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  • ถึงเวลาของคุณแล้ว ถึงเวลาของคุณแล้ว ถึงเวลาของคุณแล้ว

    หูฟังที่มีไมโครโฟน

    TAUH201WT/00

    ถึงเวลาของคุณแล้ว

    ใช้งานได้ทุกที่ หูฟังแบบครอบหูรุ่นนี้ให้เสียงที่คมชัดและเสียงเบสที่หนักแน่น สายคาดที่มีน้ำหนักเบาจนแทบจะไม่รู้สึกว่าสวมอยู่ สายหูฟังแบบแบนช่วยลดการพันกันของสาย ตัวหูฟังที่นุ่มและพับได้ ทำให้พกพาไปได้ทุกที่ทุกเวลา

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    หูฟังที่มีไมโครโฟน

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    ถึงเวลาของคุณแล้ว

    • ไดรเวอร์เสียง/แบบด้านหลังปิดสนิท 32 มม.
    • แบบครอบหู
    • ที่รองหูฟังระบายอากาศ
    • พับได้กะทัดรัด

    สายยาว 1.2 เมตร จึงเหมาะกับการใช้งานกลางแจ้งมากที่สุด

    สายเคเบิลยาวกำลังดี ให้อิสระคุณในการเก็บเครื่องเสียงได้ในทุกที่ที่ต้องการ

    ไดรเวอร์เสียงอะคูสติกที่ทำด้วยนีโอไดเนียม 32 มม. ให้เสียงที่คมชัดและเสียงเบสที่หนักแน่น

    ไดรเวอร์เสียงอะคูสติกที่ทำด้วยนีโอไดเนียม 32 มม. ให้เสียงที่คมชัดและเสียงเบสที่หนักแน่น

    ไมโครโฟนในตัวที่มีการขจัดเสียงก้องเพื่อเสียงอันชัดใส

    ไมโครโฟนในตัวที่มีการขจัดเสียงก้องให้เสียงที่ชัดใสเมื่อคุณต้องการโทร

    ดีไซน์พับได้แบนราบเพื่อให้ง่ายต่อการเก็บในกระเป๋าเสื้อหรือกระเป๋า

    ตัวหูฟังยังสามารถพับได้และปรับหมุนเข้าด้านในได้ เพื่อให้ง่ายต่อการเก็บในกระเป๋าเสื้อหรือกระเป๋า เพียงแค่พับและนำติดตัวไปกับคุณ

    รีโมทคอนโทรลในสาย ทำให้สลับระหว่างการฟังเพลงและการโทรได้อย่างง่ายดาย

    รีโมทคอนโทรลในสายทำให้ง่ายต่อการรับสายหรือหยุดเพลงของคุณชั่วคราวโดยที่ไม่ต้องสัมผัสสมาร์ทโฟนของคุณ ไมโครโฟนในตัวที่มีการขจัดเสียงก้องให้เสียงที่ชัดใสเมื่อคุณคุยโทรศัพท์

    แถบคาดศีรษะแบบปรับได้ น้ำหนักเบา

    หูฟังครอบหูแบบไร้สายรุ่นนี้มีน้ำหนักเพียงแค่ 195 ก. ให้คุณได้ดื่มด่ำกับเสียงเพลงได้อย่างสะดวกสบาย

    ตัวหูฟังอันอ่อนนุ่มที่สามารถปรับมุมได้เพื่อความสบายสูงสุด

    ฟองน้ำครอบหูสัมผัสนุ่มสามารถระบายอากาศได้ให้ความสบายอันยอดเยี่ยมเมื่อฟังเป็นระยะเวลานาน

    ขนาดเล็กพับเก็บได้เพื่อความคล่องตัวในการพกพา

    ขนาดเล็กพับเก็บได้ซึ่งเหมาะที่สุดสำหรับการท่องเที่ยวและให้คุณพกพาเสียงเพลงไปได้ทุกที่

    ข้อมูลทางเทคนิค

    • เสียง

      ช่วงความถี่
      20 - 20,000 Hz
      เส้นผ่านศูนย์กลางของลำโพง
      32 มม.
      ความต้านทาน
      32 โอห์ม
      กำลังไฟฟ้าสูงสุด
      10mW
      ความไว
      102 dB (1k Hz)
      ประเภทไดรเวอร์
      ไดนามิค

    • การเชื่อมต่อ

      ไมโครโฟน
      ไมโครโฟนในตัว
      ผิวของตัวเชื่อมต่อ
      ชุบโครเมียม
      ความยาวสายเคเบิล
      1.2  ม.
      ช่องเสียบ
      3.5  มม.

    • ด้านนอกกล่อง

      ความยาว
      21.2  ซม.
      จำนวนบรรจุภัณฑ์
      3
      ความกว้าง
      16.5  ซม.
      น้ำหนักรวม
      0.928  กก.
      ความสูง
      24  ซม.
      GTIN
      1 48 95229 10053 1
      น้ำหนักสุทธิ
      0.4263  กก.
      น้ำหนักเมื่อทดค่า
      0.5017  กก.

    • ขนาดบรรจุภัณฑ์

      ความสูง
      22.5  ซม.
      ประเภทบรรจุภัณฑ์
      กล่อง
      ชนิดของชั้นวาง
      ที่แขวน
      ความกว้าง
      19.5  ซม.
      ความลึก
      4.8  ซม.
      จำนวนของผลิตภัณฑ์ทั้งหมด
      1
      EAN
      48 95229 10053 4
      น้ำหนักรวม
      0.247  กก.
      น้ำหนักสุทธิ
      0.1421  กก.
      น้ำหนักเมื่อทดค่า
      0.1049  กก.

    • ขนาดผลิตภัณฑ์

      ความสูง
      18.5  ซม.
      ความกว้าง
      13.5  ซม.
      ความลึก
      4  ซม.
      น้ำหนัก
      0.142  กก.

    • ดีไซน์

      สี
      สีขาว
      รูปแบบการสวมใส่
      สายคาดศีรษะ
      ดีไซน์แบบพับได้
      แบน/ขาเข้า
      วัสดุต่อหู
      หนังสังเคราะห์
      ที่ครอบหู
      แบบครอบหู
      ประเภทที่ครอบหู
      หลังปิด

    • UPC

      UPC
      8 40063 20030 2

    Badge-D2C

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