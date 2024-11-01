X3/00
ประดุจรับชมการแสดงคอนเสิร์ตเมื่อคุณฟังเพลง
ตั้งแต่เสียงลมหายใจของนักร้องไปจนถึงเสียงนิ้วมือที่เลื่อนไปบนเฟรตบอร์ด หูฟังแบบเปิดด้านหลังระดับออดิโอไฟล์ที่มาพร้อมกับความเบาสบายเหมือนขนนกพร้อมการจูนที่ละเอียดอ่อน ค้นพบมิติใหม่แห่งความชัดใสและรายละเอียดทุกครั้งที่คุณสวมหูฟังดูประโยชน์ทั้งหมด
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ครอบหูฟังชนิดสองชั้นของ Philips Fidelio X3 ที่ลดเสียงสะท้อนและการสั่นสะเทือน ไดรเวอร์นีโอไดเมียมได้รับการออกแบบให้เอียง 15 องศา และปรับรูปทรงตามธรรมชาติของหูของคุณเพื่อความแม่นยำสูงสุดในความถี่สูง ผลลัพธ์ที่ได้: ประสิทธิภาพที่สมบูรณ์แบบพร้อมรายละเอียดที่ประณีต
หูฟังแบบครอบหูนี้ไม่เพียงแต่ให้เสียงอันยอดเยี่ยมเท่านั้น: แต่ให้ความรู้สึกอันน่าเหลือเชื่อเช่นกัน แถบคาดศีรษะด้านในแบบนุ่มมีน้ำหนักเบาปรับมาให้พอดีอย่างสมบูรณ์แบบ แถบคาดศีรษะด้านนอกปรับให้น้ำหนักเบากว่าเดิม ในขณะที่ความกระชับพอดีของฟองน้ำครอบหูเมมโมรี่โฟมที่มีน้ำหนักเบาเหมือนขนนกช่วยสร้างความพอดีอย่างสมบูรณ์แบบ เหมาะสำหรับการฟังเพลงที่ยาวนาน
การออกแบบที่ครอบหูแบบด้านหลังเปิดหุ้มด้วยผ้าลำโพง Kvadrat ที่โปร่งใสพอดี อากาศสามารถไหลได้อย่างอิสระผ่านการขจัดความดันอากาศที่สะสมอยู่ด้านหลังไดอะแฟรม และสร้างเสียงที่กว้างและดื่มด่ำ
ไดรเวอร์เสียงอะคูสติก 50 มม. ที่มีไดอะแฟรมประกอบด้วยชั้นโพลิเมอร์หลายชั้น และเติมเต็มด้วย Damping Gel ความยืดหยุ่นและความนุ่มนวลของไดอะแฟรมแต่ละตัวให้เสียงที่สมดุลอย่างสมบูรณ์แบบ เสียงเบสอันทรงพลังโดยไม่ต้องใช้งานอะไรเพิ่มเติม ความถี่เสียงระดับกลางเต็มย่านและนุ่มนวล ความถี่สูงมีรายละเอียดที่ประณีต
ไม่ว่าคุณจะชอบเสียงเปียโนอันสดใส เพลงร็อคอันดุดัน หูฟังเสียงความละเอียดสูงนี้จะทำให้คุณรู้สึกถึงรายละเอียดแบบเต็มๆ จากทุกโน้ต เมื่อต่อสายเข้ากับแหล่งความละเอียดสูง คุณจะได้รับประโยชน์เต็มที่จากเสียงแบบไม่สูญเสียข้อมูลที่บันทึกในอัตราการสุ่มที่สูงกว่าซีดี เพื่อประสิทธิภาพอันยอดเยี่ยมเสมือนจริง
การออกแบบที่สะอาดตาและสง่างามของหูฟังแบบครอบหูระดับพรีเมียมนี้เป็นการอัปเดต Fidelio X2 ในตำนานรุ่นก่อนหน้าอย่างสวยงาม ผิวซาตินสีเข้มของกรอบโลหะที่เหมือนกับลอยอยู่เหนือผ้า Kvadrat สีดำอันทนทานซึ่งหุ้มหูฟัง
หนัง Muirhead Scottish สีดำที่หุ้มแถบคาดศีรษะด้านนอกและด้านในนั้นมีความทนทานและได้มาจากแหล่งที่มีศีลธรรม หนังที่มีประสิทธิภาพสูงนี้ให้สัมผัสที่ซับซ้อนกับหูฟัง ทั้งยังนุ่มนวลและมีพื้นผิวสวยงาม
ดื่มด่ำกับอัลบั้มโปรดของคุณ ไม่ว่าอะไรก็ตามที่คุณชอบฟัง สายเคเบิลที่ให้มามีอะแดปเตอร์แจ็คขนาด 6.3 - 3.5 มม. เพื่อให้คุณสามารถฟังบนอุปกรณ์อัจฉริยะได้เหมือนกับการตั้งค่าที่บ้านของคุณ
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เสียง
การเชื่อมต่อ
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