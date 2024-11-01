หูฟังที่มีไมโครโฟน
ถึงเวลาของคุณแล้ว
ใช้งานได้ทุกที่ หูฟังแบบครอบหูรุ่นนี้ให้เสียงที่คมชัดและเสียงเบสที่หนักแน่น สายคาดที่มีน้ำหนักเบาจนแทบจะไม่รู้สึกว่าสวมอยู่ สายหูฟังแบบแบนช่วยลดการพันกันของสาย ตัวหูฟังที่นุ่มและพับได้ ทำให้พกพาไปได้ทุกที่ทุกเวลา ดูประโยชน์ทั้งหมด
หากคุณมีสิทธิ์ได้รับการลดหย่อนภาษีมูลค่าเพิ่มสำหรับอุปกรณ์การแพทย์ คุณสามารถใช้สิทธิ์กับผลิตภัณฑ์นี้ได้ จำนวนภาษีมูลค่าเพิ่มจะถูกหักออกจากราคาที่แสดงด้านบน สามารถดูรายละเอียดทั้งหมดในตะกร้าสินค้าของคุณ
ถึงเวลาของคุณแล้ว
- ไดรเวอร์เสียง/แบบด้านหลังปิดสนิท 32 มม.
- แบบครอบหู
- ที่รองหูฟังระบายอากาศ
- พับได้กะทัดรัด
สายยาว 1.2 เมตร จึงเหมาะกับการใช้งานกลางแจ้งมากที่สุด
สายเคเบิลยาวกำลังดี ให้อิสระคุณในการเก็บเครื่องเสียงได้ในทุกที่ที่ต้องการ
ไดรเวอร์เสียงอะคูสติกที่ทำด้วยนีโอไดเนียม 32 มม. ให้เสียงที่คมชัดและเสียงเบสที่หนักแน่น
ไดรเวอร์เสียงอะคูสติกที่ทำด้วยนีโอไดเนียม 32 มม. ให้เสียงที่คมชัดและเสียงเบสที่หนักแน่น
ไมโครโฟนในตัวที่มีการขจัดเสียงก้องเพื่อเสียงอันชัดใส
ไมโครโฟนในตัวที่มีการขจัดเสียงก้องให้เสียงที่ชัดใสเมื่อคุณต้องการโทร
ดีไซน์พับได้แบนราบเพื่อให้ง่ายต่อการเก็บในกระเป๋าเสื้อหรือกระเป๋า
ตัวหูฟังยังสามารถพับได้และปรับหมุนเข้าด้านในได้ เพื่อให้ง่ายต่อการเก็บในกระเป๋าเสื้อหรือกระเป๋า เพียงแค่พับและนำติดตัวไปกับคุณ
รีโมทคอนโทรลในสาย ทำให้สลับระหว่างการฟังเพลงและการโทรได้อย่างง่ายดาย
รีโมทคอนโทรลในสายทำให้ง่ายต่อการรับสายหรือหยุดเพลงของคุณชั่วคราวโดยที่ไม่ต้องสัมผัสสมาร์ทโฟนของคุณ ไมโครโฟนในตัวที่มีการขจัดเสียงก้องให้เสียงที่ชัดใสเมื่อคุณคุยโทรศัพท์
แถบคาดศีรษะแบบปรับได้ น้ำหนักเบา
หูฟังครอบหูแบบไร้สายรุ่นนี้มีน้ำหนักเพียงแค่ 195 ก. ให้คุณได้ดื่มด่ำกับเสียงเพลงได้อย่างสะดวกสบาย
ตัวหูฟังอันอ่อนนุ่มที่สามารถปรับมุมได้เพื่อความสบายสูงสุด
ฟองน้ำครอบหูสัมผัสนุ่มสามารถระบายอากาศได้ให้ความสบายอันยอดเยี่ยมเมื่อฟังเป็นระยะเวลานาน
ขนาดเล็กพับเก็บได้เพื่อความคล่องตัวในการพกพา
ขนาดเล็กพับเก็บได้ซึ่งเหมาะที่สุดสำหรับการท่องเที่ยวและให้คุณพกพาเสียงเพลงไปได้ทุกที่
ข้อมูลทางเทคนิค
-
เสียง
- ช่วงความถี่
-
20 - 20,000 Hz
- เส้นผ่านศูนย์กลางของลำโพง
-
32 มม.
- ความต้านทาน
-
32 โอห์ม
- กำลังไฟฟ้าสูงสุด
-
10mW
- ความไว
-
102 dB (1k Hz)
- ประเภทไดรเวอร์
-
ไดนามิค
-
การเชื่อมต่อ
- ไมโครโฟน
-
ไมโครโฟนในตัว
- ผิวของตัวเชื่อมต่อ
-
ชุบโครเมียม
- ความยาวสายเคเบิล
-
1.2
ม.
- ช่องเสียบ
-
3.5
มม.
-
ด้านนอกกล่อง
- ความยาว
-
21.2
ซม.
- จำนวนบรรจุภัณฑ์
-
3
- ความกว้าง
-
16.5
ซม.
- น้ำหนักรวม
-
0.928
กก.
- ความสูง
-
24
ซม.
- GTIN
-
1 48 95229 10053 1
- น้ำหนักสุทธิ
-
0.4263
กก.
- น้ำหนักเมื่อทดค่า
-
0.5017
กก.
-
ขนาดบรรจุภัณฑ์
- ความสูง
-
22.5
ซม.
- ประเภทบรรจุภัณฑ์
-
กล่อง
- ชนิดของชั้นวาง
-
ที่แขวน
- ความกว้าง
-
19.5
ซม.
- ความลึก
-
4.8
ซม.
- จำนวนของผลิตภัณฑ์ทั้งหมด
-
1
- EAN
-
48 95229 10053 4
- น้ำหนักรวม
-
0.247
กก.
- น้ำหนักสุทธิ
-
0.1421
กก.
- น้ำหนักเมื่อทดค่า
-
0.1049
กก.
-
ขนาดผลิตภัณฑ์
- ความสูง
-
18.5
ซม.
- ความกว้าง
-
13.5
ซม.
- ความลึก
-
4
ซม.
- น้ำหนัก
-
0.142
กก.
-
ดีไซน์
- สี
-
สีขาว
- รูปแบบการสวมใส่
-
สายคาดศีรษะ
- ดีไซน์แบบพับได้
-
แบน/ขาเข้า
- วัสดุต่อหู
-
หนังสังเคราะห์
- ที่ครอบหู
-
แบบครอบหู
- ประเภทที่ครอบหู
-
หลังปิด
-
UPC
- UPC
-
8 40063 20030 2
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