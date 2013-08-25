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ยกเลิกการผลิต
196V3LSB25/00
เพลิดเพลินไปกับภาพจากจอ LED ที่ให้สีสันสดใส
จอแสดงผลเพรียวบางเปี่ยมเสน่ห์ อิ่มเอมใจเมื่อใช้งาน พร้อมมีคุณสมบัติ SmartContrast ที่ให้ภาพสดใส ทำให้เป็นตัวเลือกที่ยอดเยี่ยม!
V Line
18.5 นิ้ว / 47 ซม.
LED สีขาวคือ อุปกรณ์ระบบ Solid state ที่สว่างเต็มที่เสมอกันและรวดเร็วเพื่อประหยัดเวลาการเริ่มต้น จอภาพ LED ปราศจากสารปรอทจึงเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมทั้งในขั้นตอนการรีไซเคิลและการกำจัดทิ้ง เทคโนโลยี LED ช่วยให้สามารถควบคุมการลดแสงพื้นหลัง LCD ได้ดีขึ้น ส่งผลให้มีอัตราความเปรียบต่างสูงเป็นพิเศษ และยังให้ภาพที่สว่าง สีสันสดใสเสมอกันอย่างทั่วถึง
Energy Star คือ โปรแกรมการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพซึ่งได้รับการสนับสนุนจาก EPA สหรัฐอเมริกาและถูกนำไปใช้อย่างแพร่หลายในหลายๆ ประเทศ การรับรอง Energy Star ทำให้คุณมั่นใจว่าคุณกำลังซื้อผลิตภัณฑ์ที่ปฏิบัติตามมาตรฐานล่าสุดของการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพนั่นคือ อุปกรณ์ใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดในทุกระดับการทำงาน จอแสดงผลใหม่ของ Philips ได้รับการรับรอง Energy Star 5.0 ในเรื่องข้อมูลจำเพาะของผลิตภัณฑ์ และจอแสดงผลยังมีความสอดคล้องหรือเกินกว่ามาตรฐานอีกด้วย ตัวอย่างเช่น ในโหมดรอทำงาน (sleep mode) ตามมาตรฐาน Energy Star 5.0 กำหนดว่าต้องสิ้นเปลืองพลังงานน้อยกว่า 1 วัตต์ ในขณะที่จอแสดงผลของ Philips สิ้นเปลืองพลังงานเพียงแค่ 0.5 วัตต์ โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.energystar.gov
คุณต้องการจอ LCD ที่มีความคมชัดสูงสุด และภาพสว่างสดใสสมจริงมากที่สุด การประมวลภาพวิดีโอขั้นล้ำหน้าของ Philips ได้รวมเอาเทคโนโลยีที่โดดเด่นซึ่งทำให้สีมืดมีความมืดลงที่สุด และเพิ่มความสว่างอย่างที่สุด จึงให้ภาพสว่างสดใส SmartContrast จะเพิ่มความคมชัดระดับสีดำให้ดำสนิท และให้ปริมาณสีที่แตกต่างกันระหว่างสีมืดกับสีสว่างได้อย่างแม่นยำและให้ภาพสว่างสดใส สมจริงด้วยสีที่มีความคมชัด และสดใส
2.3
จาก 5
3
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robertalucas
25/08/2013
Australia
Powerful monitor at a reasonable price.
Good size for the money,never had a problem with hp productsin the last 20 yrs or so, use the monitor for everyday use. text on white looked clear, also fonts were clearly visible down to a 6.8 size. games can usually look great with colours fullness and depth, How long have you owned it:If colors can also pop with fullness and depth, A month or less Bottom Line Yes, I would recommend this to a friend.
ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้
รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ 226V3LSB25 LCD monitor with LED backlight
ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้
รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ 226V3LSB25 LCD monitor with LED backlight
Paul
14/07/2014
Australia
Terrible
This is a terrible monitor. There is no angle in which to view the screen clearly. Colours fade. Brightness irregular. Definitely not for graphics, photos or movies. Text only
รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ 226V3LSB25 LCD monitor with LED backlight
รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ 226V3LSB25 LCD monitor with LED backlight
Phill19
10/08/2013
Australia
This Product is faulty
This screen is disappointing as there is no perfect veiwpoint, The best view point leaves the bottom of the screen too white. the backlight basically pierces through all blacks the screen can conjure. The top of the screen is too dark and the bottom of the screen is too bright. I would not recommend this particular product to anyone.
รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ 226V3LSB25 LCD monitor with LED backlight
รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ 226V3LSB25 LCD monitor with LED backlight