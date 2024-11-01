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    หูฟังไร้สาย

    TAUH202BK/00

    เล่นเพลงได้หลายรูปแบบ

    ไม่ว่าจะเป็นเพลย์ลิสต์อันน่าตื่นตา หรือพอดคาสต์ล่าสุด หูฟังครอบหูแบบไร้สายรุ่นนี้ให้เสียงที่คมชัดและเสียงเบสที่หนักแน่น สายคาดที่มีน้ำหนักเบาจนแทบจะไม่รู้สึกว่าสวมอยู่ ส่วนตัวหูฟังยังสามารถพับได้ นอกจากนี้ยังเล่นได้นาน 15 ชั่วโมง ทำให้ฟังได้ทุกเวลา

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    หูฟังไร้สาย

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    เล่นเพลงได้หลายรูปแบบ

    • ไดรเวอร์เสียง/แบบด้านหลังปิดสนิท 32 มม.
    • แบบครอบหู
    • เล่นได้สูงสุด 15 ชั่วโมง
    • พับได้กะทัดรัด

    ใช้งานได้นาน 15 ชั่วโมง ทำให้ฟังได้ทุกเวลา

    คุณสามารถใช้งานได้นาน 15 ชั่วโมง และไดรเวอร์เสียงอะคูสติกที่ทำด้วยนีโอไดเนียม 32 มม. ให้เสียงที่คมชัดและเสียงเบสที่หนักแน่น โดยใช้เวลาชาร์จจนเต็มเพียง 2 ถึง 3 ชั่วโมง

    เวลาชาร์จ 2-3 ชั่วโมง

    ใช้เวลาชาร์จจนเต็มเพียง 2 ถึง 3 ชั่วโมง

    ไดรเวอร์เสียงอะคูสติกที่ทำด้วยนีโอไดเนียม 32 มม. ให้เสียงที่คมชัดและเสียงเบสที่หนักแน่น

    ไดรเวอร์เสียงอะคูสติกที่ทำด้วยนีโอไดเนียม 32 มม. ให้เสียงที่คมชัดและเสียงเบสที่หนักแน่น

    ไมโครโฟนในตัวที่มีการขจัดเสียงก้องเพื่อเสียงอันชัดใส

    ไม่มีเสียงก้องอันน่ารำคาญอีกต่อไปในขณะที่คุยโทรศัพท์ ด้วยการขจัดเสียงก้องแบบอะคูสติกของ คุณจะได้รับเสียงที่ชัดใสและการเชื่อมต่อที่ไร้การรบกวน

    ดีไซน์พับได้แบนราบเพื่อให้ง่ายต่อการเก็บในกระเป๋าเสื้อหรือกระเป๋า

    ตัวหูฟังยังสามารถพับได้และปรับหมุนเข้าด้านในได้ เพื่อให้ง่ายต่อการเก็บในกระเป๋าเสื้อหรือกระเป๋า เพียงแค่พับและนำติดตัวไปกับคุณ

    ปุ่มมัลติฟังก์ชัน ให้การควบคุมการฟังเพลงและการโทรเป็นเรื่องง่าย

    ควบคุมการฟังเพลงและการโทรอย่างง่ายดายผ่านปุ่มมัลติฟังก์ชัน หากไม่ชอบแทร็คปัจจุบัน สามารถข้ามได้โดยการกดค้างไว้ ต้องการปฏิเสธไม่รับสายและฟังเพลงต่อ จัดการได้โดยการกดปุ่มเพียงครั้งเดียวได้ง่ายๆ

    ตัวหูฟังอันอ่อนนุ่มที่สามารถปรับมุมได้เพื่อความสบายสูงสุด

    ฟองน้ำครอบหูสัมผัสนุ่มสามารถระบายอากาศได้ให้ความสบายอันยอดเยี่ยมเมื่อฟังเป็นระยะเวลานาน

    ดีไซน์พับได้กะทัดรัดเพื่อให้ง่ายต่อการเก็บในกระเป๋าเสื้อหรือกระเป๋า

    ด้วยดีไซน์พับได้แบนราบ หูฟัง BASS+ ง่ายต่อการพับและเก็บ ทำให้เหมาะกับการเป็นเพื่อนร่วมเดินทางในอุดมคติของคุณ

    ข้อมูลทางเทคนิค

    • เสียง

      ช่วงความถี่
      20 - 20,000 Hz
      เส้นผ่านศูนย์กลางของลำโพง
      32 มม.
      ความต้านทาน
      32 โอห์ม
      กำลังไฟฟ้าสูงสุด
      10 mW
      ความไว
      102 dB (1k Hz)
      ประเภทไดรเวอร์
      ไดนามิค

    • การเชื่อมต่อ

      ไมโครโฟน
      ไมโครโฟนในตัว
      เวอร์ชัน Bluetooth
      4.2
      ไร้สาย
      มี
      Bluetooth Profile
      • A2DP
      • AVRCP
      • HFP
      ระยะห่างสูงสุด
      สูงสุดถึง 10  ม.
      ประเภทของการส่งสัญญาณไร้สาย
      Bluetooth

    • ด้านนอกกล่อง

      ความยาว
      21.2  ซม.
      จำนวนบรรจุภัณฑ์
      3
      ความกว้าง
      16.5  ซม.
      น้ำหนักรวม
      1.039  กก.
      ความสูง
      24  ซม.
      GTIN
      1 69 51613 99521 8
      น้ำหนักสุทธิ
      0.5166  กก.
      น้ำหนักเมื่อทดค่า
      0.5224  กก.

    • สะดวกสบาย

      การควบคุมระดับเสียง
      มี

    • กำลังไฟ

      ชาร์จใหม่ได้
      มี
      เวลาการเล่นเพลง
      15  ชั่วโมง
      เวลาสนทนา
      10 ชม.
      เวลาในการชาร์จ
      3  ชั่วโมง
      ความจุแบตเตอรี่(หูฟัง)
      240  mAh
      เวลาสแตนด์บายของอายุการใช้งานแบตเตอรี่
      160 hr
      ประเภทแบตเตอรี่(หูฟัง)
      ลิเธียมโพลิเมอร์ (ในตัวเครื่อง)

    • ขนาดบรรจุภัณฑ์

      ความสูง
      22.5  ซม.
      ประเภทบรรจุภัณฑ์
      กล่อง
      ชนิดของชั้นวาง
      ที่แขวน
      ความกว้าง
      19.5  ซม.
      ความลึก
      4.8  ซม.
      จำนวนของผลิตภัณฑ์ทั้งหมด
      1
      EAN
      69 51613 99521 1
      น้ำหนักรวม
      0.284  กก.
      น้ำหนักสุทธิ
      0.1722  กก.
      น้ำหนักเมื่อทดค่า
      0.1118  กก.

    • ขนาดผลิตภัณฑ์

      ความสูง
      18.5  ซม.
      ความกว้าง
      16.5  ซม.
      ความลึก
      4  ซม.
      น้ำหนัก
      0.145  กก.

    • อุปกรณ์เสริม

      คู่มือเริ่มต้นใช้งานอย่างย่อ
      มี
      สายชาร์จ
      สายเคเบิล USB

    • ดีไซน์

      สี
      สีดำ
      รูปแบบการสวมใส่
      สายคาดศีรษะ
      ดีไซน์แบบพับได้
      Flat
      วัสดุต่อหู
      หนังสังเคราะห์
      ที่ครอบหู
      แบบครอบหู
      ประเภทที่ครอบหู
      หลังปิด

    • UPC

      UPC
      8 40063 20208 5

    Badge-D2C

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