้น แต่ยังช่วยให้คุณโฟกัสได้อีกด้วย การขจัดเสียงรบกวนขั้นสูงจะกรองเสียงที่ไม่ต้องการออกไป และโหมดการรับรู้จะให้คุณได้ยินโลกรอบตัวคุณ ใช้งานโหมดเพิ่มประสิทธิภาพเสียงในแอปหูฟัง Philips เพื่อแชทกับคนที่อยู่ใกล้ๆ โดยไม่ต้องถอดหูฟังเอียร์บัด

    แอปพลิเคชันหูฟัง Philips เสียงแบบกำหนดเองและอื่นๆ

    แอปพลิเคชันหูฟัง Philips ให้คุณควบคุมเพลงที่คุณกำลังฟัง ปรับระดับด้วยตัวคุณเองหรือเลือกจากสไตล์เสียงที่ตั้งไว้ล่วงหน้า คุณยังสามารถใช้แอปเพื่อสลับระหว่างโหมดการขจัดเสียงรบกวนที่ตั้งไว้ล่วงหน้า หรือควบคุมโหมดปรับปรุงเสียง

    สวมใส่ได้พอดีแนบสบายหู

    คุณจะได้รับความสบายอย่างแท้จริงด้วยที่ครอบหูฟังซิลิโคนแบบนุ่มที่เปลี่ยนได้ จุกของหูฟังเอียร์บัดแต่ละข้างจะเสียบเข้าไปในช่องหูของคุณอย่างแน่นหนา ทำให้เกิดการปิดแน่นที่สมบูรณ์แบบ ซึ่งช่วยลดเสียงรบกวนจากภายนอก รูปร่าง 'ไม้ฮอกกี้' ช่วยให้หูฟังเอียร์บัดแต่ละข้างติดแน่น

    ข้อมูลทางเทคนิค

    • เสียง

      ระบบเสียง
      เปิด
      ความต้านทาน
      16 โอห์ม
      การตอบสนองต่อความถี่
      20 - 20 000  เฮิร์ตซ์
      ความไว
      105 dB (1k Hz)
      เส้นผ่านศูนย์กลางของลำโพง
      12  มม.
      กำลังไฟฟ้าสูงสุด
      5  mW
      ประเภทไดรเวอร์
      ไดนามิค

    • การเชื่อมต่อ

      เวอร์ชัน Bluetooth
      5.0
      ไร้สาย
      มี
      Bluetooth Profile
      • A2DP
      • AVRCP
      • HFP
      • HSP
      • รูปแบบสตรีมมิ่ง: SBC
      ระยะห่างสูงสุด
      ได้ถึง 10  ม.
      รองรับตัวแปลงสัญญาณ
      • AAC
      • SBC
      • aptx
      ประเภทของการส่งสัญญาณไร้สาย
      Bluetooth

    • ด้านนอกกล่อง

      ความยาว
      47.2  ซม.
      จำนวนบรรจุภัณฑ์
      20
      ความกว้าง
      22.2  ซม.
      น้ำหนักรวม
      4.68  กก.
      ความสูง
      22  ซม.
      GTIN
      1 48 95229 12467 4
      น้ำหนักสุทธิ
      0.96  กก.
      น้ำหนักเมื่อทดค่า
      3.72  กก.

    • สะดวกสบาย

      กันน้ำ
      IPX4
      การรองรับแอปพลิเคชันหูฟัง Philips
      มี
      โหมดโมโนสำหรับ TWS
      มี
      หยุดชั่วคราวอัตโนมัติ (เซนเซอร์ IR)
      มี
      ประเภทของการควบคุม
      สัมผัส

    • ด้านในกล่อง

      ความยาว
      23  ซม.
      จำนวนบรรจุภัณฑ์
      5
      ความกว้าง
      10.5  ซม.
      ความสูง
      19.2  ซม.
      น้ำหนักสุทธิ
      0.24  กก.
      น้ำหนักรวม
      1.06  กก.
      น้ำหนักเมื่อทดค่า
      0.82  กก.
      GTIN
      2 48 95229 12467 1

    • กำลังไฟ

      ชาร์จใหม่ได้
      มี
      จำนวนแบตเตอรี่
      3 ชิ้น
      เวลาสนทนา
      8 hr
      เวลาในการชาร์จ
      < 2  ชั่วโมง
      การชาร์จไฟแบบไร้สาย
      มี
      เวลาเล่นเพลง (ANC เปิด)
      7 + 15  ชั่วโมง
      เวลาเล่นเพลง (ANC ปิด)
      8 + 20  ชั่วโมง
      เวลาในการชาร์จที่รวดเร็ว
      15 mins for 1 hr
      ประเภทแบตเตอรี่(เคสชาร์จ)
      Lithium Polymer (built-in)
      ประเภทแบตเตอรี่(เอียร์บัด)
      Lithium Polymer (built-in)
      น้ำหนักแบตเตอรี่ (ทั้งหมด)
      12.7  ก.
      ความจุแบตเตอรี่(เคส)
      500  mAh
      ความจุแบตเตอรี่(เอียร์บัด)
      55  mAh
      เวลาสแตนด์บายของอายุการใช้งานแบตเตอรี่
      200 hr

    • ขนาดบรรจุภัณฑ์

      ความสูง
      15.7  ซม.
      ประเภทบรรจุภัณฑ์
      กล่อง
      ชนิดของชั้นวาง
      ที่แขวน
      ความกว้าง
      9.6  ซม.
      ความลึก
      4.3  ซม.
      จำนวนของผลิตภัณฑ์ทั้งหมด
      1
      EAN
      48 95229 12467 7
      น้ำหนักรวม
      0.189  กก.
      น้ำหนักสุทธิ
      0.048  กก.
      น้ำหนักเมื่อทดค่า
      0.141  กก.

    • ขนาดผลิตภัณฑ์

      ความสูง
      2.25  ซม.
      ความกว้าง
      1.96  ซม.
      ความลึก
      2.2  ซม.
      น้ำหนัก
      0.01  กก.
      ความสูง (พร้อมขาตั้ง)
      3.1  ซม.
      ความกว้าง (พร้อมขาตั้ง)
      7.9  ซม.
      ความลึก (พร้อมขาตั้ง)
      3.9  ซม.
      น้ำหนัก (พร้อมขาตั้ง)
      0.048  กก.

    • อุปกรณ์เสริม

      คู่มือเริ่มต้นใช้งานอย่างย่อ
      มี
      สายเคเบิล USB
      สาย USB-C

    • ดีไซน์

      สี
      สีดำ
      รูปแบบการสวมใส่
      ใส่ในหู

    • โทรคมนาคม

      ไมโครโฟน ENC
      มี

    • คุณสมบัติ ANC

      เทคโนโลยี ANC
      ไฮบริด ANC โปร
      โหมด Awareness
      มี
      Adaptive ANC
      มี
      ไมโครโฟนสำหรับ ANC
      4 ไมโครโฟน
      ANC (ระบบขจัดเสียงรบกวนแบบแอคทีฟ)
      มี

    • ผู้ช่วยส่วนตัวผ่านการสั่งงานด้วยเสียง

      รองรับผู้ช่วยส่วนตัวผ่านการสั่งงานด้วยเสียง
      • Apple Siri
      • Google Assistant
      การเปิดใช้งานผู้ช่วยส่วนตัวผ่านการสั่งงานด้วยเสียง
      ควบคุมด้วยเสียง
      การรองรับผู้ช่วยส่วนตัวผ่านการสั่งงานด้วยเสียง
      มี

    Badge-D2C

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