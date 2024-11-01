หูฟังไร้สาย
เล่นเพลงได้หลายรูปแบบ
ไม่ว่าจะเป็นเพลย์ลิสต์อันน่าตื่นตา หรือพอดคาสต์ล่าสุด หูฟังครอบหูแบบไร้สายรุ่นนี้ให้เสียงที่คมชัดและเสียงเบสที่หนักแน่น สายคาดที่มีน้ำหนักเบาจนแทบจะไม่รู้สึกว่าสวมอยู่ ส่วนตัวหูฟังยังสามารถพับได้ นอกจากนี้ยังเล่นได้นาน 15 ชั่วโมง ทำให้ฟังได้ทุกเวลา ดูประโยชน์ทั้งหมด
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เล่นเพลงได้หลายรูปแบบ
- ไดรเวอร์เสียง/แบบด้านหลังปิดสนิท 32 มม.
- แบบครอบหู
- เล่นได้สูงสุด 15 ชั่วโมง
- พับได้กะทัดรัด
ใช้งานได้นาน 15 ชั่วโมง ทำให้ฟังได้ทุกเวลา
คุณสามารถใช้งานได้นาน 15 ชั่วโมง และไดรเวอร์เสียงอะคูสติกที่ทำด้วยนีโอไดเนียม 32 มม. ให้เสียงที่คมชัดและเสียงเบสที่หนักแน่น โดยใช้เวลาชาร์จจนเต็มเพียง 2 ถึง 3 ชั่วโมง
เวลาชาร์จ 2-3 ชั่วโมง
ใช้เวลาชาร์จจนเต็มเพียง 2 ถึง 3 ชั่วโมง
ไดรเวอร์เสียงอะคูสติกที่ทำด้วยนีโอไดเนียม 32 มม. ให้เสียงที่คมชัดและเสียงเบสที่หนักแน่น
ไดรเวอร์เสียงอะคูสติกที่ทำด้วยนีโอไดเนียม 32 มม. ให้เสียงที่คมชัดและเสียงเบสที่หนักแน่น
ไมโครโฟนในตัวที่มีการขจัดเสียงก้องเพื่อเสียงอันชัดใส
ไม่มีเสียงก้องอันน่ารำคาญอีกต่อไปในขณะที่คุยโทรศัพท์ ด้วยการขจัดเสียงก้องแบบอะคูสติกของ คุณจะได้รับเสียงที่ชัดใสและการเชื่อมต่อที่ไร้การรบกวน
ดีไซน์พับได้แบนราบเพื่อให้ง่ายต่อการเก็บในกระเป๋าเสื้อหรือกระเป๋า
ตัวหูฟังยังสามารถพับได้และปรับหมุนเข้าด้านในได้ เพื่อให้ง่ายต่อการเก็บในกระเป๋าเสื้อหรือกระเป๋า เพียงแค่พับและนำติดตัวไปกับคุณ
ปุ่มมัลติฟังก์ชัน ให้การควบคุมการฟังเพลงและการโทรเป็นเรื่องง่าย
ควบคุมการฟังเพลงและการโทรอย่างง่ายดายผ่านปุ่มมัลติฟังก์ชัน หากไม่ชอบแทร็คปัจจุบัน สามารถข้ามได้โดยการกดค้างไว้ ต้องการปฏิเสธไม่รับสายและฟังเพลงต่อ จัดการได้โดยการกดปุ่มเพียงครั้งเดียวได้ง่ายๆ
ตัวหูฟังอันอ่อนนุ่มที่สามารถปรับมุมได้เพื่อความสบายสูงสุด
ฟองน้ำครอบหูสัมผัสนุ่มสามารถระบายอากาศได้ให้ความสบายอันยอดเยี่ยมเมื่อฟังเป็นระยะเวลานาน
ดีไซน์พับได้กะทัดรัดเพื่อให้ง่ายต่อการเก็บในกระเป๋าเสื้อหรือกระเป๋า
ด้วยดีไซน์พับได้แบนราบ หูฟัง BASS+ ง่ายต่อการพับและเก็บ ทำให้เหมาะกับการเป็นเพื่อนร่วมเดินทางในอุดมคติของคุณ
ข้อมูลทางเทคนิค
-
เสียง
- ช่วงความถี่
-
20 - 20,000 Hz
- เส้นผ่านศูนย์กลางของลำโพง
-
32 มม.
- ความต้านทาน
-
32 โอห์ม
- กำลังไฟฟ้าสูงสุด
-
10 mW
- ความไว
-
102 dB (1k Hz)
- ประเภทไดรเวอร์
-
ไดนามิค
-
การเชื่อมต่อ
- ไมโครโฟน
-
ไมโครโฟนในตัว
- เวอร์ชัน Bluetooth
-
4.2
- ไร้สาย
-
มี
- Bluetooth Profile
-
- ระยะห่างสูงสุด
-
สูงสุดถึง 10
ม.
- ประเภทของการส่งสัญญาณไร้สาย
-
Bluetooth
-
ด้านนอกกล่อง
- ความยาว
-
21.2
ซม.
- จำนวนบรรจุภัณฑ์
-
3
- ความกว้าง
-
16.5
ซม.
- น้ำหนักรวม
-
1.039
กก.
- ความสูง
-
24
ซม.
- GTIN
-
1 69 51613 99521 8
- น้ำหนักสุทธิ
-
0.5166
กก.
- น้ำหนักเมื่อทดค่า
-
0.5224
กก.
-
สะดวกสบาย
- การควบคุมระดับเสียง
-
มี
-
กำลังไฟ
- ชาร์จใหม่ได้
-
มี
- เวลาการเล่นเพลง
-
15
ชั่วโมง
- เวลาสนทนา
-
10 ชม.
- เวลาในการชาร์จ
-
3
ชั่วโมง
- ความจุแบตเตอรี่(หูฟัง)
-
240
mAh
- เวลาสแตนด์บายของอายุการใช้งานแบตเตอรี่
-
160 hr
- ประเภทแบตเตอรี่(หูฟัง)
-
ลิเธียมโพลิเมอร์ (ในตัวเครื่อง)
-
ขนาดบรรจุภัณฑ์
- ความสูง
-
22.5
ซม.
- ประเภทบรรจุภัณฑ์
-
กล่อง
- ชนิดของชั้นวาง
-
ที่แขวน
- ความกว้าง
-
19.5
ซม.
- ความลึก
-
4.8
ซม.
- จำนวนของผลิตภัณฑ์ทั้งหมด
-
1
- EAN
-
69 51613 99521 1
- น้ำหนักรวม
-
0.284
กก.
- น้ำหนักสุทธิ
-
0.1722
กก.
- น้ำหนักเมื่อทดค่า
-
0.1118
กก.
-
ขนาดผลิตภัณฑ์
- ความสูง
-
18.5
ซม.
- ความกว้าง
-
16.5
ซม.
- ความลึก
-
4
ซม.
- น้ำหนัก
-
0.145
กก.
-
อุปกรณ์เสริม
- คู่มือเริ่มต้นใช้งานอย่างย่อ
-
มี
- สายชาร์จ
-
สายเคเบิล USB
-
ดีไซน์
- สี
-
สีดำ
- รูปแบบการสวมใส่
-
สายคาดศีรษะ
- ดีไซน์แบบพับได้
-
Flat
- วัสดุต่อหู
-
หนังสังเคราะห์
- ที่ครอบหู
-
แบบครอบหู
- ประเภทที่ครอบหู
-
หลังปิด
-
UPC
- UPC
-
8 40063 20208 5
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