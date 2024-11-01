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  • ประดุจรับชมการแสดงคอนเสิร์ตเมื่อคุณฟังเพลง ประดุจรับชมการแสดงคอนเสิร์ตเมื่อคุณฟังเพลง ประดุจรับชมการแสดงคอนเสิร์ตเมื่อคุณฟังเพลง

    Fidelio X3 หูฟังครอบหูด้านหลังเปิดแบบมีสาย

    X3/00

    ประดุจรับชมการแสดงคอนเสิร์ตเมื่อคุณฟังเพลง

    ตั้งแต่เสียงลมหายใจของนักร้องไปจนถึงเสียงนิ้วมือที่เลื่อนไปบนเฟรตบอร์ด หูฟังแบบเปิดด้านหลังระดับออดิโอไฟล์ที่มาพร้อมกับความเบาสบายเหมือนขนนกพร้อมการจูนที่ละเอียดอ่อน ค้นพบมิติใหม่แห่งความชัดใสและรายละเอียดทุกครั้งที่คุณสวมหูฟัง

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    Fidelio X3 หูฟังครอบหูด้านหลังเปิดแบบมีสาย

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    ประดุจรับชมการแสดงคอนเสิร์ตเมื่อคุณฟังเพลง

    ออกแบบมาสำหรับออดิโอไฟล์

    • เสียงกว้างเป็นธรรมชาติ
    • เบาสบายดุจขนนก
    • เนื้องานหนัง/เหล็กระดับพรีเมี่ยม
    • สายเคเบิล 3 ม. แบบถอดได้
    ออกแบบมาเพื่อประสิทธิภาพอันเหนือชั้น

    ออกแบบมาเพื่อประสิทธิภาพอันเหนือชั้น

    ครอบหูฟังชนิดสองชั้นของ Philips Fidelio X3 ที่ลดเสียงสะท้อนและการสั่นสะเทือน ไดรเวอร์นีโอไดเมียมได้รับการออกแบบให้เอียง 15 องศา และปรับรูปทรงตามธรรมชาติของหูของคุณเพื่อความแม่นยำสูงสุดในความถี่สูง ผลลัพธ์ที่ได้: ประสิทธิภาพที่สมบูรณ์แบบพร้อมรายละเอียดที่ประณีต

    เข้าถึงอารมณ์ การออกแบบระดับพรีเมียม

    เข้าถึงอารมณ์ การออกแบบระดับพรีเมียม

    หูฟังแบบครอบหูนี้ไม่เพียงแต่ให้เสียงอันยอดเยี่ยมเท่านั้น: แต่ให้ความรู้สึกอันน่าเหลือเชื่อเช่นกัน แถบคาดศีรษะด้านในแบบนุ่มมีน้ำหนักเบาปรับมาให้พอดีอย่างสมบูรณ์แบบ แถบคาดศีรษะด้านนอกปรับให้น้ำหนักเบากว่าเดิม ในขณะที่ความกระชับพอดีของฟองน้ำครอบหูเมมโมรี่โฟมที่มีน้ำหนักเบาเหมือนขนนกช่วยสร้างความพอดีอย่างสมบูรณ์แบบ เหมาะสำหรับการฟังเพลงที่ยาวนาน

    การออกแบบด้านหลังเปิด เพื่อเวทีเสียงกว้างเป็นธรรมชาติ

    การออกแบบด้านหลังเปิด เพื่อเวทีเสียงกว้างเป็นธรรมชาติ

    การออกแบบที่ครอบหูแบบด้านหลังเปิดหุ้มด้วยผ้าลำโพง Kvadrat ที่โปร่งใสพอดี อากาศสามารถไหลได้อย่างอิสระผ่านการขจัดความดันอากาศที่สะสมอยู่ด้านหลังไดอะแฟรม และสร้างเสียงที่กว้างและดื่มด่ำ

    ศาสตร์แห่งความสมดุล ไดรเวอร์เสียง 50 มม. ที่ปรับจูนอย่างประณีต

    ศาสตร์แห่งความสมดุล ไดรเวอร์เสียง 50 มม. ที่ปรับจูนอย่างประณีต

    ไดรเวอร์เสียงอะคูสติก 50 มม. ที่มีไดอะแฟรมประกอบด้วยชั้นโพลิเมอร์หลายชั้น และเติมเต็มด้วย Damping Gel ความยืดหยุ่นและความนุ่มนวลของไดอะแฟรมแต่ละตัวให้เสียงที่สมดุลอย่างสมบูรณ์แบบ เสียงเบสอันทรงพลังโดยไม่ต้องใช้งานอะไรเพิ่มเติม ความถี่เสียงระดับกลางเต็มย่านและนุ่มนวล ความถี่สูงมีรายละเอียดที่ประณีต

    เสียงความละเอียดสูง ได้ยินชัดทุกรายละเอียด

    เสียงความละเอียดสูง ได้ยินชัดทุกรายละเอียด

    ไม่ว่าคุณจะชอบเสียงเปียโนอันสดใส เพลงร็อคอันดุดัน หูฟังเสียงความละเอียดสูงนี้จะทำให้คุณรู้สึกถึงรายละเอียดแบบเต็มๆ จากทุกโน้ต เมื่อต่อสายเข้ากับแหล่งความละเอียดสูง คุณจะได้รับประโยชน์เต็มที่จากเสียงแบบไม่สูญเสียข้อมูลที่บันทึกในอัตราการสุ่มที่สูงกว่าซีดี เพื่อประสิทธิภาพอันยอดเยี่ยมเสมือนจริง

    ผ้าลำโพง Kvadrat โปร่งใส

    ผ้าลำโพง Kvadrat โปร่งใส

    การออกแบบที่สะอาดตาและสง่างามของหูฟังแบบครอบหูระดับพรีเมียมนี้เป็นการอัปเดต Fidelio X2 ในตำนานรุ่นก่อนหน้าอย่างสวยงาม ผิวซาตินสีเข้มของกรอบโลหะที่เหมือนกับลอยอยู่เหนือผ้า Kvadrat สีดำอันทนทานซึ่งหุ้มหูฟัง

    หนัง Muirhead อันหรูหรา ซึ่งได้มาจากแหล่งที่ถูกต้อง

    หนัง Muirhead อันหรูหรา ซึ่งได้มาจากแหล่งที่ถูกต้อง

    หนัง Muirhead Scottish สีดำที่หุ้มแถบคาดศีรษะด้านนอกและด้านในนั้นมีความทนทานและได้มาจากแหล่งที่มีศีลธรรม หนังที่มีประสิทธิภาพสูงนี้ให้สัมผัสที่ซับซ้อนกับหูฟัง ทั้งยังนุ่มนวลและมีพื้นผิวสวยงาม

    เสียงอันสมจริงจากทุกแหล่ง

    เสียงอันสมจริงจากทุกแหล่ง

    ดื่มด่ำกับอัลบั้มโปรดของคุณ ไม่ว่าอะไรก็ตามที่คุณชอบฟัง สายเคเบิลที่ให้มามีอะแดปเตอร์แจ็คขนาด 6.3 - 3.5 มม. เพื่อให้คุณสามารถฟังบนอุปกรณ์อัจฉริยะได้เหมือนกับการตั้งค่าที่บ้านของคุณ

    สายไฟเบอร์ที่มาพร้อมกับแจ็ค 6.3 มม. ถึง 3.5 มม.

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    เสียงเบสอันหนักแน่นและทรงพลัง เสียงระดับกลางที่สมดุล

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    ข้อมูลทางเทคนิค

    • เสียง

      ระบบเสียง
      เปิด
      ช่วงความถี่
      5 - 40,000 Hz
      เส้นผ่านศูนย์กลางของลำโพง
      50 มม.
      ความต้านทาน
      30 โอห์ม
      กำลังไฟฟ้าสูงสุด
      100 mW
      ความไว
      98 dB @ 1mW
      การบิด (THD)
      <0.1% THD
      ประเภทไดรเวอร์
      ไดนามิค
      เสียงความละเอียดสูง
      มี

    • การเชื่อมต่อ

      ถอดสายเคเบิลได้
      มี
      ช่องเสียบหูฟัง
      3.5  มม.

    • ด้านนอกกล่อง

      ความยาว
      26.5  ซม.
      จำนวนบรรจุภัณฑ์
      2
      ความกว้าง
      26  ซม.
      น้ำหนักรวม
      3.18  กก.
      ความสูง
      31  ซม.
      GTIN
      1 48 95229 10278 8
      น้ำหนักสุทธิ
      2.8  กก.
      น้ำหนักเมื่อทดค่า
      0.38  กก.

    • ขนาดบรรจุภัณฑ์

      ความสูง
      29  ซม.
      ประเภทบรรจุภัณฑ์
      กล่อง
      ชนิดของชั้นวาง
      ที่แขวน
      ความกว้าง
      24.5  ซม.
      ความลึก
      12.2  ซม.
      จำนวนของผลิตภัณฑ์ทั้งหมด
      1
      EAN
      48 95229 10278 1
      น้ำหนักรวม
      1.59  กก.
      น้ำหนักสุทธิ
      1.4  กก.
      น้ำหนักเมื่อทดค่า
      0.19  กก.

    • ขนาดผลิตภัณฑ์

      ความสูง
      22  ซม.
      ความกว้าง
      17.5  ซม.
      ความลึก
      11  ซม.
      น้ำหนัก
      0.34  กก.

    • อุปกรณ์เสริม

      อื่นๆ
      • สาย TRRS 2.5-3.5 มม. ซ้าย = 3 ม.
      • คลิปจัดการสาย 1 ชิ้น
      สายสัญญาณเสียง
      สายสเตอริโอ 3.5 มม. ซ้าย = 3 ม.
      รวมอะแดปเตอร์
      ปลั๊กอะแดปเตอร์ 3.5-6.3 มม.
      OFC (สายปลอดออกซิเจน)
      มี

    • ดีไซน์

      สี
      สีดำ
      รูปแบบการสวมใส่
      สายคาดศีรษะ
      วัสดุต่อหู
      ผ้า
      ที่ครอบหู
      แบบครอบหู
      ประเภทที่ครอบหู
      ด้านหลังเปิด

    • UPC

      UPC
      8 40063 20130 9

    Badge-D2C

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